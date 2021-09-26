Вопрос про «кнопки в Rolls-Royce» стал поводом для шуток в соцсетях

Заданный в соцсетях вопрос о том, на какую кнопку в Rolls-Royce Cullinan нужно нажать, чтобы «птицу крылатую с капота убрать», вызвал поток шуток от пользователей.

Вопрос задал Алексей Андреев, управляющий партнер брендингового агентства Depot, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России и Ассоциации брендинговых компаний России. «Ребят, это срочно, у кого Rolls Royce Куллинан? Не могу тут кнопку найти, как птицу крылатую с капота убрать?» – спросил он в Facebook.

В ответ комментаторы начали шутить на тему «мне б эти проблемы». Причем на данное замечание Андреев ответил: «А какие еще-то бывают? Эта – пока самая жесткая, сколько себя помню».

Андрееву предложили воспользоваться «кайлом», «лобзиком», взять «кувалду или напильник какой-либо», «обратиться в ЖЭК» или оставить машину «в Чертаново на пару ночей» (также был предложен вариант «оставить на ночь в Кузьминках»).

Кроме того, один из комментаторов заявил, что «для начала надо пересесть с пассажирского сиденья и выкинуть владельца из-за руля». «Под сидением есть красная, кнопка для катапультирования, но предварительно не забудьте сделать отверстие в крыше! И птичка будет жива и мешать не будет», – написал другой.

«О, тут чат для олигархов! Вакансии дворецкого нет? Овсянка, сэррр!» – сказано в еще одном комментарии. Некоторые из пользователей выбрали поводом для шуток слово «Куллинан» (Rolls-Royce Cullinan), предложив в том числе и нецензурную версию – «***ли нам».