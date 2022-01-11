Эксперты МГИМО представили обзор мировых трендов 2022 года

Начавшиеся переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности обозначили главную интригу наступившего года: ближайшее будущее покажет, насколько успешной является тактика Москвы по перехвату инициативы в отношениях с Западом, говорится в докладе коллектива авторов МГИМО «Международные угрозы 2022. Перехват инициативы».

По мнению экспертов, с первых дней наиболее подходящим для описания 2022 года является слово «отрезвление», передает ТАСС.

Так, кризис в Казахстане продемонстрировал соседним странам, что Россия является главным поставщиком безопасности на постсоветском пространстве, а ее роль в этом отношении будет только расти. «События на Украине, в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Казахстане убедительно свидетельствуют, что отношения с Российской Федерацией являются – вне зависимости от политических модальностей – ключевым фактором стабильности», – указывается в докладе.

На западном направлении отрезвление произошло после того, как Москва жестко заявила о своих красных линиях для НАТО, пригрозив созданием военных контр-угроз. Как отмечают авторы доклада, это заставило США и их союзников переосмыслить риски столкновения с Россией и обратить внимание на российские дипломатические предложения.

Однако вокруг переговоров по гарантиям безопасности складывается непростая ситуация: «Велика вероятность, что США и их союзники будут стремиться вовлечь Россию в тягучий переговорный процесс, который не даст необходимых результатов и потому не устроит Москву. В этом случае вероятность обещанного «военного и военно-технического ответа» России становится выше. В случае если американское руководство будет готово дать гарантии неразвертывания на Украине своей военной инфраструктуры, переговорная дистанция может оказаться длиннее, а риск военных действий ниже. Однако и это вряд ли снимет с повестки дня требования Москвы».

Эксперты также указывают, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году придали импульс российско-американскому диалогу в ряде сфер. В частности, были запущены консультации по стратегической стабильности и информационной безопасности, активизировалось взаимодействие между правоохранительными органами двух стран в сфере кибербезопасности. В то же время никакого продвижения не наблюдается по восстановлению нормального функционирования дипломатических представительств и обмену гражданами, отбывающими заключение в другой стране.

«В 2022 году стоит ожидать перехода консультаций по стратегической стабильности к обсуждению конкретных тем в формате рабочих групп. Дипломатам двух стран предстоит добиться общего понимания того, как различные факторы влияют на стратегическую стабильность. После чего речь может пойти о согласовании мандатов на ведение переговоров для заключения договоров по конкретным военно-стратегическим сюжетам», – считают авторы доклада.

Указывается, что переход к таким переговорам между Россией и США в 2022 году можно будет считать большим успехом, позволяющим надеяться на их завершение до конца президентского срока Байдена.

В свою очередь, по словам аналитиков, выход сторон на масштабные договоренности в сфере безопасности мог бы обеспечить прогресс по вопросам работы диппредставительств и обмена заключенными. Авторы ожидают, что в 2022 году Москва и Вашингтон с высокой вероятностью будут избегать «масштабной и неуправляемой гонки вооружений», однако рассчитывать на согласование ими общего «уравнения безопасности» не приходится.

Вместе с тем переговоры Москвы и Запада о гарантиях безопасности делают международный контекст вокруг Украины более значимым для ее внутренней ситуации, чем это было прежде. Между тем Украина переживает самый тяжелый кризис с момента избрания Владимира Зеленского президентом, и в докладе прямо ставится вопрос о том, удержится ли нынешний лидер страны на своем посту.

Аналитики также считают, что обострение конфликта на юго-востоке Украины в ближайшем будущем не предвидится, однако они связывают это с начавшимися переговорами России и Запада.

Однако подчеркивается, что диалог по гарантиям безопасности снимает риск провокаций в других регионах мира, где угроза эскалации не так высока. Возможные инциденты могут быть организованны с целью «подорвать достоверность российских силовых гарантий, продемонстрировать слабость и уязвимость России».

«Например, через нанесение политически значимых поражений союзникам России в Сирии. Или через подрыв ныне безусловного авторитета российских миротворцев в Карабахе. Или через ощутимый ущерб российским частным военным компаниям в Африке», – перечислили эксперты.

«Попытки сорвать переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности России могут включать в себя новые скандалы по поводу якобы исходящих от нашей страны киберугроз или эпизодов вмешательства в выборы. Лидеры ведущих стран Запада готовы к переговорам, но их младшие партнеры по НАТО категорически против любых договоренностей с Россией. Польше или Литве необходим аргумент, который позволит им более убедительно требовать от США «не разговаривать с Кремлем». Именно младшие партнеры США по НАТО могут быть наиболее вероятными авторами новых провокаций», – предупреждают эксперты.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО.

МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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