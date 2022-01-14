Москва избавила Америку от русских хакеров

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14 января, пятница  |  Последнее обновление — 22:13  |  vz.ru
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Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов Алексей Сухоруков/РИА Новости
Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция? Подробности...
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Что дала России молниеносная операция в Казахстане

Российские десантники возвращаются домой из Казахстана Гавриил Григоров/ТАСС
«Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили». Такими словами президент Владимир Путин отреагировал на доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении миротворческой операции в Казахстане. Как ОДКБ и российским Вооруженным силам удалась столь молниеносная операция, какие выгоды нашей стране она принесла – и какие выводы из нее сделают в других государствах? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Когда Россия воспользуется «дубинкой» в переговорах с США

США всегда остро воспринимали присутствие России и СССР в Латинской Америке MOD Russia/Global Look Press
США пообещали дать России «решительный» ответ, если она развернет свои силы в Латинской Америке. В Москве такой шаг не исключают – меры могут быть приняты, если Вашингтон пойдет на провокации в Восточной Европе. По мнению экспертов, у России есть очевидные военные козыри, но их неумелое использование рискует превратить переговоры по безопасности в гонку вооружений. Удастся ли России вразумить Америку? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему растут продажи винила

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В угаре невиданного доступа к музыкальным материалам я вот лично закачал себе тысяч двадцать всяких единиц музыки, пока вдруг не понял, что это путь в никуда. Это уже превращается в бездумное некритичное потребление, и когда-то это надо было прекращать. Подробности...
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Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам, папам и мамам, хочется больше детских фильмов и мультфильмов, которые были бы современны, понятны нашим детям (в советских через сцену приходится то одно, то другое объяснять – мир изменился), но показывали бы правильные образцы поведения. Подробности...
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Как Иран поможет России ответить Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В январе Россию должен посетить президент Ирана Ибрагим Раиси. Иранский лидер надеется приехать с экономическими контрактами, а уехать с оборонными. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Москва избавила Америку от русских хакеров

    Хакеров взяли без боя
    		   14 января 2022, 21:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ростислав Зубков

    ФСБ по обращению США ликвидировала в России хакерскую группировку REvil. Несколько лет ее участники терроризировали американские структуры, а в прошлом году президент Джо Байден даже обратил на это внимание своего коллеги Владимира Путина. Как разгром REvil отразится на отношениях России и США и при чем тут переговоры по безопасности?

    Оперативники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность хакерской группировки REvil, члены которой похищали деньги с помощью вредоносных программ. Как сообщили в пятницу в пресс-службе ФСБ, «установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей». Одного из задержанных зовут Роман Муромский, другого – Андрей Бессонов, сообщил РБК со ссылкой на данные Тверского суда Москвы. Суд по запросу следственного департамента МВД отправил одного из предполагаемых хакеров под арест сроком на два месяца, сообщил RT.

    У почти полутора десятков участников группировки были изъяты по 25 адресам (в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской и Липецкой областях) 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные средства.

    Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК – «Неправомерный оборот средств платежей». Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы. 

    «Основанием для розыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США», – говорится в сообщении ФСБ. Американские правоохранители передали российским коллегам информацию «о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний». В распоряжении российской спецслужбы оказались данные – как посредством «внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование» киберпреступники действовали со своими жертвами.

    «В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы», – сообщили в ФСБ.

    Напомним, что активность преступной группы REvil на территории Соединенных Штатов стала предметом разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня прошлого года в Женеве. В начале июля Байден во время телефонной беседы с Путиным также поднимал тему кибербезопасности и вел речь о «продолжающихся атаках с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемых базирующимися в России преступниками, которые затронули США и другие страны». Байден предупреждал Путина о готовности США принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от кибератак. Спустя несколько дней сайты REvil оказались отключены.

    По данным американских открытых источников, хакерская группировка REvil (сокращение от двух английских слов: ransomware – «вымогатель»; evil – «зло» или «злой») это объединение кибервзломщиков, «связанное с Россией». Ее называли одной из самых активных кибербанд в мире – за свершение крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. В США обвиняли REvil в атаке летом прошлого года на серверы одной из крупнейших мясоперерабатывающих компаний JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Из-за блокировки JBS остановила работу своих заводов в США, Канаде и Австралии – и в итоге была вынуждена уплатить вымогателям 11 млн долларов.

    Еще одной крупной добычей REvil стал гигант – производитель программного обеспечения Kaseya, а ранее – тайваньская IT-компания Quanta, партнер Apple.

    Всякий раз хакеры действовали на отработанной схеме: сначала вскрывали и блокировали базы данных компаний, а затем вымогали выкуп за возврат доступа к ним. Некоторые сайты в «темном» сегменте интернета были созданы для контактов вымогателей с их жертвами.

    Информация о спецоперации ФСБ появилась после серии переговоров, которые на этой неделе проводили российские дипломаты и военные с США, НАТО и ОБСЕ – в Женеве, Брюсселе и Вене.

    В ноябре прошлого года генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка 13 млн долларов от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но 6,1 млн долларов из них Вашингтону удалось вернуть. Осведомленный источник заявил «Интерфаксу», что Россия не выдаст США тех участников REvil, у которых есть российское гражданство. Он напомнил, что Конституция России «запрещает выдачу иностранному государству граждан РФ», не уточнив, все ли задержанные хакеры – россияне. Однако представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы.

    Участники REvil могут избежать наказания, если их навыки окажутся выгодны спецслужбам,

    сказал газете ВЗГЛЯД хакер и специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. «Они будут выгодны государству, если останутся на свободе, а тюрьма просто погубит их талант. С ними лучше поговорить, чтобы завербовать», – эксперт.

    «Так делают и в России, и в мире в целом. Знаете, как в шутку говорят: хакерство – это искусство, а не преступление. Из «черных» хакеров вполне можно получить «белых», работающих уже на ФСБ, например», – не исключил собеседник.

    Он сообщил, что не знает этих хакеров лично, но у него есть понимание, как их могли вычислить и задержать. «В одном из телеграм-каналов я увидел якобы «методичку для МВД» по поимке хакеров. Там больше 200 листов», – отметил Вакулин.

    «Я начал читать и обратил внимание на следующее: как известно, «черные» хакеры более-менее безопасно общаются только в Даркнете («теневой», закрытой зоне мировой Сети – прим. ВЗГЛЯД). Темное пространство интернета – это их тусовка. Но там выделяется никнейм пользователя», – указал собеседник.

    «При этом некоторые хакеры любят оставлять следы, в том числе в своем имени. То есть их отличают особенности лексикологии, а также знаки препинания и даже пробелы. А некоторые сервисы в Даркнете идут на сотрудничество с властями, сдавая «черных» хакеров», – уточнил собеседник.

    Несмотря на криминальный след в действиях REvil, Вакулин заявил, что не стал бы «упрекать их в содеянном». «В чистом («белом») сегменте хакеры зарабатывают, ну, очень мало. На порядки меньше того, что получают «черные» хакеры», – сказал эксперт.

    «Это отчасти связано с тем, что за законные хакерские услуги, например по поиску тех же уязвимостей в системах, компании недоплачивают, ибо не знают ценности информации. На мой взгляд, ценник, наоборот, нужно поднимать, чтобы раскрутить рынок и хотя бы немного пошатнуть «темную» часть интернета», – заключил он.

    Ликвидация REvil произошла вскоре после переговоров России и США по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО. «Не знаю, совпадение ли это, но, по крайней мере, у нас есть хороший пример международной кооперации», – полагает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Нам нужны хорошие новости, особенно после недавних консультаций, которые завершились жестко, с четким обозначением своих позиций и признанием ряда пробелов. После них всем стало тревожно. Но даже если общие отношения у Москвы и Вашингтона не очень, преступников все равно надо хватать», – заявил он.

    Собеседник призвал не усматривать в произошедшем «духа Женевы». «Скорее всего, американцы наконец-то просто прислали нашим спецслужбам необходимые бумаги. Работать без документов, вслепую, очень сложно, а теперь у нас появились основания для задержания, изъятия и далее проведения следствия», – предположил эксперт.

    «Так что нельзя сказать, что ФСБ пошла навстречу Вашингтону. Безусловно, поимка этих хакеров – сенсация, но не более, чем тот случай, когда США также помогли нам предотвратить теракт в Петербурге», – напомнил Дробницкий.

    «Любым законным требованиям другой страны, которая просит наказать злоумышленников, нужно соответствовать. Кроме того, Москва сама давно говорит, что к киберугрозам надо серьезно относиться. На каждом своем большом выступлении президент Путин обязательно высказывается на эту тему», – указал он.

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