ЕС начал переговоры с представителями Сербии и Косово

Европейский союз начал переговоры в Брюсселе с представителями Сербии и Косово в раздельном режиме для разрешения кризиса в регионе, сообщил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

«Сегодня утром я провел две раздельные встречи с главными переговорщиками Косово и Сербии, чтобы обсудить пути разрешения нынешнего кризиса. Мы будем продолжать наши переговоры в течение дня», – указал он, передает ТАСС.

Ранее Россия призвала Североатлантический альянс и Евросоюз убедить Приштину отозвать войска с севера Косово и предотвратить открытый конфликт.

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась в прошлый понедельник, когда сотни косовских силовиков, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в пять евро.

Президент Сербии Александр Вучич предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Косово вновь превращается в горячую точку.