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26 января, среда | Последнее обновление — 17:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям
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ЕР попросила руководство страны помочь ЛНР и ДНР военной продукцией
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«Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой помочь поставкой военной продукции самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам.
«Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни граждан и соотечественников, проживающих на территориях ЛНР и ДНР. В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», – заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев, его слова приводятся на сайте партии.
По его словам, действия стран НАТО сегодня уже «не просто беспокоят, они вызывают реальную тревогу и недоумение».
«Устраивать истерию в мировых СМИ и одновременно накачивать Украину западным летальным оружием – это очень опасно», – подчеркнул Васильев.
Он отметил, что сегодня на Украину поступают ракетные комплексы, гранатометы и другие боеприпасы, а также «появляются инструкторы, которые обучают использованию этих систем».
Он добавил, что Россия не может допустить «истребления людей».
Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии, предложил.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
В ЛНР заявили о временной уступке Украины под жестким давлением России
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«Законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил об отзыве из Верховной рады спорного законопроекта о «переходном периоде» в Донбассе.
«По сути, данный законопроект предусматривает установление оккупационного режима на территории Донбасса, что коренным образом противоречит всем положениям Минских соглашений. То, что Украина отозвала его, не означает полного отказа от него. Она просто будет его пересматривать. Киев все еще продолжает обдумывать варианты ущемления гражданских, политических и социальных прав жителей Донбасса», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Это временная уступка, сделанная исключительно под жестким давлением России. Кроме того, европейские посредники также были несогласны с его принятием, – уверен собеседник. – Это стало одним из предусловий России для проведения встречи на уровне советников лидеров «нормандской четверки». И это абсолютно правомерно – как обсуждать с Украиной выполнение Минских соглашений, если она на законодательном уровне отказывается от них?».
«Еще одним предусловием будет являться выполнение Украиной решений Парижского саммита. Киев взял на себя обязательство, а потом решил передумать. Как вести диалог с партнером, который сначала подумал и согласился, а потом передумал? Так что встреча на уровне лидеров невозможна без принятия Киевом хотя бы большей части договоренностей, которые были достигнуты в Париже в декабре 2019 года. Иначе зачем встречаться?» – риторически заключил Мирошник.
Во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил
, что решение украинского кабмина отозвать из Верховной рады законопроект о переходном периоде в Донбассе не было вызвано давлением на Киев.
Как сообщала «Европейская правда», в понедельник кабмин решил отозвать законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предусматривает «правила реинтеграции оккупированных территорий». Издание указывает, что данный вопрос был единственным, для которого созывалось внеочередное заседание правительства Украины.
По данным издания, «формально» решение принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии». Однако «Европейская правда» утверждает, что «реальной причиной срочного отзыва проекта является необходимость выполнить требование, выдвинутое» Россией в качестве «предпосылки для проведения новой встречи «нормандской четверки» на уровне советников лидеров», передает РИА «Новости».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак «совершенно официально» заявил ICTV, что должен «развеять некоторые фейки». Он опроверг заявления о том, что Украина «якобы вынуждена была выполнить чьи-то требования и отозвать законопроект». По его словам, «украинская власть выполняет требования только своего народа», а «основное требование украинского общества сегодня – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию». Власти страны работают над этим «24/7», заявил он.
Напомним, в Париже 25 января состоится встреча политсоветников «нормандского формата». Россию будет представлять замглавы аппарата президента Дмитрий Козак. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.
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Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс
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Концентрация Киевом военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке Украины к наступательным действиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. Действительно, такая угроза сейчас есть», – цитирует ТАСС Пескова.
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По его словам, поставка западного оружия на Украину «лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции», а угроза военной провокации растет.
Также Песков отметил, что угроза провокаций со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе сейчас выше, чем ранее.
Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
Киев перебросил РСЗО и танковые соединения в Донбасс
Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения, сообщила народная милиция ДНР.
В ДНР сообщили, что Киев активно стягивает в регион «вооружение для формирования ударных групп». Уже «зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковых соединений и техники для уничтожения минных заграждений», передает РИА «Новости».
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Напомним, ДНР сообщала, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
ДНР пригрозила невосполнимым ущербом при наступлении ВСУ
В случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб, заявил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.
Басурин призвал украинских силовиков отказаться от участия в боевых действиях и «выполнения преступных приказов своего командования».
Отмечается, что украинские военнослужащие проводят подготовку к наступлению в Донбассе, идет усиление штурмовых групп. По словам представителя Народной милиции ДНР, в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации. Из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков.
«Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (город в нескольких километрах от Донецка под контролем Киева - ред.) 40 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО», – сказал представитель ведомства.
Кроме того, к линии соприкосновения в Донбассе прибывают самоходные реактивные установки разминирования УР-77, происходит усиление передовых подразделений и штурмовых групп переносными установками разминирования УР-83П. Также начата передислокация подразделений 28-й бригады ВСУ из пункта постоянной дислокации в Одесской области.
Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Нидерланды заявили о «юрисдикции России» над пассажирами MH17 в момент гибели
Координатор оперативной группы по крушению рейса MH17 в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст на заседании в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) заявила, что пассажиры самолета в момент гибели якобы были под юрисдикцией России, этот аргумент ранее в суде уже отверг представитель Москвы.
ЕСПЧ в Страсбурге в среду начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, передает РИА «Новости».
Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing.
«Люди, находившиеся на борту MH17, на момент крушения находились под юрисдикцией России. К такому выводу мы главным образом пришли потому, что Россия осуществляла эффективный контроль над территорией ДНР, а самолет упал именно в этой зоне», – сказала ван Хейст.
Ранее прокурора Нидерландов уличили во вранье по делу о крушении МН17.
Сообщалось также, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.
Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Песков назвал фейками сообщения о «просьбе» Китая не начинать войну в Донбассе
Публикации в СМИ о «просьбе» Китая не начинать войну в Донбассе во время Олимпиады являются фейком, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нет, не будет (комментария – прим. ВЗГЛЯД). Это к той самой истерике, украшенной фейками», – сказал Песков, отвечая на вопрос о заявлении британского МИД о том, что российское руководство якобы ищет возможности поспособствовать приходу к власти на Украине лояльного Москве лидера, передает РИА «Новости».
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Он также назвал фейком заявления о «просьбе КНР» не развязывать войну в Донбассе во время Олимпийских игр в Китае.
«Это туда же – в фейковую истеричную корзину. Наши китайские товарищи уже на это отреагировали тоже», – пояснил представитель Кремля.
Ранее Bloomberg со ссылкой на дипломата КНР сообщило, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин «попросил» президента России Владимира Путина «не нападать на Украину» во время Олимпиады.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об этой публикации, заявила, что «это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб».
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что публикации на эту тему в СМИ – абсолютная ложь, провокация и попытка подрыва Олимпиады.
В ДНР заявили о намерении «Правого сектора» создать заградотряды из боевиков
В ДНР заявили о том, что располагают информацией о прибытии боевиков «Правого сектора*» (организация запрещена в России) в район линии соприкосновения в Донбассе, рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По его словам, не исключено, что данных бойцов будут использовать в качестве заградотрядов или групп зачистки, передает РИА «Новости».
Напомним, ДНР сообщала, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
Также украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения.
Лукашенко заявил о намерении разместить военный контингент на границе с Украиной
Белоруссии придется направить военных на границу с Украиной на время февральских совместных учений с Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Нам придется там (на юге Беларуси – прим. ВЗГЛЯД) развернуть целый контингент белорусской армии», – заявил Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Белорусский президент объяснил такое решение стягиванием Киевом украинских войск на украинско-белорусскую границу. По его словам, украинцы первыми начали стягивать войска по неизвестным причинам.
«Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу, украинцы стали стягивать туда войска, не понимаю зачем», – отметил Лукашенко.
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Ранее Кремль заявил о высокой угрозе военного наступления Украины на Донбасс.
До этого управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в случае агрессии Киева Донецкая народная республика (ДНР) ответит и нанесет ВСУ невосполнимый ущерб.
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Украина заверила в отсутствии намерений воевать в Донбассе
Украинские власти не планируют военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией», заявил заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко.
Витренко «подтвердил», что его страна «не имеет намерений каких-либо военных действий на оккупированных частях своей территории, не говоря уже о границе с Россией». Он уверяет, что Киев «не видит альтернативы политическому и дипломатическому решению этого международного военного конфликта». Украина обещала «продолжить поиск любых жизнеспособных вариантов для обеспечения мира». Он полагает, что отправной точкой должна стать «деэскалации со стороны России ситуации в области безопасности на украинских границах и вывод из Донбасса и Крыма», передает ТАСС.
Напомним, ДНР соощила, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения.
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ЛНР заявила об украинской бронетехнике в Счастье
Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила бронетехнику украинских силовиков в одном из подконтрольных Киеву городов у линии соприкосновения в Донбассе.
«В зоне ответственности 79-й бригады (украинских силовиков) зафиксированы две боевые машины пехоты вблизи жилого района населенного пункта Счастье (расположен около 25 км от Луганска)», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы народной милиции ЛНР.
По его словам, подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками «в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки».
Напомним, ДНР сообщала, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Нахождение данных систем на удалении менее 70 километров от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
Также украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения.
В ДНР заявили о готовности к агрессивным действиям Украины
Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше – ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что ДНР должна быть в постоянной готовности. По его словам, проведены ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, идет отработка совместных действий между экстренными службами.
Ранее заместитель украинского постпреда при ООН Юрий Витренко заявил, что украинские власти не планируют военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией».
Напомним, ДНР соощила, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения.
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Пушилин подтвердил наличие противотанковых ракет Javelin в Донбассе
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире канала «Россия 1» заявил, что противотанковые ракеты Javelin находятся на территории Донбасса.
«Что же касается Javelin, они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения», – цитирует его ТАСС.
Он также рассказал, что вооруженные силы ДНР находятся в режиме повышенной боевой готовности, власти делают все возможное для мирного урегулирования конфликта.
«Конечно, да, мы сейчас в повышенном режиме готовности. Потому что от Украины сейчас можно ожидать чего угодно. <...> Со своей стороны делаем все, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом», – рассказал он.
Пушилин отметил, что в ДНР считают, что Киев готовит наступление в Донбассе.
«По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины – это идет подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причем в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «вызывают серьезное опасение системы достаточно серьезные – и, увы, Донбасс знаком с ними. Я говорю о системах «Смерч», «Ураган». Немаловажна и та медийная нагрузка, которая сопровождает все эти события – имеется в виду подтягивание иностранных журналистов к линии соприкосновения со стороны Украины. Безусловно, это и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ранее управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган».
Депутаты новой волны поздравили студентов с Татьяниным днем
В День студента депутаты Госдумы из числа новой волны поздравили учащихся с праздником и пожелали мечтать и действовать, а также вспомнили свои студенческие годы.
Так, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев призвал молодых людей прожить жизнь «на максимум» и не сидеть на месте. «Жизнь одна, проживите ее на максимум. Не сидите на месте – действуйте. Никто не объяснит, что нужно российским студентам лучше, чем сами студенты, поэтому я призываю вас вместе участвовать в позитивных переменах», – обратился он к студентам в своем Telegram.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева пожелала студентам сохранить молодость на долгие годы. «Никогда не забываю о студентах, искренне верю и знаю, что за образованными молодыми людьми наше будущее! Поэтому, ежедневно учитываю интересы молодежи при выполнении своей работы», – отметила она в Facebook.
Вспоминали депутаты также свои годы в статусе студента. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова рассказала в Instagram, что одним из ярких событий студенческой жизни для нее стала театральная студия при университете. «Желаю каждому провести студенческие годы так, чтобы теплых и радостных воспоминаний хватило на всю жизнь», – пожелала Амельченкова.
Депутат Мария Бутина напомнила, что студенты – это будущие кадры, поэтому им необходимо обеспечить комфортные условия для обучения.
«Стране нужны качественные специалисты не только высшего образования, но и в среднем звене, а им – новое технологичное оборудование и достойное жилье», – отметила она в своем Instagram.
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Бутина отметила, что некоторые из этих вопросов уже нашли отражение в народной программе «Единой России». В частности, депутаты напомнили, что в рамках реализации народной программы ЕР будет обеспечена социальная поддержка выпускников вузов, выезжающих для работы в села и малые города. Также будет запущена программа молодежного предпринимательства, а бюджет на поддержку молодежной занятости – увеличен.
В России 25 января отмечается День студента. Президент Владимир Путин встретился в формате видеосвязи с учащимися крупных отечественных вузов и поздравил их с Татьяниным днем. Путин подчеркнул, что молодые исследователи, которые добились значимых успехов в науке, должны получать государственную поддержку, в том числе жилье.
В ходе встречи глава государства посоветовал студентам МГУ им. М.В. Ломоносова не переборщить во время традиционного угощения медовухой. Традиционно 25 января напитком студентов угощает сам ректор.
Ректор МГУ Виктор Садовничий в этом году сам подбирал набор трав для знаменитой медовухи в честь Дня студента, а также добавил туда башкирский мед.
Кроме того, в День российского студенчества, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в формате онлайн открыл Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» 2022 года. Он отметил, что конкурс даст молодым людям возможность обратить на себя внимание работодателей и получить хорошую практику.
В Киеве опровергли информацию о прямых переговорах с ДНР и ЛНР
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг информацию немецкого издания Deutsche Welle о том, что в среду в Париже на встрече советников лидеров стран «нормандского формата» якобы пройдет согласование даты прямых переговоров украинских властей с представителями Донецкой и Луганской народных республик.
По его словам, Киев намерен обсудить возобновление режима тишины в Донбассе и гуманитарные вопросы.
«Мы будем говорить о возобновлении режима полного прекращения огня, к сожалению, работающего с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и будущей работе «нормандского формата», – написал он в Facebook.
Ермак также напомнил, что утверждать любые документы имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России, а встречи советников и министров носят исключительно консультационный характер.
«Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет, а подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать «зраду» (предательство) на ровном месте. Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке», – заявил он в комментарии агентству РБК-Украина.
Ранее Deutsche Welle сообщила, что на переговорах советников лидеров «нормандской четверки» в Париже якобы хотят согласовать дату прямых переговоров представителей ДНР и ЛНР.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины.
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В ДНР заявили о вербовке добровольцев украинскими националистами
Украинские националистические организации активизировали вербовку граждан для участия в силовых операциях в Донбассе, заявил замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций. На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы. Начат сбор средств для покупки транспорта и снаряжения для штурмовых групп националистов», – цитирует ТАСС Басурина.
По его словам, на подконтрольных Киеву территориях Донбасса уточняется план эвакуации жителей от линии соприкосновения. Также он отметил, что в украинских военных госпиталях в Донбассе прошли тренировки по приему раненых.
«Поставлена задача подготовить места для хранения донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест, а также направить заявки на получение перевязочных материал. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пунктов приема и сортировки раненых», – сказал он.
Басурин подчеркнул, что ВС Украины готовят в Донбассе полевые склады в 15-20 км от линии соприкосновения, на железнодорожных станциях населенных пунктов Донбасса Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировано прибытие эшелонов с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины.
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