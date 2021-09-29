Летевшие в Сочи три самолета получили удар молнии Школьник принес нож в гимназию в Екатеринбурге 29 сентября 2021, 15:27 Текст: Алексей Дегтярев

Ученик одной из екатеринбургских гимназий принес в учреждение кухонный нож, по факту происшествия начата проверка, сообщила директор школы Надежда Миногина. «Мальчик нож не демонстрировал. Он его просто принес, и случайно его увидел одноклассник. Сейчас ведутся мероприятия по выяснению мотивов мальчика», – сказала Миногина РИА «Новости». По ее словам, от подобных ситуаций не застраховано ни одно образовательное учреждение, и требуется незамедлительная реакция со стороны самой школы. «Случай, который произошел в нашем учреждении, недопустим. Но это случилось, и администрация школы действовала в рамках необходимых алгоритмов в соответствии с федеральным законом», – указала директор гимназии. Руководство сообщило об инциденте всем субъектам профилактики – прокуратуре, полиции и департаменту образования. «Информация отправлена оперативно. Дальше образовательное учреждение действует в рамках алгоритма по принятию необходимых мер. Эта работа проводится с родителями, с ребенком. Классным руководителем была проведена воспитательная работа с классом с четким разъяснением недопустимости таких ситуаций», – подвела итог собеседница. В январе первоклассница с ножом загнала школьников в туалет в Кемеровской области. В октябре 2020 года в Челябинской области в ходе бытового конфликта 15-летняя школьница ударила ножом 14-летнюю девочку, которую позже госпитализировали в тяжелом состоянии. Уточняется, что оба подростка из благополучных семей. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова сообщила, что инцидент произошел из-за мальчика, и подчеркнула, что оставлять ситуацию без внимания нельзя.

В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Школьники из Перми пожаловались на принуждение к намазу на физкультуре 28 сентября 2021, 16:06 Текст: Алексей Дегтярев

Ученики в Перми пожаловались на учителя физкультуры, который, по их словам, заставлял читать намаз, дети сообщили об инциденте родителям, а те пожаловались директору. Один из учеников сообщил, что школьники в начале урока немного позанимались, потом им велели «молиться Аллаху», чтобы тот «дал нам здоровья», после чего все принялись молиться, передает 360. В департаменте образования города сообщили, что после жалобы родителей в школе началась проверка, представители горадминистрации связались с директором школы, чтобы прояснить ситуацию. «По словам руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», – отметили в департаменте. Директору школы указали провести внутреннее расследование «по исполнению работником норм профессиональной этики». Глава учреждения назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в ситуации. Ранее в Хабаровске водитель автобуса высадил пассажиров ради намаза. В МИД ответили на вопрос о российской визе для Нуланд 29 сентября 2021, 11:28

Фото: Rod Lamkey/CNP/Consolidated News

Photos/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Вопрос о выдаче въездной визы в Россию заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд прорабатывается, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, отвечая на вопрос о ее возможном визите в страну. «По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в РФ. Но вопрос в проработке», – сказал Рябков, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь. Посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что российскую визу Нуланд пока не выдали. В Германии попытались оправдать финансирование проектов Навального 29 сентября 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

В Германии не отрицают, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги связанным с Алексеем Навальным структурам, заявил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. «Этот вопрос поднимался и комментировался публично по официальным каналам. Показательно, что немецкие контрагенты не оспаривают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Алексеем Навальным, но отрицают при этом, что это делалось ими по указанию «сверху» в рамках их служебной деятельности», – заявил директор третьего европейского департамента МИД России в интервью РИА «Новости». По словам дипломата, «Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер». В начале сентября в комиссии Госдумы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России призвали изучить опубликованные в Сети данные о финансировании экстремистов в России иностранными посольствами. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила, что схемы финансирования проектов Навального через иностранные посольства – не фейк. Как сообщила дипломат, зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИД России уточнила, что большего всего подобных донатов шло через дипмиссии США и ФРГ, в процессе участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. Сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время антитеррористической операции 28 сентября 2021, 20:31

Фото: Виктор Толочко/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

В Минске при исполнении погиб сотрудник КГБ, сообщили в белорусском ведомстве. «В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен», – говорится в сообщении на сайте КГБ. Уточняется, что ответным огнем преступник был уничтожен. «Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия», – сказано в сообщении. Глава Минэнерго Украины доложил ЕК позицию Киева по контракту Венгрии с Газпромом 28 сентября 2021, 21:45 Текст: Елизавета Булкина

Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил позицию Киева еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон по контракту Венгрии и Газпромом, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии. «Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между [энергетической компанией] MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил украинскую позицию. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», – передает его слова ТАСС. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России. В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт. Украинским силовикам разрешили стрелять без получения приказа 29 сентября 2021, 01:28

Фото: Gudak/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством, сообщили военные журналисты после встречи с главкомом ВСУ. «Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения – в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», – приводит информацию журналистов по итогам встречи издание TheBabel, передает ТАСС. На прошлой неделе Залужный в интервью «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом) заявил об отсутствии ограничений у командиров в Донбассе на открытие ответного огня. «Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета [открывать ответный огонь]. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, методы для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных <…>. Решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо», – сказал он. При этом Залужный отметил, что сейчас на линии соприкосновения в Донбассе задействованы все имеющиеся у украинской армии средства для противодействия противнику. Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей». В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. Синоптики предсказали «репетицию зимы» 28 сентября 2021, 15:44

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Скоро в некоторых российских регионах начнутся мощные метели, это будет своего рода «репетиция зимы», заявили в центре «Фобос». В сообщении на сайте «Фобоса» говорится, что, например, погоду в Предуралье уже можно назвать ноябрьской, так как в некоторых областях прошел снег. Также во вторник вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, Челябинскую и Курганскую области. В отдельных районах ожидается сильный ветер – до 15–20 метров в секунду. Кроме того, могут появиться и первые сугробы: к примеру, в Магнитогорске, согласно прогнозам, образуется покров до 12 сантиметров. Метели продлятся до середины недели, а к выходным температура воздуха и погодные условия вернутся к нормальным показателям. Между тем вечером 27 сентября в Белорецком районе Башкирии уже прошел сильный снегопад, стихия парализовала движение: автомобили и фуры не могли побороть рыхлый снег и образовавшуюся гололедицу, передает «Комсомольская правда». Видео с автодороги Абзаково – Белорецк опубликовали водители, оказавшиеся в западне. На кадрах записи видно, что десятки машин буксуют и едва сдвигаются с места, уходя в занос. Людям приходится руками толкать транспорт в гору. В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что гололедица возникла не только в Белорецком, но и в Учалинском и Абзелиловском районах: «При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными, без особой надобности воздержаться от поездок. Сцепление колес с дорожным покрытием сильно ухудшается, соответственно и времени для торможения требуется больше. Кроме того, при неправильном выборе скорости машина может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно». Также во вторник в Челябинской области спасатели вызволили два школьных автобуса и 18 автомобилей из снежного затора на трассе – на юге области выпал мокрый снег, высота которого достигала 10 сантиметров, передает РИА «Новости». «Автобусы были промежуточными, то есть они проезжали по поселкам и собирали детей, поэтому школьников в автобусе было всего трое. За учениками приехали родители, пострадавших не было», – рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда центрального пункта пожарной связи Магнитогорского гарнизона Алексей Ишмаметьев. Он уточнил, что они не смогли проехать участок дороги из-за летней резины, хотя снега было мало. Машины отбуксировали на трассу, где они продолжили маршрут, всего помощь оказали пассажирам и водителям 20 транспортных средств. Для устранения снежного затора привлекли четыре единицы техники, работы по расчистке завершены. Напомним, в воскресенье желтый уровень погодной опасности объявляли в Москве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Основатель Group-IB арестован по делу о госизмене 29 сентября 2021, 10:58

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Романова. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Сачкова Ильи Константиновича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября 2021 года», – сказала Романова РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация о том, что накануне в московском офисе компании Group-IB прошли обыски. В ее пресс-службе уточнили, что сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня. В компании отметили, что не владеют информацией о причинах проводимых следственных мероприятий, передает ТАСС. По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких предпринимателей мира в возрасте до 30 лет. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ им. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД. Group-IB – один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, расследования высокотехнологичных преступлений, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в Сети со штаб-квартирой в Сингапуре. Российские ученые нашли генетические маркеры внезапной сердечной смерти 28 сентября 2021, 15:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск) нашли генетические маркеры, определяющие предрасположенность человека к внезапной сердечной смерти, сообщила старший научный сотрудник института Анастасия Иванова. Внезапная сердечная смерть – нерешенная проблема современного здравоохранения. Это смерть в течение часа внешне здорового человека, развившаяся из-за различных сердечно-сосудистых причин, о которых пациент мог даже не знать. Около половины от всех людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, умирает внезапной сердечной смертью, причем мужчины умирают в два раза чаще женщин. Реанимировать удается лишь около 6% пациентов. В основном это люди, находившиеся в больнице, передает РИА «Новости». По словам ученого, внезапная сердечная смерть – многофакторное заболевание, вклад в которое вносят как негенетические, так и генетические факторы, которые могут определить предрасположенность. Специалисты проверили большое количество мутаций и полиморфизмов генов, которые могут помочь в распознавании такой предрасположенности. «Получены положительные результаты. Нами выявлены некоторые маркеры, которые могут помочь в создании системы диагностики предрасположенности к внезапной сердечной смерти для того, чтобы у таких лиц вовремя начать профилактические мероприятия и не допустить внезапного летального исхода. Это могут быть как медикаментозные мероприятия, аппаратная поддержка, так и изменение образа жизни», – рассказала Иванова. Она отметила, что пока внедрять в практику обнаруженные маркеры преждевременно, необходимо провести ряд дополнительных исследований, так как вклад в развитие заболевания вносят множество генов, полиморфизмов и мутаций. Чаще всего, по ее словам, это «семейная история». «Внезапная сердечная смерть – это заболевание, которое связано с мутацией не в одном, а во многих генах, и эти мутации необязательно приведут к смерти, но есть больший или меньший риск. Маркеры – это ряд полиморфизмов и мутаций генов, которые связаны с повышенным риском внезапной сердечной смерти. Пока это только фундаментальное научное исследование с возможностью внедрения в будущем», – добавила она. Ранее врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса. В военной части в Свердловской области погиб второй солдат-срочник за два дня 29 сентября 2021, 10:05

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Солдат срочной службы воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области, найден мертвым, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что рядовой-срочник, по предварительным данным, якобы мог покончить с собой. Уточняется, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области, передает ТАСС. В пресс-службе Центрального военного округа подтвердили, что военнослужащий найден мертвым, он мог покончить с собой. По данному факту начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что рядовому было 19 лет, он являлся поваром, передает «Интерфакс». Есть предположение, что он совершил суицид перед заступлением в наряд с табельным оружием. Накануне пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что солдат-срочник из той же части в Свердловской области заблудился, отклонившись от маршрута патрулирования. Он был найден мертвым, погиб от удара током от опоры ЛЭП, на которую забрался, чтобы осмотреться. США отреагировали на сообщения о пуске гиперзвуковой ракеты КНДР 29 сентября 2021, 05:32

Фото: кадр CNN

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты серьезно относятся к сообщениям о любых новых вооружениях и внимательно изучают данные об испытаниях КНДР новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», заявил официальный представитель Госдепартамента США. «Мы в курсе этих сообщений. Мы работаем над тем, чтобы подтвердить, какого конкретно рода был недавний пуск, и мы тесно консультируемся с нашими союзниками», – приводит слова официального представителя Госдепартамента США ТАСС. «Мы серьезно относимся к сообщениям о любых новых возможностях (в сфере вооружений), как мы говорили, мы осуждаем любые незаконные ракетные пуски, которые имеют дестабилизирующее воздействие на регион и международное сообщество», – подчеркнул он. Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) объявила о состоявшихся во вторник успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Во вторник в Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты. Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд, который, как предполагает Минобороны Японии, может быть баллистической ракетой, упал за пределами японской исключительной экономической зоны. При этом в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников. Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии. Кроме того, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР. На Украине заявили о риске замерзнуть зимой без российского газа 29 сентября 2021, 08:49 Текст: Елена Мирошниченко

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа. «Давайте не обманывать друг друга – мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», –приводит его слова Life.ru. По словам Мураева, Украина сейчас вынуждена закупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. Он рассказал, что стоимость российского газа для Белоруссии составляет 135 долларов, Киеву придется платить за этот товар больше тысячи, «а это значит минус рабочие места, остановка предприятий». «А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане», – заключил Мураев, а также добавил, что главной угрозой национальной безопасности страны является «тупость». Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ. Потерявшийся на Урале срочник найден мертвым 28 сентября 2021, 17:44 Текст: Алексей Дегтярев

Пропавший с оружием и без боеприпасов на Урале военнослужащий срочной службы найден мертвым в лесу, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током. Находившийся в лесу военнослужащий предпринял попытку взобраться на опору линии электропередачи, где получил удар электрическим током», – цитирует сообщение ЦВО РИА «Новости». Также найдено личное оружие солдата. Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что 20-летний военнослужащий заблудился в лесном массиве возле части во время учений. При себе он имел оружие без боеприпасов. При этом источник в экстренных службах заявил, что солдат срочной службы сбежал из воинского ракетного соединения с оружием. Позже источник уточнил, что возле воинской части были обнаружены автомат и штык-нож пропавшего срочника. Москва заявила о дискриминационных ограничениях на сессии ПАСЕ 29 сентября 2021, 08:18

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

МИД назвал дискриминационными ограничения на въезд и пребывание делегации России на сессии ПАСЕ из-за вакцины «Спутник V». В российском дипведомстве сообщили, что «всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости». «Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный», – считают в российском МИД. Собеседник агентства подчеркнул, что «это касается и наших представителей, прибывающих в Страсбург для участия в мероприятиях Совета Европы, включая его Парламентскую ассамблею». «Процедура получения разрешения на въезд для них чрезвычайно сложна. Им позволяется передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний. Выход в город запрещен», – отметили в МИД. «Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран», – подчеркнули в МИД. В МИД подтвердили, что ограничения связаны с тем, «что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства». «Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве», – подчеркнули в МИД. Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции.