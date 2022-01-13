Синоптик предостерег москвичей от «барического днища»

Колебания атмосферного давления в столице в ближайшие сутки вызовет самые негативные последствия не только у метеозависимых, но и у здоровых людей, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в этом году: по данным Метеостанции ВДНХ минимальная температура составила минус 19 градусов, а в Тушино было -20,6. По области морозы местами достигли минус 24. Что касается ближайших перспектив, то с северо-запада на нас надвигается довольно мощный северо-атлантический циклон, имя его Эльза, так назвали его наши немецкие коллеги. Соответственно, связанный с ним теплый атмосферный фронт начнет пересекать Центральную Россию во второй половине дня, и примерно часов с 14–15 в Москве пойдет снег», – говорит Тишковец.

К вечеру осадки в столице усилятся, наряду с ними усилится и ветер – в порывах он будет достигать 13–15 м/с, что для мегаполиса является штормовыми показателями, продолжает специалист. Приведут такие явления к метели с ухудшением видимости и к переметам на дорогу (перевал снега с места на место).

«Температура после морозной ночи будет активно повышаться. Сегодня днем ожидается уже 10–12 градусов ниже ноля, по области – 8–13, что все еще холодно. Я напомню, что нормальная температура для Москвы в этот период ночью – минус 12, днем – минус 6. Потепление будет усиливаться, и лишь ближе к полуночи столбики термометров приблизятся к нулевой отметке», – рассказывает синоптик.

Однако на этом непогода не прекратится, отмечает эксперт, поскольку в пятницу столица окажется в центре северо-атлантического циклона Эльза, поэтому ожидается пасмурная погода, временами осадки, причем в абсолютно разной фазе: и в виде снега, и мокрого снега, а также не исключен дождь. Предполагается, что выпадет до 6–9 мм осадков при месячной норме 42 мм.

«То есть будет слякотная и очень-очень ветреная погода – ветер будет западный/северо-западный с порывом от 5–10 до 16–17 м/с, что также является штормовым, опять же, показателем. Ну и, конечно, несмотря на нулевые температуры (они будут и ночью, и днем) в условиях высокой влажности воздуха, а она будет достигать 90–95 %, температура будет ощущаться как минус 5–6 – сработает такой своеобразный балтийский синдром (когда в приморских городах температура ощущается гораздо ниже, чем есть на самом деле, за счет чего переносится человеком тяжелее)», – делится Тишковец.

Такая погода станет, по словам синоптика, испытанием для здоровья метеозависимых людей, поскольку будет наблюдаться «барическое днище» – до 14 января текущего года рекорд низкого атмосферного давления держался с 1948 года.

«В этот раз давление уменьшится до 716 гектопаскалей, то есть мы пробьем это «барическое дно». Причем это произойдет буквально в течение этих суток. Сейчас атмосферное давление составляет 747, за сутки мы упадем на 31 мм ртутного столба – это очень много. Такое колебание вызовет самые негативные последствия не только у метеозависимых, но и у вполне здоровых людей, потому что любые колебания свыше 7 мм бьют барическим молотком по всем без разбора. Поэтому завтра будет не очень приятная во всех отношениях погода», – предупреждает специалист.

Для наименьшего эффекта влияния погоды на организм, эксперт рекомендует москвичам существенно снизить физические нагрузки, отложить переезды и длительные поездки, обезопасить себя от стресса. Также он подчеркнул, что на дорогах ожидаются гололедные явления и плохая видимость, поэтому автомобилистам также следует быть осторожными.

«Что касается дальнейших перспектив, то оттепель будет кратковременной. В субботу пройдет холодный атмосферный фронт, мы окажемся в тыловой части циклона, поэтому пойдут более морозные массы воздуха. Температура понизится до минус 7, а в воскресенье до минус 5–10», – заключил Тишковец.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что 13 января в небе над столицей появиться алмазная пыль, отметив, что так будут сверкать кристаллы льда, отражая свет, что может привести к появлению таких оптических явлений, как ложная луна, солнце, световые столбы. В ночь с 12 на 13 января в Москве прошли самые сильные с начала года морозы.