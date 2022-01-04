Миронов заявил о переговорах с непарламентскими партиями об объединении

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4 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем обращении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Диалог с ЕС будет обменом мнениями с противником, разговор с отдельными европейскими государствами – беседой с очень трудными партнёрами. Как это и было в 2021 году. Подробности...
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Сколько выходных нужно россиянам

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Особого урона от длинных выходных экономика, очевидно, не несет. Не потому, что работы никакой нет и никто не работает. Наоборот. Потому что кому надо, тот все равно работает. Подробности...
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Новый год – возможность привести свою жизнь в порядок

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это время для воссоединения с теми, кто нам близок и дорог, для восстановления отношений там, где они были испорчены, для радости, благодарности и надежды. Подробности...
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Рубль и нефть в 2022-м году ждут два разных сценария

    экспорт газа


    Стало известно о подготовке сделки России и Китая по «Силе Сибири – 2»

    расторжение контракта


    Пушков назвал условие прекращения транзита российского газа через Украину

    атипичные мутации


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    Видео

    ценовые факторы


    Рынок газа ждут новые потрясения

    переломные моменты


    Пять главных политических событий 2022 года

    экономическая реформа


    Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

    почетно и престижно


    Военной службе добавили комфорта

    импортозамещение


    Российское вино прошло испытание импортом и погодой

    открывающиеся возможности


    Сергей Худиев: Что такое «новое счастье»

    длинные праздники


    Герман Садулаев: Сколько выходных нужно россиянам

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    Миронов заявил о переговорах с непарламентскими партиями об объединении

    4 января 2022, 10:41

    Текст: Евгения Шестак

    Глава фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил 4 января, что ведет переговоры с лидерами некоторых непарламентских партий по вопросу объединения.

    «Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся», – приводит его слова ТАСС.

    Однако руководитель фракции заявил, что все конкретные решения будут обсуждаться «в преддверии следующей предвыборной кампании».

    В феврале 2021 года партия «Справедливая Россия» в ходе заседания съезда с партиями «За правду» и «Патриоты России» приняла решение о переименовании. Было объявлено о создание новой объединенной социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Тогда Миронов отметил, что начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».


    МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину
    		    3 января 2022, 12:44
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

    «Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

    Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза. 

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    Захарова сыронизировала над несбыточными обещаниями Запада Украине
    		    3 января 2022, 15:53
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу Германии провести встречу внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции по ситуации на Украине.

    Захарова напомнила в Telegram, что по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским «с американской стороны была подчеркнута приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу «ничего об Украине без Украины». Об этом заявляла пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

    Переговоры состоялись 2 января, а уже на следующий день, в понедельник, кабмин Германии сообщил, что «встреча внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции, посвященная Украине, состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже».

    «Ну как же так», – написала Захарова, добавив смеющийся смайлик.

    Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».

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    В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ
    		    3 января 2022, 13:09
    Фото: БАСЕ/YouTube
    Текст: Евгения Шестак

    В Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.

    В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.

    Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан

    Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ. 

    В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».

    По данным источников Sputnik Казахстан, к площади стянута Нацгвардия. Собравшиеся в площади Ынтымак в Актау требуют снижения цен на газ.


    Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара), 

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».

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    Политолог: Власти Казахстана не допустят перерастания протестов в революцию
    		    3 января 2022, 15:22
    Фото: БАСЕ/YouTube
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. В воскресенье в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газ.

    «Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию», – пояснил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

    Эксперт также напомнил, что в Казахстане ряд СМИ на русском и казахском языках создают постановочные антироссийские ролики. «В целом, Казахстан «разыгрывается» Западом по украинскому сценарию. При этом, руководство страны вынуждено лавировать: с одной стороны они держат капиталы на Западе, с другой – Казахстану нужна Россия и ЕАЭС», – детализировал собеседник.

    Лепехин считает, что в данной ситуации казахские власти не допустят революции, но будут вынуждены и впредь считаться как с евролиберальными кругами страны, так и с националистическими.

    «Думаю, аналогичные протесты по какому бы то ни было поводу можно ждать в других тюркоязычных странах региона. Турция не зря постоянно рисует карты «Великого Турана» – уверен, что она тоже прикладывает усилия к нынешним протестам в Казахстане», – добавил аналитик.

    В понедельник в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.

    В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.

    Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан

    Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ. 

    В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».

    Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара), 

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».

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    Стало известно о подготовке сделки России и Китая по «Силе Сибири – 2»
    		    4 января 2022, 05:32
    Фото: www.gazprom.ru
    Текст: Антон Никитин

    Москве удалось договориться с Пекином о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2», который позволит удвоить поставки российского трубопроводного газа в Китай и переиграть Европу, утверждает обозреватель Энтони Ашкенази в статье для британской Daily Express.

    Автор статьи отметил, что Россия и Китай близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости».

    «Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», – обратил внимание Ашкенази.

    Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока – 2» приостановлена.

    Напомним, в последний день минувшего года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР высоко оценили заявление президента России Владимира Путина о развитии российско-китайских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году. Ранее Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях.

    В середине декабря президент России рассказал о подготовке технико-экономического обоснования по проекту газопровода из России в Китай через Монголию, который может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири – 2». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем России и Китаю нужен дублер «Силы Сибири».

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    Лидеры пяти государств заявили о недопустимости ядерной войны
    		    3 января 2022, 16:23
    Фото: Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, сообщила пресс-служба Кремля.

    Соответсвующий документ опубликован на сайте Кремля. В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, страны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений и считают первоочередным недопущение войны между ядерными странами.

    Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».

    «Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», – говорится в сообщении.

    Стороны считают, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено. Отмечается, что стороны сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    В частности, была подчеркнута важность статьи VI ДНЯО «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».

    «Мы подчеркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», – говорится в заявлении.

    Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра. 

    В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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    Экс-глава «Нафтогаза» предсказал новое воровство российского газа Украиной

    3 января 2022, 20:27

    Текст: Кристина Цыцура

    Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале, заявил экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

    «Оценки необходимого объема импорта колеблются от 2 до 3 млрд кубометров за указанный период, но уже сейчас очевидно следующее: главным фактором, который определит ситуацию на украинском рынке газа в 2022 году, станет размер ущерба, который мы как государство получим в первом квартале», – приводит его слова интернет-издания ZN.ua, передает РИА «Новости».

    По словам Коболева, есть два варианта развития событий. Первый – государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долларов в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании. Второй – «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов в стране

    Коболев отметил, что ущерб по итогам квартала при оптимистичном сценарии развития событий будет только финансовым, речь идет о сумме от 1,5 до 5,3 млрд долларов.

    А по второму варианту неизбежен «отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным».

    «Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает он.

    Также Коболев исключил вариант возобновления импорта газа напрямую из России этой зимой. 

    Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.

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    Пушков объяснил нежелание Байдена вводить санкции против России
    		    3 января 2022, 13:40
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    У США не останется политических и экономических рычагов давления на Россию в случае введения жестких санкций, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Дело не в том, что [президент США Джо] Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил [президент РФ Владимир] Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть», – написал он в Telegram.

    Сенатор отметил, что при вводе США «адских» санкций, положение России будет усложнено, но это «даст ей полную свободу рук».

    «Именно этого не хочет дать Москве Байден, опасающийся перехода к использованию военных рычагов», – заключил парламентарий.

    30 декабря состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».

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    Умер трехкратный Олимпийский чемпион Виктор Санеев
    		    3 января 2022, 11:47
    Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Трехкратный Олимпийский чемпион, серебряный призер Московской Олимпиады в тройном прыжке Виктор Санеев скончался в Австралии в возрасте 76 лет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Информацию подтвердили в НОК Грузии.

    Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии.

    Он родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Является единственным в истории трехкратным олимпийский чемпионом в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980, двукратный чемпион Европы (1969, 1974), шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77), восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978).

    Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке:17,23 м, 17,39 м, 17,44 м.

    Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Выступал за спортивное общество «Динамо».

    Начинал легкоатлетическую карьеру в 1956 году в Гантиади как прыгун в высоту, однако в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Сперва тренировался под руководством Акопа Керселяна, затем Санеева тренировал и вырастил из него олимпийского чемпиона заслуженный тренер СССР Витольд Креер.

    После распада СССР уехал с семьей в Австралию, где работал учителем физкультуры в школе, а также развозчиком пиццы. Впоследствии ему удалось получить работу тренера по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс.

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    Кинокритик Антон Долин наконец посмотрел сериал «Игра в кальмара»
    		    3 января 2022, 16:28
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Российский кинокритик Антон Долин в соцсетях рассказал, что все-таки посмотрел нашумевший сериал «Игра в кальмара», а также поделился впечатлениями.

    По его словам, несмотря на большую популярность и обсуждение проекта после его выхода, он смотреть сериал тогда не стал.

    «Даже когда недавно я спросил здесь о сериалах года, «Игру в кальмара» назвали всего 2-3 раза из сотен комментариев. В общем, я смотреть тогда не стал, а сейчас взялся только под нажимом младшего сына. Краткое резюме: отличный сериал. Смачный, яркий, злой, смешной, жестокий, гротескный – говоря короче, незабываемый», – написал Долин в публикации в Facebook.

    Сериал он назвал лишь явлением поп-культуры. Проект кинокритик похвалили за жанровые контрасты, юмор, парадоксальность мышления, бескомпромиссность формы и проработанные образы.

    Подводя итог, Долин посоветовал подписчикам посмотреть сериал.

    Ранее сообщалось, что объявлено о втором сезоне сериала «Игра в кальмара», но точной даты названо не было.

    Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (47%) знают или что-то слышали о корейском сериале «Игра в кальмара», однако большинство граждан (53%) впервые услышали о сериале во время самого опроса. Однако сериал стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix.

    Напомним, в начале декабря в сети был опубликовали фрагмент беседы главреда журнала «Искусство кино» и кинокритика Антона Долина с кинорежиссером Ридли Скоттом, голливудский режиссер обматерил российского журналиста. Долин позже объяснил причину. 

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    Медведчук назвал способ преодолеть энергокризис на Украине

    3 января 2022, 17:30

    Текст: Евгения Шестак

    Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

    По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить «политические спекуляции» на теме газа и действовать в интересах граждан, сообщается на сайте политсилы.

    Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по «реальной цене, без переплат европейским посредникам» следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.

    Как отметили в пресс-службе политсилы, необходим «как можно более оперативный старт переговоров» о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.

    «Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа», – сказал Медведчука.

    Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров. 

    Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.

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    Глава железных дорог Литвы покинул пост из-за санкций США

    3 января 2022, 18:34

    Текст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор государственного предприятия «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы» – прим. ВЗГЛЯД) Мантас Бартушка 3 января ушел с поста главы ведомства в связи со скандалом с транзитом через Литву белорусских калийных удобрений, говорится на сайте ведомства.

    «С учетом риска и необходимости диверсификации деятельности план «Летувос гележинкеляй» на 2022 год составлен расчет на белорусские грузы с расширением работы на рынках Польши и Украины», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее сообщалось, что еще 15 декабря председатель правления компании Кястутис Шлюжас объявил, что из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка подаст в отставку.

    Шлюжас сказал, что лучшим решением будет «договориться с генеральным директором о том, когда он может покинуть свой пост, и к этому времени разработать четкий план действий». По его словам, это позволило бы смягчить ситуацию.

    Напомним, несмотря на санкции Вашингтона против производителя калийных минеральных удобрений ОАО «Беларуськалий», его продукция по-прежнему шла транзитом через Литву. В «Летувос гележинкеляй» объяснили это тем, что предприятие получило от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, поэтому в одностороннем порядке прекратить перевозку удобрений в Клайпедский морской порт не может.

    Из-за отказа Вильнюса поддержать санкции США начался скандал. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и глава Минтранса Марюс Скуодис объявили о готовности уйти в отставку, но премьер-министр Ингрида Шимоните не приняла отставку двух министров.

    Литовской железной дороге после этого предрекали санкции. 

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    Заявление стран «ядерной пятерки» оказалось инициативой России

    3 января 2022, 17:09

    Текст: Евгения Шестак

    Заявление лидеров Китая, России, Великобритании, США и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было подготовлено по российской инициативе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Приветствуем опубликованное 3 января 2022 года Совместное заявление пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Российская Федерация твёрдо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», – говорится в комментарии на сайте МИД России.

    Отмечается, что российская сторона последовательно продвигала идею о подтверждении данного принципа всеми государствами «ядерной пятерки». 

    «Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США», – уточнила Захарова.

    По ее словам, учитывая важность и самодостаточность Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию. Захарова добавила, что документ «пятерки» дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве).

    Кроме того, в Telegram-канале МИД России сообщается, что одобрение лидерами ядерных держав заявления о предотвращении ядерной войны будет способствовать снижению напряженности.

    «Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков», – говорится в сообщении.

    В понедельник лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. 

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    Синоптики предупредили москвичей о резком потеплении

    3 января 2022, 16:35

    Текст: Кристина Цыцура

    Резкие перепады температуры ждут жителей столицы во время новогодних каникул, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января будет взрывное потепление от ночных –11...–13 градусов до 0 днем», – цитирует синоптика RT.

    По словам специалиста, с 5 января жителям Москвы и Подмосковья стоит ждать мокрый снег, метель, снежные заносы и гололед на дорогах. Все это принесет с собой резкое потепление.

    На следующий день в четверг, 6 января, в столице будет все так же тепло, но вот 7 и 8 января резко похолодает до –10...–15 градусов.

    Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник. По прогнозу гидрометцентра, в понедельник утром столбики термометров в столице покажут 12 градусов ниже ноля, а к обеду в Москве потеплеет до минус 10 градусов и пойдет снег.

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    В ДТП в Белоруссии пострадали 40 россиян
    		   3 января 2022, 16:54
    Фото: vk.com/vitebsk__jai
    Текст: Кристина Цыцура

    Несколько россиян, пострадавших в ДТП в Витебской области, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии.

    «Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 – средней тяжести, легкой легкой степени. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска », – сообщили в Минздраве Белоруссии.

    Российские дипломаты уточняют информацию, находят на связи с белорусскими компетентными органами, заявил пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев.

    В Витебской области экскурсионный автобус, в котором находились 40 граждан России, столкнулся с автомобилем, в результате аварии водитель погиб, а пассажиры автобуса получили травмы, сообщает Следственный комитет республики.

    «В результате ДТП водитель легкового автомобиля погибшего, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Авария произошла на 120 км автодороги М-8 граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины. Водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с экскурсионным автобусом.

    Из 42 пассажиров в автобусе 40 – граждане Российской Федерации, которые приехали на экскурсию, добавили в СК.

    Сейчас на место происшествия работают оперативные службы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с большим числом пострадавших произошло в Рязанской области. Пассажирский автобус врезался в опору моста. 

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