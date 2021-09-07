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Зеленский ввел санкции против российского военнослужащего
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.
В решении, которое ранее вынес СНБО, говорится, что Кузнецов «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики».
Против него на три года вводятся такие санкции, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений.
Еще одним указом украинский президент ввел в действие решение СНБО по трехлетним санккциям в отношении крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры против нее предусматривают блокировку активов и другие санкции.
Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других изданий.
ФСБ обвинила разведку Украины в диверсии на газопроводе в Крыму
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Диверсию на газопроводе в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» («Меджлис»)», – подчеркнули в ЦОС.
В ведомстве отметили, что организаторы диверсии установлены. «Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент Главного управления разведки (ГУР) Украины, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы: сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» Виктор Зелинский», – сообщили в ФСБ.
По данным спецслужбы, «эта диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России».
В ведомстве добавили, что разведка Украины пообещала исполнителям диверсии на газопроводе в Крыму вознаграждение в размере около 2 тыс. долларов. «По указанию одного из руководителей запрещенного «Меджлиса» в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2 тыс. долларов», – сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ России были задержаны жители Республики Крым: посредник – заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Телеведущий Владимир Соловьев сказал газете ВЗГЛЯД, что «на громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил, а что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону».
Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.
Киев потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Путина и Зеленского
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».
Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше».
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зеленский заявил об «аплодисментах мира» разведке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, заявив, что после операции в Афганистане украинской военной разведке «аплодирует весь мир».
«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!» – написал Зеленский в Twitter.
День военной разведки отмечают на Украине 7 сентября. Ранее власти страны организовали шесть эвакуационных рейсов из Кабула, которые вывезли более 650 человек.
В августе Киев оказался в центре очередного скандала. Сперва местные СМИ сообщили о захвате украинского самолета в Кабуле, а затем выяснилось, что «захваченный» самолет в обмен на деньги и драгоценности якобы вывез неких богачей в Иран. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что на самом деле могло произойти с бортом ВС Украины, кто мог стоять за подобной операцией и как она скажется на репутации страны.
На Украине захотели контролировать «Северный поток – 2»
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины больше всего подходит на роль оператора «Северного потока – 2», считает украинское издание «Сегодня».
«Северный поток – 2» должен управляться независимым от Газпрома оператором, и под эту роль «как нельзя лучше подходит именно украинская компания, управляющая газотранспортной системой», пишет «Сегодня».
Украине важно создавать свою систему «хабов» на основе подземных хранилищ, указывается в материале.
Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтверждал канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину.
Ранее глава ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что компания намерена предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2».
Эксперты оценили требования Киева об обсуждении Крыма на встрече Путина и Зеленского
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«Зеленский и Кулеба продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Кулеба прекрасно понимает, что пока звучат такие заявления, он тем самым отсекает любую, даже теоретическую возможность встречи Зеленского и Путина. Кремль не раз заявлял, что тема Крыма для России закрыта навсегда. Вопрос решен», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов.
«Кроме того, Путин сам обозначил темы, которые могут обсуждаться с Зеленским и даже пригласил его в Москву. Но Зеленский и Кулеба, прекрасно понимая результат таких встреч, продолжают генерировать заявления, отсекающие возможный диалог. Они будут по внутриполитическим причинам говорить о том, что встреча готовится, но сами же ее срывают. Врут и не краснеют», – констатировал Корнилов.
«Это заявление из параллельной реальности. Оно адресовано на внутриукраинскую аудиторию», – добавил в свою очередь днепропетровский политолог Андрей Золотарев. По его словам, «упоминание в словах Кулебы темы Крыма делает практически невозможным диалог с Россией, а саму встречу – маловероятной».
«Президент Украины Владимир Зеленский находится между красными линиями. С одной стороны, он окончательно теряет электорат юго-востока страны, поскольку не достиг мира в Донбассе. В то же время его риторика все больше напоминает заявления предыдущего лидера Петра Порошенко», – пояснил собеседник.
«С другой стороны, для электората Порошенко Зеленский так и не стал своим. Поэтому ему приходится раскачивать тему Крыма, подразумевая при этом, что Порошенко забросил Крым с 2014 года и забыл о нем – «а мы об этом помним», – резюмировал эксперт.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба.
Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше».
Позже сенатор Алексей Пушков рассказал Зеленскому, как добиться встречи с Путиным.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В Тбилиси заявили об угрозе ухудшения отношений с Киевом
Председатель парламента Грузии Кахабер Кучава призвал гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Пусть приезжает, его визит получит должный ответ. Я бы пожелал, чтобы этот гражданин Украины не вмешивался в дела страны, гражданином которой больше не является. Наш народ устал от агрессии и напряженности», – заявил председатель парламента Грузии, комментируя намерение главы украинского исполкома реформ приехать на родину к местным выборам 2 октября.
В грузинских СМИ и соцсетях советуют украинскому президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на «бездельника Саакашвили», который «работает на выдуманной должности».
«Зеленский, обрати внимание на кадры! Страну с такими бездельниками не построишь!» – рекомендуют президенту Украины.
Из-за Саакашвили отношения Тбилиси и Киева ранее доходили до критического охлаждения, отзыва грузинского посла на консультации, и только в последнее время они стали налаживаться.
Накануне заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении из Киева, где он занимает пост главы украинского исполкома реформ, в Тбилиси к местным выборам 2 октября.
«Это исторические выборы, это референдум по недоверию Бидзине Иванишвили (основатель правящей «Грузинской мечты»)», – сказал он. По его словам, возвращение обусловлено «патриотическим долгом по спасению Грузии».
Экс-президент также, в частности, призвал ответить «рукоприкладством», если его оппоненты «прибегнут к насилию». Саакашвили сказал, что никто в мире не признает вынесенные против него грузинским судом приговоры.
Он заявил, что «не боится ареста», так как его «освободит грузинский народ».
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что «очень желает» возвращения из Киева Саакашвили, которому приготовил «красивую коллекцию галстуков» на время пребывания в тюрьме.
«Хорошо развлечемся. Отправим в тюрьму к красивой коллекции галстуков. В отремонтированную тюрьму», – сказал глава кабмина. «Улыбку вызывают саакашвилевские сумасшедшие провокации. Он не приезжает, потому что он трусливый заяц», – также добавил Ираклий Гарибашвили.
Украинцы сочли неправильным направление развития страны
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Более половины украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
«Направление движения страны как правильное оценивают ... 34% опрошенных, как неправильное – 58%, затруднились с ответом – 8%. За последний месяц количество тех, кто считает направление развития страны правильным, выросло (в июле 2021 года – 26%)», – приводит данные опроса РИА «Новости».
Вместе с тем почти половина граждан Украины считают успешным визит президента страны Владимира Зеленского в США.
«48% опрошенных оценивают как успешный визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки, 28% – считают неуспешным, 17% – ничего не знают об этом, или же затруднились с оценками», – свидетельствуют данные опроса.
Также сообщается, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала августа вырос с 27% до 31%.
«Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 31,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). По сравнению с началом августа его рейтинг вырос с 27% до 31%», – говорится в опросе.
По данным опроса, на втором месте бывший президент страны Петр Порошенко, его поддержали бы 13,3%, на третьем – сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко с 10,9% голосов. Далее идут лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 9,2% голосов, экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко – 6,1% голосов, а также экс-премьер Владимир Гройсман и бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, за них готовы проголосовать по 5,7% опрошенных. Остальные кандидаты набрали менее 5%.
Пропрезидентская партия «Слуга народа» лидирует в рейтинге политических сил, на выборах в Верховную раду Украины ее готовы поддержать 25,8% жителей страны. По данным опроса, кроме партии Зеленского в Верховную раду Украины имеют шансы пройти еще три партии: партия бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» (14,1%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,4%) и партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» – (10,6%). Рейтинг других политических сил значительно ниже, они не преодолевают пятипроцентный проходной барьер.
Опрос проводился с 2 по 4 сентября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошены 2,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Владимир Зеленский заявил, что Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Подсчитан пенсионный долг Украины жителям ДНР
Украина задолжала пенсионерам Донецкой народной республики (ДНР) 144,5 млрд гривен (5,4 млрд долларов), сообщил заведующий сектором международного права министерства иностранных дел ДНР Иван Фомин.
«Согласно оперативным подсчетам, общая сумма задолженности по пенсиям перед гражданами республики составляет 144,5 млрд гривен, в том числе 11,2 млрд гривен – задолженность перед гражданами с ограниченными возможностями здоровья», – цитирует его Донецкое агентство новостей.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов.
Киев рассказал об обещании Байдена не оставлять Украину наедине с Россией
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Глава американского государства Джо Байден обещал, что США всегда будут поддерживать Украину и участвовать в усилиях по прекращению «российской агрессии», заявил руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
По словам министра, «ключевая гарантия лежала в том, что президент Байден очень четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и всегда будет пользоваться поддержкой», причем «поддержка будет расти в случае эскалации со стороны» России. «То же самое было сказано и в Конгрессе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Как сообщил Кулеба, в Вашингтоне «четко прозвучало заверение Байдена в том, что США будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии». Министр сказал, что «это стратегическая гарантия, которой достаточно, чтобы двигаться вперед», передает ТАСС.
Он полагает, что «сейчас время «тихой» дипломатии относительно определения форматов» урегулирования ситуации в Донбассе. Однако Кулеба выразил уверенность, что «США никогда не прекращали влиять на процесс, пытаясь влиять, направляя его в сторону прекращения «российской агрессии». Он не сомневается, что США «помогут Украине победить в войне», а также «вернуть территории». Вопросы взаимодействия с США по этой теме, добавил он, будут обсуждаться уже через день, для чего соберется украинская часть Комиссии стратегического партнерства между США и Украиной.
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Владимир Зеленский заявил, что Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
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США заявили о «химии» между Байденом и Зеленским
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Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин рассказала о «химии» и «энергии» на переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Ее спросили, «установилась ли химия» между лидерами двух стран. Квин ответила, что «ощущала это именно таким образом», а «разговор был откровенным и честным», обсуждались «именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов». По ее словам, в общении Байдена и Зеленского «были уверенность и доверие». Он считает, что «энергия на встрече была достаточно позитивной», передает ТАСС со ссылкой на «Радио «Свобода*».
Квин прокомментировала возможные инвестиции американского бизнеса в Украину. По ее словам, у США есть, в частности, интерес в сфере технологий, но «вопрос судебной реформы является ключевым для американских инвесторов, особенно имеют значение верховенство права и объективный судебный процесс, в котором отсутствовало бы внешнее влияние». Квин сказала, что инвесторы «постоянно поднимают этот вопрос». Она полагает, что Зеленский «продвигается в этом деле».
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
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Украина захотела обладать собственной системой ПВО, а не американской
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Киеву «не нужна американская система ПВО», Украина работает над развитием собственной системы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
По словам министра, Украине «нужна украинская система ПВО», причем «эта технология может прийти не обязательно из США, есть другие страны, которые владеют ею». Ведутся «переговоры о доступе к ней». ПВО и ПРО – «ключевые дыры» в украинской армии, которые нужно «заполнять», заявил Кулеба.
По его словам, Киев нуждается в поддержке Вашингтона, и «лучшее, что могут сделать США на данном этапе – это максимально поддерживать развитие обороноспособности Украины». Кулеба заявил, что «это была одна из ключевых тем» на переговорах президента Украины Владимира Зеленского в США, Зеленский «поднимал очень конкретные вещи, аж до упоминаемых конкретных видов вооружения», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Кулеба сказал, что Украина и США «подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере», страны «никогда не имели документа подобного содержания», это «абсолютно новое качество сотрудничества в сфере обороны и безопасности» с Вашингтоном. Министр заявил, что «это соглашение по ряду параметров является более сильным, чем статус основного союзника вне НАТО».
Напомним, вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения. Генерал-лейтенант Александр Лузан объяснил бесполезность американских систем ПВО для Украины.
В Турции состоялась церемония закладки корвета для Украины
Делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины, сообщила пресс-служба военного ведомства.
«Состоялась торжественная церемония закладки киля корабля класса «корвет» для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул Турецкой Республики. В общем, строительство корвета типа ADA продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля», – сообщается на сайте ведомства.
Согласно договоренностям, в 2022 году корвет переправят на Украину и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.
По словам Неижпапы, это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии ее Военно-морских сил. Он отметил, что все договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков. Речь идет о поставках беспилотных летательных комплексов Bayraktar.
Ранее директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта.
Украинскую чиновницу уличили в использовании черной магии против коллег
Чиновницу Роменского горсовета в Сумской области Украины заподозрили в использовании черной магии после того, как она подсыпала землю под двери кабинетов коллег, сообщили украинские СМИ.
«Черная магия» – в стенах мэрии. В горсовете Ромен в Сумской области под двери чиновников кто-то несколько раз подсыпал землю. Люди поговаривали, что она с кладбища. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, это оказалась коллега чиновников, которым она делала пакости», – сообщила «Телевизионная служба новостей».
По словам мэра Ромен Олега Стогния, чиновница отрицает все обвинения и утверждает, что видео с ее участием смонтировано.
«Это была там земля и разный хлам. Я ее вызвал к себе, вызвал своих подчиненных и сказал, пожалуйста, объясните, что вы там делали. Конечно, все видели, что это она. Сидит молчит, глаза только отводит», – сказал Стогний.
При этом после разоблачения чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Напомним, в сентябре 2020 года полиция задержала двух «магов», которые устроили ритуальный обряд у здания Пресненского суда, где проходило оглашение приговора по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.
Украина собралась развивать «Ассоциированное трио» с Молдавией и Грузией
Украина планирует усиливать сотрудничество с Молдавией и Грузией, так как все три страны хотят вступить в ЕС и НАТО, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.
По словам Резникова, «идет развитие «Ассоциированного трио» на уровне президентов, премьер-министров, правительства». Резников сказал, что Украина, Молдавия и Грузия «серьезно рассматриваются как партнеры в европейском сообществе и потенциально в будущем как члены» НАТО, передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
Резников отметил, что с 1 сентября украинская сторона «остановила движение автомобилей с приднестровскими номерами», так как Приднестровье – «непризнанная республика». Как подчеркнул вице-премьер Украины, признаются «только нейтральные номера или те, которые принадлежат» Молдавии – так Киев демонстрирует «уважение к суверенитету и территориальной целостности» Молдавии.
Напомним, бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя введенную Украиной автомобильную блокаду, заявил, что «своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье». По его словам, «запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не для ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России».
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. По ее словам, ни Украина, ни Молдавия, ни Грузия не готовы к членству в ЕС, во всех трех есть «проблемы с системой правосудия».
Украина предложила США создать зону свободной торговли
Зона свободной торговли с США могла бы дать Украине средства на военные действия, Киев сделал соответствующее предложение Вашингтону, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба сообщил, что «инициативу» о «зоне свободной торговли между Украиной и США» Киев «предложил американцам», так как стремится «укреплять экономику». «Мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ICTV.
Министр заявил, что деньги «желательно зарабатывать» благодаря «сильной экономике, которая позволяет создавать резервы и, как в Польше, тратить их потом на оборону».
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры в Вашингтоне. Встреча с Байденом не принесла киевскому лидеру ничего из того, на что он рассчитывал.
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