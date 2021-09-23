Евросоюз исключил Молдавию и Боснию и Герцеговину из разрешенных для поездок государств Слуцкий назвал «вакцинной дискриминацией» ограничение перемещения российской делегации ПАСЕ 23 сентября 2021, 19:16 Текст: Елена Мирошниченко

Решение ограничить перемещение российской делегации ПАСЕ по Страсбургу является дискриминацией и нарушениям соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Ограничения на перемещение по Страсбургу для членов российской делегации – одна из форм «вакцинной дискриминации». Такое решение противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и нарушает принцип равноправия. Уверен, без должной реакции оно не останется», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции.

Российской делегации ограничили перемещение на сессии ПАСЕ 23 сентября 2021, 11:37 Текст: Алина Назарова

Делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V», заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый. «В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из «красной зоны», то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи», – сказал сенатор, передает РИА «Новости». При этом турецкой делегации, которая также приезжает из «красной зоны» и привита Pfizer, никаких ограничений, то же самое и в отношении украинской делегации, подчеркнул законодатель. «Как-то это все выглядит не очень», – добавил он. Тем временем Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям. В Финляндии предложили разрешить въезд привитым «Спутником V» 23 сентября 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо разрешить въезд в Финляндию без тестирования на коронавирус привитым «Спутником V» людям, заявили в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) страны. «Если серия вакцинации «Спутником» не будет одобрена, это вызовет значительное давление в точках въезда на восточной (российской) границе. Кроме того, в неловком положении оказываются люди, привитые «Спутник V», которые много путешествуют», – цитирует заявление института РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию YLE. По мнению финских ученых, российская вакцина эффективна и безопасна так же, как и одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины AstraZeneca и Jansen. В THL не считают, что вакцинированные «Спутник V» способны обострить эпидемическую ситуацию в Финляндии. Документ подписал глава THL Маркку Тервахаута и глава одного из департаментов Отто Хелве. При этом в заявлении отмечается, что при открытии границы с Россией и сохранении нынешних требований тестирования система здравоохранения Финляндии может оказаться перегружена. На данный момент в Финляндию могут въезжать те, кто привит вакцинами ВОЗ или ЕМА, всем остальным нужно проходить ПЦР-тест, либо они должны предоставить справку о перенесенном коронавирусе. Эксперт предсказал выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России в декабре 22 сентября 2021, 21:34 Текст: Елизавета Булкина

Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в середине – конце декабря, сейчас продолжается третья волна, заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24». «Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», – передает его слова РИА «Новости». Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости коронавирусом будет не сильнее летнего. «По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», – объяснил врач. «Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», – добавил Тимаков. Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года. Россия возобновила авиарейсы в Гоа и Тенерифе 22 сентября 2021, 21:21 Текст: Елена Мирошниченко

Россия возобновляет авиарейсы между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Гоа, Санкт-Петербургом и Дели, а также между Москвой и Тенерифе, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. «По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю», – приводит сообщение ТАСС. Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. В оперштабе сообщили, что авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва – Джибути с частотой два рейса в неделю, с Новой Зеландией по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю, с Перу по маршруту Москва – Лима с частотой два рейса в неделю, с ЮАР по маршруту Москва – Кейптаун и Москва – Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, с Данией по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой два рейса в неделю. Также Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. Число рейсов из России в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЖ и Таджикистан будет увеличено. Ранее сообщалось, что со вторника Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в уже открытые страны – Венгрию, Казахстан и Катар. Бразильская делегация на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID 22 сентября 2021, 21:03 Текст: Елизавета Булкина

Делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявления случая заболевания COVID-19 у одного из ее членов, сообщил источник в ООН. «Да, соответствующая делегация самоизолировалась после одного положительного случая, подтвержденного миссией при ООН», – сообщил источник РИА «Новости» Он не уточнил, изолировался ли президент страны Жаир Болсонару, который накануне выступал в зале Генассамблеи. При этом делегат Бразилии, который мог заболеть коронавирусом, не контактировал с генсеком ООН. Накануне Болсонару выступил в ООН против введения ковид-паспортов. До этого Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки. Центр Чумакова разъяснил приостановку выпуска сырья для вакцины «КовиВак» 23 сентября 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Центр Чумакова модернизировал производство, чтобы нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина «КовиВак» станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз, передает РИА «Новости». «Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», – заявил Ишмухаметов. Ранее СМИ сообщили, что выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев, поскольку центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины «КовиВак» 23 сентября 2021, 08:56 Текст: Алина Назарова

Выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, приостановлен на несколько месяцев, поскольку центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для препарата. Разработчик «КовиВака» ФНЦИРИП имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30-90 тыс. доз в месяц, следует из реестра Росздравнадзора. На основе этого же реестра «Коммерсант» подсчитал, что с момента регистрации препарата в феврале и до середины августа было выпущено не более 1 млн доз. Как говорят два источника на фармрынке, Центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата. Разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, имеющиеся опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья. «При оптимистичном раскладе процесс модернизации займет два месяца», – уточняет другой источник, отмечая, что центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям. В «Нанолеке», выступающем партнером по производству «КовиВака», подтвердили, что промплощадка центра Чумакова находится на реконструкции. Там добавили, что разделение производства субстанции и готовой формы стороны «посчитали наиболее эффективным». Остановка повлияла на планы «Нанолека», намеревающегося на основе субстанции разработчика массово выпускать вакцину на своих мощностях. Летом в компании оценивали инвестиции в проект в 40 млн рублей, обещая запустить в августе производство 5 млн доз до конца года. Теперь в «Нанолеке» признают, что приступят к производству не раньше конца осени. Перерыв на площадке контрагента не единственная причина переноса компанией старта выпуска препарата. В конце августа владелец «Нанолека» Владимир Христенко говорил, что возникли сложности «в процессе трансфера технологий», а Vademecum добавлял 17 сентября, что задержка также связана с поставками оборудования. В Москве, Петербурге и других крупных городах запись на прививку «КовиВаком» регулярно приостанавливается. «Спрос на эту вакцину оказался парадоксально высоким», – поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он объясняет предпочтения граждан тем, что препарат разработан на классической платформе (используется инактивированный вирус), и его дефицитом. Еще одной причиной отсутствия на рынке новых серий «КовиВака» может быть подготовка к экспорту препарата, предполагает другой источник: «Для этого разработчику необходимо выделить на регистрацию вакцины в третьей стране несколько ее серий». Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов Николай Крючков подтверждает возможность такого сценария, но сомневается, что объем экспорта «КовиВака» в этом году превысит 1-1,5 млн доз. К тому же, отмечает он, в мире уже много предложений из Индии и КНР на поставку инактивированных вакцин, эффективность которых в отношении дельта-варианта COVID-19 не превышает 65%. Ранее сообщалось, что Центр Чумакова модернизирует свою вакцину от коронавируса «Ковивак», в том числе для действия против штамма «дельта». В России выявили 21,4 тыс. случаев коронавируса за сутки 23 сентября 2021, 11:45

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 21 438 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 438 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3445, Санкт-Петербурге – 1698, Московской области – 936. Всего в стране выявили 7 354 995 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 558 780 человек, из них 16 567 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 820 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 201 445 человек. Накануне, 22 сентября, в России выявили 19 706 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1732. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Эксперт увидел в акциях КПРФ угрозу эпидемиологической обстановке в Москве 23 сентября 2021, 14:26 Текст: Алина Назарова

Призывы представителей партии КПРФ к организации акций в Москве, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, являются «прямой биологической атакой на многомиллионный город с целью подрыва доверия и создания негативного отношения к власти», считает историк Борис Якеменко. «В условиях эпидемии (электронное голосование) избавляло людей от невольных контактов с другими участниками голосования во время визитов на избирательные участки и, таким образом, сохранило здоровье и жизнь тысячам людей. Тем более, что осенью традиционно наблюдается всплеск заболеваемости», – написал Якеменко в Telegram. При этом он напомнил, что в КПРФ «активно призывали людей отказаться от участия в электронном голосовании и прийти лично на избирательный участок», хотя в партии «не могли не понимать, что личное голосование может привести к распространению болезни». Кроме того, «проигравший на выборах … Рашкин и его соратники упорно организуют в Москве митинги, хотя это запрещено именно в связи с эпидемией». «Подобное демонстративное поведение – это прямая биологическая атака на многомиллионный город с целью подрыва доверия и создания негативного отношения к власти. И если многие участники протеста не имели злого умысла, то организаторы протеста прекрасно знают, к чему могут привести массовые несанкционированные акции», – уверен Якеменко. По его словам, «впоследствии коммунисты, разумеется, будут заявлять, что московские власти якобы не справились с пандемией коронавируса, и из-за их действий в городе умирают люди, однако во многом именно из-за деятельности коммунистов в Москве резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка». Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Он также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. В Москве мероприятие не было согласовано в связи с мерами по COVID-19, передает РИА «Новости». Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. В Турции по ошибке делали прививки от COVID младенцам 23 сентября 2021, 15:42 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкие медики ошибочно делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года, заявил профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафер Куругель в эфире местного телевидения. «Иногда малышам ошибочно вводили вакцину от COVID-19 вместо вакцины против гепатита В», заявил Куругель в эфире NTV, передает ТАСС. При этом не было выявлено побочных эффектов даже с учетом того, что дети получали высокие дозировки вакцин, «подобные случае происходили с детьми в том числе в возрасте одного и шести месяцев». Профессор не назвал, сколько таких случаев произошло в стране. Минздрав Турции объявил о начале служебной проверки по факту заявлений профессора. В середине сентября суточный прирост новых случаев коронавируса в Турции превысил 28 тыс. случаев, это был максимальный показатель с 4 мая. Роднянский рассказал о состоянии Звягинцева 23 сентября 2021, 13:14 Текст: Наталья Ануфриева

Продюсер Александр Роднянский, говоря о ситуации со здоровьем российского режиссера Андрея Звягинцева, заявил, что момент «сложный», но «оптимистичный». Роднянский в Instagram попросил журналистов и зрителей «дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича», позволив ей «сосредоточиться на его здоровье». Посмотреть эту публикацию в Instagram (@alexander.rodnyansky) «Это сложный момент. Но оптимистичный», – добавил он. Ранее стало известно, что Звягинцев вышел из комы после перенесенного коронавируса. Режиссер проходит лечение в Германии, его легкие были поражены на 92%. Песков рассказал о единичных случаях заражения коронавирусом в Кремле 23 сентября 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Случаи заражения коронавирусной инфекцией продолжают выявлять в Кремле в единичном порядке, в том числе в пресс-службе и в других подразделениях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вы видите, во-первых, цифры у нас постепенно пошли вверх. [В Кремле] продолжаются какие-то единичные случаи заболевания [ковидом], и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях», – передает ТАСС слова Пескова. По его словам, самоизоляция президента Владимира Путина никак не влияет на его рабочую активность. «Еще раз повторяю, это относительная самоизоляция, это минимизация личных контактов, – сказал Песков. – Дополнительные меры предосторожности не помешают, тем более это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента и к содержанию его работы». По словам Пескова, Путин в четверг пообщается с главой Марий-Эл Александром Евстифеевым и проведет еще несколько непубличных встреч. «У президента обычная рутинная работа, у него сегодня несколько встреч в режиме видеоконференции, одну из них мы покажем. Он продолжит региональные дела, сегодня будет Республика Марий-Эл, он встретится с главой республики Евстифеевым», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков 23 сентября 2021, 13:43 Текст: Алина Назарова

Пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» поступил в Минздрав, документы будут направлены на экспертизу, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата», – сказал Кузнецов. В то же время он уточнил, что вакцинация подростков от COVID-19 при регистрации вакцины будет добровольной. «В случае принятия положительного решения о регистрации вакцины препарат будет производиться и применяться для защиты подростков от новой коронавирусной инфекции исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей», – сказал Кузнецов. Он уточнил, что в настоящее время в России зарегистрированы уже два препарата от центра Гамалеи – двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак2 («Спутник V») и однокомпонентный «Спутник Лайт», передает РИА «Новости». В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт». В Кремле опровергли обсуждение возможности введения нового локдауна 23 сентября 2021, 13:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Возможность нового локдауна из-за коронавируса не обсуждается в администрации президента России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «На федеральном уровне, по крайней мере в администрации президента, каких-то обсуждений на этот счет не ведется», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. «Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом – внимательно отслеживают главы регионов», – отметил Песков. Он обратил внимание на особые полномочия губернаторов. «Все-таки их особые полномочия эпидемиологические продолжают работать, каждому региону виднее, – подчеркнул представитель Кремля. – Но, насколько мне известно, несмотря на увеличение цифр [заразившихся коронавирусом в России], пока где-то каких-то решений [о локдауне] не принималось». Ранее в четверг сообщалось, что в России выявили 21,4 тыс. случаев коронавируса за сутки. Евросоюз исключил Молдавию и Боснию и Герцеговину из разрешенных для поездок государств 23 сентября 2021, 18:22 Текст: Вера Басилая

Молдавия, Босния и Герцеговина исключены из белого списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19, говорится в сообщении Совета Евросоюза. «Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, Молдавия и Босния и Герцеговина исключены из этого списка. В этот список также включены Чили, Кувейт и Руанда», – передает ТАСС со ссылкой на документ. Ранее Евросоюз исключил шесть стран из списка разрешенных для поездок государств, куда вошли Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД