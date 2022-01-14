|
|
На Украине заявили о «сговоре» Байдена с Россией по «Северному потоку – 2»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент США Джо Байден мог намерено блокировать санкции по «Северному потоку – 2», считает заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.
Минин пишет в своей авторской колонке, что, на его взгляд, участие Соединенных Штатов в переговорах по гарантиям безопасности с Россией было нужно для «отвода глаз» от содействия американского лидера открытию трубопровода, передает РИА «Новости».
«По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях – дымовая завеса, чтоб не дать (повода) обвинить Байдена в «работе на Кремль» из-за блокирования санкций по «Северному потоку – 2», – допустил он.
Автор статьи считает это единственной целесообразной целью переговоров Вашингтона и Москвы.
«Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой», – заключил замглавреда.
Напомним, сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода. Politico писала, что подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект о санкциях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев
|
|
«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман потребовала от России не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил».
«Заявление Шерман напоминает мне классический еврейский анекдот. Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Получается, что американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет, – указал собеседник. – Но насколько глубоки чаяния американцев о других народах, украинцы могут поинтересоваться у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов. Всем прекрасно известно, к чему это привело».
«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют, – отметил Соловьев. – Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Не смотрите наверх!». Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными».
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении». Также США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам».
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Яценюк предупредил Зеленского о риске быть «съеденным на завтрак» Путиным
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский рискует быть «съеденным на завтрак» российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Киевском форуме безопасности.
Он порекомендовал украинскому лидеру отказаться от двусторонних переговоров с российским коллегой, передает РИА «Новости».
«Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», – сказал Яценюк.
Кроме того, политик заявил, что переговоры с Россией о гарантиях безопасности являются нонсенсом. Он указал на необходимость ввести в отношении Москвы жесткие санкции, а также призвал Запад обеспечить Украину летальным наступательным вооружением.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США собрались рассказать о «российском сценарии для обвинения Украины»
|
|
В ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жителям Украины на сайте минобрнауки страны велели «бояться и ждать худшего»
|
|
На сайте министерства образования и науки Украины, который, видимо, оказался взломан хакерами, появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего».
Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывается страница с сообщением на украинском, русском и польском языках, передает РИА «Новости».
«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего», – говорится в сообщении.
«Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН*, за УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – сказано в сообщении.
Кроме того, на странице присутствуют изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.
В 2018 году был взломан сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Цена на газ в Европе заметно выросла после заявлений Рябкова
Стоимость газа в Евросоюзе в ходе торгов выросла почти до 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров после заявления замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.
Рост стоимости газа за день составляет 12%, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 996 долларов за 1 тыс. кубометров или 84,1 евро за МВт ч.
Ранее в четверг Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
После этого курс рубля потерял около 50 копеек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
ПХГ Европы опустели более чем наполовину
|
|
В среду заполненность газом подземных хранилищ Европы достигла отметки ниже 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года. Прежде самое раннее с начала календарного года снижение запасов ниже 50% было достигнуто в 2017 году и пришлось на 19 января, передает ТАСС.
12 января 2022 года отбор газа составил 814,66 млн кубометров при закачке в 22,64 млн кубометров. ПХГ заполнены на 49,33%. В них находится около 53,26 млрд кубометров (в 2021 году было на 17,7 млрд больше).
При этом на фоне роста числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу, рекордным для этого периода времени оказались поставки с СПГ-терминалов – 360–380 млн кубометров в сутки. Запасы СПГ достаточно высоки для середины января: на 25% выше, чем в 2021 году, и на 15% больше среднего показателя для текущих дат за пять лет.
Накануне Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений. С 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию.
Зеленский поручил ограничивать украинских олигархов и за пределами страны
Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы были введены ограничения для украинских олигархов, которые находятся вне страны, заявил 13 января министр юстиции страны Денис Малюська.
«Одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании СНБО, – отработать процесс взаимодействия с нашими международными иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах нашей страны», – цитирует Малюську РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны может подготовить реестр первых олигархов на заседании, которое состоится 20–25 мая 2022 года.
По его словам, минюст Украины работает над этой задачей. Статус олигарха автоматически будет мешать вести бизнес за границей.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял «закон об олигархах».
В МИД сочли лукавой позицию Запада по приему в НАТО Украины и Грузии
В Москве считают лукавой и циничной позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать в альянс Украину и Грузию, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.
«Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что Украина ищет повод окончательно отказаться от минских соглашений.
«Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников. Может быть любая провокация, мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат», – казал дипломат.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко указал, что заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, недопустимы. Москва подчеркнула, что «бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски».
Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»
|
|
Американские сенаторы проголосовали против предложенного Тедом Крузом законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока – 2», сообщают информационные агентства.
Предложение республиканца Круза не набрало необходимых 60 голосов. Предлагалось ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после утверждения законопроекта, передает РИА «Новости».
Круз утверждает, что от санкций «зависит существование Украины». Он заявил: «Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева». По его версии, глава российского государства Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз», а Украину российские власти хотят «стереть с лица земли». Круз считает, что, «если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект».
Администрация США выступила против предложенного сенатором-республиканцем проекта о санкциях. Белый дом не верит, что законопроект поможет Украине, но при этом считает, что санкции «подорвут единство европейских союзников».
Глава международного комитета сената США Роберт Менендез также призвал коллег проголосовать против законопроекта, доказывая, что санкции ослабят единство западных союзников и лишат их важного рычага влияния на политику России. По его словам, «сейчас не время убирать со стола такой мощный рычаг влияния».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2». Politico писала, что подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Круза о санкциях.
«Молдовагаз» признал нехватку 45 млн долларов для расчета с Газпромом
|
|
Требуется помощь правительства Молдавии, чтобы расплатиться с Газпромом, заявил председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Чебан сказал, что «сейчас, возможно, возникает кассовый разрыв в части оплаты текущего потребления в январе». По его словам, «ситуация сложная». Однако Чебан полагает, что при «поддержке правительства» решение найдется, передает ТАСС со ссылкой на TVC 21.
Председатель правления компании пояснил, что тарифы не поспевают за ценой на газ на бирже. Так, «закупочная цена на январь составляет 647 долларов за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена на уровне 430 долларов». В результате «не хватает в январе 43–45 млн долларов для расчета с Газпромом».
«Молдовагаз» не сможет получить кредит в молдавских банках из-за огромного исторического долга перед Газпромом. Обсуждается возможность предоставления правительством налоговых каникул и другие рычаги для улучшения финансового положения предприятия.
Чебан заявил: «Мы привыкли, что должны получать газ в рассрочку, да еще и в долг. Не получится так и не будет так дальше на газовом рынке. Нужно это понять». Он призвал не искать «политическую составляющую». По его словам, с молдавской стороной «заключили выгодный контракт и обсудили реструктуризацию долга». «Сперва требуют вернуть долги, а потом подписывают новый контракт», – пояснил он.
Чебан подчеркнул, что «газовый рынок либерализован», есть «24 трейдера, которые могут покупать газ на хабах в любых странах». «Почему они этого не делают? Значит, мы заключили выгодный контракт», – заявил он.
По его словам, правительству Молдавии необходимо решить системные проблемы, которые не позволяют «Молдовагазу» вовремя получать деньги за газ, поставленный конечным потребителям, и рассчитываться с Газпромом.
Напомним, «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств. Власти Молдавии не исключили введения режима ЧП из-за газового кризиса.
На Украине заявили о катастрофе в хлебопекарной отрасли из-за цен на газ
Производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Ранее кабинет министров Украины, чтобы облегчить ситуацию, ограничил цены на газ для производителей ряда товаров, включая масло и хлеб. Но во Всеукраинской ассоциации пекарей заявили, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене.
«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо, опубликованное изданием Delo.ua.
Глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что властям не стоит игнорировать проблему производителей хлеба, так как продукция является социально значимой.
Он предупредил о последствиях бездействия правительства, приводя в пример Казахстан, где, по его словам, премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ.
Ранее сообщалось, что украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Власти Молдавии не исключили введения режима ЧП из-за газового кризиса
В Молдавии из-за газового кризиса не исключается введение режима чрезвычайного положения, заявил председатель парламента страны, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу, объяснив ситуацию «большой политикой».
Гросу заявил, что власти Молдавии готовят шаги по поддержке граждан в случае нового повышения тарифа. Он подчеркнул, что рост цен на газ наблюдается во всем регионе. По его словам, «это большая политика». Гросу подчеркнул, что нужно «быть предсказуемыми, исполнять обязательства и пройти этот период с меньшими последствиями», передает ТАСС со ссылкой на R-Live.
Напомним, газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.
Танкер с российским СПГ прибыл в Литву
Очередной танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России прибыл в Клайпедский порт, сообщают СМИ.
Танкер Coral Favia вышел из российского порта Высоцк вечером 11 января и зашел в литовский порт утром 13 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Sputnik Литва».
Согласно сведениям компании-оператора Klaipedos nafta, танкер должен доставить 9,5 тыс. кубометров СПГ.
В начале января Литва получила от России 17 тыс. кубометров российского топлива. Грузы СПГ составляют порядка 10 тыс. кубометров.
В конце декабря в Клайпедский порт прибыл четвертый танкер со сжиженным природным газом из России. До этого Литва получила партию СПГ из России 12 декабря.
Терминал СПГ в Литве начал работу в 2014 году. Власти считали, что он поможет балтийской республике избавиться от "монополии" "Газпрома".
Установлена связь с украинским спутником в космосе
Связь с украинским спутником «Сич-2-30» установлена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он указывал, что украинский спутник вывели в космос впервые за десять лет.
Зеленский сообщил, что «Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи города Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи» со спутником. Как сообщил Зеленский, «с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме».
Спутник будет интегрирован в программу Европейского союза по наблюдению за Землей Copernicus. Его собираются использовать для сбора данных, которые должны помочь украинским аграриям, картографам, работникам сфер лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, а также при мониторинге чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, передает ТАСС.
Зеленский считает, что данный проект «будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира». По его мнению, аэрокосмическая отрасль «будет визитной карточкой» Украины.
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 накануне стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США. В число 105 космических аппаратов из 20 стран, которые SpaceX выводит на орбиту, входит и «Сич-2-30» производства КБ «Южное». Сумма контракта на запуск – 1,99 млн долларов, сообщил украинский Госкосмос.
Осенью глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай заявил, что Украина, которая присоединилась к проекту освоения Луны «Артемида», будет претендовать на лунные ресурсы.
Посол России в Британии объяснил, как НАТО использует Украину
|
|
Вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО является частью концепции сдерживания России, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.
Келина спросили, зачем НАТО нужна Украина. Он ответил, что в рамках концепции сдерживания, на которую Запад тратит «огромные средства», есть «политическое, экономическое сдерживание», а есть «военные формы». По словам посла, «через освоение украинской территории НАТО заставляет буквально нас идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Он заявил, что российская сторона на угрозы будет отвечать контругрозами, на сдерживание – контрсдерживанием, на санкции – контрсанкциями. Перед Россией «стоят совсем другие вызовы», например, климатические и террористические, но «приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы», сказал он.
Напомним, Келин заявил, что Североатлантический альянс подталкивает власти Украины к тому, чтобы занимать все более агрессивную внешнеполитическую позицию, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД