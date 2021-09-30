В Британии предрекли Европе драку за российский газ В США раскритиковали администрацию Байдена за политику по «Северному потоку – 2» 30 сентября 2021, 12:54 Текст: Евгения Шестак

Политика администрации президента США Джо Байдена в отношении российского газопроекта «Северный поток – 2» противоречат решениям Конгресса, заявил старший республиканец комитета по иностранным делам сената конгресса США Джим Риш. «Администрация мало чего добилась со своим подходом по «Северному потоку – 2», кроме как туманных обещаний со стороны Германии, завершения строительства трубопровода и газового кризиса на фоне стремительно приближающейся зимы», – цитирует ТАСС сенатора. По его мнению, Россия якобы «создает газовый кризис, чтобы заставить Евросоюз одобрить проект, и укрепить свое энергетическое доминирование в Европе. «Энергетический переход требует десятилетий, и туманные обещания Германии привлечь Россию к ответственности и построить в Европе экономику, основанную на «зеленой энергии», не избавят от краткосрочных вызовов в сфере энергетики и геополитики, с которыми наши союзники столкнутся в ближайшие несколько лет», – считает сенатор. Ранее обозреватель журнала National Review Джим Джерати напомнил, что Джо Байден с начала своего президентского срока еще ни разу не выполнил предвыборное обещание проводить жесткую политику в отношении Москвы. На прошлой неделе Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября.

В МИД ответили на вопрос о российской визе для Нуланд 29 сентября 2021, 11:28

Фото: Rod Lamkey/CNP/Consolidated News

Photos/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну. «По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», – сказал Рябков, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Эксперт объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии 28 сентября 2021, 12:06

Фото: РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Киев в очередной раз политизирует газовый вопрос, поэтому обвинять в использовании энергии в качестве оружия нужно не Россию, а Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на подписание газового контракта с Россией. «Позиция Украины обусловлена исключительно политическими мотивами. Она понимает, что контракт Будапешта с Газпромом подписан на 15 лет, следовательно, через территорию Украины газ в Венгрию уже не пойдет. В таком случае шансы на сохранение транзита после 2024 года значительно уменьшаются», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Сейчас Украина использует схему виртуального реверса газа. «Газпром продает газ европейским компаниям, а те перепродают его Киеву по взаимозачету. В этом плане сохранение физических поставок голубого топлива не нужно. Нет никакой разницы в покупке газа «как бы» в Венгрии, в Словакии или в Польше, – пояснил эксперт. – Но если Газпром прекратит физическую прокачку газа через территорию Украины к Венгрии, тогда схема виртуального реверса станет слишком очевидной для населения страны». «Когда Нафтогаз будет отчитываться о покупке газа в Венгрии, у людей возникнет вопрос: как такое возможно, если туда не осуществляются поставки, – предполагает Юшков. – Но если Украина захочет, то она сможет качать газ из Венгрии по полупустой трубе в режиме обратного реверса. Поэтому я думаю, что конкретных проблем для газоснабжения Украины контракт Будапешта и Газпрома не создаст». По словам эксперта, украинские политики по-прежнему выдают за «отказ от российского газа» обычный отказ от прямых поставок топлива из России. «Но на Украине никогда не было импортного газа. Если даже Словакия в будущем начнет получать российский газ через «Северный поток – 2» в обход Украины, то никто не мешает Киеву покупать газ у каких-то других посредников. Более того, Россия никогда не отказывалась продавать газ Украине напрямую», – объяснил собеседник. «Однако если Украина привыкла к посредническим услугам каких-то европейских компаний, то эти компании могут обозначать новую точку приемки газа на территории Украины. Но здесь больше рисков для украинских политиков, нежели для физического газоснабжения страны, потому что сейчас они дурят головы своим потребителям, говоря, что покупают некий европейский газ и, как следствие, поднимают тарифы», – разъяснил Юшков. «Кроме того, из-за возможной потери транзита газа Украине придется перестроить свою ГТС. Сейчас Киев забирает часть газа из транзитных объемов, идущих в Европу, восполняя недостающую часть за счет собственной добычи. Поэтому если не будет транзита, то 2/3 потребляемого газа, которые Украина сама добывает, надо будет качать по всем регионам страны. В результате им придется заново выстраивать систему внутреннего газоснабжения, что требует огромных финансовых затрат и технических мощностей. Кроме того, нужно будет где-то покупать недостающие объемы газа либо сокращать потребление», – считает Юшков. В этом смысле Украине хотелось бы сохранить статус-кво. «Это одна из причин острой реакции Киева на возможность прекращения транзита, – отметил собеседник. – Аналогичная проблема может возникнуть, если Газпром будет платить деньги Украине, но физически качать газ по трубе не будет. В таком случае возникнет коллапс для внутреннего газоснабжения страны, и ей придется искать варианты решения проблемы». При этом у Украины нет никаких рычагов давления на Москву и Будапешт в сфере энергетики, поэтому создать какие-либо серьезные проблемы России и Венгрии она не сможет. «А все ее заявления и угрозы говорят лишь о политизации энергетической отрасли. То есть обвинять в использовании энергии в качестве оружия надо не Россию, а Украину. В частности, с чего вдруг Украина вмешивается в контракт двух коммерческих компаний? Это абсурдная позиция. За подобные действия Евросоюз мог бы ввести санкции против Киева», – резюмировал он. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине нашли угрозу «страшнее» «Северного потока – 2» 28 сентября 2021, 07:57

Фото: Gazprom/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский газопровод «Турецкий поток» является большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль. «Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» – что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток – 2», – передает РИА «Новости» слова Москаля. Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока – 2». Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом генерал. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет. Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ. Болгары сочли власти Украины опаснее «Северного потока – 2» 28 сентября 2021, 12:49 Текст: Алина Назарова

Заявления Киева о намерении России «захватить Украину» после ввода «Северного потока – 2» вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты «Факти», которые сочли подобные обвинения голословными. По словам читателей, максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а «неадекватная политика руководства». «Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны», – написал big, добавив, что Москва такого не простит. С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал «Северный поток – 2» свершившимся фактом и посоветовал киевским властям «сидеть и не дергаться», передает РИА «Новости». «Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят – через Луну будут его транспортировать», – считает он. В свою очередь читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе. «Есть труба – есть Украина, нет трубы – нет Украины!» – пояснил пользователь. «Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев», – подчеркнул другой. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет. Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ. В Британии предрекли Европе драку за российский газ 30 сентября 2021, 09:59

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Читатели британской газеты Daily Express заявили о риске для стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой. В статье издания говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из России в Венгрию в обход страны. Автор отметил, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе, а также указал на рост беспокойства из-за зависимости от российского голубого топлива, передает РИА «Новости». Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и заявили, что Россия якобы намеренно «зажала Евросоюз в тиски». «Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане ЕС узнают, какие страны являются импортирующими, а кто из них – гражданами второго сорта в большой европейской семье», – считает JohnJ. Однако другие комментаторы не согласились с обвинениями. «Россия выполняет все свои контракты в Европе, Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был один процент от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра (Великобритании) Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию. Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России», – подчеркнул Grazi. «Это чушь. ЕС не сертифицирует «Северный поток – 2», поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, (венгерский премьер Виктор) Орбан. Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС», – отметил Mikeuk. «Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина – плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия», – заявил Hey Ho. Между тем стоимость газа в Европе в начале торгов 30 сентября превысила 1 тыс. 73 доллара. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления. Вместе с тем стало известно, что ЕС может блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины. В генконсульстве России в Хьюстоне возникла угроза сокращения штата до двух человек 27 сентября 2021, 21:50

Фото: Borna Filic/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Вашингтон следует политике «визового сдерживания», в отношении российских дипломатов, если ситуация никак не изменится, к концу года штат генконсульства России в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров. «Американцы продолжают вести политику «визового сдерживания», не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые «визовые размены» осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», – рассказал он РИА «Новости». По его словам, «если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник». Захаров подчеркнул, что «это менее четверти от предусмотренной численности». Дипломат пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа. «Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон», – напомнил дипломат. По словам Захарова, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. «Из относительно недавних «нововведений» – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами», – сообщил он, а также добавил, что с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство. «Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии», – отметил Захаров. Если ситуация не изменится, то, по словам дипломата, им с заместителем придется «вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим «сесть на окно» – вести прием граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма и так далее». «Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить прием», – сказал он, предупредив, что не исключено увеличение продолжительности рассмотрения обращений. Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза». Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. Пентагон объяснил Сенату США планы возможного использования военных баз России 30 сентября 2021, 06:59

Фото: Imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сенаторы США рассказали СМИ о закрытой части слушаний с участием руководства Пентагона, на которых обсуждалось возможное использование военных объектов в Средней Азии, в том числе российских баз. Politico со ссылкой на ряд членов Сената США, которые участвовали в слушаниях, сообщает, что «трио высших военных лидеров проинформировали законодателей за закрытыми дверями о дискуссиях, которые ведутся с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран». По данным издания, обсуждается размещение «загоризонтных» средств для контртеррористических операций в Афганистане, причем обсуждаемые «объекты могут включать базы, используемые Россией в этих странах». В открытой части слушаний глава Пентагона Ллойд Остин сообщил сенаторам, что предложение помощи со стороны России прозвучало на встрече лидеров двух стран в Женеве. В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли пытался выяснить подробности у своего российского коллеги Валерия Герасимова, передает РИА «Новости». Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече Милли и Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. После этого американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии. США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике 28 сентября 2021, 07:25

Фото: Mc2 Kaleb J. Sarten/

Planetpix/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США. Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС. «Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна. Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT 29 сентября 2021, 00:22

Фото: Leonid Faerberg/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Немецкоязычные проекты холдинга RT подверглись беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube при потворстве или по инициативе властей Германии, говорится в заявлении МИД России. «Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга RT подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы RT – RT DE и Der Fehlende Part. Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», – говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте российского дипломатического ведомства. «Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», хостинг YouTube пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве и т.д. Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», – подчеркнули в МИД России. «Таким образом, в угоду конъюнктурным интересам, возобладавшим над провозглашенными либеральными «нормами и ценностями», американская интернет-платформа и немецкие власти своими действиями привели к тому, что 700-тысячная немецкоязычная аудитория, подписавшаяся на упомянутые интернет-каналы, в одночасье лишилась выбранного ею источника информации. Дату реализации плана (не хочется думать, что речь идет об «Инфобарбаросса»), видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации», – обратили внимание в российском дипломатическом ведомстве. «С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации», – подчеркнули в МИД России. «По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», – заключили в российском дипломатическом ведомстве. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения. Ведомство пригрозило Google штрафом в случае отказа разблокировать YouTube-каналы RT. В Общественной палате призвали дать жесткий ответ на транснациональное хамство YouTube 29 сентября 2021, 12:50

Фото: Sascha Steinach/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Это транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. «Это совершенно наглая и политически мотивированная цензура. Ситуация сродни позиции проигравшего в шахматы, когда он опрокидывает все фигуры с доски, но только в мировом масштабе», – отметил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, «западные пропагандистские ресурсы – а независимых медиа там уже не осталось – на фоне падающих рейтингов и повышения веса и авторитета RT ведут совершенно беспринципную борьбу с конкурентом». «Это абсолютно узаконенное транснациональное хамство, на которое Россия должна немедленно дать исчерпывающий и очень жесткий ответ. В противном случае нас будут и дальше выщелкивать из информационного пространства», – уверен эксперт. «Безусловно, этот шаг согласован с заокеанскими партнерами Берлина. Вероятно, на межведомственных совещаниях США принимают решение убирать всех, кто способен предлагать альтернативную точку зрения, – предположил Малькевич. – При этом накануне портал YouTube запретил критиковать итоги выборов всего в двух странах – США и Германии. Все это звенья одной цепи». Собеседник напомнил, что в самих США из информационного пространства уже давно убрали экс-президента США Дональда Трампа и кучу других популярных в интернете деятелей, «чтобы заглушить их голоса». «И потом эти же люди «со светлыми лицами» указывают нам, как разбираться со свободой слова в России. Это наглое вранье и полнейшая вакханалия», – подчеркнул общественник. По мнению эксперта, «YouTube запрещает критиковать выборы в США и Германии на основании своего внутреннего хамства». «Общественная палата России неоднократно требовала, в том числе и на международных площадках, чтобы представители «Большой цифры» сделали прозрачными правила модерации контента, – рассказал он. – Сегодня любой пользователь, включая юридических лиц, не знает, за что могут удалить контент». «Почему они не могут сделать прозрачными правила и объяснить людям, о чем нельзя писать, какие слова нельзя использовать и на основании чего удаляются каналы? – задается вопросом Малькевич. – Они не захотели сделать шаг навстречу. Теперь они, сидя в своих кабинетах, от балды решают, о чем нельзя рассказывать сегодня, а о чем – завтра. Все это транснациональное хамство и волюнтаризм. IT-гиганты поставили себя выше законов любых стран. Это нетерпимая ситуация. Так быть не должно. И Москва должна с этим разобраться». Есть два пути борьбы с дискриминацией российских СМИ. «Во-первых, Москва должна инициировать унификацию международного законодательства в интернете, потому что это угроза не только для России, но и для других стран, – уверен эксперт. – Завтра YouTube посчитает, что жители Бразилии не имеют права на их площадке делать то-то и то-то. А послезавтра достанется Индии и так далее. Поэтому эти страны должны выработать единое законодательство, которое «загонит в стойло» распоясавшихся «властителей дум». Во-вторых, в России сейчас работает закон о «приземлении» IT-гигантов. «Мы должны добиться, чтобы они до конца года открыли свои представительства в нашей стране, платили здесь налоги, выполняли и уважали наши законы, а самое главное – заплатили штрафы, которые на них уже наложены, – убежден Малькевич. – Сейчас они должны заплатить десятки миллионов рублей. Но они этого не делают и продолжают спокойно работать. С этим необходимо бороться. Только таким образом, мы сможем защитить свои СМИ и заставить уважать наше законодательство». Ранее во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также ужесточить наказание за цензуру российских СМИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. МИД обвинил YouTube и Германию в информационной агрессии против RT. В свою очередь Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube. Об этом сообщается в письме ведомства, адресованном корпорации Google. Роскомнадзор рассматривает действия YouTube в отношении каналов RT в Германии как акт цензуры и считает их недопустимыми, говорится в письме ведомства, адресованного Google. Действия YouTube в отношении каналов RT в Германии нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, сообщает Роскомнадзор. Кроме того, ведомство пригрозило компании штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT. В понедельник американский видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать оспаривающие итоги выборов в США и Германии видеоролики. В Общественной палате решение YouTube назвали примером применения политической цензуры и политики двойных стандартов. Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин осудил избирательность новых правил YouTube. Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве 29 сентября 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она якобы заблокировала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. «К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году (планировалось провести 27 сентября) не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека», – приводит слова Блинкена РИА «Новости». По словам главы американского дипведомства, Вашингтон «по-прежнему ожидает, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи», посвященные теме прав человека. В заключение он подчеркнул, что США не станут игнорировать нарушения прав человека в мире. «Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ», - заключил госсекретарь. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России. США захотели использовать российские военные базы в Центральной Азии 28 сентября 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на прошлой неделе обсуждал с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым возможность использования американскими войсками российских баз в Центральной Азии, сообщили источники The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, дискуссия по поводу российских баз вызвана тем, что администрация Джо Байдена после стремительного вывода войск из Афганистана ищет новые возможности для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в этой стране. Как утверждает издание, Герасимов не дал каких-либо обещаний Милли, передает РИА «Новости». Издание также напоминает, что Конгресс США еще несколько лет назад запретил Пентагону какое-либо тесное сотрудничество с российским Минобороны. Напомним, 22 сентября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провели переговоры в финском городе Хельсинки. Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 28 сентября 2021, 23:03

Фото: Lev Radin/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Корпорации Google грозит штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, при повторном отказе сумма штрафа может достичь 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. «Также Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей», – приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей. Напомним, во вторник главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что американская платформа YouTube удалила без возможности восстановления два немецких канала RT. Главред RT призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американским интернет-платформам давно уже не требуются серьезные обвинения или формальные поводы для «закрытия ресурсов», приведя в пример ситуацию с уничтожением двух каналов RT на немецком на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге Youtube, о чем проинформировать ведомство, а также пояснить причины их введения.