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Чижов усомнился в возобновлении работы Совета Россия – НАТО
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Встречу России и НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе не следует считать полноценным возобновлением заседаний Совета Россия – НАТО, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов полагает, что Совет «не возобновился». По его мнению, встреча в Брюсселе была «исключением». Он пояснил, что работа Совета «постепенно сошла на нет», так как «не было позитивной повестки дня». «О чем говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное это не имело смысла, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». – А встречаться, чтобы в очередной раз что-то слушать про Украину? Для этого Совет Россия – НАТО нам не нужен».
Напомним, в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США.
Пушков разъяснил мотивы Британии для приглашения Шойгу в Лондон
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«Великобритания пытается продлить переговорную динамику на двустороннем уровне, если переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности провалятся», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон.
«Ведущие страны Европы практически не имеют своего лица в диалоге с Россией. Те страны, которые когда-то определяли динамику развития европейского континента, включая внешнюю политику, уступили свои роли США и НАТО. В этих условиях в британском правительстве могла возникнуть инициатива, которая позволила бы Британии выглядеть неординарно среди других европейских государств. Вместо запугиваний, угроз и нагнетания истерики они решили предложить Москве какое-то рациональное взаимодействие», – предположил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Кроме того, ясно, что Запад не заинтересован в военном конфликте с Россией из-за Украины. Причина проста – США только что вывели свои войска из Афганистана и Ирака, поэтому начинать военную кампанию в стране, которая большинству американцев вообще ни о чем не говорит, да еще и против России, военный потенциал которой всем известен, они не станут, – указал собеседник. – Европейцы тем более воевать не станут, о чем откровенно сказал Уоллес. Возможно, в Британии готовы послать на Украину своих военных инструкторов, но отправлять регулярные части для боевых действий они не будут. Уоллес в своем выступлении еще раз открыто подчеркнул эту реальность».
Сенатор обратил внимание на миролюбивый тон министра обороны Британии. «Дело в том, что на переговорах России и США по гарантиям безопасности западный альянс стоит на своем. А поскольку Россия ясно обозначила свои требования, понятно, что негативный ответ запада Москву не устроит, – поясняет он. – Поэтому в НАТО, при всем пафосе жестких заявлений Столтенберга, вероятно, все же есть опасение, что в случае отсутствия договоренностей с Россией возникнет предконфликтная ситуация. В этом смысле Великобритания пытается продлить динамику переговоров на двустороннем уровне».
Пушков также предположил, что инициатива Британии и визит в Москву главы МИД ФРГ Анналены Бербок взаимосвязаны. «Сам факт встречи министров иностранных дел России и Германии показывает заинтересованность нового немецкого правительства в переговорной динамике с Россией. Есть разговоры и о том, что вскоре могут произойти переговоры и с французским руководством. Поэтому это некая если не скоординированная, то в общих чертах согласованная линия ведущих европейских государств на проведение серии двусторонних переговоров с Россией», – добавил сенатор.
«Тем не менее, инициатива британского министра обороны – это скорее дипломатический ход, нежели изменение позиций, – отметил собеседник. – Уоллес в своем выступлении сделал упор на переговорное начало вместо конфликтного. То есть он предложил России ту же карту, но не лицевой стороной, а тыльной. Посмотрим, что из этого выйдет. Для такого рода контактов желательно иметь конкретный предмет и цель переговоров, а этого Уоллес не обозначил».
«При этом в речи Уоллеса было и предупреждение в адрес России. Он упомянул чеченский конфликт как намек на то, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной Запад будет всячески поддерживать Киев – финансово, поставками военной техники, направлением инструкторов и так далее. То есть Уоллес дал понять, что западный альянс попытается сделать все, чтобы такой конфликт стал затяжным и крайне болезненным для России», – заключил Пушков.
Во вторник глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.
Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».
Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».
Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. «Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.
При этом он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны». Позже Уоллес заявил, что Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией.
Напомним, в понедельник Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.
Ранее российский политолог Андрей Кортунов сказал газете ВЗГЛЯД, что в Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой, это важно для стабилизации взаимоотношений.
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Эксперт объяснил причины приглашения Шойгу в Лондон
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«В Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой, это важно для стабилизации взаимоотношений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон.
«После выхода из ЕС Великобритания пытается выстроить новую стратегию своей внешней политики и политики безопасности. Неслучайно на этой почве возникла концепция глобальной Британии: считается, что страна может играть более самостоятельную роль в международных делах. Этот проект, безусловно, включает в себя отношения с Россией», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В Лондоне действительно хотели бы иметь свой прямой канал взаимодействия с Москвой даже в условиях сложных и напряженных отношений. Кроме того, все прекрасно понимают, что существующие проблемы и периодически происходящие инциденты, включая ситуацию с британским эсминцем Defender, лишь повышают ставки в ведущейся рискованной игре», – отметил политолог.
«Поэтому контакты между военными двух стран на разных уровнях были бы важны для некоторой стабилизации отношений. Понятно, что преодолеть все сложности невозможно, но важно управлять противостоянием, которое, по всей видимости, продолжится, чтобы снизить риски непреднамеренной эскалации», – уверен собеседник.
В то же время Кортунов не исключает и пиар-акции со стороны британцев. «Если Шойгу не примет предложение Уоллеса, то британцы смогут сказать своей общественности и партнерам по НАТО, что Британия предложила России диалог, но русские отказались, – указал эксперт. – Образно говоря, они перебросят мяч на российскую половину поля и добьются некоторого пропагандистского выигрыша в информационной войне России и Запада. Но посмотрим, как на это отреагирует Москва – вдруг Шойгу согласится».
Во вторник глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.
Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».
Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».
Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. «Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.
При этом он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны». Позже Уоллес заявил, что Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией.
Напомним, в понедельник Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.
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Байден пригрозил запретить России операции с долларом
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В случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Если они пойдут на это, если они вторгнутся [на Украину], то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», – приводит слова президента США ТАСС.
«В НАТО есть разногласия относительно того, что страны готовы сделать в зависимости от того, что произойдет. <…> Серьезное введение санкций, связанных с долларовыми транзакциями, <…> окажет негативное влияние на США, а также негативное влияние на экономику стран Европы и разрушительное воздействие на Россию», – заявил Байден, добавив, что рассчитывает на единство мнений в НАТО по санкциям против России.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются целенаправленные экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского, заместитель помощника министра обороны США в 2001 – 2005 годах Ян Бжезинский призвал отключить Россию от SWIFT «на несколько дней». В свою очередь в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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Экс-глава НАТО рассказал о «пугающей» шутке Путина про альянс
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Президент России Владимир Путин напугал своей шуткой во время первого заседания Совета Россия – НАТО представителей Североатлантического альянса, рассказал изданию Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999–2004 годах Джордж Робертсон.
Он вспомнил, что российский президент обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры НАТО. По словам Робертсона, переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина присутствующим, передает РИА «Новости».
«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» – рассказал Робертсон. Он уточнил, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets.
Экс-глава альянса добавил, что шутка Путина особенно напугала польскую делегацию.
«Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», – сказал Робертсон. При этом он отметил, что встреча оказалась плодотворной для всех сторон.
Ранее Робертсон рассказал, что в начале своего президентства Путин планировал вступление России в Североатлантический альянс.
Байден допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность, что якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной приведет к реальной конфронтации, «непреднамеренной войне» между РФ и входящими в НАТО странами.
«Я очень обеспокоен», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он, что обострение ситуации может «втянуть» в конфликт граничащие с Украиной страны, входящие в НАТО, и привести «к какого-либо рода реальной конфронтации между» Москвой и альянсом.
«Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. <…> Я надеюсь, что [президент России] Владимир Путин понимает, что, если не полномасштабная ядерная война, то он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире», – выступил с утверждением Байден.
Накануне депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Стала известна оценка переговоров с Россией властями США
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Американские власти с пессимизмом оценивают прошедшую на прошлой неделе серию переговоров с Россией, сообщили источники телеканала CNN.
По имеющимся у телеканала сведениям, на фоне отсутствия прорывов в решении накопившихся вопросов между двумя странами администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность наращивания поставок вооружений на Украину, чтобы увеличить давление на Москву. В частности, американские власти размышляют над потенциальными поставками боеприпасов, артиллерии, а также противотанковых и противоракетных систем, часть вооружений Киеву могут предоставить союзники США по НАТО. Как сообщает телеканал, эти планы носят предварительный характер и не были представлены на рассмотрение главы Белого дома, передает ТАСС.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
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7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Германии пристыдили Европу за отношение к переговорам России и США
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Решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд, заявил экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.
По мнению немецкого политика, европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона. «Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», – передает РИА «Новости» слова Габриэля в интервью изданию Tagesspiegel.
При этом бывший глава МИД Германии выразил мнение, что пассивная позиция европейских лидеров «играет на руку Кремлю». «По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли», – заключил политик.
Габриэль сравнил переговоры России и США с разделом сфер влияния в Европе после Второй мировой войны и накануне распада СССР.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России из-за расширения НАТО, напомнив, что после окончания холодной войны Запад нарушил данное Москве обещание не расширять Североатлантический альянс на Восток.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
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В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Лукьянов: Участие Европы в переговорах России и США создаст бардак
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«Вице-канцлер ФРГ Габриэль – человек из другого поколения. Таким отставным политикам обидно, что нынешняя Европа не играет никакой роли в переговорах России с США и НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Габриэль пристыдил Европу за отношение к дискуссии России с США.
«Европейцам комфортно за спинами Столтенберга и американских властей наблюдать за переговорами России с США и НАТО по безопасности. У Европы нет своих позиции, идей и предложений, они полностью солидаризируются с США», – сказал директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По его словам, сюда же относятся заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что «нельзя обсуждать Европу без Европы», «Европа должна быть участницей большого процесса». «Это просто пустые слова, за которыми ничего не стоит», – добавил Лукьянов.
«Заметьте – любое выступление Борреля о том, что «Европу нельзя игнорировать», не находит никакой поддержки со стороны лидеров европейских стран – ни Италии, ни ФРГ, ни Франции», – напомнил эксперт.
Собеседник подчеркнул: Россия понимает всю эту ситуацию и не заинтересована в подключении Евросоюза к дискуссии. «Это бы размыло и без того очень нелегкие переговоры и создало бы полный бардак. Введение ЕС в переговоры России с США и НАТО по безопасности сильно снизило бы шанс на достижение хоть какого-то содержательного решения», – сказал аналитик.
Ранее экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что решение Европы самоустраниться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд.
По мнению немецкого политика, европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона. «Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», – передает РИА «Новости» слова Габриэля в интервью изданию Tagesspiegel.
При этом бывший дипломат выразил мнение, что пассивная позиция европейских лидеров «играет на руку Кремлю». «По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли», – заключил политик.
При этом накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости изменить повестку переговоров по вопросу европейской структуры безопасности и увеличить число участников.
Дипломат напомнил, что через неделю состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС, и у Европы «должны быть готовые предложения на тот случай, если они понадобятся, по архитектуре безопасности», передает РИА «Новости».
Глава дипломатии ЕС указал, что с 1970-х годов «многое изменилось», включая сферу «архитектуры безопасности Европы». Так, «СССР более не существует», сказал Боррель. По его словам, «пересмотр архитектуры безопасности – это не безумная идея, это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех».
В ответ Кремль призвал страны Евросоюза разобраться между собой и с американцами по поводу того, в каком формате им необходим диалог с Россией. А политолог Евгений Сатановский предложил Боррелю «не морочить голову» России.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
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Турция намерена организовать встречу по Минским соглашениям с участием представителей Донбасса
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Турция планирует организовать переговоры по Минским соглашениям в Стамбуле, пригласив туда представителей Донбасса и ОБСЕ, подобные встречи власти страны хотят сделать «частыми и регулярными», о дате переговоров пока не сообщалось, заявили в турецком МИДе.
«Переговоры по Минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что Турция с самого начала занимала четкую позицию в украинском кризисе. В Анкаре считают необходимым снизить напряженность, а также избежать вооруженного конфликта. В дальнейшем страна заинтересована в поддержании и укреплении диалога между другими государствами.
«Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно», – отметил собеседник агентства.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Президент Ирана предсказал распад НАТО
Североатлантический альянс незаконно, обманно проникает на территории независимых государств, это приведет к скорому распаду НАТО, считает президент Ирана Эбрахим Раиси.
Раиси заявил, выступая на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в Москву, что «НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам», передает ТАСС.
«Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов – все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду», – добавил он.
По словам Раиси, стратегия господства потерпела поражение, и США находятся сейчас на самых слабых позициях: «Тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они (США) включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри. Это делается путем введения экономических санкций и дестабилизации внутренней ситуации в стране».
Также он заявил, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, это не предусматривается оборонной стратегией республики. Кроме того, страна намерена достичь договоренностей по ядерной сделке, если Запад «эффективно и серьезно» устранит антииранские санкции.
Раиси заявил, что иранская сторона поддерживает инициативу Россию по проведению конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия с участием представителей Китая, Пакистана, России и Турции.
Проведение конференции спикеров парламентов запланировано на 2022 год в Москве.
Политик отметил, что сотрудничество Москвы и Тегерана по Сирии может стать моделью для развития двусторонних отношений в других сферах, и Иран благодарен России за это взаимодействие «при мудром управлении президента России господина (Владимира) Путина».
«Укрепление ирано-российских отношений в двусторонних и многосторонних форматах имеет очень много экономических и потенциальных возможностей, и это приведет к увеличению влияния наших стран в нашем географическом пространстве. И это усилит нашу синергию», – добавил он.
По его словам, Иран открыт к развитию взаимодействия «со всеми странами мира».
Напомним, Ибрахим Раиси в среду совершил первый визит в Москву с момента начала его президентского срока в августе 2021 года.
Путин и Раиси обсудили ситуацию в Афганистане. Также они планировали обсудить «весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере и актуальные международные и региональные темы».
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В Бундестаге призвали серьезно отнестись к опасениям России по НАТО
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После окончания холодной войны Запад нарушил данное Москве обещание не расширять НАТО на Восток, опасения России из-за расширения альянса нужно воспринимать серьезно, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
«Если Россию беспокоит присутствие НАТО в непосредственной близости, то к этому беспокойству нужно отнестись серьезно. После окончания холодной войны Запад нарушил свое обещание не расширять НАТО на Восток», – приводит слова парламентария ТАСС.
Он выразил уверенность, что Запад должен приложить усилия, чтобы отношения с Россией стали доверительными. «Нынешняя ситуация, в которой одностороннее предпочтение отдается Украине, является полной противоположностью этому», – подчеркнул Котре.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Грызлов пообещал ответ Москвы на наращивание сил НАТО у границ Белоруссии
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Наращивание сил и средств НАТО у белорусских границ не остается незамеченным со стороны Москвы, страна внимательно подходит к данному вопросу, заявил новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Грызлов заявил, что в Москве видят наращивание сил и средств НАТО, оно не останавливается, и «в ходе упомянутого миграционного кризиса со стороны Польши были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе», передает ТАСС.
«Конечно, это не остается незамеченным. Тем более что к вопросам охраны границы мы подходим внимательно: регулярно организуется совместное российско-белорусское патрулирование воздушных рубежей Союзного государства. При этом используются дальние бомбардировщики Ту-22М3, многоцелевые истребители Су-30СМ и так далее», – подчеркнул он.
Грызлов также напомнил, что в ноябре 2021 года была утверждена обновленная Военная доктрина Союзного государства, а до этого действовал документ от 2001 года: «В новой редакции учтены все актуальные геополитические и стратегические реалии, а также военные угрозы, в том числе и новые, вплоть до технологий цветных революций, провоцирования внутренней дестабилизации с использованием частных военных структур, кибертехнологий, экстремистских элементов».
По словам посла, «вопросы о военных базах, центрах подготовки, развитии системы ПВО, расширении военно-технического сотрудничества и так далее следует рассматривать в рамках упомянутой Военной доктрины».
Грызлов также указал, что Запад начинает вести активную пропаганду, упоминая якобы возникающие угрозы, при любых известиях о совместных маневрах вооруженных сил России и Белоруссии: «В ход идут всевозможные фейки о разных псевдоугрозах. Так было уже много раз, однако всегда авторы этих фейков оказывались посрамлены: российские и белорусские военные четко и слаженно демонстрировали выучку, проводили учения на отлично, после чего возвращались в места постоянной дислокации».
Он уточнил, что в феврале пройдут маневры под названием «Союзная решимость – 2022», затем «начнется подготовка к новым учениям «Щит союза – 2023», эти учения «будут проходить уже на территории России».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военных Украины у границ страны.
Напомним, 14 января указом президента России Владимира Путина Борис Грызлов был назначен новым послом России в Белоруссии.
Страны Балтии собрались передать Украине американские вооружения
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Эстония, Литва и Латвия запросили у Соединенных Штатов разрешение на поставки Украине вооружений американского производства, в том числе противотанковых и противовоздушных систем, сообщило американское издание Politico.
Как сообщается в материале, «не менее трех европейских союзников ожидают от Госдепартамента США одобрения их запроса на отправку вооружений Украине». По словам источников издания, «союзники по НАТО Эстония, Литва и Латвия хотят передать Украине произведенные США вооружения поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и ракеты класса «земля – воздух». Как поясняется в публикации, нормы экспортного контроля Соединенных Штатов предписывают этим странам получить разрешение Госдепартамента США, прежде чем передавать эти вооружения, передает ТАСС.
Согласно оценке издания, «на эту процедуру могут потребоваться месяцы». Рассмотрением вопроса занимаются профильные структуры в Вашингтоне. Выдача разрешения на передачу американской техники третьей стороне является трудным делом, для которого требуется разрешение ряда ведомств Соединенных Штатов, отмечается в статье.
Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джим Риш сообщил изданию, что рассчитывает на рассмотрение запроса в ускоренном порядке. По его словам, «учитывая срочность ситуации, администрации [президента США Джо] Байдена следует найти политическую волю и решить, как работать быстрее». Риш также напомнил, что законодатели призвали администрацию США принять ряд мер для помощи Украине. По его словам, «дополнительные оборонные средства направляются на Украину». «Кроме того, пара наших союзников попросила освободить их от лицензионных обязательств, чтобы они могли предоставить средства. Как я понимаю, этим занимаются», – сказал сенатор.
Ранее посольство России в Соединенном Королевстве предупредило, что поставка оружия Украине лишь разожжет конфликт. Накануне в Кремле подчеркнули, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности вокруг Украины.
В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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В Кремле заявили об отсутствии письменного ответа США на предложения по гарантиям безопасности
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Россия пока не получала официального письменного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, в Москве рассчитывают получить их на днях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока письменного ответа мы не получили на поставленные вопросы, надеемся, что мы получим на днях», – передает его слова РИА «Новости».
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее также заявила, что Россия ждет от США письменного и конкретного ответа по всем пунктам предложений о гарантиях безопасности.
Напомним, стало известно, что американские власти с пессимизмом оценивают прошедшую на прошлой неделе серию переговоров с Россией. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата.
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Гаврилов заявил о возможном прорыве на переговорах по гарантиям безопасности
В ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности, заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
«Я надеюсь, что все-таки на встрече нашего министра Лаврова с секретарем Блинкеном все-таки может произойти определенный прорыв в этом направлении, я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на прагматизм наших американских коллег», – сказал Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Ранее Энтони Блинкен заявил, что не везет на предстоящую встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности.
Блинкен встретится 21 января в Женеве с Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что встреча прорабатывается.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.