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Самолет с Порошенко прибыл в Киев
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Самолет авиакомпании Wizz Air из Варшавы, на борту которого находится экс-президент Украины Петр Порошенко приземлился в аэропорту «Киев», свидетельствуют данные табло.
По словам Порошенко, он не позволит посадить себя за решетку. «Я – не Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко). Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я – не она. Третья позиция – я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину», – заявил Порошенко в интервью изданию «Левый берег».
Сторонники экс-главы украинского государства собираются в аэропорту «Киев», они намерены встретить бывшего главу государства. Несколько тысяч человек с флагами партии Порошенко «Европейская солидарность» стоят возле здания терминала, куда ожидается прилетит экс-президент. Они установили сцену на парковке аэропорта и оттуда выступают в поддержку Порошенко.
Ранее неизвестный заявил о минировании аэропортов «Киев» и «Борисполь».
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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Кулеба призвал Россию доказать отсутствие военных планов против Украины
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Российская сторона должна доказать отсутствие планов военных действий по отношению к Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью германскому изданию Bild.
«России не удалось разделить Запад, разговаривая с США через головы Украины и Европы», – цитирует «Интерфакс» Кулеба.
Он отметил, что «нелегитимные российские ультиматумы в отношениях НАТО с Украиной были справедливо отклонены». По его мнению, даже при этом в текущей ситуации важно, что будет происходить дальше, и подчеркнул, что российская сторона должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий.
«Я уверен, что Россия должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют никакие новые военные действия. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах», – отметил глава украинского ведомства.
На вопрос, стала ли ситуация безопаснее для Украины по итогам минувшей недели дипломатии, он отметил, что «ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы, но России не удалось этого добиться».
Ранее Кулеба заявил, что республика вместе с партнерами и союзниками применит «пакет мер сдерживания» России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество.
Столтенберг назвал Россию «агрессором»
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У НАТО «нет уверенности насчет намерений России» в ситуации вокруг Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг полагает, что «могут быть какие-то перемены планов». «Можно спекулировать на этот счет, но реальность в том, что уверенности нет», – сказал генсек НАТО, добавив, что «известно о значительном наращивании военных сил России, о десятках тысячах солдат и тяжелой технике». Кроме того, в НАТО «слышат очень грозную риторику», передает ТАСС со ссылкой на CBC.
Он призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что альянс готов «выслушать обеспокенности» России. «Мы должны понимать, что агрессор – Россия», – заявил он. По словам генсека, «ожидать, что жертве агрессии нужно реализовать деэскалацию - это как представить все в таком странном, перевернутом с ног на голову виде», передает РИА «Новости».
Напомним, в Кремле объяснили нахождение российских войск на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение. По словам пресс-секретаря, Москва вынуждена реагировать и «принимать меры предосторожности». Кроме того, он рассказал, что Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и не может больше с этим мириться.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В Сети появилась информация о прилете Порошенко во Львов
В Сети распространяется информация, что бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник может прилететь не в Киев, а во Львов, куда первый замглавы партии «Европейская солидарность» Олег Синютка созывает людей.
Как сообщает издание сообщает Zaxid.net, на имя мэра Львова Андрея Садового был написан документ, в котором говорится, что в понедельник с 13.00 до 15.00 (с 14.00 до 16.00 мск) возле львовского аэропорта будет проходить митинг «за защиту демократии и закона», в котором будут участвовать 10 тыс. человек.
Сам Синютка отказался объяснять журналистам, с чем связано проведение подобного митинга в день прилета Порошенко.
Киевские судьи в среду разрешили задержать экс-президента Украины Петра Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
Сообщалось, что 17 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины попыталось вручить Порошенко повестку для предъявления обвинения по уголовному делу о госизмене и содействии терроризму, но бывший президент отказался общаться с силовиками и уехал в аэропорт, откуда отбыл в Турцию. Адвокаты Порошенко и его соратники по «Европейской солидарности» неоднократно заявляли, что заграничный вояж экс-президента был спланирован заранее и не был бегством от правосудия. Отметим, что дату своего возвращения – 17 января – Порошенко обозначил еще неделю назад.
Киев пообещал реализовать «пакет мер сдерживания» России
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Bild, что республика вместе с партнерами и союзниками применит «пакет мер сдерживания» России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество.
«Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания», – приводит его слова РИА «Новости».
Министр рассказал, что пакет состоит из трех уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса «болезненных экономических санкций», а также углубление оборонного сотрудничества с Украиной. Переговоры с Россией, прошедшие на этой неделе, стали «кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания», считает Кулеба.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
На Украине заявили о «глубокой маргинализации» страны
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что выявилась «глубокая маргинализация» Украины на международной арене.
«Нужно признать, что, как только об Украине стали говорить без Украины, сразу выявилась глубокая маргинализация нашей страны на международной арене», – написал он в Facebook.
Волошин отметил, что за последние годы Украина не выступила ни с одним собственным и реалистичным планом урегулирования конфликта на Донбассе и урегулирования отношений с Россией.
«Кому-то казалось, что мы все время были в центре просто потому, что мы были и остаемся проблемой. Слово «Украина» везде звучит и сейчас. Но всем ясно, что мы не игрок. Оттого так рефлексивно выглядит лента новостей украинских СМИ: все события происходят за пределами национальных границ», – заявил он.
Депутат указал, что в разгар кризиса сообщений от власти очень мало, по его словам, кто-то из западных дипломатов еще приезжает в страну только ради сохранения имиджа «защитника Украины».
«Вот и остается, что ждать «возвращения гетмана» и обсуждать ураганный ветер, поваливший елки. Притом что, как говорила героиня одного блокбастера о восстании машин, «буря только начинается», – заключил он.
Ранее член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов заявил, что страны Запада снова принялись обсуждать «Украину без Украины», в связи с чем можно ожидать очередного витка обострения обстановки в регионе.
На Украине сочли «сумасшедшей» стоимость газа
Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога пожаловался в эфире телеканала «Наш» на «сумасшедшую» стоимость газа.
По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно.
«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», – передает РИА «Новости» слова мэра.
Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5-4 гривны за кубометр.
Украина заявила о причастности России к кибератакам на госсайты
Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что все указывает на якобы причастность России к недавним кибератакам на сайты госорганов страны.
«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», – приводит сообщение министерства РИА «Новости».
В Минцифры призвали украинцев не поддаваться панике, все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что Москва никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.
Накануне США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы». Между тем замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.
В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и заявил о «тесном сотрудничестве» с США и Британией в расследовании. Между тем в декабре 2021 года именно США и Британия отправили на Украину киберспециалистов под предлогом «защиты от России».
Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева
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Пограничники в аэропорту «Киев» попытались не впустить экс-президента Украины Петра Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны.
Следователи государственного бюро расследований Украины зачитали Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры пресечения, в которой сказано что он задержан. На пункте паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт, передает РИА «Новости».
«Вы являетесь задержанным», – сказал правоохранитель, обращаясь к Порошенко.
При этом депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность» окружили экс-президента, не подпуская правоохранителей.
Сам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. «Сейчас происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию страны», – сказал он.
По его словам, более десяти минут пограничники не пускали на территорию страну без объяснения причин под предлогом проверки. «Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям», – сказал экс-президент.
Ранее неизвестный заявил о минировании аэропортов «Киев» и «Борисполь».
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
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На Украине вступила в силу новая языковая норма
Норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступила в силу на Украине с 16 января. Она регламентирует его использование в сфере печатных СМИ, заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.
«Шестнадцатого января – новый этап имплементации норм языкового закона, который, безусловно, обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского действительно становится больше», – написал он в Facebook.
Новые правила предусматривают, что распространение по подписке печатных изданий на других языках допускается при условии возможности подписки на государственном языке. Теперь, когда СМИ выходит на иностранном языке, оно должно представить и экземпляр на украинском. До июля 2024 года действуют исключения – новые правила не касаются региональных изданий на крымско-татарском языке и языках стран ЕС.
Ранее Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке.
На Украине выразили разочарование из-за отказа Германии поставлять оружие
Украинцы разочарованы тем, что Германия не намерена передавать стране оружие для обороны, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.
«Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на DPA.
По словам Мельника, Украина понимает, что в коалиционном договоре нового правительства предусмотрены ограничения на поставки оружия в зоны кризиса. «Но этот политический документ – не Библия. И сейчас мир стоит перед большой опасностью масштабной войны посреди Европы, серьезнейшей с 1945 года», – уточнил он.
«Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел (Анналену) Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием», – добавил дипломат.
Ранее Мельник заявил, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он считает, что Германия должна «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
Порошенко пообещал 17 января явиться в суд
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
«Да, безусловно. Потому что я сообщил судье, что я возвращаюсь 17 числа, это очень важный день, поскольку это начало политического сезона, и я надеюсь, что Зеленский тоже вернется из Буковели (курорт в Ивано-Франковской области), чтобы начать новый политический сезон. Мы обратились в Печерский районный суд и сказали, что, когда назначат заседание, то я появлюсь, и мы очень подробно все расскажем в суде. В суде я буду бороться за Украину, против политически мотивированного преследования», – заявил Порошенко на брифинге в Варшаве, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, экс-президент допустил, что самолет, на котором он будет лететь, могут посадить в другом аэропорту.
Напомним, в Сети распространяется информация, что бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник может прилететь не в Киев, а во Львов, куда первый замглавы партии «Европейская солидарность» Олег Синютка созывает людей.
Киевские судьи в среду разрешили задержать экс-президента Украины Петра Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.
Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.
Сообщалось, что 17 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины попыталось вручить Порошенко повестку для предъявления обвинения по уголовному делу о госизмене и содействии терроризму, но бывший президент отказался общаться с силовиками и уехал в аэропорт, откуда отбыл в Турцию. Адвокаты Порошенко и его соратники по «Европейской солидарности» неоднократно заявляли, что заграничный вояж экс-президента был спланирован заранее и не был бегством от правосудия. Отметим, что дату своего возвращения – 17 января – Порошенко обозначил еще неделю назад.
Канада посоветовала не ездить на Украину из-за «российской агрессии»
Гражданам Канады следует избегать поездок на Украину «без важной необходимости», говорится в обновленных рекомендациях канадского МИДа.
Оттава заявила, что таких поездок нужно избегать из-за «продолжающейся российской агрессии и военного наращивания» сил «в стране и вокруг нее». 17–18 января глава МИД Канады Мелани Жоли посетит Украину, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Перед прибытием Порошенко аэропорт в Киеве «заминировали»
Неизвестный заявил о минировании аэропортов «Киев» и «Борисполь», сообщила официальный представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Порошенко сообщил, что прибудет самолетом 17 января в международный аэропорт «Киев» в Жулянах, но не исключает, что самолет могут посадить в другом аэропорту, передает ТАСС.
«Собрал ли «тревожный чемоданчик»? Не собрал. Не собираю. И собирать не буду. Я человек такой, что твое поведение программирует будущее. Если ты готовишься к победе , то одержишь победу. А если будешь готовиться к «чемоданчику», то будет тебе «чемоданчик», – приводит его слова «Укринформ».
Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.
На Украине заявили о тесном контакте с НАТО
Украина приближается к НАТО, таких тесных контактов с альянсом не было уже очень давно, заявил депутат Верховной рады Украины, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
«Те заявления, которые мы слышим от руководителей НАТО, свидетельствуют о том, что Украина приближается к НАТО и такого тесного контакта не было уже очень давно. И это то, чего не ожидает Путин», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Anchor.fm.
Ранее сообщалось, что Киев мог вернуть Донбасс путем уступок в вопросе вступления в Североатлантический альянс (НАТО).
В пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова вступить в НАТО, ответив, что вступление в НАТО для страны – вопрос жизни и смерти.
Дания решила выделить Украине 22 млн евро на усиление безопасности
Правительство Дании выделит 22 млн евро на новую комплексную программу поддержки Украины, которая направлена на укрепление устойчивости Украины и ее способности справляться с последствиями продолжающегося конфликта в Донбассе.
«В настоящее время Украине угрожает массовое и совершенно неприемлемое наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы. Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость», – заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что поддержка представляет собой новый этап датской программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. Из 22 млн евро Министерство иностранных дел Дании вносит 10,75 млн евро, а Министерство обороны Дании – 11,3 млн евро.
Программа направлена на укрепление безопасности и сплоченности восточных регионов Украины. Она также поддержит оборонную реформу Украины и наращивание потенциала украинской обороны.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине радиолокационную систему и некоторое морское оборудование для кораблей в рамках «неотложной военной помощи» со складов Пентагона.