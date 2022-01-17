Самолет с Порошенко прибыл в Киев

Самолет авиакомпании Wizz Air из Варшавы, на борту которого находится экс-президент Украины Петр Порошенко приземлился в аэропорту «Киев», свидетельствуют данные табло.

По словам Порошенко, он не позволит посадить себя за решетку. «Я – не Тимошенко (экс-премьер Юлия Тимошенко). Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я – не она. Третья позиция – я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину», – заявил Порошенко в интервью изданию «Левый берег».

Сторонники экс-главы украинского государства собираются в аэропорту «Киев», они намерены встретить бывшего главу государства. Несколько тысяч человек с флагами партии Порошенко «Европейская солидарность» стоят возле здания терминала, куда ожидается прилетит экс-президент. Они установили сцену на парковке аэропорта и оттуда выступают в поддержку Порошенко.

Ранее неизвестный заявил о минировании аэропортов «Киев» и «Борисполь».

Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.

Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.

Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД