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Лукашенко предложил в ситуации с самолетом Ryanair «спустить все на тормозах»
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Международной организации гражданской авиации (ИКАО) при рассмотрении инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске предпочтительнее «спустить все на тормозах», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Лучшее для них – спустить все на тормозах», – приводит БелТА слова Лукашенко.
Президент Белоруссии предостерег западные страны от попыток напасть на Союзное государство. Лукашенко отметил, что он «не угрожает, а просто предупреждает», передает «СБ. Беларусь сегодня».
«Мы не хотим воевать. Ни мы, ни русские. Но мы выстраиваем свою безопасность, чтобы защититься. Если нас будут не просто постоянно дергать, а разворачивать против нас армии, угрожать, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Нас невозможно победить», – сказал он.
Накануне министерство юстиции США сообщило, что в связи с инцидентом с самолетом Ryanair белорусским чиновникам предъявлены обвинения в воздушном терроризме.
В мае 2021 года самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.
На днях Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.
Экс-глава НАТО рассказал о «пугающей» шутке Путина про альянс
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Президент России Владимир Путин напугал своей шуткой во время первого заседания Совета Россия – НАТО представителей Североатлантического альянса, рассказал изданию Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999–2004 годах Джордж Робертсон.
Он вспомнил, что российский президент обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры НАТО. По словам Робертсона, переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина присутствующим, передает РИА «Новости».
«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» – рассказал Робертсон. Он уточнил, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets.
Экс-глава альянса добавил, что шутка Путина особенно напугала польскую делегацию.
«Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», – сказал Робертсон. При этом он отметил, что встреча оказалась плодотворной для всех сторон.
Ранее Робертсон рассказал, что в начале своего президентства Путин планировал вступление России в Североатлантический альянс.
Украинский «Нафтогаз» решил перевести свои ТЭЦ на солому и щепу
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Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Нафтогаз Тепло», которая управляет несколькими ТЭЦ, не будет применять в работе этих предприятий газ, а переведет их на биосырье, заявил руководитель ООО «Нафтогаз Тепло» Виталий Михайле.
Компания собирается осуществить производство тепла с большой долей возобновляемых источников энергии.
«Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для выработки тепла и электроэнергии ежегодно нужно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома. Это еще может быть специально переработанный мусор», – цитирует Михайле издание ZN.UA.
Глава компании считает, что все это станет взаимовыгодным бизнесом и для компаний, и для местных предпринимателей. Бизнес можно будет строить на поставках соломы и другого биосырья «дочке» крупнейшей газодобывающей и газоснабжающей компании Украины.
По словам Михайле, полученные в управление ТЭЦ начнут переводить на возобновляемые источники энергии примерно в конце апреля 2022 года.
«Сейчас изучаем лучшие европейские практики. Особенно Данию, которая является лидером в ВИЭ: примерно 70% тепловой энергии они получают из ВИЭ и биомассы», – отметил Михайле.
В ноябре 2019 года «Нафтогаз» получил в управление от АРМА Новояворовскую и Новораздельную ТЭЦ и ТКЭ.
Напомним, в ноябре «Укрэнерго» сообщала, что лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку. Тогда сообщалось, что из-за отсутствия угля отключены рекордные 14 энергоблоков, а еще шесть находятся в состоянии ремонта.
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН инициативу США
Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили источники в Совбезе.
«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник эту информацию подтвердил. По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза.
Напомним, Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.
В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
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«Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.
«С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.
«Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
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Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации»
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По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
Представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину». Утверждается, что «статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие». По версии Госдепа, «государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».
В Госдепе утверждают, что российская разведка якобы «продолжает» распространять «дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций». Москва, как заявляет американская сторона, фабрикует информацию о готовящихся Украиной провокациях и ухудшении положения с правами человека в стране, передает РИА «Новости».
В США заявили, что «RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ». Россия якобы стремится «запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы», передает ТАСС.
Госдепартамент опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, в их число вошли сообщения о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе. Подчеркивается, что США и Россия «являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия». При этом не указывается, что Россия, в отличие от США, полностью ликвидировала его запасы, что подтверждено ОЗХО.
Госдеп отнес к «дезинформации» и заявления о том, что «Россия защищает этнических русских на Украине». По версии Вашингтона, «нет никаких достоверных сообщений о том, что этнические русские или русскоговорящие были под угрозой со стороны украинского правительства». Кроме того, «дезинформацией» названы и объяснения Москвы, согласно которым развертывание Россией сил на границе с Украиной являются «просто передислокацией войск на своей собственной территории».
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
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В Киеве опустели полки магазинов после слов Зеленского о войне
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал не поддаваться панике из-за слухов о войне.
По словам депутата, президент лишь усугубил ситуацию своими заявлениями.
«Новус» на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», – заявил депутат в Telegram.
В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предположил, что Зеленский поспешит покинуть территорию страны, если начнутся боевые действия с Россией.
«Знаю точно, что (люди) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», – высказался Кива в в Telegram.
Он также усомнился, что простые украинцы найдут стимулы для участия в боевых действиях. «А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? <...> За толпы нацистов, расплодившихся как саранча на Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», – посетовал политик.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Стало известно о новой должности Поклонской
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Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая отказалась стать послом России в Кабо-Верде, может занять пост замглавы Россотрудничества, сообщил знакомый с ситуацией источник.
«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», – сказал РИА «Новости» источник.
В свою очередь сама Поклонская заявила, что пока преждевременно комментировать вопрос о дальнейшем трудоустройстве.
«Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», – сказала она.
Напомним, Поклонская сообщила, что планы по ее вступлению в должность посла отменились в связи с личными обстоятельствами.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались.
В октябре президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.
В Германии назвали условие неуплаты компенсации за «Северный поток – 2»
Германия не будет платить компенсацию, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.
«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – цитирует РИА «Новости» Хабек.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
Комик Мирзализаде продал вид на жительство в России
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Скандально известный белорусский комик Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России, сообщают СМИ.
Юморист продал вид на жительство за 15 тыс. долларов (около 1,2 млн рублей) на аукционе во время концерта на Бали, передает RT.
В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Его юмор в отношении русских показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.
В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы.
Суд частично удовлетворил иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного.
Эксперт: Россия создаст «щит» из С-500 от гиперзвукового оружия США
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«США продолжат вкладываться в гиперзвуковое оружие, несмотря на проблемы в его разработке» – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее в Пентагоне усомнились в целесообразности трат на сверхзвуковое вооружение.
«Не должно быть сомнений в том, что американцы рано или поздно ликвидируют временное отставание от России в плане гиперзвука. Органы нашей внешней разведки четко докладывают об этом политическому руководству страны», – заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Он призвал «трезво оценивать противника» и подчеркнул, что российское военное руководство работает на опережение. Поэтому, если в будущем Пентагон применит гиперзвуковые системы против России, удар будет отражен специальным «щитом» из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). «В момент, когда США получат собственные средства поражения с использованием гиперзвуковых технологий, у нас массово поступят в войска ЗРК пятого поколения С-500», – отметил собеседник.
«На сегодняшний день уже запущено их серийное производство. Они способны эффективно бороться с американскими гиперзвуковыми ударными системами в случае атаки на Россию», – уточнил он.
«Но повторюсь: в плане разработки гиперзвука у американцев все будет в порядке, их оружие будет успешным. И не нужно делать далеко идущих выводов по поводу того, что там сказал какой-то конкретный клерк», – добавил Коротченко.
Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что Пентагон работает «над технологиями, программами, позволяющими доставлять вооружения со сверхзвуковой скоростью». Военный указал на ряд достоинств гиперзвуковых систем, но при этом назвал их «очень дорогими по сравнению с обычными вооружениями». «Они являются полезным инструментом, могут быть полезным активом, но нужно серьезно подумать, являются ли они наиболее эффективными с точки зрения затрат», – обратил внимание министр.
В декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США. До этого, в сентябре, США успешно испытали ракету корпорации Raytheon, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Двигатель ракеты Northrop Grumman работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Это первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты в Америке с 2013 года.
Также в декабре прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении перевооружения первого в России полка ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Он также сообщил, что в ВКС сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В сентябре вице-премьер Юрий Борисов отмечал, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвука.
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Стало известно о внебрачном сыне Абдулова
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Найден внебрачный сын советского и российского актера Александра Абдулова, сообщают СМИ со ссылкой на самого мужчину и на близких артиста.
Родственники актера обнаружили в потайном кармане пиджака Абдулова фото мальчика, после чего принялись искать потенциального сына актера, передает «Комсомольская правда».
Бывшая гражданская жена актера Виктория Лановская, с которой он расстался за полгода до свадьбы с Юлией Мешиной, сообщила, что приехала поговорить с вдовой старшего брата артиста Альбиной.
«Пили чай, вспоминали былые времена, много говорили о Саше. В какой-то момент она сказала, что хочет сделать мне подарок. Этим подарком стал белый пиджак фирмы «Армани», в котором Саша снимался в фильме «Гений», – поделилась она.
На обороте обнаруженной фотографии есть подпись: «Саша, это твой сын. Оля». После поисков мужчину со снимка удалось найти – он прислал такие же снимки. Его зовут Александр Коваль.
В его свидетельстве о рождении не указан отец, в графе «имя матери» стоит Ольга. Он родился в казахстанском Усть-Каменогорске.
Ольга Коваль растила сына одна и никогда не была замужем. Сперва она работала швеей, а затем ушла из профессии и начала работать в магазине.
По словам Ольги, с Александром Абдуловым она познакомилась в 1986 году на Украине. Тогда 26-летнюю швею из Казахстана пригласили поработать костюмером на Одесскую киностудию. В тот год Абдулов снимался в фильме «Десять негритят». Про сам роман Ольга рассказывать не захотела в деталях.
На тот момент Абдулов был официально женат на своей первой супруге Ирине Алферовой.
В ЛНР выступили против переноса встреч по «Минску» в Стамбул
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«Сложно сказать, что поменяет площадка для переговоров, если отношение сторон останется прежним», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР Родион Мирошник, комментируя сообщения о планах турецких дипломатов провести в Стамбуле консультации по «Минску» с представителями Донбасса.
«Это сообщение следует расценивать не более как "слив" данных от турецкого МИД. Во всяком случае, пока никакого приглашения представители ДНР и ЛНР не получали, официально ничего не оформлено», – отметил советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР на «минских переговорах» Родион Мирошник.
По его словам, переговоры такого уровня организуются гораздо сложнее, чем это подает пресса. «Решение о проведении дискуссии принимается только по согласованию со всеми ее участниками. Сначала должно возникнуть желание вступить в разговор, потом определяется место переговоров, далее прорабатываются организационные особенности, вопросы безопасности и прочие нюансы», – перечислил Мирошник.
«Меня другое задевает, – продолжил он. – Все эти условия соблюдены и многократно проверены в Минске, он ничем не «проштрафился». Нет никакой проблемы для проведения переговоров в белорусской столице. Даже в виде намека не возникало вопросов, например, касательно безопасности участников консультаций». Он не исключает, что турецкая инициатива предпринята с подачи украинской стороны. «Спрашивается – зачем тогда двигать площадку по всему миру только потому, что Киеву так захотелось? Здесь главное все-таки – сами переговоры, причем именно между сторонами конфликта», – заключил Мирошник.
В четверг источник РИА «Новости» в МИДе Турции сообщил, что новые «переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле». «В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена», – сказал собеседник агентства.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил своих коллег из России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Москве к инициативе Анкары отнеслись положительно. «Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей... со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», – заявил по этому поводу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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После эротической фотосессии на фоне мечети в Москве возбудили уголовное дело
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Московские следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после откровенной фотосессии около мечети, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – приводит РИА «Новости» комментарий Ивановой.
По версии следствия, несколько человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, «публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
До этого стало известно, что полиция устанавливает обстоятельства съемки и публикации видеоролика с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.
«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись провокационного характера, на которой девушка на фоне религиозного объекта позирует фотографу в полуобнаженном виде. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – приводит ТАСС комментарий ГУВД Москвы.
Полиция устанавливает обстоятельства съемки и публикации видеоролика с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.
Иванова добавила, что местонахождение подозреваемой 1981 года рождения установлено, скоро ее доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Также будут допрошены другие люди, принимавшие участие в съемке, и их действиям дадут правовую оценку.
Ранее в совете муфтиев заявили, что людей, устраивающих провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть, а также обратиться к их родственникам, не давшим им должного воспитания.
«Давайте этих людей пожалеем. Давайте обратимся к их близким и родным, если вовремя их не воспитали, не дали им занятия, не заполнили их тем, что конструктивно, продуктивно и интересно. Ведь раздеться – это ежедневная процедура, почему ее надо выносить на люди, почему у них такая потребность? Я думаю, что родственники должны просто связаться со специалистами, с медиками и лечить», – заявила глава пресс-службы СМР.
Захарова оценила «пассажи» США «нечеловеческой лжи и глупости»
В заявлениях Госдепа о российской «дезинформации» есть «пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ну, например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр», – заявила она в Telegram.
Также Захарову поразил «тезис», согласно которому нет «достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины». Она напомнила «личное обращение главы МВД Украины Авакова к сотруднику Пятого канала Роману Наумову со словами: «Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине. Передай по своему... телеканалу, что вам, русским, пришел...». Захарова пояснила, что Аваков сказал это в 2014 году, а «хлопцы» – это «карательные отряды» с форменными нашивками, «повторяющими символику СС».
Кроме того, «с точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России НАТОвскими базами речи не идёт, и никто не обещал не расширять НАТО на восток». При этом, как отметила Захарова, «доказательство американские дипломаты приводят гениальное»: из «20 тыс. км сухопутной российской границы только 1,2 тыс. км приходится на границу с НАТО», а «из 14 соседей России по суше только пять – члены НАТО». «Какое же это окружение, когда из него можно выйти», – заявила она.
Представитель МИДа заявила, что не желает разбираться, «чего здесь больше – вранья или безграмотности». Однако она подчеркнула, что «знает одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды».
Напомним, госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
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«Молдовагаз» полностью погасил долг Газпрому
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Компания «Молдовагаз» полностью погасила платеж Газпрому, выплатив аванс за январь, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в телеграм-канале.
«Молдовагаз» информирует, что полностью выплатил аванс за январь», – цитирует его РИА «Новости».
О погашении задолженности сообщила и сама компания «Молдовагаз».
«АО «Молдовагаз» полностью перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года», – приводит сообщение компании ТАСС.
В нем отмечается, что сумма перевода составила 34 млн долларов. «Это последний транш из 63 млн долларов, которые должны были быть оплачены за этот период», – информирует компания.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии распорядилась о переводе «Молдовагазу» финансовых средств для погашения задолженности перед Газпромом.
Как заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что, если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.
Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.