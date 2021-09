Минспорт решил помочь российским спортсменам с получением виз США Сборная России установила рекорд по числу медалей на Паралимпийских играх 3 сентября 2021, 13:33

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Сборная России завоевала 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовые медали на Играх в Токио, что является лучшим результатом команды в истории выступлений на Паралимпиадах. В пятницу пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров на спине, принеся сборной России сто третью награду, передает ТАСС. Его результат составил 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. Оно обновил собственное достижение, установленное в сентябре 2019 года (41,50). Второе место занял чех Арност Петрачек (41,26), третье – мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (43,25). Спортсмены представляли категорию S4, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом), а также бронзовые медали в плавании на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем. Позднее бронзу российской команде принес пловец Роман Макаров на дистанции 100 метров баттерфляем. Он проплыл дистанцию за 58,65 секунды. Чемпионом стал представитель Азербайджана Роман Салей (57,81), серебряная награда досталась британцу Стивену Клеггу (57,87).

Спортсмены представляли категорию S12, в которой представлены слабовидящие атлеты. Макарову 37 лет, он родился в Могилеве и до 2010 года представлял Белоруссию, после чего сменил гражданство на российское. Эта Паралимпиада стала для него пятой, пловец является шестикратным паралимпийским чемпионом. Ему принадлежит паралимпийский рекорд, установленный на Играх 2008 года в Пекине (56,90). Помимо этого он является восьмикратным чемпионом мира и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы. Ранее лучшим результатом сборной России было 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых) на Паралимпийских играх в Лондоне. Россияне не выступали на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году из-за допингового скандала. Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (82-49-44), второй идет команда Великобритании (37-31-38). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября. Напомним, в четверг Жданова назначили знаменосцем на церемонии закрытия Паралимпиады. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Захарова оценила подарок Зеленскому от конгрессменов США 2 сентября 2021, 22:33

Фото: Мария Захарова/Telegram

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение конгрессменов США подарить президенту Украины Владимиру Зеленскому книгу «Легкая черепно-мозговая травма». В Telegram она сообщила, что «Зеленскому в США подарили книгу под названием «Легкая черепно-мозговая травма». Книгу издал «американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли ее украинскому президенту члены Конгресса». «Все-таки книга – лучший подарок, как ни крути», – заявила Захарова. Напомним, визит украинского президента Владимира Зеленского в США уже стал поводом для шуток. Так, пользователи Сети высмеяли фотографию президента во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров. А пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова назвали дикарем за фотографию, на которой он с высунутым языком «держит» монумент Вашингтону. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ракета украинского подрядчика НАСА взорвалась после запуска 3 сентября 2021, 06:49

Фото: KVUE/Youtube

Текст: Антон Антонов

Ракета-носитель Alpha частной компании Firefly Aerospace, выбранной НАСА для доставки аппаратуры на Луну, взорвалась во время первого тестового запуска в США. Компанией Firefly Aerospace с 2017 года владеет украинский бизнесмен Максим Поляков. Запуск состоялся в 21.59 (04.59 3 сентября мск) с площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Примерно через две с половиной минуты после старта ракета взорвалась. Firefly Aerospace сообщила, что Alpha «испытала аномалию во время работы первой ступени», передает ТАСС. Alpha должна была доставить на низкую околоземную орбиту 93 кг груза. В будущем Firefly Aerospace планирует на коммерческой основе при помощи своих ракет выводить на орбиты высотой 300 км и 500 км грузы весом до тонны и 630 кг соответственно. Напомним, в 2014 году Томас Маркусик основал Firefly Space Systems. Компания обанкротилась и в 2017 году ее купил украинский бизнесмен Максим Поляков. Компанию переименовали в Firefly Aerospace, Маркусик занимает в ней пост гендиректора. В 2021 году НАСА предоставило Firefly Aerospace контракт на доставку на Луну оборудования для проведения там научных исследований. Названы сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2» 2 сентября 2021, 14:51

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. «Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов – это газопровод «Северный поток – 2». Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок», – цитирует РИА «Новости» Миллера. Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – это экологический, а не политический или коммерческий проект. В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Сноуден предупредил об опасности проникновения в личные данные через смартфон 2 сентября 2021, 15:17 Текст: Алина Назарова

Компании-производители телефонов могут проникнуть в личные данные владельцев смартфонов, в частности, к таким незаконным мерам прибегает Apple, заявил экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в рамках марафона «Новое знание». «Компания (Apple) переходит барьер, они начинают просматривать ваши телефоны и искать они могут все что угодно. Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, в принципе все что угодно. И даже если вы доверяете компании Apple,... как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, применят эту технологию (поиска информации в смартфоне), они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять», – сказал Сноуден, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас эта технология только запускается в США. «Как только Apple докажет, что это возможно, что они в состоянии искать какой-то определенный контент,... как только они скажут, что они могут увидеть, что у вас в файлах на телефоне, то это будет серьезным нарушением (приватности). Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ – нет», – отметил Сноуден. Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в Apple хотят искать незаконный, нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. «Они все это упаковывают в красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных, но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности», – сказал он. «Сейчас частные компании, которым вообще-то нечего делать в ваших личных данных, начинают разрабатывать методики, как хакнуть телефон, как получить доступ к телефону, и продают эти методики правительствам других стран», – предупредил Сноуден. Второй просветительский марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября. Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией после «врбетицкой размолвки» 2 сентября 2021, 19:56

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания», заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. «После врбетицкой размолвки наши отношения с России находятся на точке замерзания. Однако, потому что со [столь значимой] страной, [как] Россия, отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции», – цитирует ТАСС министра. Ухудшение российско-чешских отношений, по словам главы МИД, происходит как минимум с 2014 года. На них серьезно повлиял инцидент во Врбетице. «Совершенный отказ от [поддержания] отношений с Россией, к чему призывает часть политического спектра [Чехии], был бы недальновидным [шагом]», – считает Кулганек. Министр надеется, что в республике не будут обсуждать вопрос о закрытии чешского посольства в Москве. «Уверен, что сидеть за одним столом [переговоров] с российскими дипломатами – в наших [кровных] интересах. В конце концов, недавно так об этом заявил и бывший начальник Генерального штаба [ВС Чехии], бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, у которого мы, исходя из его многолетних взглядов, ожидали скорее [более] радикальный подход [к отношениям с РФ]. Надеюсь и поэтому, что [в Чехии] не будет открываться дискуссия о закрытии нашего посольства в Москве. Иметь дипломатическое представительство просто практическая необходимость», – подчеркнул министр. Кулганек поддержал действия чешских властей по отношению к России в связи с инцидентом во Врбетице. Впервые в современной истории, как подчеркнул он, удалось привести в паритетное соответствие числа сотрудников российского посольства в Праге с количеством служащих дипломатического представительства республики в Москве. На этом шаге давно настаивали чешские спецслужбы и ряд политиков. Глава МИД высказался за минимальное влияние политики на экономические отношения и культурные связи с РФ. Россия является для Чехии значимым торговым партнером, откуда в республику поступает стратегическое энергетическое сырье. Многие чешские предприятия локализировали производство на российской территории, напомнил он. «Новое выстраивание отношений с Россией будет длительным процессом. Будущие [чешские] правительства, [которые будут формироваться после предстоящих в октябре в Чехии выборов в нижнюю палату национального парламента], должны были бы попробовать это [выстроить отношения с РФ] и вести переговоры [с российской стороной], однако [их] результат нельзя предсказать…», – утверждает Кулганек. Ранее глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников. Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади». Чехия указала на нежелание Польши и Прибалтики рвать отношения с Россией 2 сентября 2021, 22:15 Текст: Антон Антонов

Сейчас с Россией невозможно «не иметь» отношений, их сохраняют даже Польша и прибалтийские страны, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Кулганек указал, что «ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер», чем отношения России и Чехии. Кроме того, на невозможность «не иметь» отношений с Москвой указывают саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а также визит канцлера Германии Ангелы Меркель, сказал глава МИД Чехии. При этом он считает, что Чехия «отреагировала» на ситуацию вокруг инцидента во Врбетице «как суверенная и уверенная в себе страна», «решительно, но ни в коем случае не истерично», передает РИА «Новости». Напомним, Кулганек заявил, что российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания». Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия безосновательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину 2 сентября 2021, 17:59

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Вера Басилая

Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине и добиваться эмбарго на поставку туда вооружений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», – цитирует ТАСС Захарову. Ранее Москва призвала Вашингтон не делать из Киева «антироссийское оружие», поскольку это может плохо кончиться. Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. Хабаровская учительница извинилась за танец живота на школьной линейке 2 сентября 2021, 15:51 Текст: Евгения Шестак

Педагог дополнительного образования хабаровской школы №76 Юлия Марченко, станцевавшая танец живота на торжественной линейке в День знаний, выступила с объяснением своего поступка. Видео с обращением Марченко опубликовала мэрия Хабаровска во «ВКонтакте». Девушка отметила, что только недавно начала работать в школе, ведя уроки танцев, и принесла извинения всем недовольным зрителям, «у кого выступление вызвало какие-то негативные эмоции». По ее словам, на самом деле ее костюм был полностью закрытым – просто блики солнца создавали эффект голого живота. «Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства. Я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия», – рассказала педагог. Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись фрагмента с торжественной линейки, посвященной Дню знаний, которая проходила в одной из школ Хабаровска. На нем девушка в откровенном наряде исполнила перед учениками танец живота. Интернет-пользователи оказались шокированы выступлением. Хореограф, заслуженный артист России Егор Дружинин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил уместность танца живота на школьной линейке в День знаний. Украина впервые начала транспортировать британскую нефть 2 сентября 2021, 15:05 Текст: Евгения Шестак

Компания «Укртранснафта» впервые транспортирует нефть сорта Flotta Gold, которая добывается у Оркнейских островов в Великобритании, для переработки на единственно действующем на Украине Кременчугском НПЗ, сообщила пресс-служба компании. «После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский НПЗ. Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу Одесса – Кременчуг», – приводит ТАСС сообщение компании. Отмечается, что нефть транспортируется на НПЗ с 1 сентября. По информации агентства Argus Media, торговая компания Northwind Trade, закупающая нефть для Кременчугского НПЗ, приобрела партию Flotta Gold в объеме около 78,6 тыс. В марте председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе. Власти начали изучать просьбу Роснефти о поставке газа в Европу 2 сентября 2021, 15:25

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Роснефть обратилась в правительство с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по «Северному потоку – 2», этот вопрос изучается. Новак подтвердил, что есть поручение президента рассмотреть этот вопрос, и оно отрабатывается. «Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом (вопрос) будет обсуждаться в правительстве», – сказал вице-премьер, передает «Интерфакс». Он не стал комментировать, позволит ли такой шаг снять ограничения на использование газопровода «Северный поток – 2» в рамках европейского законодательства. «На сегодняшний день наше законодательство сформировано таким образом, что у нас единый экспортер в России. Все, что касается других вопросов, требует рассмотрения», – сказал Новак. Ранее СМИ сообщали, что в середине августа глава Роснефти Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с Газпромом. В письме не содержалось однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. В то же время там указывалось, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»). Причиной задержки назначения посла США на Украине стал «Северный поток – 2» 2 сентября 2021, 20:43

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

США все еще не назначили посла на Украине из-за газопровода «Северный поток – 2», заявил посол США на Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме. Он рассказал, что с приходом к власти в США новой администрации «нужно много времени, чтобы утвердить послов разных стран». Одной из причин задержки назначения посла на Украине он назвал газопровод «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря, передает издание «Гордон». «Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе США, что решение президента Джо Байдена по «Северному потоку – 2» было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы тоже. В ответ на это сенатор [Тед] Круз заблокировал назначения послов во многие страны, поэтому не удалось быстро назначить американского посла на Украине. Это важно знать во избежание слухов, почему так долго нет американского посла», – сказал Хербст. Сейчас временным поверенным в делах США на Украине является Кристина Квин, которая оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины. На своем посту Квин находится с января 2020 года. До этого на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года был Уильям Тейлор, назвавший свое пребывание в Киеве «невероятным». В мае 2019 года сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил направить на Украину временного поверенного, который будет руководить американским посольством в этой стране вплоть до президентских выборов в США в 2020 году. Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2». Украина сочла контракт с Газпромом «не лучшей гарантией» сохранения транзита 3 сентября 2021, 00:57

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в США. По его словам, «Нафтогаз» «не против продлить» транзитный контракт с Газпромом «и на десять лет», но не считает это «главной задачей» или «самой лучшей гарантией». По мнению украинской стороны, «лучшая гарантия – это как раз контракты с европейскими компаниями». Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1». По словам Витренко, контракты с европейскими компаниями с финансовыми обязательствами – это и есть гарантии сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока – 2», так как при нарушении контракта Киев сможет обратиться в европейские суды. Витренко полагает, что компании Европы не будут нарушать контракты. Он отметил, что Украина получила еще и санкционные гарантии от США, но указал, что эти гарантии не закреплены на бумаге. При этом Витренко сказал, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Путин высказался о возможном уходе Лаврова и Шойгу на работу в Госдуму 3 сентября 2021, 11:39

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение. «Они на своем месте, хорошо работают», – отметил он. «Жалко. Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», – признался глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС. «Но решения должны приниматься ими, прежде всего. Они сами должны в конечном итоге принять это решение», – добавил он. По итогам съезда «Единой России» 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента России Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Владимир Путин оценил пятерку «Единой России». Политолог Оксана Гаман-Голутвина, оценивая лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, заявила газете ВЗГЛЯД, что федеральную пятерку единороссов можно сравнить с «ансамблем», в котором персонифицирована система приоритетов страны. «Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров демонстрируют эффективность в дипломатической и военной защите интересов России на внешнем контуре. Это люди более чем достойные. Современное общество крайне разнообразно с точки зрения ценностных ориентаций и политических предпочтений. Но Лавров и Шойгу, на мой взгляд, обладают колоссальным авторитетом во всех социальных стратах», – уверена Гаман-Голутвина. В свою очередь политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что «сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой». В то же время политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что «Единой России» удалось привлечь в свой предвыборный список настоящих героев. «Героический министр обороны Шойгу, героический министр иностранных дел Лавров, герой борьбы с ковидом доктор Проценко. И единороссам удалось заполучить в свою федеральную пятерку этих «трех богатырей». … Не уверен, что те же Шойгу или Лавров в итоге станут парламентариями, но тот факт, что удалось уговорить их встать во главе федерального списка – это большая удача для «Единой России», – считает Мартынов. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». На Украине оштрафовали телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды» 2 сентября 2021, 19:40 Текст: Елена Мирошниченко

Национальный совет Украины по вопросам теле и радиовещания снова оштрафовал телеканал «НАШ» за распространение «языка вражды», а также решил направить иск в суд об аннулировании лицензии телеканала. «Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал «НАШ», – приводит сообщение регулятора РИА «Новости». Сообщается, что штраф наложен за эфир, в котором экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш утверждала, что нынешняя власть страны и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей. Другой эфир был с участием экс-кандидата в мэры Киева Андреем Пальчевским, который, по мнению регулятора, в одном из эфиров высказывал утверждения о неполноценности украинцев. Телеканал должен выплатить в государственный бюджет штраф 119,5 тыс. гривен (4,4 тыс. долларов). Также регулятором были наложены санкции на компанию «Макси ТВ», которая ретранслировала указанные эфиры телеканала «Наш». Компания должна выплатить два штрафа общей суммой 239 тыс. гривен (8,8 тыс. долларов). Ранее стало известно, что национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Интер», это связано с показом советских фильмов, в частности «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Кавказская пленница». Китай решил закрыть шоу с женоподобными мужчинами 2 сентября 2021, 20:04

Фото: Gwendoline Le Goff/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Китайские власти закрыли часть телевизионных телешоу, героями которых выступают женоподобные мужчины, каналы призвали противостоять «ненормальной эстетике». Китайский регулятор призвал телеканалы не транслировать шоу с «женоподобными мужчинами», исполнителей «с упавшей моралью» и звезд с завышенной зарплатой, передает Guardian. Регулятор заявил, что на телевидении не должно быть программ развития айдолов, развлекательных и реалити-шоу, в которых участвуют дети знаменитостей. Кроме того, по мнению властей, существуют определенные проблемы в поведении фанатов таких реалити-шоу. Так, несколько недель назад канадско-китайская поп-звезда Крис Ву был задержан по обвинению в изнасиловании, его поклонники спланировали «побег из тюрьмы», чтобы спасти кумира. Также СМИ не должны распространять сплетни и демонстрировать богатства. Регулятор отмечает, что новые запреты должны исправить проблемы «фанатской культуры» и сформировать атмосферу любви к стране. Ранее сообщалось, что в КНР власти распорядились усилить контроль над шоу-бизнесом и деятельностью артистов.