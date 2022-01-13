|
|
В МИД сочли лукавой позицию Запада по приему в НАТО Украины и Грузии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Москве считают лукавой и циничной позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать в альянс Украину и Грузию, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.
«Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что Украина ищет повод окончательно отказаться от минских соглашений.
«Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников. Может быть любая провокация, мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат», – казал дипломат.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко указал, что заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, недопустимы. Москва подчеркнула, что «бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски».
В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
|
|
Американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта, заявил Адам Смех в колонке для польской газеты Mysl Polska.
По его мнению, Россия загнана в угол. Смех отметил, что это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, передает РИА «Новости».
«Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», – убежден автор.
Он подчеркнул, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.
Смех отметил, что при этом США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные и культурные корни, «будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта». Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам»
|
|
Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении», заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Столтенберг: Принцип НАТО «один за всех и все за одного» Украину не касается
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встрече в Брюсселе заявил, что Украине оказывают лишь политическую и практическую поддержку.
Он напомнил, что Украина – только партнер, стране помогут усилить ее способности обеспечивать самооборону.
«Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей – «один за всех и все за одного» – касаются только государств-членов НАТО», – сказал Столтенберг.
Также генсек отметил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО. К этому выводу пришли союзники альянса, передает РИА «Новости».
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО 12 января в Брюсселе.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Премьера Эстонии возмутили переговоры России и США
|
|
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».
Каллас в беседе с французской газетой Figaro призвала НАТО выступать «единым фронтом» и занять «твердую позицию» в отношении Москвы, передает РИА «Новости».
«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается (...) Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», – пояснила она.
Также эстонскому премьеру не понравились предложения России о гарантиях безопасности с США: «Российские претензии просто возмутительны!».
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
После этого Литва усмотрела в политике России попытку «построить Советский Союз 2.0».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина и Турция обсудили объединение усилий против России в Черном море
Киев и Анкара ведут диалог про усиление безопасности в Черном море, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Жовква отметил, что «Черное море – безусловно, важный и приоритетный регион для Украины». По его словам, Украина и Турция обсуждают «объединение усилий в том, чтобы противостоять усилиям» России, «которая также является черноморской державой». Жовква заявил, что эту тему Украине необходимо обсуждать «с членами НАТО», так как для них «это тоже приоритетный регион», передает РИА «Новости» со сылкой на «Украинское радио».
Напомним, Жовква заявил, что концентрация российских войск у украинских границ не уменьшилась. При этом он заверил, что вооруженные силы Украины «будут готовы дать отпор», если потребуется. Жовква уверен, что Киев «получит официальное приглашение» на саммит НАТО в Мадриде.
НАТО выразило готовность восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе
|
|
НАТО заинтересовано в восстановлении работы своей миссии в Москве, а также российского дипломатического присутствия в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО (СРН) в Брюсселе.
«Союзники по НАТО готовы снова встретиться с [представителями] России, чтобы провести более обстоятельные переговоры, чтобы представить определенные предложения и попытаться достигнуть конструктивных результатов. Что касается взаимодействия, то союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе», – передает ТАСС его слова.
Столтенберг также добавил, что Россия и НАТО решили провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. «Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», – сообщил он.
По словам генерального секретаря альянса, члены НАТО не будут жалеть усилий для поиска политических путей для движения вперед. «Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и Россией, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это – возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», – заметил он.
Столтенберг также добавил, что представители Москвы и Североатлантического альянса подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения новых встреч, но конкретный график пока не согласовали. «Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед… Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение», – сказал он.
При этом Столтенберг заявил, что Россия дала понять, что пока не готова назначить график встреч с НАТО по безопасности. «Я предложил, и союзники поддержали серию встреч по ряду вопросов... Россия не смогла согласиться с этими предложениями. Они их и не отвергли. Российская сторона дала понять, что ей нужно немного времени, чтобы дать НАТО ответ», – заявил Столтенберг.
Переговоры в Брюсселе продлились около четырех часов. На встрече отметили, что Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии России» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
МИД осудил «немыслимые формулировки» НАТО о Грузии и Украине
Заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, недопустимы, подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО сообщил, что «все проблемы, которые выносились, они так или иначе стояли на повестке дня – это расширение НАТО и «бухарестское решение» (саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году) о том, что Украина и Грузия станут членами альянса», передает РИА «Новости».
Москва подчеркнула, что «бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски». Как заявил Грушко, «нельзя записывать такие формулировки, что Грузия и Украина станут членами НАТО». По его словам, «это формулировка в отношении суверенных, независимых государств», «это невозможно, это немыслимо».
Грушко считает, что такое записанное на коленке «бухарестское решение» возводится в ранг государственной политики. Он указал, что опьяненный перспективой вступления в НАТО Михаил Саакашвили, когда занимал пост президента Грузии, пустился на военную авантюру.
Комментируя ситуацию на Украине, Грушко сказал, что «деэскалация возможна», если «принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений». В такоем случае «не будет никакой угрозы безопасности Украины и ее территориальной целостности». Однако для этого страны НАТО «должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инструкторов, офицеров и солдат».
Грушко посетовал, что «из натовского лексикона необходимость выполнения минских соглашений в качестве ключевого элемента укрепления региональной стабильности, напрочь исчезла». Он связывает это с тем, что НАТО стремится «выставить Россию в качестве стороны конфликта».
В МИДе подчеркнули, что Россия «изложила на бумаге» видение того, в каком направлении двигаться в вопросах безопасности в Европе. Москва ждет, что НАТО поступит так же, «тогда станет понятно, какие инструменты, в том числе переговорные форматы, могут быть востребованы для того, чтобы обеспечить движение к этой цели, можно будет говорить о каких-то этапах, создании более специализированных, сфокусированных на отдельных проблемах форматов», передает ТАСС.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина заявила о готовности «дать отпор» России
|
|
Концентрация российских войск у украинских границ не уменьшилась, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Жовква сказал, что эта «концентрация» продолжает «колебаться», но «действий по отведению войск и возвращения их в места постоянной дислокации» не наблюдается. По его словам, вооруженные силы Украины «будут готовы дать отпор», если потребуется, но Киев придерживается дипломатического решения проблемы. Жовква заявил о важности ведения переговоров с Россией, передает РИА «Новости» со сылкой на «Украинское радио».
Комментируя возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Мадриде, Жовква сообщил, что «приглашения еще нет, потому что НАТО не определилось еще окончательно с форматом проведения этого саммита». Он отметил, что, «скорее всего, пройдет полноценный саммит НАТО», то есть «будут приглашены не только члены НАТО, но и страны-партнеры НАТО». Жовква уверен, что Киев «получит официальное приглашение». «Я чувствую, что президент Украины будет присутствовать на саммите НАТО в Мадриде», – заявил он, добавив, что «Украину на мадридском саммите ожидает позитив».
Напомним, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Москва считает, что заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Во вторник в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
Столтенберг заявил об оставшихся разногласиях между Россией и НАТО
|
|
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности.
Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия, отметил он.
«Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Также он заявил, что союзники по НАТО уверены в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, о чем она требовала. Таким образом, альянс отказывается идти на компромисс по расширению НАТО.
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – сказал генсек.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
В России подвели первые итоги переговоров с НАТО
|
|
«Результаты переговоров в Женеве и Брюсселе не стоит смешивать. Российско-американские переговоры несут в себе больше ясности, потому что нас объединяет общая стратегическая культура, чего нельзя сказать о НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги переговоров между Россией и НАТО.
«Было трудно предполагать, что на переговорах НАТО примет все российские предложения. Скорее всего, российская сторона таких надежд не питала. Но позитивно то, что не было хлопанья дверями, а также то, что переговоры продлились дольше запланированного времени. Судя по всему, беседа была достаточно деловой», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Важно то, что в НАТО готовы рассмотреть некоторые наши предложения. В частности, это касается восстановления каналов коммуникации. Но надо смотреть на детали, которых мы пока не знаем. Например, будет ли это означать восстановление только политического диалога или же это включает возможность диалога между военными. Кроме того, вопрос контроля над обычными вооружениями в Европе тоже требует уточнений», – пояснил эксперт.
«Сейчас многое будет зависеть от того, как Москва интерпретирует результаты переговоров – как первый шаг к достижению каких-то договоренностей или демонстрацию неготовности НАТО к обсуждению принципиальных вопросов, включая нерасширение альянса на восток», – полагает собеседник.
Кортунов также отметил отсутствие подвижек в украинском вопросе. «Если говорить о вступлении Украины в НАТО, то это пока теоретический вопрос. Практический вопрос будет касаться формата и масштабов направленности военно-технического сотрудничества альянса и Украины. Готовы ли западные страны при определении своих планов в этой сфере учитывать опасения и озабоченности Москвы или нет», – пояснил политолог.
«Понятно, что такое сотрудничество все равно будет развиваться. Но одно дело – поставлять Украине какие-то современные системы связи, а другое дело – боевые дроны, например. И здесь хотелось бы получить заверения в том, что Запад не будет создавать на Украине материальную базу, которая могла бы спровоцировать ее решить проблему Донбасса военным путем», – отметил Кортунов.
Эксперт также добавил, что не стоит смешивать встречи в Женеве и в Брюсселе. «По российско-американскому треку ясности больше. Там сторонам примерно понятно, в каком направлении необходимо двигаться, – уточнил политолог. – Сюда можно отнести мораторий на размещение нового поколения ракет средней и меньшей дальности в Европе, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Там тоже есть свои сложности, но нас все-таки объединяет общая стратегическая культура. А с Брюсселем дело обстоит гораздо сложнее. У России и НАТО очень разные подходы к самой идее европейской безопасности. Поэтому глубокие выводы по прошедшей встрече с НАТО делать пока преждевременно».
В среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Напомним, что переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания сообщил: члены альянса выступили в поддержку развития военных и гражданских каналов связи с Москвой. По его словам, Москва и Брюссель договорились о взаимном восстановлении деятельности своих миссий. Правда, в Москве его утверждение пока подтвердить отказались. Помимо этого, Столтенберг выразил готовность вести дискуссию с Москвой о взаимном ограничении по ракетам. Генсек также указал на спорную ситуацию в украинском вопросе. По его словам, Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс. Кроме того, он назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии.
В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам встречи заявил: если страны альянса хотят наладить сотрудничество с Россией, то им придется принять ее миротворческую роль.
Замруководителя МИД также подчеркнул, что Москва будет принимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. «У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем», – цитировала RT заявление Грушко.
Замглавы российского МИД напомнил, что вся история НАТО – это войны, интервенции, «оставшиеся следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев». «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение», – заявил Грушко.
Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД сошлись во мнении, что для непринятия Украины в НАТО альянсу придется денонсировать собственный договор.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Грушко: Попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал
|
|
«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе – это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», – передает его слова ТАСС.
«Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», – подчеркнул Грушко.
Дипломат добавил, что если НАТО будет идти на сдерживание, Россия пойдет на контрсдерживание.
Замминистра отметил, что Североатлантический альянс понимает принцип неделимости и безопасности избирательно.
«В глазах НАТО он существует только для членов альянсов, и НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. Мы твердо исходим, что попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал. Мы не дадим этого сделать», – заявил Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение. Если это будет поиск уязвимостей в оборонной системе России, то будет и поиск уязвимостей в НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий», – добавил замглавы МИД.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
США анонсировали новый пакет санкций против России «на случай эскалации»
В среду американские сенаторы-демократы представят новый пакет санкций против России и якобы лично президента Владимира Путина «на случай эскалации» на Украине, сообщают местные СМИ.
Газета The Washington Post пишет со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, что «сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций (на случай), если президент России (Владимир) Путин вторгнется на Украину», - передает РИА «Новости».
Предлагаемые демократами санкции США могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.
При этом Белый дом поддерживает предлагаемый демократами США законопроект по санкциям против России, пишет газета со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США выдали главную цель в переговорах с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко сразу после его возращения
|
|
Защита экс-президента Украины Петра Порошенко просила судью назначить судебное заседание по избранию политику меры пресечения на 17 января, когда экс-президент вернется на Украину.
Также адвокат Порошенко подчеркнул, что оснований для принудительной доставки Порошенко сразу после его возвращения из-за границы нет. Но суд позже дал разрешение на доставку бывшего президента в суд для избрания ему меры пресечения, передает ТАСС.
«Мы со своей стороны сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) обратились в Печерский районный суд с ходатайством официально… Мы требуем от того судьи, в производстве которого есть ходатайство офиса генерального прокурора о применении к Порошенко меры пресечения, назначить судебное заседание на 17 января 2022 года для того, чтобы обеспечить Порошенко возможность по прибытии на Украину прибыть в суд и принять участие в судебном заседании», – сказал адвокат Игорь Головань.
Ранее Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он сообщил, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Столтенберг назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии
|
|
Мнение о том, что расширение НАТО является актом агрессии, не соответствует действительности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг; по его мнению, НАТО – распространяющая демократию оборонительная организация.
«НАТО – это оборонительный альянс, мы никогда никого не принуждали вступать в нашу организацию. Идея о том, что в настоящий момент расширение НАТО – это акт агрессии, не является правдой. Расширение НАТО было и остается краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе», – передает его слова ТАСС.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности. Он уточнил, что на заседании состоялась непростая дискуссия.
Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев
|
|
«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман потребовала от России не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил».
«Заявление Шерман напоминает мне классический еврейский анекдот. Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Получается, что американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет, – указал собеседник. – Но насколько глубоки чаяния американцев о других народах, украинцы могут поинтересоваться у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов. Всем прекрасно известно, к чему это привело».
«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют, – отметил Соловьев. – Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Не смотрите наверх!». Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными».
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении». Также США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам».
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД