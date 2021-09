В новую фракцию ЕР в Госдуме войдут Шаманов, Майданов и Третьяк Эксперт: Все прошедшие в Госдуму партии чувствуют ответственность перед Россией 25 сентября 2021, 18:25 Текст: Андрей Резчиков

Высокая явка на выборах свидетельствует о самосознании граждан и делает парламент более легитимным. «Единая Россия», которая сохранила конституционное большинство, становится главной ответственной партией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В субботу президент Владимир Путин встретился с руководителями прошедших в Госдуму партий. «В ходе прошедшей кампании внешнее давление было, безусловно, сильным, но граждане России отказались следовать заграничным поводырям, иностранным агентам и осуществили на выборах свое суверенное право», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. На прошедших на прошлой неделе парламентских выборах явка в среднем оказалась выше на 4%, чем в 2016 году, подчеркнул эксперт. «Это значит, что люди действительно хотят участвовать в судьбе своей страны. Высокая явка – это свидетельство хорошего гражданского активизма и самосознания», – добавил собеседник. В субботу президент Владимир Путин встретился в режиме видеоконференции с руководителями партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. С главой государства общались председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Президент отметил, что состав Госдумы определили россияне, «реализовав свое конституционное суверенное право». «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке», – подчеркнул глава государства. Данил указал на то, что президент особо отметил важность расширения партийного представительства. Впервые с 1999 года в Госдуме будет пять, а не четыре партии, а с учетом депутатов-одномандатников – восемь. Теперь шанс заявить о себе появился у самых разных политических сил, а сама политическая система развивается. «Это также означает высокую конкуренцию на выборах и повышение легитимности Госдумы. Президент сам активно участвовал в выборах на стороне «Единой России», которая в итоге сохранила за собой конституционное большинство», – подчеркнул политолог. Другими факторами электорального успеха ЕР стал правильный подбор первой пятерки и лидеров региональных списков, активная работа губернаторов. «Была важна прямая коммуникация с гражданами, Народная программа, которая стала значимой составной частью предвыборной кампании «Единой России». Все вместе послужило победе», – уверен директор Центра политического анализа и социальных исследований. По его словам, у парламентских фракций «большего общего, чем различий, что подчеркнул президент». «Слаженная работа правительства и парламента в период пандемии помогла решать социальные проблемы, вводить меры поддержки семей с детьми и поддерживать пострадавшие отрасли экономики. Это была заслуга всех фракций. И есть надежда на то, что в новом парламенте будет продолжаться слаженная работа партий, которые чувствуют свою ответственность перед Россией», – уверен Данилин. Он добавил, что значимость Госдумы «серьезно возросла после принятия поправок к Конституции». «Я ожидаю максимального диалога парламента с людьми, максимальную открытость», – надеется эксперт. Данилин также уверен, что ответственность Госдумы VIII созывала «будет достаточно высокой». Он убежден, что на самом деле все партии, прошедшие в Госдуму, буду стремиться свести до минимума уровень бедности и продолжат принимать законы по защите семьи и доступности социальных благ, среди которых прежде всего образование и здравоохранение. Не менее важно экономическое развитие страны, в том числе высокотехнологичных отраслей. «Но надо понимать, что главная ответственная партия – это «Единая Россия», получившая конституционное большинство. Партия будет стабилизирующим фактором для депутатского корпуса, который будет вести себя ответственно, потому что только в согласии с «Единой Россией» возможно проводить те законопроекты, которые необходимы им для выполнения своих обязательств перед избирателями», – подытожил эксперт. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.

Немецкая компания разорвала контракты на поставки газа по всей Германии 25 сентября 2021, 01:57

Фото: Simon Belcher/

imageBROKER/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ. «За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития [событий] на энергетическом рынке никто не мог ожидать», – приводит текст заявления компании РИА «Новости». Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в Европе в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. При этом компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пусты. Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. «Так мы больше не можем продолжать [работать] с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключенные нами контракты», – объяснила компания. Deutsche Energiepool не уточнила, сколько клиентов коснулось решение о разрыве контрактов. Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе. Издание Handelsblatt отмечает, что Deutsche Energiepool – первая компания, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным издания, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon. На открытии торгов в пятницу стоимость газа на фьючерсном рынке Европы упала до 840 долларов за 1 тыс. кубометров. На торгах 15 сентября стоимость газа несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Газпром назвал обвинения в недопоставках газа в Европу абсурдными, подчеркнув, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах. Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград подтвердила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен объяснила множеством факторов. Перед этим Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу. В Кремле на требование об увеличении поставок газа в Европу отметили, что газ невозможно транзитировать, не продав. Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. Эксперт: Узбекистан должен отреагировать на нападение на русскоязычного мальчика в Ташкенте 24 сентября 2021, 20:00

Фото: кадр из видео

Текст: Андрей Резчиков

«Если правительства стран региона заинтересованы в конструктивных отношениях с Россией, то такие нарушения следует пресекать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Сутырин. Так он отреагировал на появление в Сети видеозаписи из Ташкента, на которой ровесники избивают восьмилетнего мальчика под крики «Урус!». «Властям надо вести системную профилактику, иначе это не только осложнит их отношения с Москвой, но и создаст напряженность внутри обществ самих этих стран. Попытка загнать под ковер эти проблемы лишь усугубит их – как и попытки части местных элит заигрывать с националистическими настроениями. К сожалению, такие попытки нередко сегодня встречаются в странах постсоветского пространства», – посетовал главный редактор аналитического издания «Евразия.Эксперт» Вячеслав Сутырин. Проявления национализма в странах Центральной Азии в последнее время стали чаще попадать в блогосферу, констатировал эксперт. «Часто говорят, что имел место случай проявления бытового национализма. Но в таких «случаях» надо тщательно разбираться. Если они остаются без реакции местных представителей власти и охраны правопорядка, то могут быстро превратиться в разрушительную тенденцию», – предупреждает главный редактор. По мнению Сутырина, Ташкент в последние годы демонстрирует заинтересованность в расширении сотрудничества с Москвой, «однако проявления национализма, в том числе на бытовом уровне, препятствуют этому». «Российская сторона вправе добиваться защиты и уважения прав соотечественников по линии официальных контактов с соседними странами. Важно добиваться реакции местных властей на нарушения и сотрудничества в расследовании», – подытожил Сутырин. В пятницу стало известно о нападении в Ташкенте на восьмилетнего ребенка. Поводом для нападения, как предполагается, стало лишь то, что ребенок использовал русскую речь. Бабушка мальчика Лилия сообщила, что она увидела на улице, как ее внука с криками «Урус, урус!» (в переводе с узбекского «русский») избивают соседские дети. «Я бегу к внуку – у него все лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», – рассказала Лилия. Женщина утверждает, что мать одного из напавших детей потом набросилась и на нее с криками «Езжай в свою Россию!». После этого бабушка и мать мальчика пошли подавать заявление в полицию, при этом им пытался помешать отец одного из хулиганов. В ролике, опубликованном в соцсетях, слышно, как он угрожает женщинам расправой, обещая «зарыть». В итоге женщины все же пришли в полицию, однако та отказала в возбуждении уголовного дела. Полицейские ограничились тем, что на каждого участника ссоры составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Австралия, Индия, США и Япония решили объединиться против новых вызовов 25 сентября 2021, 04:54

Фото: Sarahbeth Maney/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на открытии первого очного саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad, «четверка») в Белом доме объявил о намерении Австралии, Индии, США и Японии совместно заниматься преодолением ключевых вызовов современности. По словам главы американской администрации, данное объединение было сформировано Вашингтоном, Канберрой, Нью-Дели и Токио, «чтобы заниматься ключевыми вызовами текущей эры – от коронавируса до климата и новых технологий», передает ТАСС. «Оно олицетворяет [предусматривающий международное сотрудничество] подход, о котором я говорил ранее на этой неделе в ООН», – убежден Байден. «Когда мы (лидеры стран – участниц диалога) встретились полгода назад [в виртуальном формате], то взяли на себя конкретные обязательства по продвижению нашей общей позитивной повестки дня для свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов», – добавил президент США. Для участия в первом очном саммите Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad, «четверка») в Белом доме в Вашингтон прибыли премьер-министры Индии, Австралии и Японии Нарендра Моди, Скотт Моррисон и Есихидэ Суга. Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что партнерство Вашингтона, Лондона и Канберры в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS) и Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad, «четверка», в которую входит Австралия, Индия, США и Япония) дополняют и укрепляют друг друга, Нью-Дели и Токио восприняли новость о новом партнерстве AUKUS«с теплотой». В пятницу советник канцлера Германии Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген заявил, что решение Австралии, Британии и США создать новое партнерство в сфере безопасности AUKUS стало «оскорблением партнеров по НАТО». Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками. Глава крупнейшей фракции ЕП – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что создание партнерства Австралии, Британии и США в сфере безопасности стало шоком для НАТО, продемонстрировав значение союзничества и обязательств для входящих в AUKUS стран. Четырехсторонний диалог (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел первый саммит «четверки». В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате. США предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2» 25 сентября 2021, 02:31

Фото: Stefan Sauer/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Если Соединенные Штаты решатся ввести новые жесткие санкции в отношении «Северного потока – 2», то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, выразил мнение заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Если он (президент США Джо Байден) введет санкции [против «Северного потока – 2»], это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой [американской] администрации по восстановлению отношений [c ЕС] пойдет прахом», – приводит мнение эксперта РИА «Новости». Гривач предполагает, что попытка ужесточить санкции в отношении проекта может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте. При этом сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок. «Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций все равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко», – заключил Гривач. В пятницу Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планируется начать в начале октября. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Две бутылки в одни руки: В США ввели лимит на продажу алкоголя из-за дефицита 24 сентября 2021, 20:15

Фото: Joseph B. Frederick/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Магазины в нескольких штатах США столкнулись с нехваткой алкоголя, напитки начали продавать ограниченным числом бутылок в одни руки. Дефицит алкоголя наблюдается в штатах Северная Каролина, Вермонт, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания. Изначально проблемы с поставками алкогольных напитков в США возникли из-за пандемии коронавируса, однако сохраняются до сих пор, передает NPR. В Пенсильвании решили ввести ограничение на продажу алкоголя: покупателям будет доступно не более двух бутылок определенных напитков в день. Совет по контролю за алкогольными напитками Пенсильвании включил в перечень таких товаров 42 наименования. В частности, речь идет о марках Blanton’s, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Patrón и Veuve Clicquot, сообщает The Philadelphia Inquirer. Кроме того, в «обозримом будущем» ограничения на продажу могут коснуться коньяка Hennessy, бурбона Buffalo Trace и текилы Patrón. Отмечается, что продажи алкоголя в США выросли с начала пандемии в марте 2020 года, также сейчас в стране начинают открываться бары. При этом наблюдается нехватка стекла и алюминия, а также водителей грузовиков и работников складов. В Китае выразили недовольство качеством куриных лап из России 24 сентября 2021, 21:03

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Главное таможенное управление Китая предъявило претензии к качеству поставляемых из России куриных лап, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. «В ходе переговоров, состоявшихся 24 сентября в формате видеоконференции между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствиями поставляемой российской продукции (куриные лапы) требованиям по органолептическим показателям (черные наросты, желтая кожа)», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Случаи несоответствия продукции качеству были выявлены в августе и сентябре 2021 года. Россельхознадзор проведет дополнительную работу с экспортерами и ветеринарными службами субъектов России. «Представители Главного таможенного управления КНР предупредили о недопустимости поставок куриных лап с нарушением требований национального законодательства и пообещали не принимать мер в отношении продукции, поступившей из России до 24 сентября 2021 года», – отметили в ведомстве. Ранее Россельхознадзор опроверг перебои с поставками мраморной говядины. Украина обвинила Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ 24 сентября 2021, 22:36

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Командование воздушных сил ВС Украины выступило с утверждением, что российские самолеты-разведчики якобы «грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений». «В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», – утверждается в сообщении командования в соцсети Facebook. В среду на Украине начались учения «Объединенные усилия – 2021» с участием НАТО. В этот же день украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом. В понедельник в Черном море стартовали учения ВМФ России, в которых задействованы около 20 боевых кораблей и подводных лодок. Похитители медалей у Весниной вернули награды и извинились 24 сентября 2021, 21:59

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Укравшие у российской теннисистки Елены Весниной олимпийские медали вернули награды спортсменке, сообщил источник в Федерации тенниса России. Несколько дней назад злоумышленники вернули на КПП подмосковного поселка, где живет Веснина, завоеванную теннисисткой в Рио-де-Жанейро золотую медаль и серебряную из Токио, сообщил собеседник Ura.ru. По данным «Комсомольской правды», вместе с медалями похитители оставили коробку конфет и положили «записку с извинениями». Напомним, у Весниной в середине сентября похитили олимпийские медали из дома в Подмосковье, она написала заявление в полицию. Пушков сделал выводы из досрочной публикации данных «экзит-полла» в Германии 25 сентября 2021, 14:00

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, оценив якобы ошибочную досрочную публикацию в Германии данных «экзит-полла», что социал-демократы (СДПГ) имеют реальные шансы взять пост-канцлера, и это является следствием политики Ангелы Меркель. Пушков написал в Telegram, что «судя по экзит-поллу, по ошибке выданному в эфир телеканалом ARD в Германии, у СДПГ – 22,9% голосов, у ХДС/ХСС – 22,1». «Социал-демократы, которых все еще год назад дружно хоронили, имеют реальные шансы взять пост-канцлера, а ХДС рискует его потерять. Резкое ослабление за последние годы ХДС/ХСС и снижение его поддержки в обществе почти в два раза и есть главный результат политики Меркель», – заключил сенатор. Ранее в Германии за два дня до выборов появились данные «экзит-полла», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых». При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных. Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера. До этого сообщалось, что СДПГ увеличила отрыв в рейтинге от блока ХДС/ХСС. За СДПГ готовы были проголосовать 24% избирателей – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российский газ подогрел выборы в Германии. В Германии за два дня до выборов появились данные «экзит-полла» 24 сентября 2021, 22:58

Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Немецкий телеканал ARD по неизвестной пока причине во время эфира в пятницу запустил бегущую строку, на которой было написано «Экзит-полл» по выборам в Бундестаг на 17.46» и публиковались предполагаемые результаты по четырем партиям, сообщило издание Bild. Бегущая строка с данными появилась около 18.30 (19.30 мск) и была доступна в течение всего лишь нескольких секунд. Согласно расчетам, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) якобы набирал 22,1% голосов, социал-демократы – 22,7%, «Альтернативы для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых», передает ТАСС. Что стало причиной сбоя и базируются ли данные «экзит-полла» на каком-то предварительном опросе, в ARD пока не объяснили. Во время появления бегущей строки шло развлекательное шоу «Погоня». Парламентские выборы в Германии состоятся в ближайшее воскресенье. Избирательные участки откроются в 08.00 и будут работать до 18.00. Сразу после их закрытия телеканалы ARD и ZDF опубликуют первые данные экзит-поллов. Накануне кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет призвал ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине. Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера. Посла России удивили претензии немецких политиков из-за цены на газ 25 сентября 2021, 15:03

Фото: russische-botschaft.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Обвинения со стороны «некоторых германских политиков» в адрес Москвы в том, что она якобы пытается завысить спотовые цены на газ и ограничить его поставки в Европу с целью «заморозить» европейцев, «вызывают недоумение», заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Нечаев заявил агентству RND, что в посольстве «обратили внимание на высказывания некоторых германских политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие российское руководство и ПАО «Газпром» в якобы невыполнении своих обязательств, искусственном ограничении поставок на европейский газовый рынок, беспрецедентном росте спотовых цен, стремлении «заморозить» европейцев предстоящей зимой», передает РИА «Новости». «Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел», – подчеркнул он, указав, что такие обвинения являются «откровенными фейками» и «примитивными антироссийскими вбросами», которыми подменяется объективный анализ ситуации. Посол добавил, что Россия «всегда безупречно и в полном объеме выполняла свои обязательства и продолжает это делать», и «за более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как «энергетическое оружие» или «инструмент давления». «ПАО «Газпром» строго соблюдает все договоренности. Концерн не снижал и искусственно не ограничивал продажи газа в ЕС, большая часть которых осуществляется в рамках долгосрочных контрактов, где цена газа не зависит от текущих конъюнктурных колебаний», – пояснил Нечаев. Он также добавил, что сотрудничество России и ФРГ в газовой сфере – «исключительно успешный проект, доказывающий свою эффективность на протяжении десятилетий». По его словам, всем «здравомыслящим людям» очевидно, что в условиях энергетического разворота Германии, отказа от атомной энергетики и угледобычи, стране не обойтись без газа как переходного сырья, и Россия готова его поставлять на максимально выгодных условиях, для чего и был реализован проект «Северный поток – 2». Нечаев отметил, что в данный момент все определяет рынок, а в силу рыночных законов многие зарубежные поставщики предпочли перенаправить сырье с европейского на азиатский рынок, где цены выше. «Некоторые компании в ожидании более выгодных цен заранее не позаботились о своевременном пополнении запасов собственных газохранилищ. Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?», – сказал посол. Ранее поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ. Вместе с тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление «Газпрома» получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». «Газпром» назвал обвинения абсурдными, подчеркнув, что поставки в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах. На Украине назвали «теневого президента» страны 25 сентября 2021, 16:29

Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press

Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Киевский политолог Михаил Басараб назвал руководителя офиса Владимира Зеленского «серым кардиналом» Украины, который в дуэте с президентом запугивает действующую власть, устраняя конкурентов. «В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса – прим. ВЗГЛЯД.) демонстративно укрепляет власть», – рассказал Басараб в интервью журналу «Краина», передает РИА «Новости». По его словам, в последнее время глава государства стал действовать гораздо жестче, а в планах Зеленского и Ермака – установить в Киеве авторитарный режим. Политолог считает, что Зеленский и его помощник отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, чтобы захватить всю власть в стране. Теперь этот дуэт планирует сместить с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, утверждает Басараб. В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, это было сделано по просьбе Зеленского. Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков объяснил метания Зеленского по миру поиском денег 25 сентября 2021, 07:32

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Сенатор Алексей Пушков указал на связь «мечущегося по мировым площадкам» в поисках денег президента Украины Владимира Зеленского с докладом Счетной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине. «Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО», – написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, еще в 2015 году в Париже «на высоком уровне» ему говорили, что Европа не будет «вкачивать» деньги в Украину, если положение дел в стране не изменится. «Не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа «Крымской платформы» и призывая ООН заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же руководство Украины и загнало в тупик», – заключил он. Накануне Европейская счетная палата (ЕCA) обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов. При этом в Еврокомиссии считают, что борьба с коррупцией на Украине идет достаточно успешно. Напомним, в начале сентября Зеленский представил в США «план трансформации Украины» за 277 млрд долларов. Сенатор Алексей Пушков высмеял аппетиты Зеленского, заявив о провале визита президента Украины в США. В «Слуге народа» заявили о неспособности Украины дожить до следующей зимы 25 сентября 2021, 09:49

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона, заявила депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер. Буймистер заявила в эфире телеканала «Наш», что энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента, передает РИА «Новости». «Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», – сказала она. При этом Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей. Вследствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем», – предупредила она. Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ. В Китае восхитились российскими столовыми 25 сентября 2021, 12:39

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Пользователь китайского портала WeChat рассказал о впечатлениях от посещения российских столовых – на его взгляд, в России «культура» этих заведений шагнула далеко вперед. Пользователь пишет, что в столовых можно вкусно, быстро и плотно поесть всего за 50 юаней (чуть больше 550 рублей). Он отметил, что при слове «столовая» у многих всплывают воспоминания о школьных временах, при этом в России «культура» этих заведений шагнула далеко вперед, передает РИА «Новости». «В отличие от Китая, столовые в этой стране – это не только часть образовательных учреждений, но и отдельные заведения общественного питания, в которые можно войти с улицы. Причем в одних столовых будут стоять самые простые столы и стулья, а в других – уютные столики с диванчиками и оригинальные украшения интерьера», – делится он впечатлениями. На его взгляд, самое интересное в российских столовых – это подаваемые блюда: «Заходя в столовую, первым делом необходимо встать в очередь, взять поднос, вилку и ложку, а также два кусочка хлеба». За это время, по его словам, можно рассмотреть ассортимент выпечки. «Перед вами будут лежать пирожки со сладкой и соленой начинкой – с капустой, картофелем, мясом, а также различными фруктами и ягодами. Глядя на все это разнообразие, глаза разбегаются. Скажу вам по секрету – самые вкусные пирожки – с капустой», – отмечает он. После этого можно выбирать салат, при этом многие в таких заведениях предпочитают брать обычный овощной салат, так как он легкий и хорошо сочетается с любым основным блюдом. «После того, как вы взяли салат, тетушка попросит вас выбрать суп. В российской столовой можно встретить практически все традиционные блюда русской кухни. Самыми популярными супами являются борщ, уха и куриный бульон. Обязательно попробуйте борщ», – советует автор материала. Гарниры, по его словам, обычно представлены картофелем, макаронами, рисом и гречкой – это он называет «столпами» русской кухни, которые «отлично утоляют голод и насыщают организм энергией». «Наконец, очередь доходит до основного блюда. Здесь каждый найдет что-то на свой вкус. В России существует огромное количество мясных блюд – жареная курочка, говяжий язык, запеченная рыба, котлеты, тефтели, а также различные колбасные изделия», – делится впечатлениями пользователь WeChat. Он отметил, что обед в России редко обходится без десертов, и они, как правило, «очень сладкие, поэтому не забудьте взять чашку чая». «Возможно, сладкие десерты – это одна из причин, почему русские так любят пить чай. После того, как вы выбрали блюда, необходимо будет определиться с напитком. На выбор предлагаются чай, кофе, квас, а также интересный традиционный русский напиток из фруктов и ягод под названием компот. Обязательно попробуйте, это очень вкусно!», – отмечает автор. По его словам, полный поднос еды в столовой обойдется в указанную выше сумму, а наесться можно до такой степени, что «придется придерживать живот». Как указывает пользователь WeChat, такая еда «не самое лучшая», но, «безусловно, самая экономичная», при этом в таких заведениях можно попробовать «практически все блюда русской кухни, которые можно представить». «А что мы бы заказали в обычном российском ресторане на 50 юаней? Наверняка только одну тарелку супа. А в столовой это будет целый поднос настоящей русской еды. Разве это не прекрасно?», – заключает он. Ранее в Китае выразили недовольство качеством куриных лап из России.