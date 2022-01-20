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Лукашенко сообщил о повторном заболевании коронавирусом
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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией во второй раз, он подхватил штамм «омикрон».
«Мы замечаем, что этот «омикрон» – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим «омикроном» – переболел», – цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что перенес заболевание «на ногах», саму болезнь он заметил только «в конце», когда ему провели тестирование.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок сообщал, что недавно вакцинированные легче всего переносят омикрон-штамм коронавируса.
Стали известны выводы ИКАО по делу о посадке самолета Ryanair в Минске
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.
«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», – передает РИА «Новости» текст отчета ИКАО об инциденте, который разослали членам организации.
Там отмечается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре.
«Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству», – говорится в документе.
Опираться на наличие подтверждений этой информации в виде звонков и электронных писем ИКАО не может, указано в документе, потому что ничего из этого организации не предоставили.
Напомним, в мае 2021 года самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.
Военный эксперт объяснил невозможность нападения России на Украину с территории Белоруссии
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«Силами, не превышающими 13 тысяч человек, невозможно осуществить серьезное вторжение на Украину с территории Белоруссии, так что утверждение Госдепартамента США некомпетентно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Госдеп допустил «нападение» России на Украину с территории Белоруссии.
«С оперативной точки зрения смысл наносить такой удар есть только в случае, если украинские войска увязнут в войне в Донбассе. Тогда вполне разумно наносить удар с севера, чтобы отсечь группировку вооруженных сил Украины на этом направлении от основной части армии с целью ее дальнейшей ликвидации», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Суть в том, что для этого нужно иметь соответствующие силы и средства. Они у нас, конечно, есть, но в учениях «Союзная решимость» они не задействованы. Проходящие в Белоруссии учения небольшого масштаба, такими силами обеспечить какое-то серьезное вторжение невозможно. В лучшем случае там находится не более 13 тысяч российских военных», – объяснил эксперт.
«Кроме того, все эти войска находятся на полигонах, которые разбросаны по региону. Для серьезного наступления необходимо сосредоточение войск и их компактное размещение. А когда войска разбросаны по разным полигонам, вести массированное наступление невозможно», – убежден Сивков.
«Поэтому очередное утверждение Госдепартамента США носит чисто информационно-пропагандистский характер и является частью информационной кампании по обоснованию возможных действий Запада в случае военного конфликта России и Украины. «Допущения» того, что Россия в ходе учений в Белоруссии может напасть на Украину, просто некомпетентны», – заключил собеседник.
В среду высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением
, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
«Примечательно то, когда именно это происходит, это, конечно, вызывает опасения относительно того, что Россия может намереваться разместить силы в Белоруссии под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера. Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемой. Как и для многих представителей режима, для нас и наших союзников и партнеров», – считает сотрудница Госдепартамента США высокого ранга.
При этом она не дала определенного ответа на вопрос, какие основания есть у Вашингтона для подобных утверждений. «Нас беспокоит общая картина происходящего», – заявила сотрудница внешнеполитического ведомства США. По ее версии, «обычные учения требуют уведомления за 42 дня, если речь идет о 9 тысячах военных, а если о 13 тысячах, то требуются международные наблюдатели». «Так бывает, когда речь о нормальной ситуации, а здесь нечто совсем другое», – утверждает сотрудница Госдепартамента США.
Накануне подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В минобороны Белоруссии сообщили, что учения «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил «замысел» учений России и Белоруссии.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Британия отменила ношение масок и работу из дома
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.
«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать – использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил, что как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», – заявил Джонсон в парламенте, передает РИА «Новости».
С 25 января правительство не будет требовать ношения масок, но граждан все же просят носить средства защиты в закрытых людных помещениях.
Джонсон заявил, что уровень госпитализации снизился, как и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. «Данные Минздрава свидетельствуют, что 90% пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии в Англии, не были ревакцинированы», – подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали о том, что Джонсон был на вечеринке в 2020 году, когда в стране действовал локдаун из-за пандемии коронавируса.
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса
Человечество может столкнуться с пандемиями гораздо хуже коронавируса, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс. Как передает газета Financial Times, он призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.
«Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний», – передает РИА «Новости».
По данным издания, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 млн долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода.
По словам Гейтса, приоритеты в мире «странные», и решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Бизнесмен считает, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к очередной пандемии, может быть полезна для решения уже имеющихся на сегодняшний день глобальных проблем здравоохранения. В частности, он говорил о создании вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.
Ранее Гейтс называл сроки окончания пандемии. Появление нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что «волны» заболевания станут короче, а пандемия может закончиться в 2022 году, считает он.
Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от COVID
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Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.
«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в приказе, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно приказу, к бессрочным противопоказаниям относятся: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Среди временных противопоказаний указаны острые инфекционные и вирусные заболевания.
«Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний – на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две–четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии», – говорится в приказе.
Кроме того, к временным противопоказаниям относятся «острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела».
Также «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.
Беременность и грудное вскармливание являются противопоказаниями при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М».
Ранее инфекционист рассказал о безопасной вакцинации от COVID.
Украина начала готовить переброску войск на границу с Белоруссией
Украинские погранслужбы сообщили, что начали укреплять белорусскую границу, в частности строить вдоль нее вертолетные площадки.
Это делает для того, чтобы обеспечить быстрый переброс резервов в случае обострения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что это сделано из-за спровоцированного Минском миграционного кризиса. Укреплять границу начали еще в ноябре.
«Пограничники устанавливают разного рода заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, изготовляют переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке», – говорится в релизе.
Ранее глава МИД Украины Денис Монастырский говорил о том, что Украине нужно обустроить более 2,5 тыс. км границы с Россией и Белоруссией. На этим цели потратят 642 млн долларов.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши скопились мигранты, которые пытаются попасть в страны ЕС.
Умерла умышленно заразившаяся коронавирусом чешская певица
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Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от COVID-19 после умышленного заражения коронавирусом от родственников, сообщило Чешское радио.
Хорка хотела получить справку о перенесенном заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом. Она планировала зарубежные поездки и нуждалась в документе, чтобы избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19. При этом 57-летняя певица категорически отказывалась от вакцинации, передает ТАСС.
По словам сына исполнительницы песен фольклорного жанра, когда заболели ее родственники, она не изолировалась и продолжила жить с ними, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».
За несколько дней до смерти женщина написала, что выздоравливает: «Теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю». Сын певицы подчеркнул, что его мать не была сторонницей теорий заговора, и обвинил в ее смерти антипрививочников, убедивших женщину не ставить вакцину. Именно они, по его мнению, несут ответственность за преждевременную гибель матери, передает RT.
Напомним, в понедельник на 64-м году жизни от COVID-19 скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.
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Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения проект закона о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», – написал Володин в своем телеграм-канале.
Напомним, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак рассказал, что правительство по предложению «Единой России» вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.
Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.
Собянин сообщил о продлении ряда ограничений в Москве
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В Москве продлевается режим самоизоляции для граждан 60+, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан», – передает его слова РИА «Новости».
«По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня, я такой указ подписал, продлим ограничения, связанные с дистанционной работой – не менее 30% работников. Также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на «дистанционку», максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты», – добавил Собянин.
При этом глава города подчеркнул, что новые ограничения по коронавирусу в Москве власти будут планировать только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения. По словам мэра столицы, тяжесть заболевания при «омикроне» меньше, количество госпитализаций практически не выросло
«Тем не менее мы понимаем, что госпитализации все равно будут расти с увеличением, кратным увеличением количества заболевших «омикроном», – сказал Собянин.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек.
Гинцбург назвал процент эффективности «Спутника V» против омикрона
Эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.
«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону» протективная, составляет 75%. Если произошла ревакцинация «Спутником Лайт», то 100% защита к «омикрону», – передает ТАСС его слова.
Ранее Гинцбург заявил, что адаптация «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет 2,5-3 месяца. Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Также Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
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Грызлов пообещал ответ Москвы на наращивание сил НАТО у границ Белоруссии
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Наращивание сил и средств НАТО у белорусских границ не остается незамеченным со стороны Москвы, страна внимательно подходит к данному вопросу, заявил новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Грызлов заявил, что в Москве видят наращивание сил и средств НАТО, оно не останавливается, и «в ходе упомянутого миграционного кризиса со стороны Польши были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе», передает ТАСС.
«Конечно, это не остается незамеченным. Тем более что к вопросам охраны границы мы подходим внимательно: регулярно организуется совместное российско-белорусское патрулирование воздушных рубежей Союзного государства. При этом используются дальние бомбардировщики Ту-22М3, многоцелевые истребители Су-30СМ и так далее», – подчеркнул он.
Грызлов также напомнил, что в ноябре 2021 года была утверждена обновленная Военная доктрина Союзного государства, а до этого действовал документ от 2001 года: «В новой редакции учтены все актуальные геополитические и стратегические реалии, а также военные угрозы, в том числе и новые, вплоть до технологий цветных революций, провоцирования внутренней дестабилизации с использованием частных военных структур, кибертехнологий, экстремистских элементов».
По словам посла, «вопросы о военных базах, центрах подготовки, развитии системы ПВО, расширении военно-технического сотрудничества и так далее следует рассматривать в рамках упомянутой Военной доктрины».
Грызлов также указал, что Запад начинает вести активную пропаганду, упоминая якобы возникающие угрозы, при любых известиях о совместных маневрах вооруженных сил России и Белоруссии: «В ход идут всевозможные фейки о разных псевдоугрозах. Так было уже много раз, однако всегда авторы этих фейков оказывались посрамлены: российские и белорусские военные четко и слаженно демонстрировали выучку, проводили учения на отлично, после чего возвращались в места постоянной дислокации».
Он уточнил, что в феврале пройдут маневры под названием «Союзная решимость – 2022», затем «начнется подготовка к новым учениям «Щит союза – 2023», эти учения «будут проходить уже на территории России».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наращивании военных Украины у границ страны.
Напомним, 14 января указом президента России Владимира Путина Борис Грызлов был назначен новым послом России в Белоруссии.
Лукашенко заявил о наращивании военных Украины у границ Белоруссии
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У границ Белоруссии идет наращивание военного контингента Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов». Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его словам, мигранты на Украину «идти не собираются». «С Украины свои люди бегут, а они будут «защищаться от мигрантов из Беларуси», – отметил президент.
Отмечается, что на Украине у белорусских границ проводится спецоперация «Полесье», в приграничье выведено до 10 тыс. военнослужащих.
Также Лукашенко отметил, что Польша просит НАТО развернуть у Белоруссии многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.
«Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас на переговорах (по безопасности) телепается с Россией, хотя, действительно, Россия права – (НАТО пытается) заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести, как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит) с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные, мы сразу задаем вопрос: зачем?» – сказал он.
Кроме того, глава государства отметил, что около 8-10 тыс. военных США находятся на территории Польши и стран Балтии.
«Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете?» – заметил он.
Ранее замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.
Иммунолог назвала способ не заразиться «омикроном» в коллективе
В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как людям, которые работают в больших коллективах, не пополнить число инфицированных, рассказала иммунолог Ирина Ярцева.
Распространение варианта коронавируса «омикрон» может привести к увеличению риска заражения россиян COVID-19, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый штамм вызывает не такое течение заболевания, как его предшественники, например, «дельта», однако меры безопасности нужно принимать те же, что и раньше, уверена Ярцева.
Самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это прививка, напомнила она.
«Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться», – отметила иммунолог в интервью радио Sputnik .
Находясь на работе, надо стараться соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, продолжила Ярцева. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, следует носить маски. А если человек этого не делает, нужно не смущаться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, посоветовала иммунолог.
Ранее Минздрав включил информацию об «омикроне» в новую версию рекомендаций по COVID.
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Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне»
У людей без иммунитета возможно тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам собеседника агентства, нельзя однозначно утверждать, что тяжелое течение при этом варианте проходит реже.
«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
Он подчеркнул, что привитых «Спутником V», скорее всего, эта проблема вообще не коснется.
Ранее Гинцбург сообщил, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%.
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Онищенко: Масочный режим на Крещение надо соблюдать до самой проруби
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Если следовать таким правилам, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски непосредственно до омовения, то на Крещение идти можно, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Однако тем, кто идет на омовение впервые, следует проконсультироваться с врачом.
В этом году в ночь с 18 на 19 января в России пройдут крещенские купания. Однако в связи с активным распространением штамма «омикрон» в РПЦ призвали быть максимально осторожными и, возможно, воздержаться от крещенских омовений в проруби. Кроме того, минздрав Подмосковья порекомендовал не окунаться тем, кто привился от коронавирусной инфекции в течение недели.
«Если человек не привит или не ревакцинирован, то окунаться не следует, потому что на тех иорданях, которые открываются, достаточно большое количество людей. Там обязательно нужно соблюдать меры предосторожности», – говорит Онищенко.
Если следовать таким правилам, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски непосредственно до омовения, то на Крещение идти можно, продолжает врач. Однако он подчеркивает, что те люди, которые никогда в жизни не окунались в ледяную прорубь, обязательно перед омовением должны проконсультироваться со своим лечащим врачом.
«Нужно понимать, что это опасно для некоторых людей, имеющих, например, гипертоническую болезнь, какие-то хронические заболевания, стадии обострения или недавно перенесенную болезнь – все это играет существенную роль. Тем, кто уже проконсультировался с врачом, нужно прийти, переодеться в купальник в раздевалке, соблюдая все правила, окунуться три раза, выйти на противоположной стороне, согреться в помещении, растеревшись хорошо полотенцем, выпить теплый чай», – рекомендует специалист.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что если президент России решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, поскольку «в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь».
По данным на 18 января за последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
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