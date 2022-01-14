На Украине заявили о «сговоре» Байдена с Россией по «Северному потоку – 2»

Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев

«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман потребовала от России не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил».

«Заявление Шерман напоминает мне классический еврейский анекдот. Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Получается, что американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет, – указал собеседник. – Но насколько глубоки чаяния американцев о других народах, украинцы могут поинтересоваться у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов. Всем прекрасно известно, к чему это привело».

«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют, – отметил Соловьев. – Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Не смотрите наверх!». Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными».

Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении». Также США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам».

Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии.

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