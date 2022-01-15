Арестован шестой предполагаемый участник хакерской группировки REvil

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Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов Алексей Сухоруков/РИА Новости
Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция? Подробности...
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Москва избавила Америку от русских хакеров

Хакеров взяли без боя кадр из видео
ФСБ по обращению США ликвидировала в России хакерскую группировку REvil. Несколько лет ее участники терроризировали американские структуры, а в прошлом году президент Джо Байден даже обратил на это внимание своего коллеги Владимира Путина. Как разгром REvil отразится на отношениях России и США и при чем тут переговоры по безопасности? Подробности...
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Женщины преграждают человечеству путь на Марс

Американский астронавт Кейла Бэррон. Прямо сейчас она находится на орбите - и ее новые радиационные нормы тоже коснутся NASA/Bill Ingalls
Американская битва за политкорректность и равноправие достигла космических масштабов, причем в прямом смысле слова. НАСА приняло новые стандарты для полетов в космос, которые под предлогом защиты женщин ущемляют астронавтов-мужчин. Однако у этого хода есть и иные, гораздо более глубокие причины. В том числе финансовые. Подробности...
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Польша создала свой аналог «Северного потока»

Польша рассчитывает стать региональным энергетическим хабом ambergrid.lt
Варшава лелеет гигантские планы по созданию собственной «энергетической империи». Только что закончено строительство газопровода, который должен превратить Польшу в крупный газовый хаб и избавить соседние страны от «энергетической зависимости» от России. Однако сбудутся ли эти мечты – и что может помешать их осуществлению? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия должна одергивать зарвавшихся русофобов

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Назначение открытого русофоба министром в Казахстане поставило вопрос о том, можно ли иметь с этим политиком дело. И ответ – нельзя. Пока за подбор русофобских кадров во власть ответственность несет одна Чехия. И этого явно недостаточно. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему растут продажи винила

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В угаре невиданного доступа к музыкальным материалам я вот лично закачал себе тысяч двадцать всяких единиц музыки, пока вдруг не понял, что это путь в никуда. Это уже превращается в бездумное некритичное потребление, и когда-то это надо было прекращать. Подробности...
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Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам, папам и мамам, хочется больше детских фильмов и мультфильмов, которые были бы современны, понятны нашим детям (в советских через сцену приходится то одно, то другое объяснять – мир изменился), но показывали бы правильные образцы поведения. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Обсуждение: 649 комментариев

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

Обсуждение: 6 комментариев
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Арестован шестой предполагаемый участник хакерской группировки REvil
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    Арестован шестой предполагаемый участник хакерской группировки REvil

    15 января 2022, 17:46

    Текст: Вера Басилая

    Тверской суд Москвы арестовал Алексея Малоземова, шестого предполагаемого участника группы хакеров REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

    «Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Малоземова А. В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 14 марта 2022 года», – приводит ТАСС сообщение Розиной.

    Ранее в Москве были арестованы пять предполагаемых участников хакерской группировки REvil.

    Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

    «Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.

    Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.


    Белый дом отреагировал на задержание в России атаковавших США хакеров
    		    15 января 2022, 02:33
    Фото: White House/
    via Globallookpress
    Текст: Антон Никитин

    Вашингтон приветствует задержание властями России хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели, заявила высокопоставленный официальный представитель администрации США.

    «Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.

    При этом она выступила с утверждением, что речь идет о «первых и очень важных шагах». Официальный представитель американской администрации отметила, что Соединенные Штаты рассчитывают на «продолжение подобных действий в будущем».

    «Президент [США Джо Байден] верит в дипломатию. Президент Байден и президент [России Владимир] Путин в июне прошлого года сформировали группу экспертов от Белого дома и Кремля по вирусам-вымогателям. Как мы заявляли и как подтверждала российская сторона, мы предоставляли информацию россиянам по этому каналу, включая информацию об атаках на важнейшую американскую инфраструктуру», – сказала сотрудница администрации США.

    Говоря о задержании хакеров, она отметила: «С нашей точки зрения, это не относится к тому, что происходит с Россией и Украиной. Я не говорю о том, каковы мотивы Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями». «Как заявлял президент, киберпреступники упорны. И мы продолжим принимать меры, чтобы помешать и противодействовать им, осуществляя дипломатическое взаимодействие, как это было с Россией, с союзниками и партнерами по всему миру», – подчеркнула представитель администрации США.

    Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

    «Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.

    Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта.

    Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.

    Коментарии (36)
    Семилетняя девочка из России вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров мира
    		    15 января 2022, 11:43
    Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency
    Текст: Наталья Ануфриева

    Юная россиянка Анастасия Радзинская, ведущая YouTube-канал Like Nastya, вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире, сообщает журнал Forbes.

    Согласно опубликованным данным, за 2021 год она заработала 28 млн долларов, заняв шестое место в рейтинге.

    Радзинская попала в список уже в третий раз: в 2019-м она оказалась в нем на третьей строчке, а в 2020-м – на седьмой.

    На первом месте – Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast: за год он заработал 54 млн долларов, на второй строчке расположился боксер и видеоблогер Джейк Пол – его доход составил 45 млн долларов. 

    Тройку лидеров замкнул Марк Фишбах, известный как Markiplier, заработавший за год 38 млн долларов.

    Ранее россияне назвали людей года.

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    Эксперт: Задержание хакеров REvil – хорошая новость для переговоров США и РФ
    		    14 января 2022, 19:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ростислав Зубков

    «Поимка хакерской группировки REvil – это хорошая новость, особенно после жестких переговоров с США» – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее ФСБ после обращения американских властей задержала в России группу киберпреступников, известную как REvil.

    «Не знаю, совпало ли так, что их поймали вскоре после контактов по гарантиям безопасности между Россией и США, но это неплохой пример того, как мы можем и должны взаимодействовать», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, это важно в контексте того, что по итогам переговоров «всем стало тревожно». «Результат был ожидаем – четкое обозначение своих позиций и признание ряда пробелов», – сказал собеседник.

    «Но даже если общие отношения у нас не очень, преступников, ясное дело, все равно надо хватать. Они точно не Ассанж и не Сноуден. Это мерзавцы, с которыми надо разбираться. Если в этом вопросе есть международная кооперация, это хорошо», – добавил он.

    Дробницкий призвал не усматривать в произошедшем «духа Женевы», поскольку все может обстоять гораздо проще. «Скорее всего, американцы просто прислали нашим спецслужбам необходимые бумаги. Нам часто говорили: «Вот – русские хакеры у вас, наведите порядок!». Мы отвечали: «Материал на них дайте?». Тишина. Проходит время. Американцы опять: «Все рухнуло – хакеры ваши снова что-то взломали, ну будьте же ответственными!». Еще раз выходят наши силовики, дипломаты: «Ну вы документы-то предоставьте». Судя по всему, наконец-то их донесли», – пояснил политолог.

    «А документы – уже часть доказательной базы, то есть появились основания для задержания, изъятия и далее проведения следствия. Любым законным требованиям другой страны, которая просит наказать злоумышленников, нужно соответствовать. Кроме того, Москва сама давно говорит, что к киберугрозам надо серьезно относиться. На каждом своем большом выступлении президент Путин обязательно выскажется на эту тему. Отсюда международная кооперация, ведь работать вслепую, без документов, очень сложно», – добавил он.

    «Так что нельзя сказать, что ФСБ в этом плане пошла навстречу Вашингтону. Безусловно, поимка этих хакеров – сенсация, но не более, чем тот случай, когда США помогли нам предотвратить теракт в Петербурге», – резюмировал Дробницкий.

    В пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

    Основанием для разгрома банды стало обращение властей США, которые сумели выявить одного из их лидеров, уточнили в ФСБ. Прошлой осенью ФБР объявило в розыск 28-летнего россиянина Евгения Полянина, которого обвиняли в причастности к кибератакам и отмыванию денег.

    Деятельность REvil в США стала предметом разговора президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня 2020 года в Женеве. А в начале июля этого годаБайден во время телефонной беседы с Путиным тоже поднимал тему кибербезопасности и говорил о «продолжающихся атаках с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемых базирующимися в России преступниками, которые затронули США и другие страны». Байден предупреждал Путина о готовности США принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от кибератак. Спустя несколько дней сайты REvil оказались отключены.

    Хакерская группировка REvil (сокращение от двух английских слов: ransomware – «вымогатель»; evil – «зло» или «злой»), по версии американской прессы, это объединение кибервзломщиков, «связанное с Россией». Ее называли одной из самых активных кибербанд в мире свершение крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса.

    Всякий раз хакеры действовали на отработанной схеме: сначала вскрывали и блокировали базы данных компаний, а затем вымогали выкуп за возврат доступа к ним. Некоторые сайты в «темном» сегменте интернета были созданы для контактов вымогателей с их жертвами.

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    Захарова призвала ввести хештег #ПриМеркельТакогоНеБыло
    		    13 января 2022, 00:45
    Фото: MFA Russia/Twitter/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Германии «объявить войну» Telegram.

    Захарова указала в Facebook, что глава МВД Германии Нэнси Фезер «прямо допустила блокировку мессенджера Telegram в стране в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства». Берлин считает, что «предписания немецких органов власти пока якобы действительно не выполняются». Кроме того, министр юстиции Германии Марко Бушман «пригрозил Павлу Дурову многомиллионными штрафами».

    «Да, официальный Берлин публично объявил войну «Телеге». Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», – заявила Захарова, призвав «вводить хештег, символизирующий откат Германии от демократических ценностей – #ПриМеркельТакогоНеБыло». Она также напомнила Telegram, что «бумажный самолетик» по-немецки – Papierflieger, а «цифровое сопротивление» – digitaler Widerstand».

    В декабре Захарова призвала ОБСЕ осудить действия Германии против RT. 16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE, который будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Предполагалось, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией – Германию, Австрию и Швейцарию. 

    Коментарии (7)
    СБУ обвинила «связанных со спецслужбами России» хакеров в атаке на Украину
    		    15 января 2022, 04:55
    Фото: Aleksandr Gusev/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Служба безопасности Украины (СБУ) усматривает «некоторые признаки причастности» к кибератаке на сайты органов государственной власти на Украине хакерских групп, «связанных с российскими спецслужбами», сообщил пресс-центр СБУ.

    «На данный момент можно сказать, что есть некоторые признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных с российскими спецслужбами», – приводит текст сообщения пресс-службы СБУ ТАСС.

    СБУ напомнила, что всего было атаковано более 70 государственных сайтов, десять из которых подверглись несанкционированному вмешательству. «Содержание сайтов не изменилось, а утечки персональных данных не произошло. Наши специалисты совместно с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства веб-ресурсов», – подчеркивает спецслужба.

    Отмечается, что по инициативе СБУ был отключен ряд критически важных государственных ресурсов, в том числе портал госуслуг «Дия» («Действие»), для локализации технической проблемы и предотвращения распространения атаки. При этом сообщения о хакерах, эксплуатирующих конкретную уязвимость системы управления контентом, появившиеся в СМИ в течение дня, были одной из версий, которые обрабатывались.

    «Теперь, в конце концов, мы, скорее всего, можем утверждать, что среди прочего произошла так называемая атака на цепочку поставок, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к правам администрирования веб-ресурсов, пострадавших от атаки. Специалисты продолжат работу над расследованием, чтобы установить его клиентов и дальнейшую официальную атрибуцию. Все подробности события задокументированы в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ», – отмечается в сообщении.

    Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в кибератаках на сайты украинского правительства.

    Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты на Украине подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.

    Напомним, в декабре 2021 года США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности под предлогом «защиты от России». В ноябре 2021 года СБУ обвинила Москву в кибератаках на госорганы Украины.

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    Коментарии (20)
    США обвинили задержанного в России хакера во взломе Colonial Pipeline
    		    15 января 2022, 02:59
    Фото: Silas Stein/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Один из участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США, был причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, сообщила высокопоставленный официальный представитель американской администрации.

    «Мы полагаем, что один из тех, кто был задержан сегодня (в пятницу), несет ответственность за атаку на Colonial Pipeline прошлой весной», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.

    «Мы стремимся к тому, чтобы те, кто совершает атаки на американцев с помощью вирусов-вымогателей, предстали перед судом», – подчеркнула представитель исполнительной власти США, назвав действия российских правоохранительных органов «очень важными шагами».

    По ее словам, власти Соединенных Штатов надеются, что задержанные участники группировки хакеров предстанут перед правосудием. «Мы ожидаем, что Россия будет преследовать в судебном порядке в рамках своей собственной системы этих преступников за те данные, которые они создали, за то, что они это сделали – таковы наши ожидания. И мы ожидаем, что они предстанут перед судом», – добавила представитель администрации США.

    Она напомнила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в 2021 году в Женеве «создали экспертную группу Кремля и Белого дома по борьбе с вирусами-вымогателями». «Мы встречались в рамках этого канала общения и обсуждали необходимость принятия Россией мер против преступников, использующих вирусы-вымогатели, находящихся на территории [России]. Мы также делились информацией о находящихся в России лицах, которые совершали подрывные атаки на критически важную инфраструктуру США», – сказала американская чиновница.

    «Мы действительно связываем сегодняшнее заявление с приверженностью президента [США Джо Байдена] дипломатии и каналу, который он создал, и с работой, которая ведется по обмену информацией и обсуждению необходимости принятия мер со стороны России», – считает представитель исполнительной власти США.

    Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

    «Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.

    Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.

    Напомним также, в мае 2021 года Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию страны власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

    В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.

    Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.

    Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США.

    Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.

    В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.

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    Псаки: США не знают, кто стоит за атакой на сайты властей Украины

    14 января 2022, 20:36

    Текст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты обеспокоены кибератакой на украинские министерства, но пока не знают, кто за ней стоит, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры обеспокоены кибератакой, и президент [США Джо Байден] был проинформирован об этом. <…> На данный момент у нас нет данных о том, кто это совершил, и я не могу представить какую-либо конкретику [в связи с этим]», – цитирует ТАСС Псаки.

    Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов возложил на Россию ответственность за кибератаки на сайты украинского правительства, заявив, что за ними стоят «российские специалисты».

    «Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами», – заявил он в комментарии Sky News, добавив, что «уверен в этом на 99,9%».

    Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.

    Ранним утром на сайте министерства образования и науки Украины появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего». Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывалась страница с сообщением на украинском, русском и польском языках. На странице присутствоввали изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.

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    Британцы подали иск на миллиарды фунтов стерлингов к владельцу Facebook

    14 января 2022, 19:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Британии пользователи подали коллективный иск к Meta (бывший Facebook), они утверждают о доминирующем положении компании на рынке и требуют с нее 2,3 млрд фунтов стерлингов в качестве компенсации.

    «Эксперт по конкурентному праву доктор Лиза Ловдал Гормсен подала коллективный иск против материнской фирмы Facebook, Meta, в апелляционный суд по вопросам конкуренции, обвинив технологического гиганта в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и требуя возмещения ущерба в размере не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов», – цитирует сообщение Sky News РИА «Новости».

    В иске идет речь о занятии соцсетью доминирующего положения на рынке для вынуждения пользователей соглашаться с условиями и положениями, которые позволяют компании получать миллиардные доходы от данных. Сами пользователи при этом, указали авторы иска, не получали денежной отдачи.

    Также Facebook собирал данные как внутри своей платформы, так и за ее пределами, применяя рекламный инструмент Facebook Pixel, подчеркивается в иске.

    «Я начинаю это дело, чтобы возместить миллиарды фунтов ущерба 44 миллионам британцев, чьи данные были использованы Facebook», – сказала Гормсен.

    В апреле 2021 года ирландская юридическая фирма Digital Rights Ireland (DRI) объявила о подаче иска против Facebook за утечки данных миллионов пользователей этой социальной сети, в компании предложили всем пострадавшим присоединиться к иску против цифрового гиганта.

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    Бастрыкин призвал привлекать к ответственности блогеров за «псевдорасследования»

    13 января 2022, 20:25

    Текст: Вера Басилая

    Блогеров, публикующих «псевдорасследования», в том числе о работе правоохранительной системы, надо привлекать к ответственности, заявил глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин.

    «На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования», – заявил Бастрыкин в интервью «Российской газете».

    Бастрыкин обратил внимание на «спекулятивные публикации» о работе правоохранительных органов, где информация подается однобоко или недостоверно.

    Он заявил о необходимости законодательно определить правовой статус таких информационных площадок и авторов, которые на них публикуются. По его словам, авторы информационных площадок должны нести ответственность наравне со средствами массовой информации, поскольку это в полной мере отвечает запросам времени.

    Ранее Бастрыкин заявил, что Запад негативно воздействует на нашу молодежь через компьютерные игры.

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    Малькевич: Берлин идет по следам России в работе с ИТ-гигантами
    		   14 января 2022, 13:32
    Фото: Christoph Hardt/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Претензии немецких властей к Telegram подтверждают актуальность российского закона о «приземлении» иностранных цифровых платформ», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Александр Малькевич. Ранее Берлин заявил, что Telegram должен назначить представителя в ФРГ для урегулирования юридических вопросов.

    «Российский закон о «приземлении» крупнейших технологических корпораций в юрисдикции РФ вступил в силу с начала нынешнего года. Берлин говорит о том же, к чему обязывает наша норма: немцам необходим представитель Telegram в Германии. Тут все логично», – напомнил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

    При этом он напомнил, что мессенджеру в Германии грозит штраф куда больший, чем налагают на онлайн-платформы в России за неудаление деструктивного контента. «Отмечу, что Россия – один из пионеров нормы о «приземлении». Другим лидером тут является Турция, где аналогичный закон проработал уже весь 2021 год. А Евросоюз и Азия идут по нашим следам», – сказал эксперт.

    Собеседник подчеркнул: в Германии еще в 2018 году приняли закон о том, что любая онлайн-площадка отвечает за публикуемый контент, но теперь Берлин понял, что этого недостаточно. «Любая страна хочет не писать «на деревню к дедушке» обращения к IT-гигантам, а вести очный диалог с их представителями», – пояснил аналитик.

    Малькевич указал, что за транснациональными IT-компаниями по всему миру числится огромное множество нарушений; антиконкурентное поведение, незаконное использование персональных данных, «наплевательское» отношение к цифровым правам граждан.

    «Кроме того, они практикуют преступное невнимание к своему контенту, допуская распространение деструктивной и экстремистской информации. Поэтому сейчас практически все развитые страны в Европе и Азии прорабатывают новые законы, призванные прекратить произвол бигтеха», – резюмировал эксперт.

    Ранее власти Германии заявили, что начнут штрафовать мессенджер Telegram, если он не назначит представителя в стране для взаимодействия по юридическим вопросам. Об этом сообщил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Он уточнил также, что отсутствие у мессенджера представительства или официального контактного лица на территории страны осложняет борьбу с противоправным контентом, передает ТАСС.

    В настоящее время в Германии нарастают антиковидные протесты, а в Telegram-каналах «публикуются угрозы убийством в адрес политиков, врачей и ученых». Бушман в интервью газете Bild am Sonntag отметил, что немецкие власти вынуждены отправлять запросы на удаление незаконных материалов в Telegram в Дубай, что очень замедляет работу, поскольку письма не доходят до единственного известного почтового ящика компании.

    Глава МВД Германии Нэнси Фезер, в свою очередь, сообщила, что не может исключить ситуацию, при которой немецким властям придется блокировать мессенджер, если на его площадке ультраправые и противники COVID-ограничений продолжат нарушать законы ФРГ, пишет «Интерфакс».

    С 1 февраля 2022 года в Германии вступает в силу новая редакция закона о поведении в соцсетях. Отныне операторы социальных платформ обязаны не удалять «контент, разжигающий ненависть», как раньше, а докладывать о такого рода публикациях в Федеральное ведомство уголовной полиции. Это может спровоцировать 150 тысяч уголовных дел в год.

    Для контроля соцсетей создано Центральное бюро по уголовно наказуемому контенту в интернете со штатом 200 человек. Закон коснется онлайн-платформ, насчитывающих более двух миллионов подписчиков. При этом, гиганты Facebook и Google не спешат сотрудничать с немецкими властями: они добились для себя отсрочки через Административный суд Кельна, сообщает «Российская газета».

    Требование о «приземлении» крупных иностранных онлайн-платформ существует и в России. С 1 января 2022 года онлайн-платформы, чья аудитория составляет в России более 0,5 млн человек, должны будут создать на территории РФ свои официальные представительства.

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    Сайты госорганов Украины перестали работать из-за хакерской атаки

    14 января 2022, 09:31

    Текст: Александра Юдина

    Сайты министерства иностранных дел и нескольких других государственных органов Украины временно не работают из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

    «В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства», – сообщил Николенко в своем Twitter.

    Ранним утром на сайте министерства образования и науки Украины появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего». Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывается страница с сообщением на украинском, русском и польском языках. На странице присутствуют изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.

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    Верховный суд Белоруссии подтвердил штраф для Google в 560 тыс. долларов

    14 января 2022, 05:24

    Текст: Антон Антонов

    Как следует из решения Верховного суда Белоруссии, Google предстоит выплатить штраф в размере около 560 тыс. долларов, сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли страны.

    Министерство выявило факт злоупотребления со стороны Google. Экономический суд Минска приговорил компанию к штрафу. Google обжаловала штраф, но Верховный суд Белоруссии поддержал решение экономического суда и отказал Google в удовлетворении жалоб, передает ТАСС.

    МАРТ указало, что Google предлагает производителям смартфонов и планшетов на ОС Android предварительно установить магазин приложений Google Play только при предустановке комплекта приложений Google Mobile Services, что «ограничивает возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков».

    Напомним, компании Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные штрафы совокупно на 22 млн рублей. В августе сообщалось, что сумма штрафов Google достигла 32,5 млн рублей. В декабре Google оштрафовали на 7,2 млрд рублей. Летом Google оштрафовали во Франции на 500 млн евро. До этого Google оштрафовали в Италии более чем на 100 млн евро.

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    Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы в России на 22 млн рублей

    12 января 2022, 18:32

    Текст: Александра Юдина

    Компании Google, WhatsApp и Facebook (оба принадлежат Meta Platforms) оплатили назначенные штрафы совокупно на 22 млн рублей, однако Twitter штраф не оплатил, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

    «Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей. Twitter штраф не оплатил», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    В сообщении также уточняется, что в 2020 году по решению суда, WhatsApp был оштрафован на 4 млн рублей, Google – на 3 млн рублей. За повторные нарушения требований о локализации персональных данных Facebook и Twitter были оштрафованы на 15 и 17 млн рублей соответственно. «Ранее в 2020 году компаниям Facebook и Twitter суд уже назначал штрафы по 4 млн рублей каждой за невыполнение требований закона о локализации баз персональных данных. Facebook оплатил штраф, Twitter штраф не оплатил», – добавляется в сообщении.

    Ранее в июле мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России, из-за чего в их отношении составили протоколы.

    29 июля компания Google была оштрафована на 3 млн рублей по этой же статье. Она предусматривает штраф в размере от 1 до 6 млн рублей, а за повторное нарушение – до 18 млн рублей.

    Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».

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    В Москве арестован пятый предполагаемый участник хакерской группировки REvil

    15 января 2022, 17:14

    Текст: Вера Басилая

    Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Коротаева, пятого предполагаемого участника группы хакеров REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

    «Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коротаева Д. В., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 13 марта 2022 года», – цитирует ТАСС Розину.

    Ранее были арестованы четверо предполагаемых участников хакерской группировки Руслан Хансвяров, Андрей Бессонов, Роман Муромский и Михаил Головачук.

    Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

    «Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.

    Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.

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    В Москве арестован четвертый предполагаемый участник хакерской группировки REvil

    15 января 2022, 14:51

    Текст: Вера Басилая

    Тверской суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемых участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

    «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Руслана Хансвярова меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА «Новости» Розину.

    Срок ареста установлен до 13 марта.

    До этого суд отправил под арест троих его предполагаемых соучастников Андрея Бессонова, Романа Муромского и Михаила Головачука.

    Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

    Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

    «Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.

    Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в России атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.

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