Омбудсмен Москвы разъяснила ситуацию с «осмотром» взрослых мигрантов в детской поликлинике

Несколько детских поликлиник города были включены в перечень медучреждений, где иностранные граждане могут проходить медосвидетельствование, для того, чтобы осмотр прошли дети и подростки из мигрантских семей, заявила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Это сделано по принципу одного окна, потому что дети также должны пройти освидетельствование. И чтобы взрослые и дети могли пройти его одновременно, сделано вместе, где взрослая и детская поликлиники рядом», – приводит «Ридус» комментарий детского омбудсмена столицы.

Ранее СМИ сообщили, что с 1 января по решению правительства Москвы взрослые мигранты могут посещать детские поликлиники для прохождения медосмотра. Это известие вызвало волну негодования. По словам члена президентского Совета по правам человека Кирилла Кабанова, такое решение не только угрожает здоровью детей, но и станет дополнительной нагрузкой для бюджета.

По словам Ярославской, беспокоиться за финансирование медосмотров мигрантов не стоит, поскольку это разовая платная процедура.

Еще 28 сентября прошлого года правительство Москвы издало постановление, определяющее перечень медучреждений, в которых мигранты могут проходить медицинское обследование на наличие инфекционных заболеваний, ВИЧ и наркозависимости. Согласно федеральному закону от 2002 года «О правовом положении иностранных граждан», речь идет о мигрантах, «прибывших в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности».

В списке 17 медицинских организаций, в том числе семь детских поликлиник. Список столичных клиник, доступных мигрантам для прохождения медосмотра, вступил в силу с 29 декабря.

Ранее топ-менеджеры иностранных компаний выразили возмущение в связи с необходимостью проходить медицинский осмотр и сдавать тесты на сифилис и ВИЧ для получения разрешения на работу или вида на жительство в России наряду с другими трудовыми мигрантами.

Напомним, в июле президент Владимир Путин подписал закон, который предписывает проверять всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ – и разрешает отказывать наркоманам и больным в проживании в России. Закон вступит в силу 29 декабря.

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