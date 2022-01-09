В России изменились правила получения пенсионных накоплений

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9 января, воскресенье | Последнее обновление — 13:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киргизия направила ноту Казахстану
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Сегодня мы видим и понимаем гораздо больше, чем 30 лет назад. Нам открывается, наконец, настоящий масштаб противостояния, и, следовательно – наша настоящая в нем роль и задача.
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2021 год оказался, мягко говоря, весьма динамичным. И для российской внутренней политики, и для внешней. Отношения России с ее союзниками, партнерами и противниками заиграли новыми красками. К счастью, зачастую приятными глазу.
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Цель в любом случае – сохранение целостного и самостоятельного казахстанского государства. Тем более, что оно, в отличие от Украины, не создавалось как антироссийский проект с перспективой использования во враждебных Москве интересах.
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В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В России изменились правила получения пенсионных накоплений
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Россияне могут подать заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР через портал «Госуслуги». Речь идет о выплате накоплений правопреемникам умершего пенсионера. Нововведение вступит в силу с 30 января.
«Заявления можно подать в виде электронного документа через портал с подписанием их усиленной неквалифицированной электронной подписью правопреемника. Заявления можно будет подписать и простой электронной подписью правопреемника», – передает «Российская газета» слова заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
Уточняется, что извещение правопреемников может осуществляться через портал Госуслуг не позднее 10 дней после получения документов о смерти застрахованного лица. Также предусматривается направление извещения о распределении пенсионных накоплений правопреемнику через «Почту России».
Ранее стало известно, что неработающие пенсионеры смогут получить доплату к фиксированной выплате в 2022 году, если они воспитывают несовершеннолетних детей, детей с ограниченными возможностями здоровья или детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях.
СМИ сообщали, что с 1 января 2022 года в России изменятся правила выплаты пенсий. Одним из главных нововведений станет освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом – в настоящее время до 50% пенсии может быть удержана по судебным листам за долги. Также с Нового года расширится перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат.
Макфол удивлен международной реакцией на российские войска в Казахстане
Бывший американский посол в России Майкл Макфол заявил, что удивлен отсутствием мировой реакции на ввод российских вооруженных сил в Казахстан без заседания Совета безопасности ООН и без встречи ОБСЕ.
«Я удивлен отсутствием международной реакции на ввод российских/иностранных вооруженных сил в Казахстан. Никакого заседания Совета Безопасности ООН. Нет встречи ОБСЕ (Казахстан является членом). USG почти ничего не сказала», – написал он в Twitter.
По его словам, реакции в 1956, 1968, 1979, 2008, 2014 годах были намного сильнее. Макфол «некоторые из тех интервенций также оправдывались официальным приглашением».
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие. В субботу самолеты военно-транспортной авиации России завершили переброску армянских военных из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.
Политолог раскрыл возможную схему заговора в Казахстане
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Казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал газете ВЗГЛЯД о возможности заговора спецслужб при организации массовых беспорядков в Казахстане.
«Подготовить в большинстве регионов страны десятки тысяч человек, обучить их, дать им список уязвимых мест, стратегических объектов, не дать спецназу вовремя выйти помочь полиции, не дать возможности службам того же аэропорта защититься – это не системные проблемы, а полноценное соучастие, если не сама инициация. Понимаете, у нас в 2007-ом году была попытка госпереворота, который хотел делать Рахат Алиев тоже с помощью сотрудников КНБ, после чего было уволено или посажено более 300 человек. То есть заговор вполне возможен. И были уже аналоги. Вопрос только в том, насколько он распространился. Везти столько подозрительных людей из Кыргызстана и Узбекистана, которые, возможно, проходили по базам, дать им возможность тут тренироваться и жить – это возможно только при постоянном прикрытии на всех этапах со стороны сотрудников, ответственных или за конттрразведку, иди за антитеррористическую деятельность», – отметил казахстанский политолог Марат Шибутов.
Он также оценил возможность причастности экс-главы КНБ Карима Масимова организации заговора в Казахстане.
«Тут конкретный вопрос о его вине. Была ли это халатность, или что-то большее – скажет только суд и следствие. Мы пока этого сказать не можем. Но так как КНБ является уполномоченным органом по борьбе с терроризмом, такие вещи не прощаются», – сказал Шибутов.
Ранее экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации является предательство некоторых чиновников и правоохранителей.
Он также отметил, что события последних дней в Казахстане стали возможны из-за системных проблем в работе Комитета национальной безопасности (КНБ).
Напомним, ранее в субботу пресс-служба КНБ сообщила, что спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
Forbes оценил потери казахских миллиардеров из-за протестов
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Миллиардеры в Казахстане, в том числе члены семьи бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, потеряли значительную часть своего состояния во время падения акций на фоне протестов и массовых беспорядков по всей республике.
По данным Forbes, в общей сложности четыре казахстанских миллиардера, в том числе дочь и зять Назарбаева, «обеднели» на три млрд долларов по сравнению с 4 января из-за ситуации в стране, передает РИА «Новости».
Forbes отмечает, что крупнейший акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким за последние несколько дней потерял 1,4 млрд долларов, состояние председателя правления банка Михаила Ломтадзе также уменьшилось на 1,4 млрд. Дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев потеряли на фоне беспорядков около 200 млн долларов.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила по меньшей мере 200 млн долларов.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Власти Алма-Аты сообщили об ожесточенном сопротивлении боевиков
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В Алма-Ате в Казахстане наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков, сообщил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.
Бабакумаров сказал, что «боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар 24».
В пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города сообщили, что в городе «открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, «Тоймарт» и «Смолл», при этом «в достаточном объеме» имеются «запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов». «Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с 09.00 до 18.00 на ближайшие два дня», – говорится в сообщении. 9 января Magnum откроет 40 магазинов, 10 января планируется поэтапно возобновить работу всех производственных предприятий.
Напомним, полицейские Алма-Аты на городской станции техобслуживания обнаружили имущество, похищенное мародерами, а также патроны и боеприпасы. Кроме того, схрон с оружием был найден силовиками в одном из населенных пунктов Жамбылской области – соседней с Алма-Атинской. Десятки военных, БТР дежурят на блокпостах, которыми полностью окружена Алма-Ата.
США задумались об ограничении поставок смартфонов и телевизоров в Россию
В случае «российского вторжения» на Украину США могут ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию, сообщил источник.
Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров. Как отмечает Bloomberg, таким образом США хотят, используя технологическое преимущество, ударить по военному и гражданскому секторам России, а также ее амбициям в технологической сфере, передает ТАСС.
В Казахстане у задержанных радикалов изъяли арсенал оружия
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У радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег.
«Автоматы, снайперская винтовка, пистолеты изъяты у задержанных в Жамбылской области радикалов. У них найдена крупная сумма денег – в тенге, евро, долларах и кыргызских сомах. Экстремисты также снабжали участников беспорядков алкоголем и наркотиками», – говорится в сообщении «Sputnik Казахстан» в Telegram.
Указывается, что всего задержали 139 человек.
Накануне сообщалось, что во время спецоперации в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате задержаны свыше 100 участников террористических акций.
В пятницу стало известно, что в ходе спецоперации в городе Актобе на западе Казахстана семеро сотрудников полиции получили ранения, задержаны «несколько преступников». Кроме того, провокаторы, задержанные в казахстанском городе Шымкенте, рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли над собой контроль.
Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.
Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.
Турция объяснила смысл закупки российских комплексов С-400
Покупка российских С-400 была не выбором Турции, а необходимостью, приоритетом Анкары является безопасность, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
«Это (закупка – прим. ВЗГЛЯД) было не выбором, а необходимостью. Это система, которая никому не причинит вреда, если не будет нападения или угрозы. Наш приоритет – безопасность нашей страны, 84 млн человек. Это система, которую не предоставили наши союзники, а мы сами обеспечили из России», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой агентство «Анадолу».
По его словам, по вопросу С-400 можно найти «разумные и логичные решения».
«Турция в этом отношении права», – заключил он.
Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что поставка систем ПВО С-400 входящей в НАТО Турции вопреки недовольству США является победой России на рынке вооружений.
Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
«Спасибо сенаторам Чаку Шамберу и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», – написал он в своем Twitter.
Как ранее писала Politico, подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2», рестрикции будут введены против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Для утверждения законопроекта Сенатом США потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере десяти демократов.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Звезду «Интернов» нашли в Казахстане
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Российский актер Илья Глинников, известный по главой роли в сериале «Интерны», найден в Казахстане, с ним все в порядке, его группу проводили до высокогорного катка «Медео», сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алма-Аты со ссылкой на волонтерскую организацию.
Ранее СМИ сообщили, что актер отправился в Казахстан покорять пик Талгар, родственники не могли выйти с ним на связь. В генконсульстве России в Алма-Ате заявили, что информация о пропаже Глинникова в Казахстане к ним не поступала.
«ДЧС Алматы обратился в волонтерскую организацию «Добровольная служба спасения в горах», которые связались с федерацией альпинизма и получили информацию о том, что группу, в составе которой Илья Глинников, с альпинистского лагеря «Туюксу» проводили до высокогорного катка «Медео», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы департамента.
Напомним, в субботу самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке.
Собчак заступилась за отдых и вечеринки в Куршевеле
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей любви к отдыху и вечеринкам в Куршевеле, куда приезжает с 16 лет.
Собчак вспомнила, как «в 16 лет впервые приехала» в Куршевель. Тогда она «останавливалась в нижнем лагере в дешевеньком отеле». По ее словам, «русских тогда вообще не было, а потом приехал Михаил Прохоров и устроил первую рождественскую вечеринку». «Стоял сам, красивый и одинокий, на фейсконтроле», – рассказала она в Instagram.
Как заявила Собчак, «прошло много лет», а «любимый» ею «за лучшие трассы в мире Курш, к сожалению, за эти годы для многих стал символом понтов», но «не для тех, кто понимает толк в качественном катании». «Но где-то в жизни должна быть стабильность. Лучшие вечеринки тут по-прежнему у Миши. И без Гриши Лепса – никуда», – заявила она.
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На прошлой неделе Собчак опубликовала обнаженное фото из бани, а также показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.
Земле предсказали новое массовое вымирание
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Вскоре Земля может столкнуться с шестой волной массового вымирания, сообщил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих.
Всемирный фонд дикой природы заявлял, что в ближайшие десять лет может произойти самое массовое вымирание животных со времен исчезновения динозавров. Эрлих отметил, что «массовое вымирание – лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз», также есть угрозы «нарушения климата, глобального отравления и возобновления гонки ядерных вооружений», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Наводнения, засухи и лесные пожары, вызванные изменениями климата, могут нанести планете такой же серьезный ущерб, как мощное извержение вулкана или гигантский астероид. Эрлих отметил, что ученые спорят о «причинах предыдущих массовых вымираний», но «нет ни слова о причине продолжающегося шестого – слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством».
Напомним, за всю историю Земли произошло пять массовых вымираний, пятое – вымирание динозавров 66 млн лет назад, тогда исчезли 76% видов в мире. Осенью 2021 года сообщалось, что в Министерстве природы по результатам последней инвентаризации в список вероятно исчезнувших включили 11 животных.
Жители киевской новостройки начали отапливаться дровами
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В Киеве жильцы 16-этажной новостройки отапливают свои квартиры дровами, сообщил портал «Обозреватель».
Первым об этом написал в своем Facebook киевский журналист Владимир Гуцул. «Многоэтажка «на дровах». Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме», – передает РИА «Новости» сообщение Гуцула.
По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. «Но есть и плюс – от цен на газ и отопление жители дома не зависят. Для них теперь важным показателем является стоимость дров», – сыронизировал он.
Как отмечает «Обозреватель», жители ЖК уверяют, что в доме имеются водопровод и канализация, при этом проводить туда газ и не планировалось.
Как сообщает издание, дом начали строить в 2014 году, квартиры в нем продавались с 2016 года, однако застройщик так и не завершил объект. По документам новостройка находится на земельном участке, который считается приусадебным. Прошлой зимой на дровяное отопление вынуждены были перейти жильцы еще одного ЖК от данного застройщика.
Украинские пользователи в комментариях к посту Гуцула также активно комментировали ноу-хау жильцов многоэтажки.
«Европейская столица!» – написал пользователь Олег Попенко.
«На всех дров не хватит», – отметил Ольховский Александр.
«Возобновляемый источник энергии!» – сыронизировала Sasha Koval.
«В центре Берлина есть дома, в которых сохранились печки, и отапливаются они углем», – заметила Lidiya Burtsewa.
«Это наше будущее...», – добавил Виктор Дяченко.
Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.
России пригрозили сравнимыми с рестрикциями против Кубы и КНДР санкциями США
В случае «российского вторжения» на Украину США могут ввести против России санкции, сравнимые с теми, что применяются к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану, сообщили источники.
Один из американских чиновников заявил, что в ответ на «вторжение» США с союзниками «немедленно нанесли бы суровые и из ряда вон выходящие убытки для российской экономики, в том числе ее финансовой системе и секторам, которые Кремль оценивает как критически важные», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Напомним, Bloomberg сообщило, что Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.
Высший уровень террористической угрозы ввели в Жамбылской области Казахстана
В Жамбылской области Казахстана введен «красный» (высший) уровень террористической угрозы, сообщают СМИ.
В субботу МВД Казахстана сообщило, что в регионе ранены семь правоохранителей, один погиб, задержаны свыше 90 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар-24» и «Sputnik Казахстан».
Напомним, у радикалов, задержанных в Жамбылской области Казахстана, были обнаружены автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и крупная сумма денег. Спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли сотрудники силовых ведомств.
Москва исключила уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности
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Высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнемся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется. Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», – передает РИА «Новости» его слова.
Рябков отметил, что «это полностью исключено», так как «означало бы действовать против собственных интересов, против интересов нашей безопасности».
По словам дипломата, Москва сожалеет, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктива предпочитают спекуляции.
Он подчеркнул, что это не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. По его словам, Россия главной задачей в Женеве ставит обсуждение нерасширения НАТО и непоявления ударных вооружений вблизи своих границ.
«Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии», – резюмировал Рябков.
Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил, что в последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.
Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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