В МИДе заявили об отсутствии у Москвы и НАТО объединяющей позитивной повестки дня

США предложили повестку переговоров России и НАТО в Брюсселе

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит выступила с утверждением, что сквозными темами переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене станут снижение военных рисков, военная транспарентность и контроль над вооружениями.

«Сквозными темами серии из трех этапов переговоров станут вопросы снижения военных рисков, военная транспарентность, контроль над вооружениями. Встреча в Женеве носила очень узкий характер, далее (на заседании Совета Россия – НАТО 12 января) формат будет расширяться, чтобы собрать членов НАТО за столом, и затем он станет еще шире, когда мы отправимся в Вену», – приводит слова постпреда США при НАТО ТАСС.

Смит подчеркнула, что позиция стран альянса в преддверии переговоров на заседании Совета Россия – НАТО едина. «Мы не испытываем ни оптимизма, ни пессимизма. США и НАТО готовы к открытым и осмысленным переговорам с Россией», – сказала она.

«Я могу отметить высокий уровень единства и сплоченности среди союзников, – добавила постпред. – У нас 30 союзников, есть множество различных взглядов, но по всем существенным вопросам я чувствую сплоченность и консенсус в альянсе».

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По словам Смит, ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по расширению альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года».

«Я могу сказать, что ни одна страна НАТО не готова отступить и обсуждать с Россией политику открытых дверей (или расширения) НАТО», – заявила Смит.

«Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру», – заявила постпред США при НАТО, отвечая на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Североатлантическому альянсу пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников» и создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий». При этом в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, а в 2020 году – Северная Македония. НАТО объединяет 30 стран и продолжает политику «открытых дверей».

Смит в очередной раз заверила, что страны НАТО «не намерены обсуждать Украину без Украины». Однако сразу после этого добавила, что украинская тема станет для НАТО важной темой в Совете Россия – НАТО, где Киев не представлен.

«Завтра будет еще одна возможность для дипломатии. Наш главный сигнал остается неизменным – мы хотим добиться полного выполнения Минских соглашений и отвода российских войск. Если Россия использует конфронтацию, будут серьезные последствия», – повторила постпред США при НАТО позицию Брюсселя и Вашингтона по этому вопросу.

Смит также добавила, что организация не отказывается от решений саммита в Бухаресте 2008 года, на котором альянс сделал заявление о готовности в будущем принять в свои ряды Украину и Грузии, не называя при этом сроков.

«В Бухаресте НАТО сделала очень конкретное заявление по политики открытых дверей и в особенности по расширению в направлении Украины и Грузии, это вопрос не если, а когда. По этой теме переговоров не будет», – сказала дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменность евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.

В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».

1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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