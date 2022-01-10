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Главы делегаций России и США не пожали руки на переговорах в Женеве
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Появились кадры, на которых представители делегаций России и США перед встречей в Женеве заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Главы делегаций – замглавы МИД Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман – подходят к флагам для протокольной фотографии, при этом в эту встречу они не пожали друг другу руки.
Отмечается, что дипломаты сохранили социальную дистанцию, поскольку все еще действуют антиковидные меры. Отмечается, что в этих же целях было решено воздержаться от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии, передает ТАСС.
Однако на предыдущих встречах в Женеве Рябков и Шерман в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.
Напомним, в понедельник в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН.
Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращении военных учений.
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Рябков назвал предварительные переговоры России и США потрясающими
Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве.
Встреча продолжалась более двух часов. «Потрясающе», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, стороны «погрузились в материю предстоящих дел». «Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда не теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», – приводит слова Рябкова РИА «Новости».
Напомним, российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда. Он также заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
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Власти США отказались идти на уступки в переговорах с Россией по безопасности
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Администрация США не намерена делать уступок на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности, Вашингтон рассчитывает оценить, возможно ли снизить напряженность, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире канала CNN.
«Здесь речь идет не об уступках. А о том, чтобы понять, могут ли в контексте диалога и дипломатии обе стороны сделать шаги, которые снизят напряженность. Мы делали это в прошлом», – передает ТАСС его слова.
Блинкен добавил, что любые меры по снижению напряженности на переговорах с Россией по безопасности возможны лишь на обоюдной основе. «Любой прогресс, которого мы собираемся достичь, возможен на обоюдной основе. Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое», – сказал госсекретарь.
По его словам, Соединенные Штаты полагают, что в ходе российско-американских переговоров по безопасности стороны могут найти общий язык по вопросам, которые волнуют как Россию, так и США. «Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности», – отметил он.
Также Блинкен заверил, что А=администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. «Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели», – сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Боррель пригрозил России «огромными последствиями»
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге, посвященном предстоящим дискуссиям с Россией по архитектуре европейской безопасности, вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
«Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом он добавил, что Евросоюз считает необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности при координации с трансатлантическими и другими партнерами союза. «Диалог необходим, но также необходима и решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины… Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами», – добавил Боррель.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
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Западные СМИ: США проморгали маневр Путина в Европе в 2007 году
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Президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей, заявила обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман.
Обозреватель французского издания Le Monde полагает, что «мюнхенская речь» была посвящена утопии «однополярного мира» во главе с США. Путин прямо заявил, что НАТО разрослась до самых границ России, хотя в 1990 году предоставлялись гарантии нерасширения альянса. Москва критиковала подобное в 2007 году и последовательно подвергает действия НАТО критике прямо сейчас. Собственно, предмет переговоров России и США о гарантиях безопасности, которые состоятся в понедельник, 10 января, касается именно нерасширения альянса, передает «Царьград».
Как отметила обозреватель, Вашингтон критику Путина всерьез не воспринял, и теперь США «только и остается, что действовать по обстановке». По ее мнению, Россия же готова противостоять расширению НАТО на восток.
Кофман добавила, что в конечном счете «маневр Путина» вынудил Байдена обсуждать тему, которой Штаты избегали многократно. Говорить предстоит о сокращении количества военных учений у границ России и ликвидации собственных баз в Восточной Европе, отмечает французский автор. Кроме того, США дистанцировались от решения украинского кризиса и пытаются окончательно переложить проблему на плечи европейских партнеров, заключила французский обозреватель.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Рябков посетовал на мешающие переговорам с США «глаза и уши» стран НАТО
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, почему США «некомфортно» вести с Москвой двусторонний диалог.
По словам Рябкова, США «чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», передает РИА «Новости».
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Рябков назвал провокацией заявления США о применении Россией силы против Украины
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия может устроить инцидент для применения военной силы против Украины являются большой провокацией, которая не имеет никакого отношения к реальности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.
«Это заявление само по себе – это большая провокация. Заявление рассчитано на профанов, на людей, которые слепо верят американской пропаганде», – цитирует его ТАСС.
По его словам, «говорить о том, что возможны некие провокации после прохода британского эсминца во взаимодействии с американским самолетом-разведчиком на траверзе мыса Фиолент напротив Севастополя – по меньшей мере глупо. Это циничный розыгрыш, жонглирование фразеологией, которая к реальности не имеет никакого отношения».
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США продолжат предоставлять Украине оборонительные военные средства.
«Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя», – сказал он.
Блинкен добавил, что «также ясно, что в случае дальнейшей российской агрессии НАТО будет еще более усиливаться».
Госсекретарь полагает, что на российско-американских переговорах по безопасности вряд ли будут достигнуты значимые успехи, пока войска России, по версии Вашингтона, находятся вблизи границы с Украиной.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Рябков оценил шансы достичь договоренности на переговорах с США
Замглавы МИД Сергей Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
«Шансы есть всегда», – сказал Рябков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Украина объявила требования России к НАТО неправомерными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности.
Кулеба призвал «называть вещи своими именами». По его словам, российская сторона «требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России», в которую, по мнению Киева, попадают «суверенные соседние государства», передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины заявил, что «холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния». Киев считает российские требования «неправомерными». По мнению украинской стороны, эти требования «угрожают международному миру и безопасности».
Напомним, в Женеве проходит первый раунд переговоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Пушков обвинил США в желании «жестко поторговаться» с Россией
Сенатор Алексей Пушков высказался о перспективах предстоящих консультаций Москвы и Вашингтона по предложениям о гарантиях безопасности, а также переговоров в рамках Совета Россия – НАТО.
Он выразил мнение, что США видят в этом очередной повод для «жесткого торга» и наверняка начнут выдвигать ответные требования. По его словам, аналогичная обстановка, скорее всего, будет на переговорах России с Североатлантическим альянсом. «В ряде стран альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всем Москву и выставить ей набор ультимативных требований», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.
Представитель администрации США высокого ранга заявил, что в последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.
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Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по гарантиям безопасности
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Российская делегации в эти минуты прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России.
Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, передает ТАСС.
Основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января. Однако ожидается, уже сегодня вечером стороны проведут «предварительную» часть встречи.
При этом Рябков отметил, что диалог с США может ограничиться одной встречей. «Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», – передает РИА «Новости» его слова.
Касательно переговоров сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что США видят в этом очередной повод для «жесткого торга» и наверняка начнут выдвигать ответные требования.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.
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Блинкен допустил воссоздание СССР Россией
Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе, выразил уверенность госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», – ответил он на соответствующий вопрос журналиста, и добавил, что это «неприемлемо», передает ТАСС.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что глава российского государства Владимир Путин может стремиться воссоздать СССР.
Экс-аналитик ЦРУ призвал не повторять на Украине допущенные с Грузией ошибки
Запад неправильно понимал интересы России и сигналы Москвы, это привело к росту напряженности вокруг Украины, заявил бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб.
Биб счел «фундаментальной аналитической ошибкой» сравнение России с СССР и мнение о том, что Россия стремится «к конфронтации с демократическими странами». По его словам, у России, скорее, «довольно традиционная одержимость своей безопасностью», страна не раз переживала иностранные вторжения, поэтому «крайне последовательно» хочет отодвинуть потенциальных противников от границ, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Экс-аналитик ЦРУ напомнил про Карибский кризис 1962 года и посоветовал вместо «безоговорочных красных линий» действовать «посредством компромисса». Биб перечислил «сигналы», которые на Западе «не понимали»: размещение войск на границе, демонстрация неприемлемости сближения Украины с НАТО и ее стратегического партнерства с США, испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре.
Биб считает положительным сигналом предложение Москвы провести прямые переговоры. Он призвал не подходить к анализу поведения России с точки зрения столкновения идеологий. Такой подход позволяет «украинским националистическим группам, чьи мотивы редко продиктованы демократическими соображениями», манипулировать Западом, их «безрассудные действия» могут спровоцировать военный конфликт, сказал он.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В качестве примера он привел события в Грузии. Биб отметил, что в 2008 году Грузию поддерживали Европа и США, в результате Михаил Саакашвили начал боевые действия в Южной Осетии – «предпринял попытку аннексировать отколовшуюся республику, все закончилось войной», которой на Западе «не ожидали».
Напомним, обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман заявила, что президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей.
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США отказались обсуждать европейскую безопасность без участия Европы
США готовы вести диалог с Россией по ряду вопросов, но европейскую безопасность согласны обсуждать только при участии европейских союзников, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Комментируя встречу первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Женеве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, Прайс сказал, что стороны «обсудили двухсторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января». США будут приветствовать «подлинный прогресс» в переговорах. Шерман, по его словам, заявила о приверженности Вашингтона «международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы», передает РИА «Новости».
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Захарова назвала время переговоров России и США по безопасности
Первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «России-1».
«Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня – 9 и 10 января – они посвятят переговорному процессу», – передает ТАСС ее слова.
По словам Захаровой, российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами. «У нас, главное, рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности. Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе», – отметила представитель МИД.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
«Ястребы» в США попросили Белый дом отправить больше оружия на Украину
Группа экспертов по России в ходе одной из бесед в преддверии переговоров в Женеве призвала советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана направить больше оружия на Украину, сообщают СМИ со ссылкой на участников разговора.
По данным Axios, Салливан провел встречу в видеоформате с «ястребами» – сторонниками жесткой линии в отношениях с России, передает РИА «Новости». В их числе были те, кто работал при администрации президента США Дональда Трампа.
Между тем ряд высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена отметили, пишет издание, что США готовы обсудить «на взаимной основе» некоторые аспекты, которые вызывают обеспокоенность России. В частности, это новые ограничения по числу ракет и масштаб военных учений в Европе.
Неназванные чиновники, пишет портал, «решительно опровергали» сообщения СМИ о том, что США могут рассмотреть возможность сокращения присутствия в Европе. Также они заявили, что во время грядущих переговоров «не будет принято никаких четких обязательств».
«Мы знаем, что часть российской стратегии состоит в том, чтобы попытаться разделить нас от наших трансатлантических союзников и партнеров и посеять разногласия и сомнения по поводу того, как мы будем взаимодействовать, пока идут переговоры. Так дело не пойдет», – сказал изданию сам Салливан.
Напмоним, замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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