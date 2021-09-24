Гинцбург: Вторую пандемию человечество может не выдержать Байден решил сделать бустерную прививку от COVID-19 24 сентября 2021, 18:57 Текст: Дарья Григоренко

Президент США Джо Байден заявил, что сделает себе бустерную прививку от коронавируса, «как только сможет». «Я и сам сделаю бустерную прививку. Тяжело признавать, что мне уже более 65 лет, но я это сделаю. Шутки в сторону. Я сделаю ее, хотя и не знаю точно, когда. Как только я смогу это сделать», – пояснил Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной борьбе с пандемией, передает ТАСС. Кроме того, он комментировал недавнее решение Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовать использование бустерных доз вакцины компании Pfizer для жителей страны в возрасте от 65 лет, а также лиц, подверженных значительному риску тяжелого течения заболевания. Ранее Байден совместно с Евросоюзом объявили о запуске программы по передаче вакцин от коронавируса странам с низкими доходами.

В Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом 22 сентября 2021, 15:22

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Ракова заявила, что «на протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве», и «по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», передает РИА «Новости». По ее словам, причины этого – осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий. Она отметила, что для лечения пациентов развернуто и зарезервировано достаточное число коек. «Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует «дельта»-штамм коронавируса», – указала Ракова. Она добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы. Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вакцинолог рассказал, как совместить прививки против COVID-19 и гриппа 23 сентября 2021, 20:02

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Вакцинация от гриппа одновременно с коронавирусной инфекцией на совместимость пока не проверялась, поэтому надо сделать сначала прививку от COVID, затем через месяц от гриппа или наоборот, сказал газете ВЗГЛЯД заявил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Врач подчеркивает, что сейчас приоритет следует отдать вакцинации против COVID-19, а затем привиться от гриппа. Однако если у человека уже есть иммунитет, например, ему предстоит пройти ревакцинацию, то первоначально лучше вакцинироваться от гриппа. «В зависимости от выработки иммунитета можно сделать прививку от гриппа через месяц после первого этапа вакцинации от коронавируса. Если плохо иммунитет сформировался после первойпривики от COVID, то от гриппа прививаемся только после второй. Узнать о том, как сформировался иммунитет после первой прививки, можно только сдав тест на антитела. По-другому, к сожалению, никак», – говорит Тимаков. Он поясняет, что данное условие подходит исключительно при вакцинации препаратом «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, поскольку первым компонентом данной вакцины является «Спутник Лайт», эффективность которой позиционируется в 70–80 %, и она признана самостоятельным препаратом. «Если после вакцинации первым компонентом «Спутника V» у гражданина вызывается хороший иммунный ответ, то вакцинацию вторым компонентом можно отложить, поскольку грядет эпидемия гриппа. Напомню, что по данным производителя, вторую прививку «Спутником V» можно делать с отсрочкой до трех месяцев после первой прививки, если были противопоказания. То есть, если иммунитет от СOVID сформирован, то мы можем защититься сразу от гриппа, а потом уже усилить иммунитет от первой прививки. Но это мои личные рекомендации как иммунолога», – заключил врач. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России начались доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса. В Финляндии предложили разрешить въезд привитым «Спутником V» 23 сентября 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо разрешить въезд в Финляндию без тестирования на коронавирус привитым «Спутником V» людям, заявили в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) страны. «Если серия вакцинации «Спутником» не будет одобрена, это вызовет значительное давление в точках въезда на восточной (российской) границе. Кроме того, в неловком положении оказываются люди, привитые «Спутник V», которые много путешествуют», – цитирует заявление института РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию YLE. По мнению финских ученых, российская вакцина эффективна и безопасна так же, как и одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины AstraZeneca и Jansen. В THL не считают, что вакцинированные «Спутник V» способны обострить эпидемическую ситуацию в Финляндии. Документ подписал глава THL Маркку Тервахаута и глава одного из департаментов Отто Хелве. При этом в заявлении отмечается, что при открытии границы с Россией и сохранении нынешних требований тестирования система здравоохранения Финляндии может оказаться перегружена. На данный момент в Финляндию могут въезжать те, кто привит вакцинами ВОЗ или ЕМА, всем остальным нужно проходить ПЦР-тест, либо они должны предоставить справку о перенесенном коронавирусе. В Москве решили не вводить локдаун по коронавирусу 22 сентября 2021, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

В столице не планируется вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года, сообщил источник в правительстве города. «Подъем заболеваемости и рост госпитализаций, который фиксируется в Москве, объясним осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков. В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», – сказал собеседник ТАСС. Он пояснил, что школы, детские сады и городские организации продолжат работать в прежнем режиме, а удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией. «Введение нерабочих дней в столице не рассматривается», – заключил источник. В среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%. Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В ФРГ не привитым от коронавируса решили не возмещать потерю заработка при карантине 22 сентября 2021, 16:18 Текст: Наталья Ануфриева

Не привитые от коронавируса в Германии с 1 ноября не смогут претендовать на возмещение потери заработка при уходе на карантин, сообщают СМИ. Агентство DPA сообщило со ссылкой на решение, которое приняли в среду министры здравоохранения ФРГ и федеральных земель, что новое правило будет касаться жителей страны, которым не противопоказана вакцинация от коронавируса и которые тем не менее по собственным убеждениям не хотят делать прививки, передает ТАСС. В данный момент работники в Германии, которые вынуждены остаться дома из-за карантина, имеют право требовать возмещения потери заработка в полном объеме в первые шесть недель, а в размере 67% от суммы зарплаты – с седьмой недели карантина. Отмечается, что в стране полностью привиты 63,4% (52,7 млн) жителей. Ранее были названы условия для нового локдауна в Германии. Российской делегации ограничили перемещение на сессии ПАСЕ 23 сентября 2021, 11:37 Текст: Алина Назарова

Делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V», заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый. «В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», – сказал сенатор, передает РИА «Новости». При этом турецкой делегации, которая также приезжает из «красной зоны» и привита Pfizer, никаких ограничений, то же самое и в отношении украинской делегации, подчеркнул законодатель. «Как-то это все выглядит не очень», – добавил он. Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям. Президент Бразилии выступил в ООН против введения ковид-паспортов 21 сентября 2021, 20:41 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Бразилии Жаир Болсонару на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) выступил против ограничения свободного перемещения людей, не сделавших прививку от коронавируса. «Мы поддерживаем вакцинацию, но вместе с тем наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке... До ноября все, кто захочет привиться в Бразилии, смогут сделать это», – приводит его слова ТАСС. Он отметил, что «с самого начала пандемии мы поддерживали право врачей на поиски профилактического лечения», а также добавил, что сам, заразившись коронавирусной инфекцией в прошлом году, лечился альтернативными препаратами с недоказанной эффективностью. «Мы не понимаем, почему многие страны, а также большая часть СМИ выступают против такого первичного лечения. История и наука укажет на ответственных», – заключил глава Бразилии. Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки. Университет Граца первым в Австрии признал «Спутник V» 22 сентября 2021, 12:06 Текст: Наталья Ануфриева

Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям, сообщили в высшем учебном заведении. Второй по величине университет Австрии таким образом стал первым австрийским высшим учебным заведением, которое признало сертификат вакцинации российским препаратом достаточным для посещения студентами занятий, передает ТАСС. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене призвала мир объединяться для создания новых вакцин. Вместе с тем сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%. Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В КНР предположили начало вспышки COVID в США в 2019 году 22 сентября 2021, 18:01 Текст: Елена Мирошниченко

Вспышка коронавируса нового типа могла начаться в США еще в сентябре 2019 года, свидетельствуют исследования китайских ученых, опубликованные на платформе ChinaXiv, принадлежащей Академии наук КНР. «Исходя из выбранных для анализа 12 репрезентативных регионов в США, случай первого инфицирования с вероятностью 50% в основном мог иметь место между августом и октябрем 2019 года, что раньше по сравнению с официально объявленной датой первого подтвержденного случая в США – 20 января 2020 года», – приводит сообщение ТАСС. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в Минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых. Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заявил, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. При этом глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии. Эксперт предсказал выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России в декабре 22 сентября 2021, 21:34 Текст: Елизавета Булкина

Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в середине – конце декабря, сейчас продолжается третья волна, заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24». «Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», – передает его слова РИА «Новости». Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости коронавирусом будет не сильнее летнего. «По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», – объяснил врач. «Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», – добавил Тимаков. Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года. Россия возобновила авиарейсы в Гоа и Тенерифе 22 сентября 2021, 21:21 Текст: Елена Мирошниченко

Россия возобновляет авиарейсы между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Гоа, Санкт-Петербургом и Дели, а также между Москвой и Тенерифе, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю», – приводит сообщение ТАСС. Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. В оперштабе сообщили, что авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва – Джибути с частотой два рейса в неделю, с Новой Зеландией по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю, с Перу по маршруту Москва – Лима с частотой два рейса в неделю, с ЮАР по маршруту Москва – Кейптаун и Москва – Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, с Данией по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой два рейса в неделю. Также Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. Число рейсов из России в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЖ и Таджикистан будет увеличено. Ранее сообщалось, что со вторника Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в уже открытые страны – Венгрию, Казахстан и Катар. Слуцкий назвал «вакцинной дискриминацией» ограничение перемещения российской делегации ПАСЕ 23 сентября 2021, 19:16 Текст: Елена Мирошниченко

Решение ограничить перемещение российской делегации ПАСЕ по Страсбургу является дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации – одна из форм «вакцинной дискриминации». Такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Уверен, без должной реакции оно не останется», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции. В России выявили 21,4 тыс. случаев коронавируса за сутки 23 сентября 2021, 11:45

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 21 438 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 438 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3445, Санкт-Петербурге – 1698, Московской области – 936. Всего в стране выявили 7 354 995 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 558 780 человек, из них 16 567 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 820 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 201 445 человек. Накануне, 22 сентября, в России выявили 19 706 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1732. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID 22 сентября 2021, 09:47 Текст: Наталья Ануфриева

В России выпустили новую, 12-ю версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом, сообщили в Минздраве. В ведомстве рассказали, что рекомендации подготовлены «ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», передает ТАСС. В новой редакции «обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных». В частности, раздел «Патогенетическое лечение» был полностью переработан с учетом накопленного опыта – уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавлена информации о возможных комбинациях препаратов. Также уточнены особенности назначения антикоагулянтов, передает РИА «Новости». «Включены новые схемы амбулаторного лечения, включающие препарат будесонид для пациентов с легким течением заболевания. Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб). Препарат умифеновир («Арбидол») исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара», – указывается в сообщении. Также в новой версии переработаны схемы для пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания: оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов – применение ремдесивира и иммуноглобулина человека против COVID-19. Добавлен новый раздел – «Антимикотическая терапия», который отражает особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлен раздел по специфической профилактике коронавируса – в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных. «В ходе работы над каждой из версий методических рекомендаций, рабочей группой, включающей более 100 российских экспертов различных специальностей, проводится тщательный анализ комплекса данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов. По результатам анализа перспективные и в достаточной степени изученные препараты одобряются для использования, а препараты показавшие сравнительно невысокую эффективность, исключаются из перечня рекомендованных», – добавили в Минздраве, уточнив, что новая версия уже направлена в регионы. Напомним, прежняя версия рекомендаций была выпущена в мае. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Центр Чумакова разъяснил приостановку выпуска сырья для вакцины «КовиВак» 23 сентября 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Центр Чумакова модернизировал производство, чтобы нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина «КовиВак» станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз, передает РИА «Новости». «Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», – заявил Ишмухаметов. Ранее СМИ сообщили, что выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев, поскольку центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата.