Вассерман рассказал о новогодних «посиделках» в Госдуме

«Госдума не проводила новогодний корпоратив, фракции и комитеты сами организовывали свои «посиделки», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.

«Перед Новым годом в комитете по просвещению мы немного посидели, поели, обсудили итоги года», – рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, аналогичное обсуждение итогов года за столом прошло также во фракции «Справедливая Россия».

«Но это все проводилось на уровне самодеятельности, никаких новогодних корпоративов и общих торжеств на уровне Госдумы не было. Сам Новый год я встретил с коллегами публицистами в доме одного из них», – сказал парламентарий.

Стоит отметить, что парламентарии стали реже дарить друг другу и своим помощникам подарки. По их словам, в этом году они получили лишь открытки и блокноты с партийной символикой, пишет «Газета.Ru». «Уже я не наблюдаю дорогих подарков лет пять», – сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

Зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что снижение количества новогодних подарков связано с антикоррупционным законодательством.

Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила «Рейтинг полезности депутатов». В качестве критериев были выбраны законотворческая активность, работа с избирателями, активность на заседаниях Госдумы и оценка членов экспертного совета.

Госдума нового созыва преподнесла сразу несколько сюрпризов. Во-первых, в ней теперь заседают не четыре партии, а пять. Во-вторых, почти наполовину (48,5%) обновился депутатский корпус. Такой же показатель новых лиц зафиксирован во фракции «Единой России». КПРФ обновилась на 40%, ЛДПР – на 33%, а «Справедливая Россия» установила рекорд – 51%.

По итогам осенней сессии Госдумы глава комитета по информполитике Александр Хинштейн (ЕР) и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин (СР) оказались в числе наиболее активных парламентариев.

При этом, экспертный совет газеты ВЗГЛЯД решил не включать в декабрьский рейтинг спикера Госдумы Вячеслава Володина. Его аппаратный вес и активность на разных направлениях настолько высоки, что не оставляют шансов другим депутатам бороться за первое место.

В прошлом месяце нижняя палата парламента приняла постановление о распорядке работы на первую половину 2022 года. Весенняя сессия Госдумы начнется 10 января, однако в первую неделю парламентарии будут работать в регионах.

Первое пленарное заседание может состояться 18 января. Продлится весенняя сессия до 31 июля 2022 года.