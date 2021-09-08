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Байден продлил действие санкций за вмешательство в американские выборы
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил еще на год действие исполнительного указа об односторонних санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним», – приводит текст заявления ТАСС.
«Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или [влияла] на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы», – утверждает Байден.
В заявлении отмечается, что развитие цифровых технологий в последние годы «создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства». «Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять чрезвычайную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продлено», – считает Байден.
На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России в связи с приписываемым Москве вмешательством в американский избирательный процесс.
В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США.
Захарова рассказала, как посольства НАТО «конвертировали» россиян в своих граждан
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Работа россиян в посольстве США была увязана с получением ими американского гражданства или вида на жительство в США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она рассказала, что «при приеме на работу, например, в американское посольство», сам «факт найма» часто «увязывается» с «получением гражданства и вида на жительство», есть «целая программа». По мнению Захаровой, «было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского», в гражданина государства, которое «нанимает его на работу». «Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила», – приводит ее слова РИА «Новости».
Россияне, которые «работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку», не просто посещали «какие-то торжественные приемы» или занимались «незначительными поручениями», а выполняли «серьезную работу, за которую платили немаленькие деньги». Работа при этом «по целому ряду направлений в целом ряде посольств» увязывалась с получением сотрудниками «либо вида на жительство, либо гражданства», сообщила Захарова.
Захарова указала, что у России и стран Запада по-разному формируется персонал дипломатических ведомств. Россия отправляет своих граждан работать за рубеж. Западные же государства нанимают на работу в свои посольства граждан другой страны, в результате происходит такая «конвертация российского гражданина в гражданина их страны». «Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1».
Напомним, Захарова рассказала, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИДа заявила, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету».
Соловьев отреагировал на осуждение Госдепом задержания экстремистов в Крыму
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«На громкие заявления США о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил. А что касается заявлений Неда Прайса относительно задержания экстремистов в Крыму – у нас также есть ряд вопросов к Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он отреагировал на осуждение Госдепом США задержания одного из экстремистов в Крыму.
«Кто он такой, чтобы говорить о проблемах Украины и Крыма? В США есть много своих проблем, которыми надо заниматься, если они собираются реально бороться с терроризмом», – считает телеведущий Владимир Соловьев. «Пусть американцы сначала ответят на вопрос, что у них произошло в Афганистане и кем они теперь считают «Талибан» (организация запрещена в России)», – добавил он.
По словам Соловьева, «если господин Прайс разбирается в оперативной деятельности и у него есть информация, которая может помочь российским правоохранительным органам в деле задержания крымского экстремиста, то он знает, куда ему следует обратиться и передать эти данные».
«Но слышать такие заявления более чем странно, учитывая, что в украинских тюрьмах содержится большое количество людей, задержанных за их политические взгляды. Поэтому курирующим Украину американцам имеет смысл обратить на это внимание», – уверен собеседник.
Телеведущий также подчеркнул, что «на громкие заявления американских чиновников о территориальной целостности Украины народ Крыма уже ответил». Более того, для России этот вопрос тоже давно закрыт, добавил Соловьев.
«И у меня есть несколько встречных вопросов к Прайсу. Что происходит с движением Black lives matter? Что творится с нарушением прав человека в Америке? Когда наконец гражданские права афроамериканцев будут уважать? Что происходит с теми афганцами, которые работали на американские власти и оказались брошены на произвол судьбы? Что происходит с американцами, которые находятся в Афганистане и не могут вернуться домой? На эти вопросы американский дипломат не хочет ответить?» – риторически резюмировал собеседник.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова.
«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости».
Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации.
Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.
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В США Зеленского обвинили в авторитаризме и сочли его визит неудачным
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Президент Украины Владимир Зеленский не достиг своих целей в Вашингтоне, заявили американские СМИ, указав, что «правление Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма».
Марк Эпископос в публикации в National Interest указал, что США решили выделить Украине 60 млн долларов военной помощи, 45 млн долларов на гуманитарные нужды и 12,8 млн долларов на борьбу с COVID-19. Однако, «эти суммы едва ли являются грандиозными», учитывая, что только на вооруженные силы Украины США с 2014 года уже «потратили 2,5 млрд долларов». Эпископос считает, что деньги Киев получил бы и без визита Зеленского, передает ТАСС.
По его мнению, президент Украины должен был «смягчить напряженность» между Вашингтоном и Киевом, которая «достигла пика во время саммита Байдена и Путина в Женеве». Эпископос отметил, что «перед Зеленским стояли три главные политические задачи»: добиться прогресса в получении дорожной карты вступления Украины в НАТО, убедить Вашингтон участвовать в «нормандском формате» и получить уступки в связи с «неизбежным завершением газопровода «Северный поток – 2». «Он уехал, не достигнув ни одной из этих целей», – говорится в статье.
Определенного ответа относительно перспектив членства Украины в НАТО Зеленский не получил – «нет никаких свидетельств того, что Белый дом изменил свое мнение по данному вопросу», заявил Эпископос. Также Вашингтон «неизменно отклонял приглашения» подключиться к «нормандскому формату», нынешняя просьба Зеленского «не стала исключением». Противодействие США «Северному потоку – 2» Эпископос назвал «скорее символическим, нежели практическим».
Эпископос назвал переговоры «упражнением в той же выхолощенной риторике и пустых заверениях, которые определяли отношения США и Украины» после 2014 года. «Лидеры призвали к демократии во всем мире, этот призыв прозвучал особенно бессодержательно в свете того, что правление самого Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма», – заявил он.
Эпископос указывает на «огромный геополитический риск», связанный с принятием Украины в НАТО. По его словам, у Белого дома «нет политической воли прямо» заявить Киеву об этом. Администрация «продолжает уклоняться от решения ключевых вопросов в отношениях США и Украины, это создает риск дать неверный сигнал Киеву и Москве, запутать и без того трудный процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также повышает вероятность просчета в военной сфере, что может привести к катастрофическим последствиям», говорится в статье.
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
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Захарова разъяснила США суть Минских соглашений
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине о том, что Москва должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе.
Как заявила Захарова в Telegram, она «не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России». «Оптимизация у них такая, что ли?» – заявила представитель МИДа.
Она предложила американскому посольству в России рассказать своим коллегам, которые работают в посольстве на Украине, что Москва «не является стороной Минских договоренностей», а «Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском».
Захарова отметила, что в «документах Минского пакета» нет «ни слова о каких бы то ни было обязательствах» России, зато «такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования – с другой».
В свою очередь, участники «нормандского формата», включая Россию, «взялись побуждать стороны к выполнению обязательств», и Москва «свою часть работы исправно выполняет», заявила Захарова. Однако, по ее словам, «Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей». Она обвинила Киев в «саботаже прямых обязательств», который «из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую».
Захарова посоветовала США «оказать влияние на Киев», чтобы тот «выполнил все пункты в обозначенной последовательности», если Вашингтон «по-настоящему хочет, чтобы Минские договоренности были выполнены». «Что мешает Вашингтону это сделать? Ведь по другим вопросам (земельная и судебная реформы, закупки вооружений, здравоохранение) американские указания выполняются киевским режимом ретиво», – заявила она.
Напомним, в посольстве США на Украине, комментируя решение Москвы отказать в продлении мандата группы наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы, заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе.
США осудили задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму
Госдепартамент США осуждает задержание первого зампредседателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная в России) Наримана Джелялова, сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс.
«Соединенные Штаты решительно осуждают задержание российскими оккупационными властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова», – говорится в заявлении Госдепартамента, передает РИА «Новости».
Прайс добавил, что на саммите «Крымской платформы» 23 августа США подтвердили, что «Крым – это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации.
Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России.
США заявили о «химии» между Байденом и Зеленским
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Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин рассказала о «химии» и «энергии» на переговорах президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Ее спросили, «установилась ли химия» между лидерами двух стран. Квин ответила, что «ощущала это именно таким образом», а «разговор был откровенным и честным», обсуждались «именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов». По ее словам, в общении Байдена и Зеленского «были уверенность и доверие». Он считает, что «энергия на встрече была достаточно позитивной», передает ТАСС со ссылкой на «Радио «Свобода*».
Квин прокомментировала возможные инвестиции американского бизнеса в Украину. По ее словам, у США есть, в частности, интерес в сфере технологий, но «вопрос судебной реформы является ключевым для американских инвесторов, особенно имеют значение верховенство права и объективный судебный процесс, в котором отсутствовало бы внешнее влияние». Квин сказала, что инвесторы «постоянно поднимают этот вопрос». Она полагает, что Зеленский «продвигается в этом деле».
Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
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Глава МИД Украины призвал США способствовать усилению давления на Россию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц», сообщили пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В пресс-службе также отметили, что Дмитрий Кулеба призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль «с целью прекращения репрессий и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц».
По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности.
Уточняется, что отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта «Северный поток – 2» и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе.
«Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества», – цитирует слова Кулебы МИД.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Кроме того, глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.
Раскрыта «ахиллесова пята» американских авианосцев
США сделали ставку на палубные истребители F-18 Super Hornet, но пожертвовали эффективностью своих авианосцев, пишет журнал Military Watch.
Как отмечает обозреватель издания, после ввода в эксплуатацию в 2001 году F-18 в Вашингтоне надеялись сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Этот истребитель пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat, которые, между тем, имели гораздо больший боевой радиус, передает РИА «Новости».
«Переход с Tomcat на Super Hornet сократил зону охвата авиакрыла на ошеломляющие 77 процентов, что оказалось приемлемым сразу после окончания холодной войны, так как эксплуатация F-14 требовала больших затрат», – указывает автор статьи.
Однако сейчас потребность в таких самолетах становится все более очевидна из-за растущего потенциала соперников. Так, Россия, Северная Корея и Китай уже создали новые классы дальнобойных противокорабельных ракет, которые позволяют авианосным ударным группам находиться дальше от берега, пояснил эксперт.
В связи с этим ВМС США, вероятнее всего, придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, так как до этого момента их авиации вряд ли удастся получить превосходство в воздухе на больших расстояниях.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что у Пентагона не хватает денег на новые корабли и оружие. Нарастающий хаос имеет большое значение для всех противников Вашингтона, в том числе и России.
Киев выразил уверенность в способности Байдена «долететь до середины Днепра»
Глава американского государства Джо Байден не посетит Украину в 2021 году, заявил руководитель МИД страны Дмитрий Кулеба.
Кулеба «не сомневается, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев». Однако, как отметил министр, визит состоится не в 2021 году, поскольку «дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», передает ТАСС со ссылкой на «Интер».
Кулеба заявил, что МИД работает над визитом лидера США, передает РИА «Новости».
Напомним, президенты США и Украины провели переговоры в Белом доме. Байден заявил, что надеется однажды вновь посетить Украину. После переговоров украинский президент Владимир Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита. Читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали Зеленского.
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Байден забыл название песни со свадьбы дочери
Президент США Джо Байден, рассказывая об эпизоде со свадьбы своей дочери Эшли, признался, что забыл название музыкального произведения, которое играло на торжестве. Американский лидер не мог вспомнить песню, которая, «играет тогда, когда все сидят на стуле».
Инцидент произошел во время выступления президента на конференции с еврейской общиной в канун иудейского нового года. Байден, будучи католиком, решил поделиться историей о свадьбе его дочери в 2012 году, сделав акцент на слиянии двух вероисповеданий, поскольку муж Эшли, Говард Крейн – еврей по национальсности, передает ИноТВ со ссылкой на Daily Mail.
«Мы хотели провести межконфессиональную свадьбу. Некоторым из вас это не понравится, но церемонию вели одновременно католический священник и иудейский раввин», – сказал американский президент.
Затем Байден начал рассказывать об одном свадебном эпизоде – католическом гимне, который, по словам хозяина Белого дома, тот попросил сыграть на бракосочетании дочери. Однако он не смог вспомнить название церковной песни, после чего решил обратиться к другому традиционному музыкальному произведению.
«И они сыграли, и... У меня сейчас совершенно вылетело из головы... Какую песню играют, когда все сидят на стульях? Я не могу вспомнить. В любом случае исполняли именно эту песню», – сказал Байден.
В материале отмечается, что речь идет о произведении «Хава Нагила» – традиционной еврейской песне, которую, как правило, исполняют на свадьбах.
В августе Байден допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.
Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Число сотрудников генконсульства в Нью-Йорке сократилось втрое
В связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза», сообщил заместитель генконсула Вячеслав Славкин.
Славкин рассказал, что генконсульство готовится к выборам в Госдуму заранее, так как ожидается «большой наплыв граждан», а «количество сотрудников очень ограничено» – «генконсульство сокращено по количеству дипломатов». Однако «каких-либо проблем» в генконсульстве «не видят». Власти США проинформированы о «проведении выборов, чтобы компетентные органы США обеспечили соответствующий режим безопасности», американские власти обещали «содействие в этих вопросах». «Ждем избирателя во всеоружии», – приводит слова Славкина ТАСС.
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.
Лавров заявил об одержимости США идеей по остановке «Северного потока – 2»
США одержимы нереализуемой идеей по остановке газопровода «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с воспитанницами Санкт-Петербургского пансиона министерства обороны.
«Тот же «Северный поток – 2» – администрация Байдена не изменила свои позиции, они по-прежнему против этого проекта, но понимают, что его остановить невозможно. Но если понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, ну, просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
В то же время глава МИД заявил, что в Вашингтоне наконец поняли необходимость создания системных каналов по налаживанию диалога с Россией. «Слава богу, сейчас созревает понимание в Вашингтоне, что надо создавать такие системные каналы, системные механизмы, которые позволят озабоченности друг друга высказывать и рассматривать, потому что у нас тоже есть к американцам претензии. Причем, в отличие от американцев, мы предъявляем факты», – сказал Лавров.
По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему считают себя вправе навязывать Москве внутреннюю повестку дня, голословно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние американские дела, не предъявив никаких конкретных фактов.
Лавров отметил, что «всегда встречаться и разговаривать лучше, чем не делать это», в этом смысле саммит лидеров РФ и США в Женеве был позитивным, пусть и не прине сникаких прорывов, радикальных перемен в отношениях двух стран.
Министр также сообщил, что Россия запросила у ЕС объяснений по поводу вводимого «углеродного налога». «ЕС изобрел новый налог на углеродный след, товары, которые ЕС сочтет, имеют углеродный след, превышающий Евросоюзом же установленный уровень, будут облагаться дополнительным налогом», – сказал Лавров.
По его словам, российские юристы оценили эту норму и пришли к выводу, что она противоречит нормам ВТО. «Мы поставили перед Евросоюзом этот вопрос, попросили у них объясниться. Ждем реакции», – добавил глава МИД.
Ранее Минэкономразвития России указало на признаки формирования барьеров в торговле в «углеродном налоге» ЕС.
Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), согласно которому Евросоюз заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно – с 2023 по 2026 год. По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из России на 7,6 млрд евро в год. Также в МЭР подсчитали, что углеродный налог Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений по меньшей мере в 1,1 млрд евро в год, когда налог начнет взиматься на 100%.
Лавров: Диалог России и США по восстановлению работы посольств топчется на месте
Диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«У нас в отношении дипломатического персонала двусторонний диалог идет, но никуда не движется. Топчется на месте по большому счету», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров отметил, что Россия попросила США привести состав посольства в соответствие с количеством российских дипломатов в Вашингтоне и новыми требованиями не нанимать граждан третьих стран, в частности, «российский персонал, который выполняет функции, по сути дела, дипломатические».
«У нас сейчас паритет объявлен. Они заявили, что им не хватает рабочих рук, поэтому они вынуждены закрыть генеральное консульство и вынуждены практически заморозить всю работу по выдаче виз. Это опять попытки неприличного давления и попытки выторговать себе какие-то односторонние преимущества», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров встретился с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга. Министр также поделился тем, что для него означает слово «родина».
«Родные, предки, родители, их родители. Мы в семье храним такую летопись наших предшественников, это, конечно, отчий дом. Я детство провел в Подмосковье, есть такой город Ногинск, который тогда назывался Богородск. Я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. Это тоже ощущение Родины – когда ты хочешь прикоснуться к истории. У меня там дедушка с бабушкой и их родители похоронены», – сказал глава МИД.
«Приехав в Москву, мне тогда было лет 10, в третьем классе, но каждые выходные ездил туда. К сожалению, этот дом сгорел. Сейчас мои родственники выкупили этот участок, и хотим там такой же деревянный дом построить, который будет напоминать. Ну и кто-то там будет жить, наверное. Вот такие мелкие вещи очень много значат для воспитания личности и для того, чтобы эта личность себя ощущала сопричастной к истории во всех ее измерениях – и к истории своей семьи, и к истории своей деревни, своего города, своей страны. Она складывается из мелких историй, из разных летописей», – рассказал Лавров.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона ждет от Вашингтона конструктивного подхода к визовым вопросам и призывает возобновить равноправный и взаимоуважительный диалог. Он заявил, что Москва не запрещает Вашингтону полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников для американской дипмиссии в России и ждет визовых запросов для американцев, которые заменят «местный персонал».
Антонов также обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в введении СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительств России и США.
В понедельник Антонов заявил, что Соединенные Штаты передали России список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за одностороннего ограничения американской стороной сроков командировок дипломатов РФ тремя годами.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс выступил с утверждением, что высказывания посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о необходимости 24-м российским дипломатам покинуть Соединенные Штаты якобы «неправильны».
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что введенные Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
СК выразил озабоченность из-за расширения сети биолабораторий США у границ России
Бесконтрольное расширение сети американских биологических лабораторий по периметру российских границ вызывает озабоченность у Москвы и мирового сообщества, заявил зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров.
«Озабоченность и российских специалистов, и мирового сообщества вызывает бесконтрольное, ничем не ограниченное расширение зарубежной биологической инфраструктуры военного ведомства США в сопредельных с Российской Федерацией и расположенных вблизи границ с Российской Федерацией государствах», – сказал Федоров, передает РИА «Новости».
Напомним, в мае 2020 года глава МИД Сергей Лавров раскритиковал США за отказ от транспарентности биолабораторий. Он указывал, что отказ американской стороны поддержать создание механизма верификации в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия заставляет задуматься о целях Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об опасных биолабораториях США на границах с Россией, а также разбиралась, почему необходимо требовать инспекций американских биолабораторий.
Трамп задумался об участии в президентских выборах 2024 года
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В окружении 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уверены в намерении политика принять участие в выборах 2024 года, однако сам республиканец еще не принял окончательного решения на этот счет, сообщили близкие к Республиканской партии США источники издания Politico.
Как отмечает издание, 45-й президент США в последнее время заметно усилил свое присутствие в медиапространстве, а его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы с атаками на действующего президента демократа Джо Байдена. По словам источников издания, снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и произошедшим в Афганистане укрепили интерес Трампа к участию в выборах, передает ТАСС.
«Он на самом деле не решил [, что примет участие в президентских выборах 2024 года], но мы все думаем, что он будет участвовать», – заявил один из источников, отметив, что Трамп выжидает наиболее удобного момента для объявлении о своем решении.
Уверенность в том, что Трамп намерен участвовать в следующей президентской гонке, по данным издания, выражал и конгрессмен-республиканец Джим Джордан, считающийся одним из наиболее активных сторонников бывшего главы Белого дома. «Я знаю об этом. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане», – приводит его слова издание, отмечая, что когда Джордан говорил это, его без его ведома записали на видеокамеру активисты-демократы, которым удалось проникнуть на одну из закрытых встреч республиканцев.
Между тем бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент США будет снова участвовать в выборах на 99% – 100%. «Я думаю, что он абсолютно точно участвует в выборах 2024 года. У нас вчера вечером был хороший разговор», – отметил он, также подчеркнув при этом, что Трамп пока не принял окончательного решения.
В прошлую субботу из результатов опроса, проведенного Колледжем Эмерсон, стало известно, что Трамп обошел Байдена по популярности среди избирателей в США.
В июле Трамп сообщал, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В феврале большинство избирателей-республиканцев заявляли о готовности поддержать Трампа на выборах президента США.
Напомним, Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.