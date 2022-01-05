Педофил задержан по делу об изнасиловании и убийстве девочки в Костроме

Один из задержанных по делу об убийстве пятилетней девочки в Костроме судим за педофилию, второй отбывал наказание за кражу, сообщают СМИ.

Как передает РЕН ТВ, «45-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б.» завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений». После этого «убийцы спрятали тело в спортивную сумку, очевидно намереваясь скрыть следы преступления», но «сделать это не успели, поскольку были задержаны».

Сообщается, что «педофил Денис Г. вышел на свободу меньше года назад», он «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», за что был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима. Он «полностью отбыл срок, за время которого получил от руководства колонии семь взысканий», характеризовался Денис Г. «крайне отрицательно, и после освобождения он обязан был регулярно отмечаться в полиции».

Семья, в которой воспитывалась девочка, считается благополучной. Никто никогда не привлекался к административной или уголовной ответственности. Девочка ждала мать, которая работала уборщицей в кинотеатре. Ребенку стало скучно, девочка отпросилась у матери, убиравшей кабинеты, «посмотреть на елку» перед зданием кинотеатра. Там ее схватили злоумышленники.