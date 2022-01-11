Ученые сообщили о рекордном нагреве мирового океана

Международный коллектив климатологов пришел к выводу, что за минувший год количество запасенного тепла в верхних слоях вод Мирового океана выросло до рекордной отметки в 244 зеттаджоуля, что на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, сообщила пресс-служба Института физики атмосферы Китайской академии наук.

«Проведенные нами замеры и результаты расчетов климатических моделей показывают, что потепление океана в первую очередь связано с деятельностью человека. Увеличение объемов запасенной энергии в его водах приводит к учащению и усилению штормов и ураганов, а также повышает риск возникновения наводнений и проливных осадков», – заявил профессор Института физики атмосферы КАН в Пекине (Китай) Чэн Лицзин, чьи слова приводит пресс-служба института. Мировой океан, как сегодня считают климатологи, пока остается главным природным тормозом глобального потепления, передает ТАСС.

Начиная с доиндустриальной эпохи, его воды поглощают около 90% тепла и примерно треть углекислоты, которые выбрасываются промышленными предприятиями, автомобилями и другими продуктами цивилизации. Этот процесс не только тормозит изменение климата, но и, как опасаются ученые, может вызвать кардинальные перестройки в экосистемах морей.

Профессор Чэн Лицзин и его коллеги детально изучили то, как протекал процесс накопления тепловой энергии в верхней части мирового океана с середины прошлого столетия по 2021 год, используя климатические модели и данные, собранные тремя тысячами надводных и подводных буйков и автономных станций слежения в рамках океанографической программы Argo.

Проведенные климатологами замеры и расчеты показали, что снижение объема выбросов, связанное с пандемией COVID-19, не помешало Мировому океану установить новый рекорд по количеству запасенного в его толще тепла. За минувший год он поглотил свыше 14 зеттаджоулей энергии, что почти вдвое выше типичных среднегодовых показателей за последние сорок лет. По текущим оценкам профессора Чэна Лицзина и его коллег, за все время наблюдений океан поглотил свыше 394 зеттаджоулей тепла, причем около половины этого тепла сконцентрировано в верхних слоях океана, где к концу 2021 года скопилось свыше 244 зеттаджоулей избыточной энергии.

Быстрое накопление тепла в толще Мирового океана в последние шесть лет, как отмечают климатологи, является очередным свидетельством того, что это происходит преимущественно в результате деятельности человека, а не природных климатических колебаний. В частности, рост этого показателя в этом году происходил на фоне активизации климатического феномена Ла-Нинья у берегов Южной Америки, которое обычно связывается со снижением температур вод Тихого океана. По этой причине ученые ожидают, что темпы запасания тепла в водах Мирового океана будут продолжать быстро расти в ближайшие годы, если человечество не будет предпринимать координированных мер, направленных на резкое снижение объемов выбросов парниковых газов в атмосферу.

Ранее российский лидер Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.

Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.