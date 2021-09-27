|
|
Воевавшему в Донбассе за Киев «Моне-дырке» сломали позвоночник в Турции
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Турции сломали позвоночник украинцу Михаилу Майману, который принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне Киева, а позднее сбежал с Украины от уголовной ответственности, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Кива заявил в Telegram, что «Турция с каждым годом становится все опасней и опасней для пребывания украинцев, скрывающихся от правосудия». По его словам, «Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии».
Депутат сообщил, что Майман госпитализирован в тяжелом состоянии – его «жестоко избили, сломав ему позвоночник». Кива подчеркнул, что жизни Маймана «уже ничего не угрожает, но ходить он будет не скоро». «Не злорадствуйте все те, кого он кинул на деньги и ограбил – Мише очень нужна наша с вами поддержка! По-христиански желаю ему скорей встать на ноги!» – заявил депутат.
В начале 2020 года Кива и Майман подрались в ресторане в Киеве. СМИ сообщали, что перед этим Майман в переписке неоднократно оскорблял Киву и угрожал избить при встрече.
В 2021 году Майман покинул Украину. Он заявил, что СБУ оказывала на него давление – шантажировала дракой с депутатом, требуя дать показания против мэра Киева Виталия Кличко, передает РИА «Новости».
В Раде проголосовали за выдвижение Зеленского на «Оскар» за «инсценировку покушения»
|
|
Депутаты Рады проголосовали по депутатскому запросу о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар» за лучший сценарий в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира. Автор Запроса депутат Гео Лерос попытался указать на то, что инцидент был инсценировкой.
«Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса «О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому «Оскара» за лучший сценарий и спецэффекты в фильме «Покушение, которого не было». Смотреть всем», – зачитала депутатский запрос в ходе заседания Рады заместитель главы парламента Елена Кондратюк, передает ТАСС.
Вопрос был выставлен на голосование, свои голоса за него отдали 35 депутатов, тогда как для рассмотрения депутатского запроса необходимо 150 голосов.
Автор запроса – депутат Гео Лерос – ранее был исключен из фракции партии «Слуга народа» за критику Зеленского. В начале сентября он участвовал в потасовке с депутатом от президентской партии Николаем Тищенко в зале Верховной рады.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прежде чем заявлять о «руке Кремля» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить, чем закончилась история с Аркадием Бабченко.
На Украине заявили о способности ВСУ заставить российскую армию утратить боеспособность
Украина имеет военный паритет с Россией, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
«У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил Арестович в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что при вооруженном конфликте с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет». Советник президентского офиса не разъяснил, почему так думает.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны.
В сентябре депутат Рады Алексей Гончаренко пообещал «новые победы» над Россией, уточнив, что Россию лучше побеждать вместе с друзьями из Литвы, Польши, Балтии.
На Украине назвали «теневого президента» страны
|
|
Киевский политолог Михаил Басараб назвал руководителя офиса Владимира Зеленского «серым кардиналом» Украины, который в дуэте с президентом запугивает действующую власть, устраняя конкурентов.
«В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса – прим. ВЗГЛЯД.) демонстративно укрепляет власть», – рассказал Басараб в интервью журналу «Краина», передает РИА «Новости».
По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака – установить в Киеве авторитарный режим. Политолог считает, что Зеленский и его помощник отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, чтобы захватить всю власть в стране. Теперь этот дуэт планирует сместить с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб.
В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского.
Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров сравнил предоставленные Россией и Украиной данные по MH17
Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что российская сторона «про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое». А вот «украинцы отказываются давать данные с радаров», отметил он. Как напомнил Лавров, в Киеве заявляют, что «они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера», передает РИА «Новости».
В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года.
Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи
|
|
Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос.
«Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости».
В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем.
«Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.
Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ
|
|
Командование воздушных сил ВС Украины выступило с утверждением, что российские самолеты-разведчики якобы «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений».
«В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», – утверждается в сообщении командования в соцсети Facebook.
В среду на Украине начались учения «Объединенные усилия – 2021» с участием НАТО. В этот же день украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом.
В понедельник в Черном море стартовали учения ВМФ России, в которых задействованы около 20 боевых кораблей и подводных лодок.
В Кремле назвали препятствие для встречи Путина и Зеленского
Работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс, заявил в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки», предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
«Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже энное количество, сколько, уже три года», – рассказал представитель Кремля.
Песков добавил, что «все написано на бумаге», и в них «нет ничего размытого», все предельно конкретно, все опубликовано.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крыму оценили сценарии о силовом захвате полуострова Украиной
У Украины нет шансов захватить полуостров, сценарии, озвучиваемые украинскими политиками, абсурдны, считает председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
«У Украины нет шансов захватить Крым. Регион охраняется со всех сторон. По сути, полуостров превращен в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в генеральном штабе Вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Мезюхо, бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, который рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, является «отпетым русофобом».
«Однако, даже он должен понимать абсурдность своего заявления. Прежде чем говорить об увеличении мощности украинской армии для войны с Россией за Крым, ему бы порассуждать о проблемах в ВС Украины. Как армия, где, по сообщениям украинских же СМИ, созданы спецроты для алкоголиков, а также существует проблема неуставных отношений и обосновалась дичайшая коррупция, может пойти на войну с Российской Федерацией?» – заключил Мезюхо.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию.
Ранее в Симферополе оценили планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста.
Пушков объяснил метания Зеленского по миру поиском денег
|
|
Сенатор Алексей Пушков указал на связь «мечущегося по мировым площадкам» в поисках денег президента Украины Владимира Зеленского с докладом Счетной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине.
«Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, еще в 2015 году в Париже «на высоком уровне» ему говорили, что Европа не будет «вкачивать» деньги в Украину, если положение дел в стране не изменится.
«Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа «Крымской платформы» и призывая ООН заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик», – заключил он.
Накануне Европейская счетная палата (ЕCA) обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов. При этом в Еврокомиссии считают, что борьба с коррупцией на Украине идет достаточно успешно.
Напомним, в начале сентября Зеленский представил в США «план трансформации Украины» за 277 млрд долларов. Сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США.
Киев обвинил Россию в росте цен на газ
|
|
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль выразил мнение, что к росту цен на газ привела «энергетическая война», якобы развязанная Газпромом для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2».
«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, – это энергетическая война, которую Газпром развязал для шантажа и введения в эксплуатацию «Северного потока – 2». Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», – заявил Шмыгаль.
В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону, передает ТАСС.
Напомним, цена на газ в Европе на прошлой неделе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны.
Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
Украина попросила Россию вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца
Несогласованность украинских силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, и теперь Киев просит вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины, привели к провалу оперативного мероприятия и агента. В результате украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца», – рассказали в российской спецслужбе, передает РИА «Новости».
Ранее в ФСБ сообщили о задержании узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия «легенды» пересекшего границу с Россией.
Отмечается, что, по словам задержанного, он сотрудничает с Государственной миграционной службой Украины с 2019 года. В рамках проводимых службой мероприятий участвовал в выявлении причастных к преступлениям, проводимых через границу. Подчеркивается, что для сбора доказательств в его одежду и личные вещи украинские правоохранители вмонтировали спецтехнику для скрытой фото, видео и аудио фиксации (вшитые в куртку GPS-трекер, видеокамера, а также замаскированный под систему нагревания табака диктофон).
Кроме того, в ФСБ заявили, что «перед мероприятием для храбрости агент ГМСУ употребил приобретенное заранее наркотическое средство «Мефедрон», часть которого имел при себе в момент задержания российскими пограничниками».
Украинцев предупредили о повышении цен на газ в октябре
На Украине поставщики газа пересчитали месячные тарифы на октябрь, с 1 октября некоторые компании серьезно повышают цены, сообщают СМИ.
Об этом говорится в мониторинге цен Obozrevatel. По правилам все поставщики до 25 сентября должны опубликовать месячные тарифы на октябрь. Весной украинцы автоматически перешли на годовые цены. Месячные тарифы (которые выросли в октябре) актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти.
Дороже всего топливо обойдется клиентам компании «ТАС енергія країни» – для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. При этом еще в сентябре газ был в 1,5 раза дешевле – 20,96 гривны (56,8 рубля). Второе место по цене на газ занимает «Київгазенерджі» – 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр. Компания также подняла цену почти в 1,5 раза – на 10,7 гривны (29 рублей). Клиенты «Асканія енерджі» будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля), передает РИА «Новости».
Напомним, Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива, импортный газ Украине приходится закупать по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. В пятницу газ на фьючерсном рынке Европы стоил около 840 долларов.
Названа вероятная причина столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре
|
|
Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления турецкого судна, сообщили в судоходной компании «Волжское пароходство».
«Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05.00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход «Русич-10» столкнулся с турецким теплоходном. «Русич-10» следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку.... По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются», – приводит РИА «Новости» сообщение компании. Так добавили, что на борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России.
«Есть незначительные повреждения. Водотечность не обнаружена. Пострадавших нет. Разлива топлива нет. Страховой Клуб извещен», – добавили в «Волжском пароходстве».
Стало известно, что российский сухогруз «Русич 10» ходил под флагами Мальты и Германии. Отмечается, что сухогруз построен в 2006 году на «Окской судоверфи». Длина судна составляет 128 метров, ширина 17 метров.
В 2007 году сухогруз «Русич 10» ходил под флагом Мальты, затем в 2010 году перешел под флаг Германии, а с 2012 года ходит под российским.
Порт приписки Санкт-Петербург. Судовладельцем является российская судоходная компания «Волжское пароходство».
Ранее береговая охрана Турции сообщила, что российский сухогруз «Русич 10» и турецкое судно «Тахсин Имамоглу» столкнулись в проливе Босфор, пострадавших нет. На место столкновения на помощь направлены три спасательных катера и 14 буксиров. Оба сухогруза отшвартовали и поставили на якорь в порту, сообщила береговая охрана Турции.
В «Слуге народа» заявили о неспособности Украины дожить до следующей зимы
|
|
Из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона, заявила депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер.
Буймистер заявила в эфире телеканала «Наш», что энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента, передает РИА «Новости».
«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», – сказала она.
При этом Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей.
Вследствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем», – предупредила она.
Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ.
Эрдоган призвал Россию изменить подход к Сирии
Анкара ожидает от Москвы других подходов в Сирии, заявил президент республики Тайип Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары.
«В Сирии режим (президента Башара Асада) представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России, как от дружеской страны, иных подходов в качестве проявления солидарности к нам», – сказал президент Турции, передает ТАСС.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.
Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.