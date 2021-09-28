В США призвали привлечь к ответственности главу МВФ

В Бундестаге заявили о движении Германии к «зеленому маразму»

«Каким бы ни было новое правительство, оно не сможет преодолеть кризисы эпохи правления Меркель», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя итоги парламентских выборов в Германии.

«Результаты выборов вполне ожидаемы. Чуда не произошло. Несмотря на не очень хороший результат, правящая партия ХДС/ХСС по-прежнему удерживает рычаги управления и манипулирования повесткой», – полагает депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт.

«Вчера вечером у меня был самый лучший результат в Германии по росту голосов – мой округ удвоил количество голосов по сравнению с прошлыми выборами, – пояснил он. – Если в общем результат партии на два процента просел, то у меня в округе был довольно высокий результат. Однако сегодня утром голоса остались на том же уровне, но процентный результат почему-то оказался хуже. Поэтому тот, кто владеет всей этой машиной и средствами массовой информации, тот и правит бал».

«Формирование правительства будет очень тяжелым процессом. Вне зависимости от конфигурации внутри коалиции Германия все дальше будет отходить от консервативно-прагматического начала к идеологическому маразму, – убежден Гердт. – В ближайшее время Германию ожидают серьезные испытания. Все кризисы, которые начались при Ангеле Меркель, будут усиливаться. И каким бы ни было новое правительство, оно будет не способно провести нашу страну через эти мрачные времена».

«Всегда, когда политики ставили идеологию впереди прагматизма, страна скатывалась к негативным последствиям. А сейчас «зеленый маразм» оказался в приоритетах страны», – уверен собеседник.

По мнению депутата, в настоящее время любой вариант коалиции реалистичен – и традиционное объединение СДПГ с ХДС/ХСС, и их кооперации с малыми партиями («Зеленые» и СвДП). «Главный вопрос в том, кто продаст больше своих принципов. Им придется поступаться тем, что они обещали своим избирателям. В итоге получится странная мешанина людей, предавших свои идеалы», – полагает он.

Что касается внешней политики и отношений с Россией, то ситуация однозначно усложнится. «Те немногие, кто отстаивал «Северный поток – 2», на этих выборах потеряли проценты. А те, кто продвигал иную повестку, не смогут за ночь изменить свое отношение к газопроводу. Поэтому все вопросы внешней политики и позиции по «Северному потоку – 2» усложнятся», – предполагает Гердт.

При этом для Украины результаты выборов действительно можно назвать удачными. «Зеленые», которые выступали с резкой антироссийской риторикой, набрали необходимое количество голосов. На этой волне украинцы будут иметь надежду, что немцы и дальше будут их спонсировать и отстаивать интересы украинской олигархии в ущерб своему народу», – полагает депутат.

В то же время, по его мнению, на ситуации в НАТО вряд ли сильно отразятся итоги парламентских выборов, «потому что это отдельный конструкт европейской политики». «Новое правительство Германии продолжит курс Меркель в рамках альянса. Скорее всего, США заставят их вновь войти в привычную колею и двигаться дальше в соответствии с планами Вашингтона», – резюмировал Гердт.

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%.

Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%.

При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах – в Германии партии в таком случае предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам).

Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии, а американские СМИ предсказали ослабление лидерства Германии в Европе из-за слишком долгих переговоров по формированию нового правительства.

Немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха.

В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что следующее правительство должны сформировать социал-демократы с либералами и «Зелеными».

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины.

Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что смена власти в Бундестаге откладывается из-за формирования правительства.