Байден продлил действие санкций за вмешательство в американские выборы Макфол заявил о наличии сторонников идей Путина в США 8 сентября 2021, 04:54

Фото: CNBC Television/YouTube

Текст: Антон Никитин

В Соединенных Штатах есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина. Он охарактеризовал идеи Путина среди прочего как консервативные и ортодоксальные, передает РИА «Новости». «Первые десять лет у власти он (президент России) в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы. [Телеканал] RT – лишь один из этих механизмов. Я насчитываю десятки механизмов, с помощью которых они продвигают свои идеи. И, думаю, мы должны признать, что он добился определенного успеха», – сказал Макфол. Он признался, что только сегодня прочел, что RT больше всего представлен в соцсетях на немецком языке. «Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? – Вы мне скажите. (Экс-глава МВД, лидер партии «Лига» Маттео) Сальвини – в Италии, (глава правой партии «Национальное объединение» Марин) Ле Пен – во Франции… Я могу продолжать – есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», – указал Макфол. «Это идеологический аспект соперничества, которого у нас не было в течение долгого времени. Это должно вам напомнить о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами», – добавил бывший дипломат. При этом экс-посол на протяжении всей беседы упоминал термин «соперничество» применительно к отношениям Вашингтона с Москвой, либо Вашингтона с Пекином. Макфол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках». «Но в отличие от любого другого лидера в мире, в особенности в отличие от (председателя КНР) Си Цзиньпина, какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать. Ни одна другая страна… Си Цзинпин не аннексировал территорию суверенного государства на границе Китая, Си Цзиньпин не нарушал американского суверенитета во время наших выборов в 2016 году, пытаясь помочь тому или иному кандидату. Си Цзиньпин не использовал свою авиацию для поддержки ужасных действий одного из самых ужасных диктаторов в мире в Сирии», – заявил Макфол. Экс-посол назвал «совершенно агрессивными» действия российского лидера. «Возможно, у него нет таких же карт, как у лидера типа Си Цзиньпина, но он продемонстрировал желание использовать их и, я думаю, весьма опасным способом, на который, как мне кажется, мы еще не давали надлежащий ответ», – указал экс-посол. Ранее Байден продлил еще на год действие указа о санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России. В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. Напомним также, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Захарова рассказала, как посольства НАТО «конвертировали» россиян в своих граждан 6 сентября 2021, 22:44

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Работа россиян в посольстве США была увязана с получением ими американского гражданства или вида на жительство в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она рассказала, что «при приеме на работу, например, в американское посольство», сам «факт найма» часто «увязывается» с «получением гражданства и вида на жительство», есть «целая программа». По мнению Захаровой, «было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского», в гражданина государства, которое «нанимает его на работу». «Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила», – приводит ее слова РИА «Новости». Россияне, которые «работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку», не просто посещали «какие-то торжественные приемы» или занимались «незначительными поручениями», а выполняли «серьезную работу, за которую платили немаленькие деньги». Работа при этом «по целому ряду направлений в целом ряде посольств» увязывалась с получением сотрудниками «либо вида на жительство, либо гражданства», сообщила Захарова. Захарова указала, что у России и стран Запада по-разному формируется персонал дипломатических ведомств. Россия отправляет своих граждан работать за рубеж. Западные же государства нанимают на работу в свои посольства граждан другой страны, в результате происходит такая «конвертация российского гражданина в гражданина их страны». «Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1». Напомним, Захарова рассказала, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИДа заявила, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету». Соловьев отреагировал на осуждение Госдепом задержания экстремистов в Крыму 6 сентября 2021, 13:26

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«На громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил. А что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он отреагировал на осуждение Госдепом США задержания одного из экстремистов в Крыму. «Кто он такой, чтобы говорить о проблемах Украины и Крыма? В США есть много своих проблем, которыми надо заниматься, если они собираются реально бороться с терроризмом», – считает телеведущий Владимир Соловьев. «Пусть американцы сначала ответят на вопрос, что у них произошло в Афганистане и кем они теперь считают «Талибан» (организация запрещена в России)», – добавил он. По словам Соловьева, «если господин Прайс разбирается в оперативной деятельности и у него есть информация, которая может помочь российским правоохранительным органам в деле задержания крымского экстремиста, то он знает, куда ему следует обратиться и передать эти данные». «Но слышать такие заявления более чем странно, учитывая, что в украинских тюрьмах содержится большое количество людей, задержанных за их политические взгляды. Поэтому курирующим Украину американцам имеет смысл обратить на это внимание», – уверен собеседник. Телеведущий также подчеркнул, что «на громкие заявления американских чиновников о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил». Более того, для России этот вопрос тоже давно закрыт, добавил Соловьев. «И у меня есть несколько встречных вопросов к Прайсу. Что происходит с движением Black lives matter? Что творится с нарушением прав человека в Америке? Когда наконец гражданские права афроамериканцев будут уважать? Что происходит с теми афганцами, которые работали на американские власти и оказались брошены на произвол судьбы? Что происходит с американцами, которые находятся в Афганистане и не могут вернуться домой? На эти вопросы американский дипломат не хочет ответить?» – риторически резюмировал собеседник. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости». Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев потребовал обсуждения темы Крыма на встрече Путина и Зеленского 7 сентября 2021, 09:25

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня. Но саммитом «Крымская платформа» мы показали, что мы про Крым никогда не забудем, и Крым – это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня в любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он отметил, что Киев готов к встрече с Путиным и считает, что Москва «постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить». «Сегодня они говорят – не хотим про Крым, завтра они придумают еще какой-то аргумент, но мы призываем РФ все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории», – сказал Кулеба. Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений между странами, «и чем раньше, тем лучше». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным 5 сентября 2021, 23:20

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Министр заверил, что украинская сторона «не прячется от этой встречи и готова к ней». При этом, по словам Кулебы, у Киева «создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Интер». Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Песков сказал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Захарова разъяснила США суть Минских соглашений 6 сентября 2021, 01:24

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. Как заявила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – заявила представитель МИДа. Она предложила американскому посольству в России рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском». Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой». В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», заявила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую». Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – заявила она. Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе. США осудили задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму 6 сентября 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Госдепартамент США осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова, сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс. «Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости». Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины». Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Москва: Киев избегает прямых контактов по вопросу встречи Путина и Зеленского 6 сентября 2021, 11:29

Фото: IAN LANGSDON/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений, заявил информированный источник в Москве. «К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, «если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве». Источник уточнил, что «однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим». На прошлой неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины. По его словам, Путин «считает, что то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять». Однако взаимной политической воли из Киева не видно, заявил пресс-секретарь. Сам Путин заявил, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив уверенность на восстановление отношений между странами «и чем раньше, тем лучше». Японцев возмутило «глубокое сожаление» Токио из-за слов Путина о Курилах 6 сентября 2021, 12:00 Текст: Алина Назарова

Читателей японского издания Jiji Press возмутила реакция правительства, которое выразило «глубокое сожаление» после заявления президента России Владимира Путина о создании «беспрецедентного налогового режима для бизнеса» на Курильских островах. Некоторые интернет-пользователи посчитали такую реакцию «упаднической». «Нечего без конца выражать сожаление. Нужно действовать!» – заявил yut, передает РИА «Новости». Другие комментаторы посоветовали обратить внимание на пример Китая и Гонконга. Они призвали сотрудничать с Россией. «Я думаю, что нам нужно инвестировать больше денег и человеческого потенциала в острова и показывать свое участие в их развитии», – написал ess. Также японцы назвали однообразие реакцию властей на различные шаги Москвы относительно островов однообразной. «Вся программа этого Като уже набила оскомину. А может Кацунобу Като сказать что-нибудь еще?» – заявил del. Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) объявил о создании «беспрецедентного налогового режима для бизнеса» на Курильских островах. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Также предполагаются таможенные льготы. Поле этого генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что подобная инициатива не совпадает с позицией Токио, и выразил «глубокое сожаление» по этому поводу. Путин и Шойгу уехали на отдых в сибирскую тайгу 7 сентября 2021, 12:58

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Как уточнил представитель Кремля, президент вернется в Москву уже во второй половине дня среды. Песков также выразил мнение, что Шойгу наверняка концептуально обсудил с главой государства во время отдыха свою идею о строительстве новых городов в Сибири. «Подобные программы развития, конечно, формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом уже очень тщательно прорабатываются. Очень тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа. Что касается обсуждения, то по крайней мере в эти дни (во время отдыха в сибирской тайге Путина и Шойгу), наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом», – сказал Песков. Напомним, министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов. Он уточнил, что «речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны». По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье». В частности, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». Как заявил министр, в этом районе могут не только добывать, но и осуществлять «глубокую переработку меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью». Путин назвал «чушью» критику в адрес поправившего президента школьника 5 сентября 2021, 15:02 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин считает чушью и ерундой шумиху вокруг истории со школьником Никанором Толстых, который поправил главу государства в ходе обсуждения исторической темы. В программе «Москва. Кремль. Путин» был показан фрагмент записи, сделанной после завершения пленарной сессии форума. Президент вновь вернулся к теме со школьником, переспросив у Брилева: «Что там действительно что-то с мальчиком? Что, его там ругают что ли?». Узнав, что есть и такие высказывания, глава государства возмутился. «Какая чушь! Ну чего такого-то в этом? Это говорит, наоборот, о том, что у нас ребята раскованные, подготовленные, слава богу. Ерунда какая-то! Я этого [поправку школьника] даже не заметил просто!» – цитирует ТАСС президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил в интервью, что во время встречи с учащимися в «Океане» «сам по себе момент был неординарный, он был интересный». «Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает как свои пять пальцев. И он получает от этого удовольствие», – добавил представитель Кремля. Песков считает, что представители СМИ эмоционально отреагировали на данный инцидент и «раздули» его. «Это был именно диалог. Сам президент, когда шел на это общение [с учащимися в «Океане»], сказал, что хочет, чтобы этот урок прошел в форме диалога, что и произошло. Было очень интересно», – отметил Песков. «А гипертрофированное освещение прессы, ну да, это бывает. Скорость информационных потоков моментально это разносит по всему свету», – признал он. «Те, кто с этим не сталкивается каждый день, для них это, конечно, такая экстраординарная реакция», – сказал представитель Кремля. Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Он также выразил сочувствие положению, в котором оказался школьник в результате инцидента. Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию. Глава МИД Украины призвал США способствовать усилению давления на Россию 6 сентября 2021, 18:27 Текст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц», сообщили пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. «Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины. В пресс-службе также отметили, что Дмитрий Кулеба призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль «с целью прекращения репрессий и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности. Уточняется, что отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта «Северный поток – 2» и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе. «Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества», – цитирует слова Кулебы МИД. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Кроме того, глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода. Раскрыта «ахиллесова пята» американских авианосцев 6 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

США сделали ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, но пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch. Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус, передает РИА «Новости». «Переход с Tomcat на Super Hornet сократил зону охвата авиакрыла на ошеломляющие 77 процентов, что оказалось приемлемым сразу после окончания холодной войны, так как эксплуатация F-14 требовала больших затрат», – указывает автор статьи. Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт. В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что у Пентагона не хватает денег на новые корабли и оружие. Нарастающий хаос имеет большое значение для всех противников Вашингтона, в том числе и России. Число сотрудников генконсульства в Нью-Йорке сократилось втрое 7 сентября 2021, 05:56 Текст: Антон Антонов

В связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза», сообщил заместитель генконсула Вячеслав Славкин. Славкин рассказал, что генконсульство готовится к выборам в Госдуму заранее, так как ожидается «большой наплыв граждан», а «количество сотрудников очень ограничено» – «генконсульство сокращено по количеству дипломатов». Однако «каких-либо проблем» в генконсульстве «не видят». Власти США проинформированы о «проведении выборов, чтобы компетентные органы США обеспечили соответствующий режим безопасности», американские власти обещали «содействие в этих вопросах». «Ждем избирателя во всеоружии», – приводит слова Славкина ТАСС. Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. Путин отметил важность Хабаровского процесса над японскими военными преступниками 6 сентября 2021, 05:13 Текст: Антон Антонов

Начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы». Путин заявил, что на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками 1949 года, как и на Нюрнбергском и Токийском, вынесли «правовой, моральный и нравственный приговор» тем, кто развязал Вторую мировую войну, передает РИА «Новости». «Его проведение стало выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения норм международного права, включая запрет на использование химического и биологического оружия», – заявил президент, отметив, что процесс «стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года». Путин подчеркнул, что нынешнее обсуждение на форуме «основывается на фактах и архивных материалах». Он указал на важность для «исторической памяти» сохранения «честной, ответственной позиции». Это позволит «эффективно противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения», считает президент. Глава государства выразил надежду, что «форум внесет весомый вклад в глубокое осмысление исторического наследия Хабаровского процесса». Форум проходит 6–7 сентября при поддержке Фонда президентских грантов. В Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года проходил Хабаровский процесс – суд над 12 бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, которые обвинялись в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны, что нарушало положения Женевского протокола 1925 года. Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником 5 сентября 2021, 12:52 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их уникальный вклад в индустриальный и энергетический потенциал страны. «Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых, системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями. Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, пониманию исключительной важности своей работы успешно решаются важные, ответственные задачи, главные из которых – разработка перспективных месторождений, широкое внедрение современных цифровых технологий, устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами как в России, так и за ее пределами», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. По его словам, многие поколения целеустремленных, сильных духом и профессиональной сплоченностью людей внесли уникальный вклад в укрепление индустриального, энергетического, экспортного потенциала страны, а также вписали яркие страницы в летопись освоения новых территорий и эффективное развитие регионов. Путин выразил убежденность в том, что работники нефтегазовой промышленности и впредь будут добросовестно трудиться и вносить достойный вклад в приумножение национального богатства страны. Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил работников нефтегазовой промышленности. «Труд нефтяников и газовиков стал примером надежности и преданности своему делу. Благодаря вам Россия является одним из мировых лидеров по добыче нефти и газа... Важно, что сегодня российские нефтегазовые компании активно осваивают месторождения, внедряют цифровые технологии, новые методы добычи и переработки сырья, что позволяет повышать эффективность управления проектами и производительность, обеспечивать экологическую безопасность», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства. Ранее президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и работников угольной промышленности с Днем шахтера, он выразил признательность их нелегкому и самоотверженному труду.