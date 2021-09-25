Зюганов заявил Путину о поддержке со стороны КПРФ Жириновский обвинил другие партии в сотрудничестве с «пятой колонной» Путин объяснил необходимость строительства нового космодрома 25 сентября 2021, 17:55 Текст: Вера Басилая

Россия сотрудничала, и будет сотрудничать с Казахстаном на Байконуре, но это другое государство, поэтому строится современный космодром на востоке страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами партий. «Да, мы сотрудничали, и будем сотрудничать с Казахстаном. Но это все-таки, при всей нашей близости с этой страной, при всех стратегических взаимных обязательствах и интересах, но все-таки это другая страна, другое государство. И мы создаем на Дальнем Востоке современный российский космодром. Именно современный», – приводит слова Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что космодром – это общенациональный проект. Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.

Эрдоган рассказал о принятии важных решений на переговорах с Путиным в Сочи 23 сентября 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. «Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Между тем, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского 23 сентября 2021, 14:00

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Роскосмос начал готовиться к высадке первого космонавта на Луну 23 сентября 2021, 15:07 Текст: Алина Назарова

Роскосмос объявил тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну, по его итогам будут разработаны требования к космической технике для организации подобных миссий. «Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», – говорится в документе. Общая сумма контракта составит 1,7 млрд рублей, передает РИА «Новости». Впервые в официальных документах Роскосмоса указано, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемом транспортном корабле. Документом также предусмотрена разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, предназначенному для высадки космонавтов на поверхность Луны. Кроме того, контрактом предусмотрена разработка облика нового скафандра для работы на Луне и создание его экспериментального макета, средств защиты здоровья космонавтов, включая новые аптечки, строительного лунохода (луноход-строитель), «луномобиля» (луноход пилотируемый негерметичный), обитаемого и энергетического модулей лунной базы, корабля для доставки грузов на Луну. Многие из этих работ были предусмотрены в проекте «Федеральной космической программе на 2016-2025 годы» до ее секвестра в 2015-2016 годах. Изначальный проект предусматривал финансирование в размере 2,7 трлн рублей, но был сокращен до 1,4 трлн рублей, а затем неоднократно дополнительно «срезался». Также документом предусматривается разработка сверхтяжелой ракеты, пилотируемого транспортного корабля (не малого) и лунного взлетно-посадочного корабля (тоже не малого). Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты должны быть представлены в конце 2022 года. В целом вся программа должна быть подготовлена к середине ноября 2025 года. В декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что от идеи полетов к Луне на сверхтяжелой ракете было решено отказаться в пользу полетов на ракетах «Ангара» на первом этапе и лишь на втором этапе – организации полетов на сверхтяжелой ракете, которая будет создаваться на новых технических решениях. Также сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году. Песков ответил на вопрос о выступлении процитировавшего Путина Зеленского 23 сентября 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где он процитировал Владимира Путина. «Пока не имел возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского», – сообщил Песков, передает РИА «Новости». Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Участие Путина в саммите G20 оставили под вопросом 23 сентября 2021, 13:20 В Кремле считают саммит G20 очень важным, однако решение об участии президента Владимира Путина пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что решения пока нет, хотя это «очень важное мероприятие», передает РИА «Новости». Он отметил, что в пандемических условиях подобные решения принимаются ближе к дате мероприятия, так как необходимо учитывать, какова будет динамика заболеваемости коронавирусом в России и Италии. Напомним, итоговый саммит G20 состоится в итальянской столице 30-31 октября. Путин и глава итальянского правительства Марио Драги ранее обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме. Российский лидер ушел на самоизоляцию в сентябре из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин призвал вытащить россиян из бедности 25 сентября 2021, 16:47

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму. «У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что руководство страны проводит взвешенную политику, что позволило поддержать экономику и людей в период пандемии. «Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется «живыми деньгами», поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики», – заявил президент. Он пояснил, что это удалось провести во многом благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. В самые критичные моменты фракции работали солидарно, отметил Путин. «И результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», – заявил президент. Созданные резервы позволили в очень сложной ситуации поддержать экономику и людей, заключил он. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Путин поздравил Тардифа с победой на выборах главы IIHF 25 сентября 2021, 14:17

Фото: Horst Galuschka/DPA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил избранного президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава государства также позвонил возглавлявшему федерацию Рене Фазелю, он выразил благодарность за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который тот внес в развитие спорта, сказал Песков, передает РИА «Новости». Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что уверен в хороших отношениях российской стороны с новым главой IIHF. «Это выборы, что тут сказать. Новый президент выбран, будем работать с новым президентом. Хоккей – это наш основной вид спорта, и с Россией все будут работать хорошо, тем более у нас два крупных турнира скоро пройдут», – заявил Левитин. В России в 2023 году пройдут взрослый и молодежный чемпионаты мира по хоккею. В субботу президент Французской хоккейной лиги Люк Тардиф был избран на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF), выборы проходили в Петербурге в ходе полугодового конгресса организации. Российские космонавты начали тестировать европейский манипулятор на МКС 22 сентября 2021, 19:19 Текст: Елена Мирошниченко

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) приступили к тестированию европейского дистанционного манипулятора ERA, сообщил Роскосмос. «Экипаж российского сегмента МКС приступил к интеграции и тестированию манипулятора ERA, который размещен на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля «Наука», – говорится на сайте госкорпорации. Сообщается, что сейчас космонавты проводят работы по активации систем управления манипулятора и интеграции его программного обеспечения в систему управления станции. Модуль «Наука» прибыл на станцию в конце июля. В «Науке» есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, а в будущем на него перенесут с модуля «Рассвет» шлюзовую камеру для выноса наружу станции научного оборудования и радиационный теплообменник для отвода излишков тепла в космос. Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. Проблемы возникли при тестировании прибывшего на МКС с «Наукой» европейского манипулятора 23 сентября 2021, 14:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Проблемы возникли при тестировании европейского дистанционного манипулятора ERA на МКС, они связаны со сбоями при обмене данными между российскими модулями «Звезда» и «Наука», сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА). Модуль «Наука» с установленным снаружи манипулятором ERA прибыл на станцию в июле. «Лэптоп манипулятора ERA, его внешний пульт управления и российский компьютер управления хорошо работают и взаимодействуют друг с другом. Однако первоначальные тесты показали сбои в передаче данных между модулями «Звезда» и «Наука», – передает РИА «Новости» сообщение ЕКА. В связи с этим анализируется работа информационной сети российского сегмента МКС. «Специалисты ЕКА уверены, что времени достаточно для поиска и устранения неисправностей и испытания манипулятора ERA перед его установкой и тестировании перемещений, запланированных на январь», – говорится в сообщении. При этом, уточнило ЕКА, связи между МКС, подмосковным Центром управления полетами и Центром поддержки работ с манипулятором ERA в Нидерландах успешно проверены. Напомним, в среду российские космонавты начали тестировать европейский манипулятор на МКС. Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции 23 сентября 2021, 15:39 Текст: Евгения Шестак

Роскосмос выделил финансирование на разработку требований к Российской орбитальной служебной станции (РОСС) и ее семи модулям, следует из материалов на сайте госзакупок. Разработку требований планируется выполнить в рамках научно-исследовательской работы «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов», на которую планируют потратить 1,735 млрд рублей до ноября 2025 года, передает РИА «Новости». Согласно документу, будут разработаны проекты тактико-технических заданий как на саму РОСС, так и на входящие в нее модули: базовый блок (запускается ракетой-носителем «Союз-5»), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (ракетами «Союз-2»), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (ракетами «Ангара-А5»). Напомним, Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию. 2 сентября гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет. Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) после 2030 года. Путин поручил главе Марий Эл войти в программы по аварийному жилью 23 сентября 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Марий Эл Александром Евстифеевым в режиме видеосвязи поручил губернатору включиться в федеральные программы по ликвидации аварийного жилья и модернизации ЖКХ. «Сохраняется высокая доля аварийного жилого фонда. Вы об этом тоже знаете. Вы знаете также, что сейчас правительство принимает решение по продолжению программ ликвидации аварийного жилого фонда. Вам обязательно нужно своевременно сделать соответствующие заявки и вписаться в эти программы. Так же, как и в программы развития ЖКХ», – сказал Путин на встрече с Евстифеевым, передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что на решение проблем в сфере ЖКХ выделяются миллиарды рублей. «А у вас здесь есть чем заниматься: здесь и износ тепловых сетей очень большой – свыше 57%, и электросетей, и водоотведения, водоснабжения – 74%. Это копилось десятилетиями. Понятно, что это за один год не решается. Но нужно обязательно вписаться в эти программы», – подчеркнул Путин. При этом он отметил, что у республики хорошие показатели по основным направлениям работы: увеличиваются инвестиции в основной капитал, на хорошем уровне строительство жилья. Также президент поручил главе Марий Эл отремонтировать региональные и местные дороги. «Так же, как и (вписаться) в программы улучшения дорожной сети. Вы только что об этом сказали, Александр Александрович, о том, что торги проводятся и так далее. Но нужно довести, конечно, до нормативного состояния и дороги регионального значения, и местного значения. Причем местного значения, как ни странно, процент даже чуть получше, чем регионального», – сказал Путин. Он выразил надежду, что этот вопрос будет в поле внимания главы региона. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что российскому ЖКХ нужна перестройка, ее концепцию в рамках стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства страны подготовят до конца 2021 года. Путин обсудил с Совбезом безопасность Союзного государства России и Белоруссии 24 сентября 2021, 14:52 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил им обсудить вопросы безопасности Союзного государства России и Белоруссии. «Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему», – сказал он, передает РИА «Новости». Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности проходило в режиме видеоконференции. В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Путин ответил на предложение Жириновского возродить ссылки 25 сентября 2021, 17:48

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Возвращение практики ссылок в отдаленные регионы за различные проступки, предложенное лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, это «не наш метод», заявил президент Владимир Путин. «Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири – мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди – ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», – цитирует Жириновского РИА «Новости». Путин ответил, что идеи развития Сибири с помощью точек роста – правильная идея, необходимо думать о ее реализации. «Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки – наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная», – сказал глава государства. На реплику лидера ЛДПР о том, что «бунтовщиков» можно будет отправить на поезде в Магадан, тогда они перестанут бунтовать, Путин ответил, что «они и работать не будут после этого». Также Жириновский предложил создать министерство демографии и миграции. «Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», – сказал он. Кроме того, глава партии попросил президента организовать личную встречу с ним. «И просьба, если можно, личную встречу дайте указание организовать, хотел бы некоторые вопросы один на один изложить в коротком формате, чтобы вас не задерживать очень», – обратился он к Путину. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин призвал выполнять обещанное в ходе предвыборной кампании 25 сентября 2021, 16:55

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Избранным депутатам Госдумы вне зависимости от партии необходимо исполнять обещанное, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в парламент. «Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – цитирует президента ТАСС. Глава государства подчеркнул, что речь идет о тех обязательствах, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании. Он предупредил парламентариев, что впереди их ждет напряженная повседневная работа на благо России и граждан. «Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса», – приводит слова Путина РИА «Новости». Он добавил, что выборы в стране прошли открыто и в соответствии с законом. «Ее (Госдумы – прим. ВЗГЛЯД) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно», – сказал Путин. Президент пожелал всем депутатам успеха, и отметил, что рассчитывает на то, что парламентарии поделятся оценками выборов. «Я хочу пожелать всем вам успеха, и, конечно, рассчитываю на то, что вы в ходе нашей сегодняшней встречи поделитесь оценками самой избирательной кампании, расскажете о ближайших планах фракций, о законодательных инициативах, которые, безусловно, у каждого присутствующего сегодня на встрече есть, и прежде всего, конечно, о тех целях, о тех задачах, которые направлены на реализацию предвыборных программ и обещаний, которые давались избирателям», – подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что опытные, традиционные парламентские партии, и новые политические силы в Думе, осознают ответственность перед страной, и сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Песков рассказал о единичных случаях заражения коронавирусом в Кремле 23 сентября 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле в единичном порядке, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх. [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания [ковидом], и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях», – передает ТАСС слова Пескова. По его словам, самоизоляция президента Владимира Путина никак не влияет на его рабочую активность. «Еще раз повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов, – сказал Песков. – Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы». По словам Пескова, Путин в четверг пообщается с главой Марий-Эл Александром Евстифеевым и проведет еще несколько непубличных встреч. «У президента обычная рутинная работа, у него сегодня несколько встреч в режиме видеоконференции, одну из них мы покажем. Он продолжит региональные дела, сегодня будет Республика Марий-Эл, он встретится с главой республики Евстифеевым», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД