ЕР попросила руководство страны помочь ЛНР и ДНР военной продукцией

«Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой помочь поставкой военной продукции самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам.

«Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни граждан и соотечественников, проживающих на территориях ЛНР и ДНР. В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», – заявил глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев, его слова приводятся на сайте партии.

По его словам, действия стран НАТО сегодня уже «не просто беспокоят, они вызывают реальную тревогу и недоумение».

«Устраивать истерию в мировых СМИ и одновременно накачивать Украину западным летальным оружием – это очень опасно», – подчеркнул Васильев.

Он отметил, что сегодня на Украину поступают ракетные комплексы, гранатометы и другие боеприпасы, а также «появляются инструкторы, которые обучают использованию этих систем».

Он добавил, что Россия не может допустить «истребления людей».

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии, предложил.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.