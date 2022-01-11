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США пообещали Боррелю не договариваться с Россией без ЕС
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Евросоюз получил заверения от Соединенных Штатов о том, что без активного участия Брюсселя на переговорах Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности ничего не будет согласовано, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Би-би-си.
«Эти предложения России представляют проблему для ЕС. Во-первых, потому что они противоречат основному принципу европейской архитектуры безопасности и, во-вторых, потому что Россия намеренно исключила ЕС из любого участия [в переговорах]. Но в то же время вчера вечером я получил заверения от госсекретаря [США Энтони] Блинкена, что ЕС и его члены будут частью любых переговоров [Соединенных Штатов] с Россией, что ничего не будет согласовано без наших активных действий, координации и участия», – приводит слова главы европейской дипломатии ТАСС.
При этом Боррель не увидел проблемы в том, что в понедельник в Женеве переговоры прошли исключительно в двустороннем формате. «Это [был] первый шаг, чтобы [США и ЕС могли] понять, о чем идет речь, так что не странно, что это двусторонние переговоры между США и Россией», – заявил европейский дипломат.
В минувшее воскресенье Боррель пригрозил России «огромными последствиями и большими издержками» в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Днем ранее США заявили о приверженности принципу «ничего по Украине без Украины» и «ничего по Европе без Европы», пообещав уведомить партнеров о результатах переговоров с Россией.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Главы делегаций России и США не пожали руки на переговорах в Женеве
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Появились кадры, на которых представители делегаций России и США перед встречей в Женеве заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Главы делегаций – замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман – подходят к флагам для протокольной фотографии, при этом в эту встречу они не пожали друг другу руки.
Отмечается, что дипломаты сохранили социальную дистанцию, поскольку все еще действуют антиковидные меры. Отмечается, что в этих же целях было решено воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии, передает ТАСС.
Однако на предыдущих встречах в Женеве Рябков и Шерман в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
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США отклонили требования России о нерасширении НАТО
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Власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности.
«Мы были тверды, возражая на предложения [России] о [гарантиях] безопасности, которые просто являются для США непроходными. Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
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1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Рябков рассказал о ходе переговоров России и США по гарантиям безопасности
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Переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с американской делегацией в Женеве.
Он рассказал, что США серьезно подошли к российским предложениям по гарантиям безопасности, в ходе переговоров не было попыток обойти острые углы, сообщает РИА «Новости».
По словам Рябкова, российская сторона на переговорах в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО – это императив. Он подчеркнул, что НАТО должно отказаться от «освоения территории» государств, вступивших в альянс после 1977 года.
«Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должно, по большому счету, отказаться от материального освоения территории вступивших в НАТО государств за период после 1997 года», – сказал Рябков журналистам.
Что касается Украины, Рябков подчеркнул, что у Москвы нет и не может быть намерений «напасть» на республику. Он указал на то, что без продвижения по теме нерасширения НАТО и неразмещения вблизи России ракет работа с США по другим аспектам гарантий будет под вопросом.
«Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», – сказал он.
Замглавы МИД России отметил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария, все маневры войск России идут в пределах национальной территории. Также он добавил, что в ходе переговоров Россия и США затронули вопросы о будущем договоре на замену ДСНВ, но этот вопрос не был главным.
«Времени на обсуждение того, к примеру, что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года Договором по СНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности. Все это было затронуто сегодня, но занимало отнюдь не главное место», – сказал он в ходе брифинга.
Рябков заявил, что Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации.
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сказала, что США на переговорах в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Россией. По ее словам, США в предстоящие дни проведут переговоры со своими партнерами в Европе по результатам состоявшихся дискуссий с делегацией России.
«В предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)», – сказала Шерман.
По ее словам, США заявили России, что готовы быстро продвигаться по вопросам контроля над вооружениями, с чем российская сторона согласилась.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Рябков: Отхода от сформулированных Россией принципов на встрече в Женеве не будет
Отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
Основная часть дискуссий проходит в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
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Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве
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Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве.
«Переговоры завершились минут десять назад», – подтвердил РИА «Новости» пресс-секретарь постоянного представительства США при женевском отделении ООН Джозеф Крузич.
Дискуссии начались около девяти утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Окончания переговоров около постпредства США ждали свыше 50 иностранных и российских корреспондентов.
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Он заявил, что отклонений от тех подходов, которые Москва сформулировала перед встречей с США по гарантиям безопасности в Женеве, быть не может.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
США отказались обсуждать с Россией численность американских войск в Европе
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Соединенные Штаты не собираются обсуждать с Россией численность американского воинского контингента в Европе, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве консультаций с Россией о гарантиях безопасности.
«Мы не обсуждали число американских войск. Я не думаю, что этот пункт стоит в повестке дня, он не рассматривается. Этот вопрос не является пунктом обсуждения», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации.
В прошлую пятницу американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность обсуждения с Россией сокращения численности американских войск в Восточной Европе. Позже в Госдепе опровергли сообщения о подготовке вывода американских войск из Восточной Европы. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Госдеп дал оценку прошедшим в Женеве консультациям с Россией
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Завершившиеся в Женеве консультации России и Соединенных Штатов носили формат серьезной, деловой и откровенной дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров в обычном понимании, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
«Сегодня состоялась дискуссия для лучшего понимания друг друга, а также приоритетов и озабоченностей друг друга. Это не было то, что называют переговорами», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Как считает первый замгоссекретаря США, речь идет об «открытом и прямом разговоре», в котором стороны стремятся «лучше понять [обоюдные] озабоченности и приоритеты».
По мнению Шерман, в настоящее время Россия и Соединенные Штаты еще не находятся «в той точке, когда мы готовы формировать тексты [соглашений]».
«У нас состоялась серьезная, деловая и откровенная дискуссия», – подчеркнула Шерман, отметив, что она и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков знают «друг друга очень хорошо». «Поэтому мы в определенной степени можем быть откровенны друг с другом, учитывая, что каждый из нас представляет интересы своей страны и привержен им», – заявила первый замгоссекретаря.
Напомним, 1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Москва исключила возможность использования Украины для торга с Россией
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Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у России нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я с интересом прочитал материал Питера Бейкера, где говорится, а по сути утверждается, что Россия [якобы] хочет торговаться, она [якобы] хочет обменять свою «угрозу» против Украины на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах. Но это не так. У нас нет никакого намерения вторгаться на Украину, и, таким образом, торговаться [в этой ситуации] нечем», – заявил Рябков в ходе выступления, которое опубликовано на YouTube-канале «RT на русском».
Дипломат выразил надежду, что ситуация на Украине изменится. «Во-первых, что правительство в Киеве начнет осмысленную работу по взаимодействию с людьми из Донецка и Луганска, над выполнением Минских соглашений <…>. Я также ожидаю, что власти в Киеве будут соблюдать соглашение о прекращении огня, которое за несколько дней до Нового года было достигнуто, но не продержалось долго из-за новых, возобновленных провокаций со стороны сил безопасности Украины», – подчеркнул замминистра.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков после завершения прошедших в Женеве консультаций с США по гарантиям безопасности предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Он также сообщил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории по соображениям безопасности на фоне «активнейшего освоения» странами НАТО территории Украины и других государств, расположенных в непосредственной близости от границ РФ.
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Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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В МИД не увидели оснований для обсуждения провала диалога с США
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Москва не видит оснований обсуждать какие-либо варианты ответа на возможную неудачу консультаций с Вашингтоном по безопасности, работа идет на достижение результата дипломатическим путем, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций с США в Женеве.
«Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, это незамедлительно будет воспринято, как новая угроза со стороны России. Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем», – приводит ТАСС ответ замминистра на соответствующий вопрос.
«Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые все время [угрожают], что обрушат наш рынок, отключат от [системы] SWIFT, то еще что-то расскажут нам про несертификацию «Северного потока – 2», – отметил Рябков.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
-
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Страны Европы испугались экономического ущерба из-за грозящих России санкций США
Ряд стран Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу экономического ущерба от новых санкций против России, если они будут введены.
Отмечается, что не все западноевропейские союзники США до сих пор одобряют введение жестких ограничений в адрес Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Несколько стран опасаются ощутимых последствий для своей экономики, а также ответных действий со стороны России, которая может прекратить поставки газа в Европу. Принятие соглашения по некоторым из антироссийских санкций может оказаться непростой задачей для США и стран Европы, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести ограничения на поставки высокотехнологичной продукции и микроэлектроники в Россию, если ситуация вокруг Украины ухудшится.
Киев и западные страны обвиняют Москвы в стягивании войск к украинской границе. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать.
В ходе последних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер объяснил, к чему приведет введение «суперсанкций» против РФ.
Вашингтон призвал Москву вернуть российские войска в казармы
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва теперь предпринимать шаги по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, Шерман заявила: «Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос», передает ТАСС.
«Они могут доказать, что у них нет намерения вторгаться [на Украину], путем <…> возвращения войск в казармы, <…> либо рассказать нам, какие учения проводятся и какова их цель», – сказала Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.
По ее версии, «обычно не посылают 100 тыс. военнослужащих на границу только для учений». «Это довольно необычно, <…> очевидно, что это был сигнал», – считает первый заместитель госсекретаря США.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может «пойти по пути дипломатии» и «вернуть 100 тыс. военнослужащих, находящихся сейчас на границе [с Украиной], в казармы». «У них [России] есть возможности и силы для деэскалации [на Украине]», – выразила мнение Псаки.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Рябков оценил возможность нового раунда переговоров с США по безопасности
В ближайшие дни станет ясно, состоится ли следующий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам консультаций с США.
«В ближайшие дни будет более полная ясность, состоится ли следующий раунд, если да, то когда, в каком формате. Здесь не будет долгих пауз в любом случае», – цитирует его РИА «Новости».
Также Рябков заявил, что не считает ситуацию на переговорах с США по безопасности безнадежной, хотя, по его словам, прогресс и не был достигнут.
«Я не считаю ситуацию безнадежной. Я думаю, что полезность проведенных в Женеве (переговоров) состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не называться», – рассказал Рябков.
Замминистра отметил, что «сейчас вещи названы своими именами и это оказывает оздоровительный эффект на наши отношения с западом».
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что делегации США и России подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана.
Она добавила, что «в предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)».
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
Рябков заявил о необходимости НАТО пойти навстречу российским предложениям
Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что НАТО должна пойти навстречу предложениям России по гарантиям безопасности.
«Я надеюсь, что за завтрашний день <..> в общенатовском кругу сложится по крайней мере лучшее большее понимание того, что в тупик это все заводить нельзя и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России. Причем шаг именно натовский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам», – сказал Рябков.
От отметил, что не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО совершат ошибку и будут действовать в ущерб европейской безопасности, передает РИА «Новости».
Найти баланс интересов в переговорах с США по гарантиям безопасности можно, для этого есть вся необходимая база, уверен политик.
Рябков подчеркнул, что Россия в вопросе безопасности заняла жесткую позицию, но не выдвигает ультиматумов США и НАТО. Также было добавлено, что новая встреча с США по гарантиям, если будет согласована, то пройдет в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что США намерены восстановить работу Совета Россия – НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
Сейчас российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России.
«Ястребы» в США попросили Белый дом отправить больше оружия на Украину
Группа экспертов по России в ходе одной из бесед в преддверии переговоров в Женеве призвала советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана направить больше оружия на Украину, сообщают СМИ со ссылкой на участников разговора.
По данным Axios, Салливан провел встречу в видеоформате с «ястребами» – сторонниками жесткой линии в отношениях с России, передает РИА «Новости». В их числе были те, кто работал при администрации президента США Дональда Трампа.
Между тем ряд высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена отметили, пишет издание, что США готовы обсудить «на взаимной основе» некоторые аспекты, которые вызывают обеспокоенность России. В частности, это новые ограничения по числу ракет и масштаб военных учений в Европе.
Неназванные чиновники, пишет портал, «решительно опровергали» сообщения СМИ о том, что США могут рассмотреть возможность сокращения присутствия в Европе. Также они заявили, что во время грядущих переговоров «не будет принято никаких четких обязательств».
«Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться разделить нас от наших трансатлантических союзников и партнеров и посеять разногласия и сомнения по поводу того, как мы будем взаимодействовать, пока идут переговоры. Так дело не пойдет», – сказал изданию сам Салливан.
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Песков заявил об отсутствии планов по новым контактам между Путиным и Байденом
Планов по организации новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет планов по высшему уровню», – ответил он на вопрос ТАСС, появилась ли ясность насчет организации нового разговора лидеров после проведения в Женеве переговоров РФ – США по гарантиям безопасности.
Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.