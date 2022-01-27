В ЕС заявили о готовности решать вопросы с Россией путем диалога

Европейский союз готов решать проблемные вопросы с Россией вокруг Украины с помощью диалога и считает «нормандский формат» наилучшим средством для этого взаимодействия, заявили канцлер Австрии Карл Нехаммер и глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы должны разъяснить Российской Федерации, что есть готовность к диалогу. «Нормандский» процесс, в котором за одним столом сидят Франция, Германия, Украина и РФ, поддерживается с нашей стороны и признается важным. Но одновременно мы должны разъяснить РФ, что для ЕС никогда не может быть политики, связанной с применением силы. Мы это не приемлем. Если РФ решится на это, тогда РФ должна считаться с тем, что Европа отреагирует на это четким и единым языком санкций», – приводит ТАСС слова канцлера Австрии, сказанные Нехаммером после переговоров с Шарлем Мишелем в Вене.

Как подчеркнул глава Европейского совета, первый приоритет Европейского союза в отношении России – это дипломатия. «Должно быть возможным преодолевать препятствия дипломатическими решениями. Необходимо использовать все возможные форматы, чтобы добиться прогресса, например, «нормандский формат», – отметил Мишель.

«Если мы не сможем решить что-то на дипломатическом уровне, тогда нам надо быть едиными и решить, какие предпринимать действия, какими должны быть последствия, если действительно последует военная агрессия против Украины», – подчеркнул глава Евросовета.

Ранее Москва предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.

Тем временем во вторник в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД