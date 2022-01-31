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Российский рынок акций открылся ростом
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Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов.
По данным торговой площадки на 10.00 долларовый индекс РТС рос на 1,53% и находился на уровне 1 428,55 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи вырос до 3 524,11 пункта (+1,02%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,51%, до 3 506,41 пункта, передает ТАСС.
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,12%, до 89,51 долларов за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 1,21% и торгуется на уровне 87,85 долларов за баррель.
Лондон пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
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Разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. Возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов», заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать – расширить это так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под санкциями», – заявила Трасс, добавив, что «российским компаниям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
«Это будет непросто для России», – уточнила Трасс.
Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
По ее словам, Великобритания не исключает вероятность того, что собственность российских олигархов в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», – добавила Трасс.
Отвечая на вопрос, что подобные санкции могут ударить и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».
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Накануне стало известно, что в понедельник МИД Великобритании намерен объявить в парламенте страны об ужесточении санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В канцелярии Джонсона сообщили, что «премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе».
В пятницу источники The Wall Street Journal сообщили, что CША не рассматривают введение против России санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа, планируемые ограничения коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом.
До этого сообщалось, что Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Возможность введения санкций против газопровода не исключили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава МИД Германии Анналена Бербок.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Она также в шутку поддержала идею использования «Северного потока – 2» для перекачки водки. В Кремле на это ответили, что пусть лучше в Вашингтоне шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе.
Напомним, Минобороны Великобритании ожидает, что Россия может предпринять кибератаки и распространить компромат против стран Запада. Times приводит высказывания главы оборонного ведомства и его подчиненных. Так, министр Бен Уоллес заявил: «Я ожидал бы, что какое-либо российское наступление будет иметь кибернетический компонент наравне с физическим. Компромат также является частью этого инструментария».
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Кандидат в президенты Франции сочла правомерными претензии России к НАТО
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Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс в эфире телеканала France 3 заявила, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной.
«Как я понимаю, сегодня есть правомерная обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ альянса, который может быть направлен против нее. Поэтому необходимо говорить. Необходима конференция по безопасности в Европе с участием России и Евросоюза», – цитирует ее РИА «Новости».
Кроме того, она приветствовала диалог между Францией и Россией.
«Наконец, Франция говорит с Россией. И я думаю, что возобновить этот диалог было абсолютно необходимо, если мы хотим гарантировать мир у границ Европы. Вместе с тем надо быть очень твердыми в этом диалоге. Границы Украины неприкосновенны, и мы должны их защищать, поскольку Франция сегодня в НАТО – альянсе, который будет защищать суверенные государства, находящиеся у его границ», – добавила Пекресс.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс может придерживаться пророссийских взглядов, как и другой кандидат в президенты Франции – основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур.
Согласно соцопросу Ipsos-Sopra Steria, Пекресс занимает третье место в предвыборной гонке. На втором месте расположилась лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а на первом – действующий президент Эммануэль Макрон.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
МИД России в декабре 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Украина впервые в истории запустила в работу все 15 энергоблоков АЭС
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Украинский «Энергоатом» в воскресенье утром подключил к энергосистеме энергоблок № 4 Ровенской АЭС, таким образом впервые в истории запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков.
«30 января 2022 года в 05.45 энергоблок № 4 Ровенской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», – сообщается на сайте НАЭК.
Согласно сообщению, оборудование работает в заданном режиме. Отмечается, что впервые за всю историю атомной энергетики Украины «Энергоатом» работает со всеми пятнадцатью энергоблоками одновременно.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что из-за высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.
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Боррель рассказал, кто может заменить российский газ
Евросоюз надеется, что США, Катар и Азербайджан, компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России, написал в своем блоге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель полагает, что сокращение или даже остановка поставок газа из России в ЕС может произойти в случае провала переговоров по безопасности в Европе. «Нам надо быть готовым на тот случай, если дипломатия провалится. Мы рассматриваем все возможности и сценарии, в том числе сотрудничество с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Умер актер Леонид Куравлев
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет, сообщил Союз кинематографистов.
«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», – сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов.
Время и дата прощания уточняются.
Ранее сообщалось, что площадь поражения легких Куравлева за неделю выросла с 5-10% до 25-35%, он дышит без аппарата ИВЛ.
Напомним, народный артист РСФСР Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
СМИ рассказали о жизни супруги Януковича в Севастополе
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Супруга экс-президента Украины Виктора Януковича живет в Севастополе, владеет сетью магазинов «Меркурий» и кинотеатром «Мир кино», сообщили украинские СМИ.
По данным издания Cтрана.ua, в числе официальных учредителей предприятий Людмила Янукович не значится, однако в городе считается, что именно она владеет сетью магазинов и кинотеатром.
Основным видом деятельности ООО «Меркурий» является розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами и табачными изделиями.
«Во время ковидных ограничений «выстрелила» доставка. Затариваешься на 2500 рублей, привозим бесплатно. Если клиент живет далеко, то такса от 150 рублей и выше. Поскольку клиенты наши – люди обеспеченные, вопросов не возникает. Да, серьезный контроль, высокие требования. Немного, зато стабильно платят, оформление официальное. Иногда есть скидки на продукцию. Зарплата обычного продавца стартует от 25 000 рублей, в овощном, молочном отделе и кулинарии повыше – с 30 тысяч. Но текучка кадров постоянная. Нужны уборщица, охранник, грузчик», – рассказал один из сотрудников магазина.
Также отмечается, что супруга экс-президента Украины бывает на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя, где похоронен сын Януковичей Виктор, который в 2015 году утонул на Байкале, провалившись под лед. Участок огорожен высоким забором, могила под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.
Ранее СМИ со ссылкой на политтехнолога и блогера Владимира Петрова сообщили, что Людмила Янукович якобы умерла. Официального подтверждения этой информации не было. Позже представитель Януковича опроверг эту информацию.
Напомним, Людмила Настенко (в замужестве – Янукович) родилась в 1949 году. Работала на производстве, в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. В 2004 году стала широко известна после речи в адрес Виктора Ющенко.
Она занималась благотворительностью, оказывала помощь детским домам. В начале 2000-х также помогала шахтерским организациям Украины. После событий 2014 года она переехала в Крым, в поселок Отрадное.
В 2017 году Виктор Янукович заявил, что расстался с супругой Людмилой после 45 лет совместной жизни и живет с другой женщиной.
Самолет «Байкал» совершил первый полет
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Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» 30 января совершил первый полет, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«В «Байкале» учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке», – цитирует ТАСС Мантурова.
Воздушное судно разработано компанией «Байкал-Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом России. Проект задуман как перспективный самолет местных воздушных линий и призван заменить в эксплуатации самолеты Ан-2.
Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург в городе Арамиль Свердловской области. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. В рамках полетного задания летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Как заявил летчик, в ходе полетного задания системы воздушного судна работали в штатном режиме.
Напомним, в декабре президент Владимир Путин заявил, что новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия тайно создает замену легендарному самолету.
В ФРГ рассказали о ходе сертификации «Северного потока – 2»
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Решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» вряд ли будет принято до конца июня, регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки, заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман.
«Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, только когда все документы будут полностью предоставлены, Германия сможет возобновить рассмотрение. «Если обратить внимание на различные [предусмотренные для этого] сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] едва ли будет возможно в первом полугодии», – заявил глава регулятора ФРГ.
Хоман подчеркнул, что трубопровод уже получил техническое разрешение на эксплуатацию от Горного ведомства Штральзунда. «Что касается нашей оценки, то речь идет о том, выполняет ли «Северный поток – 2» предписания по разделению компаний при эксплуатации и торговле газом (так называемый unbundling – прим. ВЗГЛЯД). Если мы по каким-либо причинам не сможем сертифицировать компанию, то Nord Stream может обратиться в суд», – пояснил он.
Он уточнил, что в таком случае «все может тянуться долго».
«И затем также вовлечена Европейская комиссия. Она выскажет позицию касательно запланированного решения сетевого агентства, которую мы будем вынуждены учитывать», – отметил Хоман.
В четверг стало известно, что дочерняя компания российского Газпрома – Nord Stream 2 AG – учредила в Германии свою дочернюю компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в Шверине.
Ранее бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко выразил мнение, что запуск нового газопровода неизбежен и произойдет «через несколько шагов». Между тем в Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы.
Кроме того, премьер федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
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ЕС захотел лишить Россию возможности для реализации «стратегических амбиций»
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Евросоюз работает над новыми санкциями, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в личном еженедельном блоге.
«В рамках нашей работы по сдерживанию [России] мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», – приводит слова главы дипломатии Евросоюза ТАСС.
«Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути», – заявил Боррель.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможности введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России. Также стало известно, что Евросоюз может ввести против России ограничения на конвертирование валюты, меры экспортного контроля, ограничения доступа к SWIFT.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. Россия в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В Кремле призвали дождаться реакции президента России Владимира Путина на ответ Соединенных Штатов на предложения Москвы по гарантиям безопасности. При этом в Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
В декабре 2021 года президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Появилось видео падения ребенка в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке
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Видео, на котором молодая женщина сбрасывает свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, появилось в социальных сетях.
На кадрах женщина перекидывает ребенка через защитные перила и держит девочку над вольером на глазах у посетителей зоопарка. После мать сбрасывает дочь к медведю. Зверь наблюдал за происходящим, лежа в вольере. После падения хищник подошел к девочке, а затем медленно отошел, передает РЕН ТВ.
Забежавшие в вольер специалисты сразу быстро среагировали и забрали ребенка из вольера.
Напомним, девочка пострадала только от падения с пятиметровой высоты – у нее обнаружили ушибы. Медведь ребенка не тронул, он понюхал девочку и отошел. В отношении матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Напомним, что в пятницу молодая женщина в зоопарке Ташкента перекинула девочку в вольер с бурым медведем, хищник ребенка не тронул. Девочка пострадала от падения с высоты почти пять метров. Органы прокуратуры Узбекистана возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье «покушение на умышленное убийство», предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.
Вассерман предсказал непрерывный ледниковый период на Земле
В будущем на Земле может наступить непрерывный ледниковый период, виной тому является ускоренное остывание ядра планеты, заявил депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.
При этом Вассерман отметил, что ближайшим поколениям жителей планеты можно не беспокоиться из-за возможных грядущих изменений. Он уверен, что уменьшение теплового потока из-под земли, когда исчерпается нынешний запас подземной энергии, может случиться в очень отдаленном будущем, передает ФАН.
«Грубо говоря, не через три-четыре миллиарда лет, а через полтора-два», – сказал он.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обозначил сроки начала новой климатической эпохи: по его словам, процесс начнется после 2035 года. Между тем украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом».
Депутат Европарламента назвала власти Украины наркоманами
Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко ответила главе партии «Слуга народа» Давиду Арахамии, который усомнился в возможном «российском вторжении» на Украину.
«Они все там на Украине наркоманы или что у них происходит?», – написала Крамон в Twitter в ответ на его слова, сообщает РИА «Новости».
Ранее Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и другой Запад по поводу «вторжения» России, негативно влияет на украинскую экономику. По его словам, «три, четыре, пять точных дат («вторжения») прошли, (...) это просто запугивание людей», украинцы это понимают
Между тем сам Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.
Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны России ни одна страна не будет защищать Украину.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Врач нашел нестыковки в истории с упавшей с 22-го этажа школьницей в Москве
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Человек не может выжить после падения с 22-го этажа, заявил детский хирург, ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин, комментируя историю с восьмиклассницей, которая осталась в живых после падения с многоэтажки в Москве.
«Так не бывает, выше пятого этажа практически всегда – смерть! Поэтому это крайне неправдоподобно всё... Был один случай, когда девочка выпала с 15-го этажа, упала на крышу машины, но она теперь глубокий инвалид. Даже не по голове, а по всем остальным повреждениям – там перелом таза, перелом позвонков, перелом бедер. Очень серьезные травмы», – цитирует Пятый канал Сорокина.
По его словам, вероятность выживания при падении с большой высоты есть у маленьких детей и грудничков. Травматолог пояснил, что легкий вес помогает смягчить удар.
В свою очередь заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) Валентин Неверов отметил, что при падении могли повлиять внешние факторы. Он назвал произошедшее чудом.
«Тут надо изучать все: куда она упала, задевала ли при полете ветки деревьев или какие-то выступающие предметы, приземлилась на сугроб высокий со снегом. Это все нужно смотреть в конкретном случае», – заявил Неверов.
В воскресенье в Москве восьмиклассница упала с балкона, который находился на 22-м этаже. Она осталась в живых. По информации СМИ, 14-летняя девочка состоит на учете у психиатра. Также сообщалось, что выжившая девочка в момент происшествия была на вечеринке, где подростки распивали спиртное. Медики диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота, а также множественные поверхностные ссадины и ушибы.
В Канаде объяснили перемещение своих войск на запад от Днепра
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Министр обороны Канады Анита Ананд рассказала, что канадские войска, находящиеся на Украине, переместили на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны, сообщает газета Globe and Mail.
«Наши ВС Канады, например, переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», – рассказала Ананд в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».
При этом она заявила, что не может сказать, когда и почему было принято решение о передислокации.
Несколько недель назад в зарубежных СМИ появились сообщения, что минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения как «часть усилий, которые предпринимают союзники по НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства». Также спецназ должен был обеспечить безопасную эвакуацию канадских дипломатов.
В Кремле не раз опровергали подготовку вооруженного нападения на Украину, отмечая, что ни на кого не собираются нападать.
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Киев пожаловался на «экономические страдания» из-за паники на Украине
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Украина уже страдает экономически из-за паники по поводу якобы обострения ситуации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники», – пояснил Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vice.
По его словам, рынки и люди должны понять, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий».
Кулеба добавил, что некоторые западные союзники из-за «недостатка политической воли» не так активно помогают Украине, как могли бы. Однако министр воздержался от того, чтобы назвать конкретные страны.
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Ранее сообщалось, что постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала другого информационного пространства 12,5 млрд долларов вывели с Украины. Украина не может справиться с такими вызовами, из госрезервов стабилизируется национальная валюта, поэтому это очень дорого стоит для Украины.
В пятницу украинский политолог Андрей Золотарев сказал газете ВЗГЛЯД, что игры Киева и США в «российскую военную угрозу» имеют давнюю историю, но теперь ее условия для Украины принципиально ухудшились.
Аналитик указал, что посредством нагнетания военной истерии США принуждают Киев к выполнению Минских соглашений, которые могут стать общей точкой соприкосновения позиций Москвы и Вашингтона в нынешнем диалоге по безопасности. При этом Запад обещает объем финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, а офис президента Украины говорит, что страну от краха спасет не меньше, чем 3,5 млрд – «и это тоже показывает разобщенность позиций Киева и США, Зеленский больше не сможет монетизировать «российскую угрозу».
В пятницу утром CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошел не очень хорошо», в основном – из-за разногласий по поводу «уровня угрозы» российского нападения.
Напомним, что в МИД России назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.
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