В России оружие решили признать источником повышенной опасности

Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности, говорится в изменениях в соответствующий федеральный закон, которые вступят в силу 29 июня 2022-го.

Как сообщает РИА «Новости», ранее такой нормы в законодательстве не было. «После слова «оружие» дополнить словами «является источником повышенной опасности», – говорится в документе.

Как объяснил агентству доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко «речь идет в первую очередь о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность, по сути, без вины».

Например, человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если с его использованием кому-то навредили, то пострадавший может подать на владельца в суд.

Юрист уточнил, что возможна и иная ситуация, когда злоумышленники завладели вооружением без ведома и согласия его собственника.

«Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред», – пояснил он.

Ранее МВД России подготовило специальные технические параметры к списанному охолощенному оружию, которое может быть произведено на территории страны или ввезено в нее.