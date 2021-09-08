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На Украине инициировали санкции против российских компаний за Крымский мост
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Правительство Украины одобрило санкции против 24 юридических и шести физических лиц, которые участвовали в сооружении Крымского моста, ограничительные меры внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Кабинет министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение СНБО Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого моста через Керченский пролив», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
На Украине захотели контролировать «Северный поток – 2»
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины больше всего подходит на роль оператора «Северного потока – 2», считает украинское издание «Сегодня».
«Северный поток – 2» должен управляться независимым от Газпрома оператором, и под эту роль «как нельзя лучше подходит именно украинская компания, управляющая газотранспортной системой», пишет «Сегодня».
Украине важно создавать свою систему «хабов» на основе подземных хранилищ, указывается в материале.
Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2».
На Украине назвали возможные места встречи Путина и Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
«Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <…> И кстати может быть еще в Крыму. Это было бы красиво», – приводит слова Мураева РИА «Новости».
На вопрос ведущей [о том], может ли встреча пройти в Минске, экс-депутат Рады отметил, что хотя такая вероятность мала, она все-таки существует. «Ну кстати в Белоруссии тоже [было бы] весьма унизительно [для Зеленского]. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Тоже может быть», – заявил Мураев.
Бывший депутат объяснил, что Украина намного более заинтересована во встрече Зеленского и Путина. По мнению Мураева, саммит с российским лидером жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта в Донбассе, транзита газа и тяжелого экономического положения на Украине.
На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Зеленский согласится «пойти на унижение» и приехать в Крым, хотя российский лидер не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, Мураев отметил, что украинский президент – «заложник своих слов».
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма якобы будет в повестке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В воскресенье глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным. После этого в Москве заявили, что Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов. Сам Путин заявлял, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений, «и чем раньше, тем лучше». Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко утверждал, что подготовка встречи президентов России и Украины ведется на самом высоком уровне. При этом Украина в качестве места встречи предложила Крым. В Кремле подтверждали готовность к диалогу «за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Украину захотели переименовать в «Россию-1»
Журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2».
Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, передает РИА «Новости».
«Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда – Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна», – сказал Гордон. В итоге журналист назвал сказанное шуткой.
Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
Зеленский ввел санкции против российского подполковника
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.
В решении, которое ранее вынес СНБО, говорится, что Кузнецов «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики».
Против него на три года вводятся такие санкции, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений.
Еще одним указом украинский президент ввел в действие решение СНБО по трехлетним санкциям в отношении крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры против нее предусматривают блокировку активов и другие санкции.
Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других изданий.
Названы имена агентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию россиян в Белоруссии
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Военный корреспондент Александр Коц назвал имена агентов ЦРУ, которые в прошлом году курировали на Украине операцию по похищению 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О’Берне, отмечает «Царьград».
Коц также отмечает, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. В статье, опубликованной осенью 2020 года, он указывал конкретную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов. «А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское «официально не подтверждено», – пишет журналист в Telegram.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Соловьев оценил идею переименования Украины в «Россию-1»
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«Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Ранее киевский журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2».
«Гордон – не журналист, а сотрудник СБУ, нацистский мерзавец и подонок, которого, по идее, надо судить военным трибуналом. Но в целом его предложение хорошее», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
По словам собеседника, «номера после слова «Россия» роли не играют, зато российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации – в Одессу, Киев, Мариуполь и так далее». «Никто не сможет ничего возразить, потому что российская армия будет двигаться по территории «России-1», – объяснил он.
При этом Соловьев напомнил, что «инициатором переименовывания Украины стал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович». «На это ему в Раде уже вежливо ответили, что «лучше жевать, чем говорить». Но суть в другом – кто этого дебила пригрел на груди? Ведь если его взяли на работу, то вопрос к работодателю – зачем он издевается над психически нездоровым человеком?» – задается вопросом собеседник.
«Но если и Гордону дают возможность выступать по этой же теме – значит, это делается с какой-то целью», – считает Соловьев. Он отметил, что «Украина – это государство, которое сложно назвать дружественным России, особенно после того, как выяснилось, что СБУ стоит за организацией теракта на газопроводе в Крыму».
«А сегодня американская телекомпания CNN вдобавок ко всему опубликовала информацию о том, что украинские спецслужбы вместе с их американскими кураторами планировали похищение российских граждан. Почему мы как государство на это никак не ответили?» – риторически заключил Соловьев.
Накануне журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, передает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
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Шарий провел параллель между инцидентами с Протасевичем и «33 вагнеровцами»
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«Организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик, блогер Анатолий Шарий. Ранее стало известно о помощи США Украине с задержанием 33 россиян в Белоруссии летом прошлого года.
«Для США проводить зарубежные террористические операции и похищать людей не в новинку. Они в этом деле большие специалисты, – считает политик, блогер Анатолий Шарий. – А теперь давайте задумаемся, что опаснее: посадить самолет с Протасевичем в Минске или посадить самолет с несколькими десятками ЧВКшников в Киеве, которым нечего терять?».
«Не ставили ли «умники», придумавшие эту операцию, под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками? Ответ очевиден. Простых пассажиров собирались использовать в качестве мяса. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – добавил собеседник.
Шарий считает, что «американцы решили опубликовать этот материал именно сейчас, чтобы передать «большой привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому после его поездки в США с целью показать ему, что он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита».
«В то же время CNN удалось «вырвать» эксклюзив из рук портала Bellingcat, который уже больше года обещает опубликовать расследование о том, как окружение Зеленского якобы сорвало операцию по захвату россиян. Думаю, люди Андрея Ермака – соратника Зеленского – просто договорились с Bellingcat о непубликации этого материала. Как и каким образом договорились – не берусь утверждать, но Bellingcat его не собирается публиковать, придумывая различные отмазки», – говорит Шарий.
Собеседник уверен, что афиширование этих данных никак не отразится на внутриполитической ситуации на Украине. «Никому нет до этого дела. Если сегодня Зеленский выйдет на улицу и зарежет бабушку, а затем убьет ее внука, то никто ничего не сделает», – рассуждает политик.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России.
Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе.
«Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания.
Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
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Украину «включили» в состав России в итальянском учебнике
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Украинское посольство в Италии возмутило появление в итальянском учебнике по географии «российских регионов», к которым отнесены Украина, Белоруссия, Молдавия и Прибалтика.
«В итальянском учебнике по географии Namaskar Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине», – говорится в сообщении посольства в соцсети Facebook.
Украинская дипмиссия обратилась в министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и непосредственно к издателю учебника с призывом исправить эту ошибку.
В учебном пособии указано, что регион Украина «характеризуется тесной связью между национальной идентичностью и православным христианством». Также учащимся второго класса в задании предложили заполнить пробелы в текст о географических границах «региона» и входящих в него странах.
Ранее сообщалось, что польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор.
ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске
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Федеральная служба безопасности подтверждает сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, это было спланированное похищение, указали в ведомстве.
«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», – сказал представитель ФСБ, передает РИА «Новости».
При этом он заметил, что не стал бы категорично утверждать, что материал CNN носит эксклюзивный характер. «Еще год назад было расследование Александра Коца в «Комсомольской правде», были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают», – сказал представитель ФСБ.
«Мы прекрасно помним, как все это было, наши граждане фактически были заманены ГУР и СБУ под руководством ЦРУ США в Белоруссию… Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона, мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко. Время все расставило по своим местам», – добавил он.
Эпизод с так называемыми вагнеровцами ФСБ считает уголовно наказуемым деянием. «Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», – сказал представитель ФСБ.
По его словам, в отношении той ситуации, и неоднократных задержаний украинских диверсантов в Крыму, и недавнего подрыва газопровода на полуострове – «уже документально установлено, что это агентура Главного управления разведки работала».
В ФСБ также указали, что главной целью операции США по задержанию россиян в Минске в 2020 году был разрыв отношений России и Белоруссии, Украина была инструментом в ней. «Это, бесспорно, так. Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи – разрыв российско-белорусских отношений. Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много», – сказал представитель ФСБ
«Украинцы в данном случае инструмент. Да, финансово, технически это все делали американцы... В данном случае этим инструментом была военная разведка и пятое управление департамента контрразведки СБУ. Собственно, их руками все это и сделано было», – добавил он, добавив, что «ГУР – это исполнители».
В ведомстве также заявили, что Украина, осуществив операцию задержанию россиян в Минске в 2020 году, по сути, силами своих спецслужб совершила акт государственного терроризма. «Вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина, по сути, осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться», – сказал он.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему».
Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!».
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Пушков назвал причину непринятия «нищей» Украины в НАТО
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Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-посла США на Украине Джона Хербста о перспективах вступления страны в НАТО, заявил, что Запад не видит в Альянсе «нищую и хаотичную» Украину, которая рвется туда, чтобы высасывать деньги и сталкивать НАТО с Россией.
«Экс-посол США в Киеве Джон Хербст маниакально поддерживает Украину, но даже он понимает, что ее в НАТО в обозримой перспективе не протащить. Зеленскому ничего на этот счет ни от Меркель, ни от Макрона, ни от Байдена добиться не удалось», – написал Пушков, комментируя публикацию в Telegram газеты ВЗГЛЯД.
По словам сенатора, причина неприятия Украины проста: «большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины». «И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвется туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией. Признание Хербста – еще один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского», – заключил Пушков.
Ранее Хербст выразил мнение, что в ближайшие десять лет Киев не сможет стать частью альянса ввиду противоречий по этому вопросу внутри самой организации. Он пояснил, что виной всему нежелание членов НАТО «раздражать» Россию.
Напомним, 1 сентября украинский посол в Германии Андрей Мельник увязал принятие Украины в НАТО с запуском «Северного потока – 2». Днем позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
При этом глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.
Стало известно о помощи США Украине с задержанием россиян в Белоруссии
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Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.
Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России.
«По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», – передает РИА «Новости» текст репортажа. Телекомпания однако тут же оговаривается, что «высокопоставленный американский чиновник заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности».
Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе.
«Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания.
Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
Захарова: Киевский режим навязывает населению Украины ненависть ко всему российскому
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В Москве с горечью наблюдают, как киевские власти упорно навязывают населению страны ненависть ко всему, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Произошедшее вызывает лишь сожаление. Это пример того, о чем президент Российской Федерации (Владимир) Путин писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев»: «правильным» патриотом «незалежной» объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию... Всю украинскую государственность ... также предлагается в дальнейшем строить исключительно на этой идее. С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.
Она добавила, что Москва вновь призывает Киев прекратить циничный эксперимент над украинским и русским народами.
«В погоне за разрушением собственных исторических корней можно легко нанести непоправимый ущерб и собственной государственности», – заключила Захарова.
Ранее стало известно, что коммунальное предприятие столицы Украины демонтировало памятный знак дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году. Монумент находился в сквере по улице Маршала Якубовского, его неоднократно пытались разрушить.
Эксперт объяснил попытку США дистанцироваться от скандала с «33 вагнеровцами»
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«Публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Корнилов. Ранее телеканал CNN сообщил, что ЦРУ оказало поддержку украинским властям в подготовке операции по задержанию 33 граждан России на территории Белоруссии летом 2020 года.
«Издание Bellingcat уже год грозит расследованием-разоблачением на тему того, как люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского сорвали операцию по задержанию россиян в Белоруссии. Но сейчас нашла коса на камень», – отмечает политолог и публицист Владимир Корнилов.
По его словам, Bellingcat оттягивает публикацию своего расследования по коммерческим соображениям. «Либо кому-то хочется побольше денег получить за эту публикацию, либо на торги выставлены фамилии фигурантов спецоперации. Ведь шумиха вокруг этой истории навредит и потенциальному заказчику и исполнителям спецоперации. Хотя всем понятно, что за операцией изначально стояли американцы», – полагает Корнилов.
«А CNN просто делают свое дело. Американцы понимают, что Bellingcat может что-то брякнуть в неудобный момент. Поэтому США заранее позаботились о том, чтобы отодвинуть роль Вашингтона в этой истории на задний план. Не то, чтобы они снимают с себя ответственность за провал этой операции, но им теперь отводится роль финансистов и консультантов», – убежден Корнилов.
Напомним, телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке сообщил о том, что Центральное разведывательное управление США оказало поддержку украинским властям в подготовке операции по задержанию 33 граждан России на территории Белоруссии, которая произошла летом 2020 года.
По данным телеканала, украинской разведке в ЦРУ помогли деньгами, а также консультацией и технической поддержкой, но напрямую в операции ЦРУ не участвовало. Однако эту точку зрения оспаривает другой неназванный источник CNN из американского правительства. Он утверждает, что ЦРУ полностью непричастно к событиям, связанным с задержанием 33 россиян в Белоруссии.
По утверждению одного из собеседников канала, украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании. Они вербовали россиян якобы для защиты нефтяных объектов в Венесуэле, предлагая выгодные контракты на 5 тыс. долларов в месяц, на самом деле намереваясь передать их Киеву. Источник CNN сообщил, что «на эту приманку попались сотни потенциальных претендентов».
В итоге сотрудники украинской разведки выбрали 28 россиян, предположительно связанных с событиями в Донбассе, и еще пятерых «без каких-либо связей». Россиянам сообщили, что они направятся в Турцию, а оттуда – в Венесуэлу. Из-за закрытия воздушных границ россияне на автобусе приехали в Белоруссию и остановились в санатории «Белорусочка» под Минском. За несколько часов до вылета группу задержали сотрудники белорусского КГБ.
«Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания.
Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.
Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.
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Экс-посол США исключил принятие Украины в НАТО в ближайшие десять лет
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Бывший американский посол в Киеве и глава вашингтонского Атлантического совета Джон Хербст выразил мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России.
«Я не думаю, что вопрос об этом стоит. Украина не сможет присоединиться к НАТО в ближайшие, скажем, десять лет и уж точно в следующие пять лет. В основном из-за того, что существует значительное противодействие этому внутри альянса. По сути там боятся вызвать раздражение со стороны России. Я думаю, что такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность», – приводит слова бывшего посла США на Украине ТАСС.
При этом, по его мнению, тот факт, что в «НАТО не готовы принять в свои ряды Украину в ближайшее десятилетие, не значит, что они никогда не будут к этому готовы». Поэтому Украине, по мнению Хербста, целесообразно все равно готовиться к членству, «делая все то, что НАТО требует от будущих членов».
Напомним, 1 сентября украинский посол в Германии Андрей Мельник увязал принятие Украины в НАТО с запуском «Северного потока – 2». Днем позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.
При этом глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.
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Кремль подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения телеканала CNN о причастности ЦРУ к прошлогодней операции украинских спецслужб по задержанию россиян в Минске, заявил, что такие следы есть.
«Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске.
Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему».
Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!».
В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.
Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.