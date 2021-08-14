Посол осудил попытку обвинить Россию «во всех бедах Америки»

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал появившиеся в американских СМИ «вбросы» о якобы попытках Москвы вмешиваться во внутриполитические процессы в США.

По словам Антонова, «ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего «врага», которого можно обвинить во всех бедах Америки». России «приписывают стремление «вбить клин» в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму». «Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию», – приводятся его слова на странице посольства в Facebook.

Антонов заявил, что очередной «виток спекуляций на тему пресловутого российского «вмешательства» уже даже не удивляет». Он подчеркнул, что не приводятся «ни доказательства, ни даже факты». Те, кто обвиняет Россию, просто «излагают домыслы», видимо, стремясь «поддержать высокий градус русофобии» в США.

Посол заверил, что Россия «не вмешивается во внутренние дела других государств». Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. При этом Россия готова строить отношения «на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе».

Антонов указал, что и Россия, и США оказываются перед «глобальными вызовами и угрозами», которые требуют сотрудничества – без совместной работы не получится победить терроризм и пандемию, помешать распространению оружия массового уничтожения, уберечь экосистему, а также решить вопросы кибербезопасности.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. В Кремле заявили, что российское руководство не вмешивается и не намерено вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Байден пытается найти оправдание на случай неудачи Демократической партии.