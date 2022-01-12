|
|
В МИДе заявили об отсутствии у Москвы и НАТО объединяющей позитивной повестки дня
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
У России и НАТО нет позитивной повестки дня, которая бы объединяла, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Наконец, один из элементов этой достаточно печальной картины – это то, что в результате решения НАТО приостановлено все практическое сотрудничество между нами и альянсом в зонах общих интересов», – цитирует Грушко РИА «Новости».
Заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Напомним, в декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Сенатор: Учения на границе с Украиной не дадут Западу «прихлопнуть» Россию
|
|
«Если наши войска не будут готовы, у недругов появится желание прихлопнуть Россию, о чем они не стесняясь говорят каждый день», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее около трех тысяч российских военных начали учения в граничащих с Украиной областях.
«Мы на своей территории делаем все, что считаем нужным и когда считаем нужным. Запланировали – проводим», – подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
По его мнению, учения, стартовавшие накануне переговоров между РФ и НАТО, не должны повлиять на атмосферу диалога. «Надо меньше думать о том, как наши действия кто-либо будет интерпретировать. Что нам теперь – остановиться и не дышать? Должны ли мы тогда были отказаться, например, от помощи Казахстану по линии ОДКБ?» – поинтересовался собеседник.
«Мы не третьеразрядное, забившееся в угол создание государственного типа. Мы великая держава. А на Западе с нами могут связать что угодно, хоть солнечное затмение», – с иронией заметил политик.
«Кроме того, когда нам угрожают, как, например, господин Сикорский, мы должны принимать меры, – продолжил он. – И потом, кого из серьезных людей действительно может волновать, что несколько тысяч наших солдат проводят тренировку? Ну и пускай! Мы войну объявили? Наоборот, мы заявляли, и не раз, что не собираемся никуда вторгаться».
Климов также заявил, что обстоятельства вокруг границ России «все хуже и хуже, но не по нашей вине». «Худшее, что мы можем сейчас сделать – повторить ошибку 22 июня 1941 года. Тогда Сталин, опасаясь спровоцировать Гитлера, фактически допустил недостаточную боеготовность наших войск вдоль всей западной границы», – отметил сенатор.
«Урок июня 1941 года в том, что мы должны быть готовы адекватно ответить на любой вызов, кто бы что ни говорил. Времена сейчас такие, что счет идет на секунды. Поверьте, текущая ситуация в мире ничем не легче, чем была в период Карибского кризиса. А отношение у многих стран к этому какое-то детское», – указал он.
«Это необходимо исправить как можно скорее, и переговоры нужны нам, чтобы появилась возможность обоюдно снизить глобальную напряженность», – заключил собеседник.
Накануне пресс-служба Западного военного округа сообщила, что около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начали боевую подготовку. Учения стартовали на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В маневрах также будут задействованы около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
Учения начались после консультаций по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, которые Россия и США провели в Женеве 9-10 января, и предшествуют заседанию Совета Россия – НАТО. Переговоры пройдут в Брюсселе сегодня, а 13 января состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, в декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Столтенберг заявил об оставшихся разногласиях между Россией и НАТО
|
|
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности.
Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия, отметил он.
«Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Также он заявил, что союзники по НАТО уверены в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, о чем она требовала. Таким образом, альянс отказывается идти на компромисс по расширению НАТО.
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – сказал генсек.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
Песков оценил возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Любое расширение НАТО представляет угрозу для России, потому что это элемент конфронтации, а не развития, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс.
«Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО – это не институт развития. И НАТО – это инструмент конфронтации. Он, альянс, так задумывался, он так проектировался. Он так был реализован и он так развивается, и он так существует. И это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета Россия – НАТО 12 января.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
НАТО выразило готовность восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе
|
|
НАТО заинтересовано в восстановлении работы своей миссии в Москве, а также российского дипломатического присутствия в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО (СРН) в Брюсселе.
«Союзники по НАТО готовы снова встретиться с [представителями] России, чтобы провести более обстоятельные переговоры, чтобы представить определенные предложения и попытаться достигнуть конструктивных результатов. Что касается взаимодействия, то союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе», – передает ТАСС его слова.
Столтенберг также добавил, что Россия и НАТО решили провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. «Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», – сообщил он.
По словам генерального секретаря альянса, члены НАТО не будут жалеть усилий для поиска политических путей для движения вперед. «Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и Россией, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это – возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», – заметил он.
Столтенберг также добавил, что представители Москвы и Североатлантического альянса подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения новых встреч, но конкретный график пока не согласовали. «Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед… Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение», – сказал он.
При этом Столтенберг заявил, что Россия дала понять, что пока не готова назначить график встреч с НАТО по безопасности. «Я предложил, и союзники поддержали серию встреч по ряду вопросов... Россия не смогла согласиться с этими предложениями. Они их и не отвергли. Российская сторона дала понять, что ей нужно немного времени, чтобы дать НАТО ответ», – заявил Столтенберг.
Переговоры в Брюсселе продлились около четырех часов. На встрече отметили, что Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии России» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
США заявили о невозможности возврата НАТО к границам 1997 года
|
|
НАТО не намерена откатываться к границам 1997 года, не откажется альянс и от политики «открытых дверей» заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», – приводит РИА «Новости» ответ постпреда на вопрос об отношении к требованиям России «отправляться на рубежи 1997 года».
Смит добавила, что ни один член альянса не готов и к отказу от политики «открытых дверей».
До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения альянса.
Ранее Россия на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности «разжевала» США свои предложения, чтобы не было каких-то недопониманий.
Напомним, 1 декабря 2021 года президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В том же месяце МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США отказались обсуждать с Россией ограничения на прием стран в НАТО
|
|
Власти Соединенных Штатов не намерены на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) 12 января обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Смысл диалога заключается в том, что любая страна может вынести на стол переговоров опасения, которые могут у нее быть. Но смысл диалога и в том, чтобы другие страны были четки [в изложении своей позиции]. И мы ясно дали понять, что для нас и альянса политика открытых дверей НАТО не является чем-то, что лежит на столе переговоров», – приводит ТАСС ответ руководителя пресс-службы Госдепартамента США на вопрос о том, означает ли это, что тема ограничений на прием новых членов в НАТО абсолютно не подлежит обсуждению или же она может быть затронута на переговорах в среду.
Он подчеркнул, что принцип открытости в вопросе присоединения новых государств является основополагающим для НАТО. «Это масштабнее, чем НАТО. <…> Это масштабнее, чем любое объединение стран. Речь о базовых <…> принципах о том, что ни одна страна не может диктовать другой стране внешнеполитическую линию, решения, устремления. Ни одна страна не может отвергать международные границы. Ни одна страна не должна иметь возможность угрожать, запугивать <…> какую-либо другую страну», – добавил Прайс.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день замгоссекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
-
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США предложили повестку переговоров России и НАТО в Брюсселе
|
|
Постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит выступила с утверждением, что сквозными темами переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене станут снижение военных рисков, военная транспарентность и контроль над вооружениями.
«Сквозными темами серии из трех этапов переговоров станут вопросы снижения военных рисков, военная транспарентность, контроль над вооружениями. Встреча в Женеве носила очень узкий характер, далее (на заседании Совета Россия – НАТО 12 января) формат будет расширяться, чтобы собрать членов НАТО за столом, и затем он станет еще шире, когда мы отправимся в Вену», – приводит слова постпреда США при НАТО ТАСС.
Смит подчеркнула, что позиция стран альянса в преддверии переговоров на заседании Совета Россия – НАТО едина. «Мы не испытываем ни оптимизма, ни пессимизма. США и НАТО готовы к открытым и осмысленным переговорам с Россией», – сказала она.
«Я могу отметить высокий уровень единства и сплоченности среди союзников, – добавила постпред. – У нас 30 союзников, есть множество различных взглядов, но по всем существенным вопросам я чувствую сплоченность и консенсус в альянсе».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
По словам Смит, ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по расширению альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года».
«Я могу сказать, что ни одна страна НАТО не готова отступить и обсуждать с Россией политику открытых дверей (или расширения) НАТО», – заявила Смит.
«Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру», – заявила постпред США при НАТО, отвечая на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Североатлантическому альянсу пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников» и создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий». При этом в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, а в 2020 году – Северная Македония. НАТО объединяет 30 стран и продолжает политику «открытых дверей».
Смит в очередной раз заверила, что страны НАТО «не намерены обсуждать Украину без Украины». Однако сразу после этого добавила, что украинская тема станет для НАТО важной темой в Совете Россия – НАТО, где Киев не представлен.
«Завтра будет еще одна возможность для дипломатии. Наш главный сигнал остается неизменным – мы хотим добиться полного выполнения Минских соглашений и отвода российских войск. Если Россия использует конфронтацию, будут серьезные последствия», – повторила постпред США при НАТО позицию Брюсселя и Вашингтона по этому вопросу.
-
Смит также добавила, что организация не отказывается от решений саммита в Бухаресте 2008 года, на котором альянс сделал заявление о готовности в будущем принять в свои ряды Украину и Грузии, не называя при этом сроков.
«В Бухаресте НАТО сделала очень конкретное заявление по политики открытых дверей и в особенности по расширению в направлении Украины и Грузии, это вопрос не если, а когда. По этой теме переговоров не будет», – сказала дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменность евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Антонов призвал США отодвинуть военный потенциал от границ России
|
|
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии и отодвинуть военный потенциал США от российских границ.
«Нам некуда отступать. НАТО подобралась к российским границам. <…> Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», – приводятся слова дипломата на странице посольства в соцсети Facebook.
Антонов напомнил, что «США вместе с Россией несут особую ответственность за международный мир и безопасность», как это записано в Уставе ООН. «Пора отказаться от агрессивной риторики внешнеполитической экспансии, а задуматься над тем, как будущие поколения будут жить вместе. Для этого надо сделать совсем немного – уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ», – подчеркнул российский посол.
Ранее в Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета Россия – НАТО 12 января. Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
-
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Столтенберг: Принцип НАТО «один за всех и все за одного» Украину не касается
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встрече в Брюсселе заявил, что Украине оказывают лишь политическую и практическую поддержку.
Он напомнил, что Украина – только партнер, стране помогут усилить ее способности обеспечивать самооборону.
«Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей – «один за всех и все за одного» – касаются только государств-членов НАТО», – сказал Столтенберг.
Также генсек отметил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО. К этому выводу пришли союзники альянса, передает РИА «Новости».
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО 12 января в Брюсселе.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Столтенберг назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии
|
|
Мнение о том, что расширение НАТО является актом агрессии, не соответствует действительности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг; по его мнению, НАТО – распространяющая демократию оборонительная организация.
«НАТО – это оборонительный альянс, мы никогда никого не принуждали вступать в нашу организацию. Идея о том, что в настоящий момент расширение НАТО – это акт агрессии, не является правдой. Расширение НАТО было и остается краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе», – передает его слова ТАСС.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности. Он уточнил, что на заседании состоялась непростая дискуссия.
Грушко: Попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал
|
|
«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Фактор, который серьезным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе – это процесс расширения альянса. Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину», – передает его слова ТАСС.
«Это серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», – подчеркнул Грушко.
Дипломат добавил, что если НАТО будет идти на сдерживание, Россия пойдет на контрсдерживание.
Замминистра отметил, что Североатлантический альянс понимает принцип неделимости и безопасности избирательно.
«В глазах НАТО он существует только для членов альянсов, и НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. Мы твердо исходим, что попытки построить безопасность против России без участия России обречены на провал. Мы не дадим этого сделать», – заявил Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение. Если это будет поиск уязвимостей в оборонной системе России, то будет и поиск уязвимостей в НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий», – добавил замглавы МИД.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Заседание Совета Россия-НАТО началось в Брюсселе
Заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает РИА «Новости».
Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Грушко заявил в преддверии поездки, что как таковой повестки встречи 12 января нет, это будет неформальное заседание, и Россия едет на заседание СРН в Брюсселе с реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный разговор по ключевым проблемам европейской безопасности. Москва в ходе встречи будет добиваться конкретной реакции на российский проект соглашения о гарантиях.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что «с Россией можно вести содержательный диалог». Главное, что ждут союзники от заседания СРН, – запуск содержательного диалога, отметил он.
Ранее стало известно, что в штаб-квартиру НАТО не пустили часть освещающих заседание СРН журналистов.
Напомним, США предложили повестку переговоров России и НАТО в Брюсселе: сообщалось, что сквозными темами переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене станут снижение военных рисков, военная транспарентность и контроль над вооружениями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Брюсселе завершилась встреча Совета Россия – НАТО
Заседание Совета Россия – НАТО (СРН) завершилось в среду в Брюсселе. Переговоры продлились около четырех часов, хотя на встречу закладывали чуть меньше времени.
В НАТО на встречу закладывали чуть меньше времени, так как изначально брифинг генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга по итогам встречи был назначен на 13:30 по местному времени, тогда как встреча началась в 10:00. Но в итоге брифинг был перенесен на 14:15 (16:15 мск), передает ТАСС.
Заседание СРН стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап – переговоры России и США, они прошли в Женеве 10 января, третий этап в рамках ОБСЕ состоится в Вене 13 января. Российскую делегацию в Брюсселе возглавляют замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвовали первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, генсек альянса Йенс Столтенберг, постпреды 30 государств альянса в Брюсселе.
Союзники по НАТО намерены проявлять единство в «сдерживании дальнейшей агрессии против Украины», оставаясь при этом «открытыми для конструктивного диалога и дипломатии», передает РИА «Новости» сообщение миссии США при Североатлантическом альянсе, подчеркнув, что Совет Россия – НАТО – «важная платформа для диалога».
На встрече отметили, что Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии России» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Кроме того, Шерман на заседании Совета заявила о праве каждой страны выбирать свой собственный путь. «На сегодняшнем заседании я подтвердила основополагающие принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь», – заметила она в своем Twitter.
Спикер добавила, что расскажет журналистам о «постоянной работе [США] с союзниками и партнерами, направленной на то, чтобы призвать Россию к деэскалации напряженности и приверженности дипломатическому пути.
Напомним, заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Москва отвергла обвинение Вашингтона в провоцировании кризиса безопасности
|
|
Утверждение первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что Россия своими действиями якобы вызвала кризис в области безопасности, являются переворачиванием фактов с ног на голову в лучших традициях американской администрации, говорится в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах.
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман Шерман сообщила на своей странице в соцсети Twitter, что проинформировала Североатлантический совет о дискуссиях с Россией в рамках Диалога по стратегической стабильности в Женеве. В этом сообщении она, в частности, выступила с утверждением, что «Соединенные Штаты привержены совместной работе с союзниками и партнерами, чтобы призвать к деэскалации и реагированию на кризис в области безопасности, вызванный Россией».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
«Заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о «кризисе в области безопасности, вызванном Россией», – в лучших традициях американской администрации. Официальные лица США часто переворачивают факты с ног на голову», – написали российские дипломаты на странице дипмиссии в соцсети Twitter.
«Подобные инсинуации напоминают беспочвенные обвинения бывшего министра обороны [США] Чака Хейгела, который заявил в 2014 году, что «Россия с ее современной и боеспособной армией стоит на пороге НАТО», – отметили в посольстве.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день замгоссекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
-
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский призвал Запад к жесткости в диалоге с Россией
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Как сообщила пресс-служба президента Украины, Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов, передает ТАСС.
Во время разговора Зеленский отметил неизменность евроатлантического курса Украины и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Киеву на пути членства в НАТО. «Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом», – заявил политик.
Он в очередной раз подчеркнул, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины. Отдельно была отмечена важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных, сообщает пресс-служба.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В ходе разговора Зеленский предложил обновить совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой. «Учитывая беспрецедентный характер наших двусторонних отношений, а также новые внешние вызовы и приоритеты, предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить совместную декларацию», – сказал политик.
«Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля», – заявил Зеленский.
Президент Украины и премьер-министр Канады также согласились с необходимостью прилагать совместные усилия, чтобы добиться должной компенсации для семей жертв крушения украинского самолета, который два года назад был сбит над Тегераном. Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину в 2022 году.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве сообщил, что Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у России нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга. При этом российский дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений.
-
Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 декабря президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД