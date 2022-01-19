Волочковой пригрозили арестом за дебош в самолете

Балерине Анастасии Волочковой грозит административный арест на 15 суток и штраф в размере 30 тыс. рублей за пьяный дебош на борту самолета в аэропорту Шереметьево из-за отказа надевать маску, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Прибывшими сотрудниками полиции была установлена личность гражданки 1976 года рождения, которая, согласно свидетельским показаниям бортпроводников, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты. В отношении данной гражданки составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), так же по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»)», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Эти статьи предусматривают наказание в виде ареста до 15 суток, а также штраф до 30 тыс. рублей. В МВД уточнили, что что женщина вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, которые находились при исполнении своих должностных обязанностей. Помимо этого, Волочкова, согласно медицинскому освидетельствованию была в состоянии алкогольного опьянения.

«По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», – добавили в пресс-службе.

Между тем сама балерина заявила о намерении подавать в суд на бортпроводника.

«Конечно, буду подавать в суд, потому что совершенно несправедливая произошла ситуация из-за того, что я уступила место, которое сама купила, где больше места для ног, десятилетнему мальчику. Сама я сидела с остальными детьми на полу. Я была в маске, у меня всегда моя маска с собой. Я снимала ее только для того, чтобы попить томатный сок и кофе», – сказала Волочкова РИА «Новости».

Она заявила, что якобы старший стюард просто «хотел докопаться» и стал провоцировать «ситуацию, которая не стоила выеденного яйца». Волочкова считает, что такой поступок был вызван желанием «поглумиться» над известным человеком, добавив, что «70% пассажиров вообще были без масок, но они никому не интересны, ведь они не Волочкова».

Балерина утверждает, что нарушение масочного режима было не единственной претензией к ней. По ее словам, бортпроводники обвинили ее в распитии спиртного, принесенного на борт. Однако Волочкова заявляет, что стюарды сами приносили лед и воду к напиткам, ничего не говоря о том, что проносить алкоголь на борт запрещено.

«С полицией мы составили протокол на основании нарушения масочного режима, я написала короткое объяснение, что ничего не нарушала и снимала ее для принятия напитков», – продолжила танцовщица.

Волочкова объясняет, что подать в суд ей посоветовали сами полицейские, «которые были свидетелями всего этого бреда».

«С сегодняшнего дня начнем этим заниматься. У нас есть имя провокатора. Заявление напишу на этого человека. За руку меня схватили, выкрутили мне руку, что за насилие такое? За что?» – добавила Волочкова.

Она намерена подавать иск на основании клеветы и применения насилия. По ее словам, «адвокаты подскажут, что еще написать». Как отметила балерина, у ее спутника Сергея есть видео, на котором видно, что она в маске. Волочкова утверждает, что «ни одного доказательства» ее вины у экипажа самолета нет.

Ранее очевидцы сообщили, что балерина якобы около шести часов спорила из-за маски. Также было опубликовано видео из салона самолета.