НАСА: Прошедший год продолжил тенденцию глобального потепления

Минувший год продолжил череду температурных рекордов, став шестым самым теплым годом в истории наблюдений, несмотря на то, что был холоднее 2020 года, сообщило НАСА в четверг.

«Средняя температура поверхности Земли в 2021 году сопоставима с показателем 2018 года, став шестым самым теплым годом в истории наблюдений», – приводит РИА «Новости» сообщение НАСА, уточнив, что последние восемь лет стали самыми теплыми с 1880 года, когда начали вести наблюдения.

Исследователи объяснили, что охлаждению прошлого года по сравнению с 2020, Земля обязана явлению Ла-Нинья, оно продолжит оказывать влияние и на температуру 2022 года.

Согласно опубликованным НАСА и национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) США данным, средняя мировая температура в 2021 году была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в конце XIX века и на 0,85 градуса выше, чем в 50-80-е годы XX века.

«Тенденция потепления по всей планете связана с деятельностью человека, которая ведет к повышению выбросов в атмосферу двуокиси углерода и других парниковых газов», – говорится в заявлении НАСА.

Потепление ведет к сокращению арктических льдов, повышению уровня морей, более сильным лесных пожарам и изменению миграции животных. Как заявил представитель НАСА Гэвин Шмидт, «температуры продолжат расти, если мы продолжим увеличивать выбросы парниковых газов».

Ранее ученые сообщили о рекордном нагреве мирового океана: международный коллектив климатологов пришел к выводу, что за минувший год количество запасенного тепла в верхних слоях вод Мирового океана выросло до рекордной отметки в 244 зеттаджоуля, что на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году.

Напомним, российский лидер Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.

Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.