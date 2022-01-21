Лукашенко предложил в ситуации с самолетом Ryanair «спустить все на тормозах»

Международной организации гражданской авиации (ИКАО) при рассмотрении инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске предпочтительнее «спустить все на тормозах», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Лучшее для них – спустить все на тормозах», – приводит БелТА слова Лукашенко.

Президент Белоруссии предостерег западные страны от попыток напасть на Союзное государство. Лукашенко отметил, что он «не угрожает, а просто предупреждает», передает «СБ. Беларусь сегодня».

«Мы не хотим воевать. Ни мы, ни русские. Но мы выстраиваем свою безопасность, чтобы защититься. Если нас будут не просто постоянно дергать, а разворачивать против нас армии, угрожать, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Нас невозможно победить», – сказал он.

Накануне министерство юстиции США сообщило, что в связи с инцидентом с самолетом Ryanair белорусским чиновникам предъявлены обвинения в воздушном терроризме.

В мае 2021 года самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.

На днях Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.