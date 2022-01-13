После убийства девочки в Костроме завели новое дело

В Костроме после убийства девочки следователи возбудили новое дело – о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

Бастрыкин сообщил, что «возбуждено еще одно уголовное дело – по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что за минувший год следователи в России возбудили свыше 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей – на 16,9% больше, чем годом ранее. В суды направлено 11 тысяч таких дел.

Увеличение количества дел о преступлениях в отношении детей отмечено в Магаданской, Саратовской, Сахалинской областях. При этом меньше преступлений стало в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Архангельской области и Ненецком автономном округе.

«При расследовании таких преступлений для нас важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию. И такой опыт уже имеется. Многим детям, получившим травмы в результате преступлений, удалось помочь при содействии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Нас поддерживают и всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае и Крыму, куда также при нашем содействии дети ездят восстанавливаться», – добавил председатель СК.

По его словам, существующие практики получения помощи необходимо и дальше развивать на государственном уровне, потому что технически не всегда это можно выполнить. Поэтому важно, чтобы помощь была доступной для всех пострадавших, и они могли получить ее оперативно.

«Должен быть разработан единый механизм оказания такой помощи», – добавил Бастрыкин.

Он подчеркнул, что «наше отношение к детям не ограничивается формальными рамками, мы стараемся помогать пострадавшим и в дальнейшем, способствовать тому, чтобы их жизнь складывалась благополучно».

Ранее подозреваемым в убийстве ребенка в Костроме предъявили обвинение.

Напомним, в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».