В Кремле признали превышающее данные статистики число заболевших COVID

Абсолютно точной статистики по COVID нет, количество заболевших очевидно больше, так как многие не тестируются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше и возможно существенно больше, это очевидно. Поэтому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше. Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь, в случае с «омикроном» мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв, и во вторую очередь, на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе», – приводит пояснения Пескова РИА «Новости».

При этом он отметил, что цифры по заразившимся «омикроном» в РФ пока меньше, чем в Европе и США, «поэтому нельзя исключать, что они еще будут увеличиваться», добавил он.

Отвечая на вопрос о дополнительных ограничениях, Песков отметил: «Мировой опыт показывает, что в плане «омикрона» какие-то ограничения избыточные, они не имеют смысла. И каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны».

За сутки в России госпитализировали 14 тыс. человек с коронавирусом.

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