Цена нефти Urals впервые за семь лет превысила 86 долларов за баррель

Шарий: Порошенко унизил Зеленского на всю страну

«Зеленский дал возможность Порошенко восстать из пепла, после чего тот его унизил на всю страну», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко на родину несмотря на уголовные дела.

«Порошенко, только выйдя из аэропорта, образно говоря, помочился на лицо Зеленскому. Дело в том, что Порошенко – это полное ничтожество и вор. Но когда ничтожество может осуществить подобное, то кем же тогда является Зеленский? Он просто проиграл эту кампанию», – отметил политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.

«У Зеленского было время подготовиться, но он окружен «гениальными» пиарщиками. Они ему посоветовали план, который провалился. Изначально Порошенко должны были задержать на паспортном контроле и доставить в суд. Но ничего не вышло. В итоге силовики бежали за Порошенко, как клоуны, после чего разбежались. Сначала у него забрали паспорт, а потом вернули. Все дошло до такого позорища, что даже государственный адвокат, которого они пытались всучить Порошенко, назвал это разбирательство провокацией следствия», – пояснил эксперт.

«Как в такой ситуации можно рассуждать о проигрыше или выигрыше Зеленского? Он был просто унижен. Причем одно дело быть униженным сильным человеком, и совсем другое, когда ты унижен ничтожеством на всю страну, – сказал Шарий. – Зеленский просто выдернул никому ненужного Порошенко из нафталина и дал ему возможность восстать из пепла. После этого ему надо срочно покидать территорию государства, только не знаю, где он сможет спрятаться».

«Судя по всему, в отношении Порошено будет избрано какое-то минимальное наказание. В худшем случае это будет домашний арест, но я думаю, что судьи вообще могут сделать ход конем и сказать, что в деле нет состава преступления, – предположил собеседник. – Видно, что никто не хочет брать на себя конечную ответственность за все это действо. Кто-то же должен был забрать у Порошенко паспорт, но он знает, что Зеленский – это ненадолго, он еще немножко попыхтит и все, а спрашивать начнут с исполнителей».

Напомним, Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании, на котором решает вопрос об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене. По данным телеканала «Прямой», заседание продолжится в 14.00 (15.00 мск).

Ранее в понедельник Порошенко вернулся на Украину, ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречают его в аэропорту.

Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.

Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР.

Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

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