В День работника сельского хозяйства депутаты новой волны оценили развитие агропрома.

В России 9 октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Президент России Владимир Путин поздравил работников этих отраслей с профессиональным праздником. Он отметил, что на сегодня, несмотря на санкции, не только удалось наладить работу агропромышленного комплекса, но и найти новые возможности для развития отрасли, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Россия сейчас занимает первое место по экспорту пшеницы, входит в пятерку стран-лидеров по экспорту зерновых.

В соцсетях к поздравлениям работников сельского хозяйства присоединились депутаты новой волны от «Единой России». Они отметили, что Россия способна внести серьезный вклад в мировую продовольственную безопасность.

Так, зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов отметил, что санкции не повлияли на развитие агропромышленного комплекса и это «возможно благодаря модернизации производства и огромным инвестициям в отрасль». Депутат напомнил о прошедшей агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022», которая подтвердила реальные достижения регионов в области растениеводства, животноводства и пищевого производства.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов подчеркнул, что без участия России стабилизировать ситуацию на мировом рынке продовольствия не получится. «Несмотря на санкции, кубанские производители не только обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны, но и продолжают работать на внешних рынках», – заметил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга поздравил работников сельхозотрасли с праздником. Он подчеркнул, что развитие АПК является одной из ключевых задач партии «Единая Россия.

К поздравлениям присоединился член комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Олег Гарин, который отметил, что Россия полностью обеспечивает внутренний рынок, а также с успехом решает вопросы продовольственной безопасности и наращивает экспортные возможности. Депутат обратил внимание на вклад в это аграриев Удмуртской Республики.