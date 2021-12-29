Составлен рейтинг полезности депутатов Госдумы за ноябрь и декабрь

Александр Хинштейн и Михаил Делягин оказались в числе наиболее активных парламентариев по итогам осенней сессии Госдумы. Такие данные следуют из «Рейтинга полезности депутатов», который подготовила деловая газета ВЗГЛЯД.

Госдума нового созыва преподнесла сразу несколько сюрпризов. Во-первых, в ней теперь заседают не четыре партии, а пять. Во-вторых, почти на половину (48,5%) обновился депутатский корпус. Такой же показатель новых лиц зафиксирован во фракции «Единой России». КПРФ обновилась на 40%, ЛДПР – на 33%, а «Справедливая Россия» установила рекорд – 51%.

С другой стороны, осенью Госдума приняла лишь 143 законопроекта. При этом в части законотворчества депутаты оказались менее активными, чем правительство (37% внесенных законопроектов против 43%), а две трети депутатов вообще не проявили себя на этом направлении.

«Такие результаты могут быть следствием того, что депутаты-новички не успели освоиться в новом статусе. Но к следующей сессии многие из них постараются нарастить законотворческую активность», – прогнозирует член экспертного совета деловой газеты ВЗГЛЯД замредактора отдела политики Алексей Нечаев.

В то же время значительное число депутатов проявляли активность не только в законотворчестве, но и в реализации других функций, главные из которых – работа с избирателями и активность во время пленарных заседаний. В итоге в качестве критериев при составлении «Рейтинга полезности депутатов были выбраны законотворческая активность, работа с избирателями, активность на заседаниях Госдумы и оценка членов экспертного совета.

Вместе с тем, в рейтинге пока не учитывается медиа-активность депутатов. «Например, политик может быть популярным в СМИ, но пассивным в Думе, постить что-то в соцсетях, но не встречаться с избирателями. Конечно, умение работать с прессой и соцсетями – это важный навык для депутата, но не ключевой», – пояснил Нечаев.

Также экспертный совет решил не включать в декабрьский рейтинг спикера Госдумы Вячеслава Володина. Его аппаратный вес и активность на разных направлениях настолько высоки, что не оставляют шансов другим депутатам бороться за первое место.

Таким образом по итогам ноября в пятерку лидеров рейтинга вошли:

1. председатель Госдумы Вячеслав Володин,

2. глава комитета по информполитике Александр Хинштейн,

3. зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин,

4. зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов,

5. председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

А в декабре пятерка лидеров выглядит иначе:

1. глава комитета по информполитике Александр Хинштейн,

2. зампред комитета по региональной политике Сардана Авксентьева,

3. лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский,

4. лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев,

5. зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Интересно и то, что по итогам декабря депутаты от КПРФ не вошли шорт-лист рейтинга. Хотя депутаты Юрий Синельщиков и Николай Коломейцев были близки к этому. Судя по всему, скандал вокруг Валерия Рашкина и внутренние склоки в партии негативно сказались на работе депутатского корпуса КПРФ, поэтому коммунистам к старту зимней сессии желательно навести порядок в своих рядах и сломать негативные тренды.