В Мосгордуме допустили появление улицы имени Зиничева

В Москве может появиться улица, названная в честь погибшего при исполнении служебного долга главы МЧС Евгения Зиничева, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Да, Евгений Зиничев – настоящий герой и человек, который долгие годы служил этой героической профессии. Он умер героической и трагической смертью. Он был замечательным человеком, отцом и дедом. Я считаю, он достоин, чтобы увековечить память о нем», – передает его слова ТАСС.

По словам Герасимова, такие предложения в Мосгордуму пока не поступали.

«[Когда] такие предложения поступят, мы обязательно поддержим. У нас есть такое место в Давыдково, (...) возможно, именно там и увековечим память», – сказал он.

Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека, ему было 55 лет.

С 1987 он года работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева.