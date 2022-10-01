Шойгу заявил, что женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации

Военный аналитик Подоляка назвал вариант деблокады Красного Лимана

Союзным войскам нужен неожиданный тактический маневр, чтобы быстро деблокировать Красный Лиман, сегодня нам надо применить суворовскую тактику ведения боя. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка, комментируя сообщение властей ДНР о том, что город Красный Лиман находится в полукольце ВСУ.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы удержать Красный Лиман, не дать противнику отбить этот город. Прямо сейчас мы наблюдаем там ожесточенные бои, идет целенаправленная атака ВСУ», – считает военный аналитик Юрий Подоляка. – «Для эффективной деблокады необходимо нанести противнику удар в тыл. По идее, это лучше всего сделать с севера – со стороны харьковского поселка Боровая. Если нанести такой удар, можно не только спасти Красный Лиман, но и добиться разрозненности элитных частей противника».

Эксперт также подчеркнул, что в данном случае не так важен численный перевес какой-либо из сторон. «Наибольшего внимания заслуживает тактическое расположение. Можно вспомнить, как побеждал Суворов – у него в битвах почти никогда не было численного преимущества. Но за счет продуманных маневров ему удавалось сеять панику в рядах противника, и тот бежал. Так и нам сегодня надо добиться паники со стороны ВСУ», – заключил Подоляка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Красный Лиман оказался в полукольце противника, дорога от соседнего города Сватово остается под контролем союзных сил, но периодически обстреливается.

«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!» – написал он в Telegram-канале.

Кроме того, об обстановке на этом направлении газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «В районе Красного Лимана очень серьезная и сложная обстановка, наши войска фактически находятся в оперативном окружении. Несмотря на то, что украинская сторона несет огромные потери, ВСУ продолжают двигаться», – отметил он.

Парламентарий обратил внимание на возможную связь между обострением ситуации на фронте и церемонией принятия новых регионов в состав РФ. «Судя по всему, им была поставлена задача в день присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей захватить этот населенный пункт», – предположил собеседник.

Накануне военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Красный Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.

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