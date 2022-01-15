Прокуратура решила проверить информацию о живущем в аэропорту Магадана поваре

Прокуратура начала проверку по публикации в СМИ о том, что хабаровчанин, трудившийся вахтовым методом на Чукотке, по вине работодателя третий день живет в аэропорту Магадана, сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.

Издание «Весьма» сообщило, что хабаровчанин Виталий Библеев три дня живет в магаданском аэропорту и не может уехать домой. Его наняли работать су-шефом на вахте месторождения на Чукотке, однако из-за конфликтов с работодателем он уволился раньше срока. Повар утверждал, что на предприятии он среди прочего обнаружил нарушения СанПиН. По словам мужчины, по договору его должны были доставить до точки сбора – в Хабаровск, но бросили в Магадане, теперь у него нет средств на билет до дома.

«Прокуратура Чукотского автономного округа организовала проверку по публикации в средствах массовой информации по факту проживания жителя Хабаровска в аэропорту Магадана в связи возможными нарушениями трудового законодательства со стороны работодателя», – говорится в сообщении прокуратуры, передает РИА «Новости».

Ранее прокуратура округа приняла обращение этого мужчины о том, что компания «Арктик Кейтеринг сервис», которая наняла его для работы вахтовым методом на месторождении «Двойное» в Чаунском районе на Чукотке, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора.

«Указанное обращение было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москве по месту регистрации фирмы. В настоящий момент, со слов Виталия Библеева, работодатель вышел с ним на связь и готов сегодня отправить его в Хабаровск», – сообщает ведомство.

По факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, указанных поваром, информация направлена в управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу.

По факту снятия с рейсов в Певеке и проживанию в аэропорту Магадана информация направлена Магаданскому транспортному прокурору.

Ранее американец три месяца «спасался» от коронавируса в аэропорту.