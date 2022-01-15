В концертном зале США открыли стрельбу

Эксперт призвал использовать опыт Карибского кризиса в диалоге с НАТО

России стоит использовать в диалоге с НАТО тему размещения ракет и авиации на Кубе и в Венесуэле, но ошибки в переговорах могут запустить неконтролируемую гонку военных технологий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее США пообещали отреагировать в случае размещения сил России в Латинской Америке.

«Если речь идет о существенном снижении военного противостояния в Европе, допустим – о неразмещении ракет средней дальности или сокращении военной активности у наших границ, то создание симметричной угрозы на Кубе и в Венесуэле – это сильный аргумент на переговорах России с США и НАТО», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт напомнил, что Карибский кризис возник из-за того, что СССР разместил ракеты на Кубе в ответ на развертывание американской стороной ядерных систем в Турции. «Тогда был похожий дискурс, и в итоге СССР и США взаимно отступили. Так что, как показывает историческая практика, угроза размещения ракет у границ США может быть инструментом в нынешних переговорах», – отметил аналитик.

Однако, если посредством создания угрозы у американских границ Россия захочет ограничить географическое расширение НАТО, то США в ответ пойдут по пути эскалации, заметил политолог. «Вашингтон будет использовать тот факт, что в плане размещения вооружения у границ Россия более уязвима. В ответ на наше точечное военное присутствие на Кубе и Венесуэле Вашингтон ответит размещением ракет по всему периметру российских границ», – сказал собеседник.

При этом весьма дискуссионна уместность упоминания в переговорах с США и НАТО о новом российском вооружении, которое может атаковать территорию США из любой точки мира, считает Кортунов.

«Что позволено депутатам Госдумы – не позволено Рябкову. Высказывания российских парламентариев о наличии у нас ударных систем, не имеющих аналогов в мире, вероятно, создают необходимый для переговоров с Западом фон, но сам диалог наши дипломаты будут вести, конечно, аккуратнее», – отметил эксперт.

Политолог призвал не расценивать этот российский козырь как актуальный инструмент в политическом торге. «Никто не хочет запустить неконтролируемую гонку военных технологий», – сказал аналитик, добавив, что дальнейший сценарий переговоров России с США и НАТО прояснится после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в пятницу.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американским конгрессменам следует задуматься о последствиях раздуваемой истерии вокруг антироссийских санкций, так как от этого пострадают сами Штаты.

Депутат напомнил в Telegram, что две недели назад состоялся разговор президентов США и России, они договорились «вести серьезный и содержательный диалог по обозначенным вопросам с целью достижения реальных результатов».

«Все мы считали, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но вместо этого в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны (...) Необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать», – указал парламентарий, обращаясь к конгрессменам.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что «у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем».

Ранее замглавы МИД России Сергея Рябков Рябков заявлял, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.

Со своей стороны, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия «будет двигаться в этом направлении», имея в виду Латинскую Америку, передает ТАСС.

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